Добро пожаловать в город тысячи минаретов! Узнайте, почему Каир получил это название. Посетите цитадель и мечеть Мухаммеда Али, музей и пирамиды Гизы
Каир - город, в котором живёт история.
Вас ждёт незабываемая экскурсия по самым знаковым местам: Национальный египетский музей с уникальными артефактами, величественные пирамиды Гизы и Сфинкс, а также цитадель Саладина с её Алебастровой мечетью. В стоимость включены трансфер и услуги профессионального гида. Откройте для себя древний мир в самом сердце Египта
Вы посетите грандиозное хранилище древнеегипетского искусства, расположенное на площади Тахрир. Посмотрите на знаменитую маску Тутанхамона, саркофаги фараонов, различные папирусы и манускрипты, мумии, статуи богов и множество других уникальных экспонатов. Зайдёте в залы, посвящённые древнеегипетским царствам — Древнему, Среднему и Новому, а также в Римский зал с артефактами периода римского правления в Египте.
Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть
Цитадель Саладина — одна из главных достопримечательностей Каира. Огромные круглые башни и 10-метровые стены производят сильнейшее впечатление. Крепость является резиденцией правителей Египта. В цитадели находится Алебастровая мечеть, построенная по заказу Мухаммеда Али. Мы рассмотрим её убранство, восьмигранный фонтан для омовений перед молитвой и башню с часами — подарок короля Луи Филиппа.
Пирамиды Гизы и Сфинкс
Вы увидите величайшие архитектурные памятники, возраст которых составляет около 4 тысяч лет: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Во время осмотра пирамид вы погрузитесь в историю их возникновения, узнаете интересные факты касаемо строительства и погребения фараонов. Отдельное внимание мы уделим 20-метровой статуе Сфинкса, лицо которого повёрнуто к восходящему солнцу и Нилу.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер из вашего отеля на современном минивэне и услуги русскоговорящего гида
По вашему желанию мы можем заменить Национальный музей посещением Большого Египетского Музея. Подробности уточняйте в переписке с гидом заранее
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Национальный египетский музей: взрослый билет — $14, детский — $7
Великие пирамиды и Сфинкс: взрослый билет — $16, детский — $8
Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть: взрослый билет — $14, детский — $7
По запросу мы можем встретить вас в аэропорту. Доплата за трансфер — $20
Обед — около $12
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2325 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ахмед! Я родился и живу в Египте. Окончил курсы русского языка, изучал историю Древнего Египта в Каире. Уже много лет работаю гидом и очень люблю свою профессию. Вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов с радостью покажу вам самые интересные места Луксора, Каира, Александрии и Асуана.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
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3
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2
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1
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VITALII
первый индивидуальный тур, очень понравилось, Ахмеду большое спасибо. сделали кучу совместных классных фото:) Каир замечательный город, всем рекомендую.
+10
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Элла
Отлично прошел сегодняшний день, мы много знали ранее об истории Египта, но нашему экскурсоводу Ахмеду удалось удивить новой информацией) очень интересно и познавательно! Учитывались все наши пожелания и корректировки во время экскурсии. Однозначно рекомендую! Благодарю всех организаторов!
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С
Сергей
Благодарим всю команду, которая организовала нам интересный день в Каире. Водитель Махмуд профессионален, гид Ахмед доброжелателен и влюблен в свою работу. Стараются ответить на все вопросы, по нашей просьбе изменили стандартную программу экскурсии. Ребята молодцы!
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Н
Николай
Хочу оставить отзыв о нашей экскурсии в Каире — это был просто незабываемый день! Мы посетили пирамиды, которые поражают своим величием, и новый Египетский музей с невероятной коллекцией артефактов.
Отдельное огромное читать дальшеуменьшить
спасибо нашему гиду Инас — за профессионализм, внимательность и тёплое отношение. Благодаря ей экскурсия была не только интересной, но и очень комфортной. Инас умеет увлекательно рассказывать и создаёт по-настоящему приятную атмосферу.
Рекомендуем от всей души!
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З
Зиновьев
Экскурсия просто супер. Организатор очень внимательный ко всем деталям, прислушался ко всем пожеланиям и просьбам. Прилетали на один день в Каир из Хургады,нас вовремя встретили с рейса и по окончании читать дальшеуменьшить
четко в срок привезли в аэропорт обратно. Экскурсовод Рида замечательный рассказчик, мы узнали не только об истории древнего Египта, но и о жизни современных египтян. Все очень интересно, не скучно и с юмором. Посетили великие пирамиды и национальный музей в центре Каира. Между локациями вкусно пообедали, не потратив много времени. Отдельное спасибо водителю, который обеспечил наше безопасное перемещение по сумасшедшему трафику Каира.
+1
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К
Ксения
С нами был замечательный экскурсовод Кирилл, рассказал нам много об истории Египта, все было интересно и познавательно! Обед вкусный