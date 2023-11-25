Добро пожаловать в город тысячи минаретов! От нас вы узнаете, оправдано ли Каир получил такое название. Увидите древнюю цитадель и скрытую в ней мечеть Мухаммеда Али. Зайдёте в Национальный египетский музей, где мы укажем на самые интересные из 150 тысяч артефактов. И не избежите встречи со Сфинксом, хранящим загадку охраняемых им пирамид.

Описание

Что вас ожидает

Национальный египетский музей

Вы посетите грандиозное хранилище древнеегипетского искусства, расположенное на площади Тахрир. Посмотрите на знаменитую маску Тутанхамона, саркофаги фараонов, различные папирусы и манускрипты, мумии, статуи богов и множество других уникальных экспонатов. Зайдёте в залы, посвящённые древнеегипетским царствам — Древнему Среднему и Новому, а также в Римский зал с артефактами периода римского правления в Египте.

Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть

Цитадель Саладина — одна из главных достопримечательностей Каира. Огромные круглые башни и 10-метровые стены производят сильнейшее впечатление. Крепость является резиденцией правителей Египта. В цитадели находится Алебастровая мечеть, построенная по заказу Мухаммеда Али. Мы рассмотрим её убранство, восьмигранный фонтан для омовений перед молитвой и башню с часами — подарок короля Луи Филиппа.

Пирамиды Гизы и Сфинкс

Вы увидите величайшие архитектурные памятники, возраст которых составляет около 4 тысяч лет: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Во время осмотра пирамид вы погрузитесь в историю их возникновения, узнаете интересные факты касаемо строительства и погребения фараонов. Отдельно внимание мы уделим 20-метровой статуе Сфинкса, лицо которого расположено к восходящему солнцу и Нилу.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включены трансфер из вашего отеля на современном минивэне, услуги русскоговорящего гида

Дополнительные расходы: