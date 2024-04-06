Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе

Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений в самом сердце Египта.

Ваше путешествие начнется с посещения Каирского музея, где вас ждут статуи фараонов, золотые саркофаги и сокровища из гробницы Тутанхамона.

После музея
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вы отправитесь на прогулку по Нилу на борту традиционной парусной лодки фелюк, где сможете насладиться неповторимыми панорамами Каира.

Завершающим аккордом станет посещение легендарных пирамид Гизы и Большого сфинкса, символов величия и мудрости Древнего Египта.

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе, что обеспечивает максимальный комфорт во время путешествия.

В стоимость включена 30-минутная прогулка по Нилу, транспортное обслуживание, а входные билеты в музей и к пирамидам оплачиваются отдельно. Не упустите шанс прикоснуться к истории, культуре и традициям Египта вместе с нашей экскурсией

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🗺️ Идеальный маршрут для первого знакомства с Каиром
  2. 🏛️ Посещение лучшего музея страны
  3. ⛵ Прогулка по Нилу на традиционной фелюке
  4. 🏰 Визит к пирамидам Гизы и Большому сфинксу
  5. 📚 Узнаете интересные факты о Древнем Египте
  6. 🚐 Комфортабельный транспорт

Что можно увидеть

  • Каирский музей
  • Пирамиды Гизы
  • Большой сфинкс
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Каирский музей. Вы увидите статуи фараонов, золотые саркофаги, сокровища из гробницы Тутанхамона и другие реликвии Древнего Египта. Мы расскажем о них интересные факты.

Прогулка по Нилу. Вы прокатитесь на традиционной парусной лодке фелюк, наслаждаясь панорамами Каира.

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Мы покажем вам визитные карточки Египта, известные всем путешественникам по учебникам истории. Раскроем, как строились пирамиды и какие события пережили.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Транспорт и 30-минутная прогулка по Нилу включены в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Каирский музей — 10$, пирамиды Гизы и Большой сфинкс — 13$

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€63
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Е
6 апр 2024
Сегодня были на экскурсии. Экскурсия началась в 9:00. Как мы и договаривались, за нами подъехали прямо в отель в районе Замалек.
Сначала поехали к пирамидам Гизы, чтобы успеть посмотреть на Пирамиды
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и Сфинкса до того как станет жарко и избежать большого скопления туристов.
Затем вернулись в центр Каира, съездили на прогулку по Нилу с видом на La Maison Plasa, Cairo Tower - прикоснулись к великой реке.
Потом сразу отправились в музей, побывали в "золотом" и "серебряном" зале, где я просто не могла оторвать глаз от мастерски изготовленных саркофагов, обошли с гидом все наиболее интересные экспонаты.
И по окончании экскурсии нас довезли до нашего отеля, усталых, но очень довольных прогулкой.

R
27 мар 2024
Организованно хорошо, по желанию последовательность точек можно корректировать. Встреча в отеле как и заявлено в описании, без опозданий. Экскурсовод с юмором, отвечал на все вопросы.

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