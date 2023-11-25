Каир и пирамиды Гизы

Индивидуальная экскурсия в Каире

Посетить национальный музей и цитадель Саладина, увидеть великие пирамиды и Сфинкса

Добро пожаловать в город тысячи минаретов! От нас вы узнаете, оправдано ли Каир получил такое название. Увидите древнюю цитадель и скрытую в ней мечеть Мухаммеда Али. Зайдёте в Национальный египетский музей, где мы укажем на самые интересные из 150 тысяч артефактов. И не избежите встречи со Сфинксом, хранящим загадку охраняемых им пирамид.
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы
Каир и пирамиды Гизы
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Описание

Что вас ожидает

Национальный египетский музей

Вы посетите грандиозное хранилище древнеегипетского искусства, расположенное на площади Тахрир. Посмотрите на знаменитую маску Тутанхамона, саркофаги фараонов, различные папирусы и манускрипты, мумии, статуи богов и множество других уникальных экспонатов. Зайдёте в залы, посвящённые древнеегипетским царствам — Древнему Среднему и Новому, а также в Римский зал с артефактами периода римского правления в Египте.

Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть

Цитадель Саладина — одна из главных достопримечательностей Каира. Огромные круглые башни и 10-метровые стены производят сильнейшее впечатление. Крепость является резиденцией правителей Египта. В цитадели находится Алебастровая мечеть, построенная по заказу Мухаммеда Али. Мы рассмотрим её убранство, восьмигранный фонтан для омовений перед молитвой и башню с часами — подарок короля Луи Филиппа.

Пирамиды Гизы и Сфинкс

Вы увидите величайшие архитектурные памятники, возраст которых составляет около 4 тысяч лет: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Во время осмотра пирамид вы погрузитесь в историю их возникновения, узнаете интересные факты касаемо строительства и погребения фараонов. Отдельно внимание мы уделим 20-метровой статуе Сфинкса, лицо которого расположено к восходящему солнцу и Нилу.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включены трансфер из вашего отеля на современном минивэне, услуги русскоговорящего гида

Дополнительные расходы:

  • Национальный египетский музей: взрослый билет — $10, детский — $5
  • Великие пирамиды и Сфинкс: взрослый билет — $12, детский — $6
  • Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть: взрослый билет — $10, детский — $5
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту. Доплата за трансфер — $20

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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