Представьте себе день, полный открытий и впечатлений в самом сердце Египта.Ваше путешествие начнется с посещения Каирского музея, где вас ждут статуи фараонов, золотые саркофаги и сокровища из гробницы Тутанхамона.После музея

вы отправитесь на прогулку по Нилу на борту традиционной парусной лодки фелюк, где сможете насладиться неповторимыми панорамами Каира. Завершающим аккордом станет посещение легендарных пирамид Гизы и Большого сфинкса, символов величия и мудрости Древнего Египта. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе, что обеспечивает максимальный комфорт во время путешествия. В стоимость включена 30-минутная прогулка по Нилу, транспортное обслуживание, а входные билеты в музей и к пирамидам оплачиваются отдельно. Не упустите шанс прикоснуться к истории, культуре и традициям Египта вместе с нашей экскурсией

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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Каирский музей. Вы увидите статуи фараонов, золотые саркофаги, сокровища из гробницы Тутанхамона и другие реликвии Древнего Египта. Мы расскажем о них интересные факты.

Прогулка по Нилу. Вы прокатитесь на традиционной парусной лодке фелюк, наслаждаясь панорамами Каира.

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Мы покажем вам визитные карточки Египта, известные всем путешественникам по учебникам истории. Раскроем, как строились пирамиды и какие события пережили.

Организационные детали