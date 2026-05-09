Каир и пирамиды Гизы

Добро пожаловать в город тысячи минаретов! Узнайте, почему Каир получил это название. Посетите цитадель и мечеть Мухаммеда Али, музей и пирамиды Гизы
Каир - город, в котором живёт история.

Вас ждёт незабываемая экскурсия по самым знаковым местам: Национальный египетский музей с уникальными артефактами, величественные пирамиды Гизы и Сфинкс, а также цитадель Саладина с её Алебастровой мечетью. В стоимость включены трансфер и услуги профессионального гида. Откройте для себя древний мир в самом сердце Египта
5
41 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Национальный египетский музей
  • 🕌 Цитадель Саладина
  • 🕌 Алебастровая мечеть
  • 🗿 Пирамиды Гизы
  • 🗿 Сфинкс
  • 🚐 Трансфер включён
  • 🗣️ Русскоговорящий гид
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы

Что можно увидеть

  • Национальный египетский музей
  • Цитадель Саладина
  • Алебастровая мечеть
  • Пирамиды Гизы
  • Сфинкс

Описание экскурсии

Национальный египетский музей

Вы посетите грандиозное хранилище древнеегипетского искусства, расположенное на площади Тахрир. Посмотрите на знаменитую маску Тутанхамона, саркофаги фараонов, различные папирусы и манускрипты, мумии, статуи богов и множество других уникальных экспонатов. Зайдёте в залы, посвящённые древнеегипетским царствам — Древнему, Среднему и Новому, а также в Римский зал с артефактами периода римского правления в Египте.

Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть

Цитадель Саладина — одна из главных достопримечательностей Каира. Огромные круглые башни и 10-метровые стены производят сильнейшее впечатление. Крепость является резиденцией правителей Египта. В цитадели находится Алебастровая мечеть, построенная по заказу Мухаммеда Али. Мы рассмотрим её убранство, восьмигранный фонтан для омовений перед молитвой и башню с часами — подарок короля Луи Филиппа.

Пирамиды Гизы и Сфинкс

Вы увидите величайшие архитектурные памятники, возраст которых составляет около 4 тысяч лет: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Во время осмотра пирамид вы погрузитесь в историю их возникновения, узнаете интересные факты касаемо строительства и погребения фараонов. Отдельное внимание мы уделим 20-метровой статуе Сфинкса, лицо которого повёрнуто к восходящему солнцу и Нилу.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из вашего отеля на современном минивэне и услуги русскоговорящего гида
  • По вашему желанию мы можем заменить Национальный музей посещением Большого Египетского Музея. Подробности уточняйте в переписке с гидом заранее
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Национальный египетский музей: взрослый билет — $14, детский — $7
  • Великие пирамиды и Сфинкс: взрослый билет — $16, детский — $8
  • Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть: взрослый билет — $14, детский — $7
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту. Доплата за трансфер — $20
  • Обед — около $12

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2325 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ахмед! Я родился и живу в Египте. Окончил курсы русского языка, изучал историю Древнего Египта в Каире. Уже много лет работаю гидом и очень люблю свою профессию. Вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов с радостью покажу вам самые интересные места Луксора, Каира, Александрии и Асуана.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
3
2
1
VITALII
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город, всем рекомендую.
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,+10
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город,
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Элла
Отлично прошел сегодняшний день, мы много знали ранее об истории Египта, но нашему экскурсоводу Ахмеду удалось удивить новой информацией) очень интересно и познавательно! Учитывались все наши пожелания и корректировки во время экскурсии. Однозначно рекомендую!
Благодарю всех организаторов!
Отлично прошел сегодняшний день, мы много знали ранее об истории Египта, но нашему экскурсоводу Ахмеду удалось
Отлично прошел сегодняшний день, мы много знали ранее об истории Египта, но нашему экскурсоводу Ахмеду удалось
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С
Благодарим всю команду, которая организовала нам интересный день в Каире. Водитель Махмуд профессионален, гид Ахмед доброжелателен и влюблен в свою работу. Стараются ответить на все вопросы, по нашей просьбе изменили стандартную программу экскурсии. Ребята молодцы!
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Н
Хочу оставить отзыв о нашей экскурсии в Каире — это был просто незабываемый день! Мы посетили пирамиды, которые поражают своим величием, и новый Египетский музей с невероятной коллекцией артефактов.

Отдельное огромное
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спасибо нашему гиду Инас — за профессионализм, внимательность и тёплое отношение. Благодаря ей экскурсия была не только интересной, но и очень комфортной. Инас умеет увлекательно рассказывать и создаёт по-настоящему приятную атмосферу.

Рекомендуем от всей души!

Хочу оставить отзыв о нашей экскурсии в Каире — это был просто незабываемый день! Мы посетили
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З
Экскурсия просто супер. Организатор очень внимательный ко всем деталям, прислушался ко всем пожеланиям и просьбам. Прилетали на один день в Каир из Хургады,нас вовремя встретили с рейса и по окончании
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четко в срок привезли в аэропорт обратно. Экскурсовод Рида замечательный рассказчик, мы узнали не только об истории древнего Египта, но и о жизни современных египтян. Все очень интересно, не скучно и с юмором. Посетили великие пирамиды и национальный музей в центре Каира. Между локациями вкусно пообедали, не потратив много времени. Отдельное спасибо водителю, который обеспечил наше безопасное перемещение по сумасшедшему трафику Каира.

Экскурсия просто супер. Организатор очень внимательный ко всем деталям, прислушался ко всем пожеланиям и просьбам. Прилетали
Экскурсия просто супер. Организатор очень внимательный ко всем деталям, прислушался ко всем пожеланиям и просьбам. Прилетали
Экскурсия просто супер. Организатор очень внимательный ко всем деталям, прислушался ко всем пожеланиям и просьбам. Прилетали
Экскурсия просто супер. Организатор очень внимательный ко всем деталям, прислушался ко всем пожеланиям и просьбам. Прилетали
Экскурсия просто супер. Организатор очень внимательный ко всем деталям, прислушался ко всем пожеланиям и просьбам. Прилетали
Экскурсия просто супер. Организатор очень внимательный ко всем деталям, прислушался ко всем пожеланиям и просьбам. Прилетали
Экскурсия просто супер. Организатор очень внимательный ко всем деталям, прислушался ко всем пожеланиям и просьбам. Прилетали
Экскурсия просто супер. Организатор очень внимательный ко всем деталям, прислушался ко всем пожеланиям и просьбам. Прилетали+1
Экскурсия просто супер. Организатор очень внимательный ко всем деталям, прислушался ко всем пожеланиям и просьбам. Прилетали
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К
С нами был замечательный экскурсовод Кирилл, рассказал нам много об истории Египта, все было интересно и познавательно! Обед вкусный
С нами был замечательный экскурсовод Кирилл, рассказал нам много об истории Египта, все было интересно и познавательно! Обед вкусный
С нами был замечательный экскурсовод Кирилл, рассказал нам много об истории Египта, все было интересно и познавательно! Обед вкусный
С нами был замечательный экскурсовод Кирилл, рассказал нам много об истории Египта, все было интересно и познавательно! Обед вкусный
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