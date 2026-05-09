Каир - город, в котором живёт история. Вас ждёт незабываемая экскурсия по самым знаковым местам: Национальный египетский музей с уникальными артефактами, величественные пирамиды Гизы и Сфинкс, а также цитадель Саладина с её Алебастровой мечетью. В стоимость включены трансфер и услуги профессионального гида. Откройте для себя древний мир в самом сердце Египта

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Описание экскурсии

Национальный египетский музей

Вы посетите грандиозное хранилище древнеегипетского искусства, расположенное на площади Тахрир. Посмотрите на знаменитую маску Тутанхамона, саркофаги фараонов, различные папирусы и манускрипты, мумии, статуи богов и множество других уникальных экспонатов. Зайдёте в залы, посвящённые древнеегипетским царствам — Древнему, Среднему и Новому, а также в Римский зал с артефактами периода римского правления в Египте.

Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть

Цитадель Саладина — одна из главных достопримечательностей Каира. Огромные круглые башни и 10-метровые стены производят сильнейшее впечатление. Крепость является резиденцией правителей Египта. В цитадели находится Алебастровая мечеть, построенная по заказу Мухаммеда Али. Мы рассмотрим её убранство, восьмигранный фонтан для омовений перед молитвой и башню с часами — подарок короля Луи Филиппа.

Пирамиды Гизы и Сфинкс

Вы увидите величайшие архитектурные памятники, возраст которых составляет около 4 тысяч лет: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Во время осмотра пирамид вы погрузитесь в историю их возникновения, узнаете интересные факты касаемо строительства и погребения фараонов. Отдельное внимание мы уделим 20-метровой статуе Сфинкса, лицо которого повёрнуто к восходящему солнцу и Нилу.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер из вашего отеля на современном минивэне и услуги русскоговорящего гида

По вашему желанию мы можем заменить Национальный музей посещением Большого Египетского Музея. Подробности уточняйте в переписке с гидом заранее

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: