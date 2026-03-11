Увидьте легендарные чудеса света без спешки. Мы пройдем лучшим маршрутом, сделаем фото без толп и узнаем тайны, которые скрывает песок пустыни. Комфорт и история в одной поездке.

Ахмед Ваш гид в Каире Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-3 человека

Описание экскурсии Главные символы Египта за несколько часов. В программе — единственное сохранившееся чудо света: Пирамиды Гизы и их бессменный страж Великий Сфинкс. Наш гид проведет вас по самому известному плато мира, покажет лучшие панорамные точки и откроет секреты строительства гигантских усыпальниц. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, посетите Храм Долины и узнаете легенды, которые окутывают эти места тысячи лет. Вы поймете, как древние египтяне достигли такого инженерного совершенства и как живет этот памятник истории в наши дни. Важная информация: Индивидуальный подход: никаких навязчивых гидов и очередей. Мы ценим ваше время, поэтому фокусируемся на самом главном и интересном. Идеально для первого знакомства с Египтом.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пирамида Хеопса: Единственное сохранившееся чудо света. Ощутите мощь 2,5 миллионов каменных блоков

Пирамиды Хефрена и Микерина: Увидите остатки древней облицовки и узнаете секреты царских усыпальниц

Великий Сфинкс: Легендарный страж плато с телом льва. Идеальное место для культовых фотографий

Храм Долины: Место, где время остановилось. Здесь проходили таинственные ритуалы мумификации

Панорамная площадка: Точка с лучшим видом на все три пирамиды одновременно - здесь мы сделаем ваши лучшие кадры Что включено * Услуги профессионального русскоговорящего гида

* Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером

* Питьевая вода в течение экскурсии Что не входит в цену * Входные билеты на плато Гиза

* Вход внутрь Великой пирамиды (по желанию)

* Обед и личные расходы Место начала и завершения? Каир - у входа в ваш отель, по договорённости Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Важная информация Индивидуальный подход: никаких навязчивых гидов и очередей. Мы ценим ваше время

Поэтому фокусируемся на самом главном и интересном. Идеально для первого знакомства с Египтом Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.