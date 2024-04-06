Представьте себе день, полный открытий и впечатлений в самом сердце Египта.
Ваше путешествие начнется с посещения Каирского музея, где вас ждут статуи фараонов, золотые саркофаги и сокровища из гробницы Тутанхамона.
После музея
Ваше путешествие начнется с посещения Каирского музея, где вас ждут статуи фараонов, золотые саркофаги и сокровища из гробницы Тутанхамона.
После музея
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Идеальный маршрут для первого знакомства с Каиром
- 🏛️ Посещение лучшего музея страны
- ⛵ Прогулка по Нилу на традиционной фелюке
- 🏰 Визит к пирамидам Гизы и Большому сфинксу
- 📚 Узнаете интересные факты о Древнем Египте
- 🚐 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Каирский музей
- Пирамиды Гизы
- Большой сфинкс
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Каирский музей. Вы увидите статуи фараонов, золотые саркофаги, сокровища из гробницы Тутанхамона и другие реликвии Древнего Египта. Мы расскажем о них интересные факты.
Прогулка по Нилу. Вы прокатитесь на традиционной парусной лодке фелюк, наслаждаясь панорамами Каира.
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Мы покажем вам визитные карточки Египта, известные всем путешественникам по учебникам истории. Раскроем, как строились пирамиды и какие события пережили.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Транспорт и 30-минутная прогулка по Нилу включены в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Каирский музей — 10$, пирамиды Гизы и Большой сфинкс — 13$
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€63
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камаль — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 33 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Каира! Меня зовут Камаль, я представляю дружную команду лицензированных гидов. Каир — яркий многогранный город. Величественный и утончённый, консервативный и светский. Мы раскроем его для вас с разных сторон. Учтём все ваши пожелания и проведём экскурсию на высшем уровне.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
6 апр 2024
Сегодня были на экскурсии. Экскурсия началась в 9:00. Как мы и договаривались, за нами подъехали прямо в отель в районе Замалек.
Сначала поехали к пирамидам Гизы, чтобы успеть посмотреть на Пирамиды
Сначала поехали к пирамидам Гизы, чтобы успеть посмотреть на Пирамиды
R
Rufina
27 мар 2024
Организованно хорошо, по желанию последовательность точек можно корректировать. Встреча в отеле как и заявлено в описании, без опозданий. Экскурсовод с юмором, отвечал на все вопросы.
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