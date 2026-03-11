Увидьте легендарные чудеса света без спешки. Мы пройдем лучшим маршрутом, сделаем фото без толп и узнаем тайны, которые скрывает песок пустыни. Комфорт и история в одной поездке.
Описание экскурсииГлавные символы Египта за несколько часов. В программе — единственное сохранившееся чудо света: Пирамиды Гизы и их бессменный страж Великий Сфинкс. Наш гид проведет вас по самому известному плато мира, покажет лучшие панорамные точки и откроет секреты строительства гигантских усыпальниц. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, посетите Храм Долины и узнаете легенды, которые окутывают эти места тысячи лет. Вы поймете, как древние египтяне достигли такого инженерного совершенства и как живет этот памятник истории в наши дни. Важная информация: Индивидуальный подход: никаких навязчивых гидов и очередей. Мы ценим ваше время, поэтому фокусируемся на самом главном и интересном. Идеально для первого знакомства с Египтом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамида Хеопса: Единственное сохранившееся чудо света. Ощутите мощь 2,5 миллионов каменных блоков
- Пирамиды Хефрена и Микерина: Увидите остатки древней облицовки и узнаете секреты царских усыпальниц
- Великий Сфинкс: Легендарный страж плато с телом льва. Идеальное место для культовых фотографий
- Храм Долины: Место, где время остановилось. Здесь проходили таинственные ритуалы мумификации
- Панорамная площадка: Точка с лучшим видом на все три пирамиды одновременно - здесь мы сделаем ваши лучшие кадры
Что включено
- * Услуги профессионального русскоговорящего гида
- * Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- * Питьевая вода в течение экскурсии
Что не входит в цену
- * Входные билеты на плато Гиза
- * Вход внутрь Великой пирамиды (по желанию)
- * Обед и личные расходы
Место начала и завершения?
Каир - у входа в ваш отель, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Индивидуальный подход: никаких навязчивых гидов и очередей. Мы ценим ваше время
- Поэтому фокусируемся на самом главном и интересном. Идеально для первого знакомства с Египтом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 мар 2026
Отлично провели день в Каире!
Нас встретила машина в аэропорту и мы поехали смотреть Пирамиды и Сфинкса в сопровождении нашего русскоговорящего гида.
Это конечно впечатляет! 🇪🇬 Исторические рассказы, лучшие ракурсы пирамид, тысячи
Ю
Юлия
7 мар 2026
Отличная экскурсия в индивидуальном формате. Ахмед прекрасный человек. Рекомендую 🫶🏽
Ю
Юлия
31 янв 2026
Главным украшением нашей прогулки стал гид Ахмед. Хочется выразить ему искреннюю благодарность! Это не просто гид, а человек, искренне влюблённый в свой город. Он делился живыми историями, шутил и создавал тёплую атмосферу. Благодаря ему мы чувствовали себя не туристами, а гостями. Локации были подобраны идеально. Очень рекомендую!
e
elena
25 дек 2025
Потрясающая экскурсия! У нас была гид Инес — прекрасно говорит по-русски и отлично разбирается в истории Древнего Египта. Мы остались в полном восторге!
С
Сергей
11 окт 2025
Отличная экскурсия. Гид оказался профессиональным, внимательным и отзывчивым. Всё прошло на высоком уровне.
И
Ирина
31 дек 2024
Ахмед — отличный гид! Прекрасно знает историю и умеет подать материал интересно. Рекомендую!
Т
Туманов
16 дек 2024
Замечательная экскурсия, было интересно всем, даже подростку. Индивидуальный формат оказался очень удобным — всё проходило в комфортном темпе с учётом наших пожеланий. Организация на высоте, водитель всегда был рядом, усталости не чувствовали. Гид — профессионал, сопровождал нас везде, всё объяснял на русском языке. Чувствовали себя в безопасности.
А
Абрамова
8 ноя 2024
Мы впервые приехали в Каир и хотели познакомиться с этим удивительным городом. Выбрали экскурсию по отзывам и остались очень довольны. Всё прошло легко: бронирование, связь, организация. Гид Ахмед провёл интересную и познавательную экскурсию. День получился ярким и насыщенным, осталось много впечатлений. Каир — невероятный город! Спасибо за отличную организацию и возможность прикоснуться к истории и культуре.
В
Вадим
24 окт 2024
Ахмед — настоящий профессионал. Провёл интересную и хорошо организованную экскурсию. Остались очень довольны.
