Мои заказы

Гранд Каир: Большой Египетский музей и великие пирамиды Гизы

Увидеть главное, узнать о самом важном
Мы познакомим вас с Каиром через его главные символы и важнейшие исторические места.

В программе: Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Большой сфинкс — всё, что делает столицу Египта уникальной. При желании — прогулка на лодке по Нилу.
5
1 отзыв
Гранд Каир: Большой Египетский музей и великие пирамиды Гизы© Ибрагим
Гранд Каир: Большой Египетский музей и великие пирамиды Гизы© Ибрагим
Гранд Каир: Большой Египетский музей и великие пирамиды Гизы© Ибрагим

Описание экскурсии

Большой Египетский музей

Музей расположен так, что оттуда открывается вид на пирамиды Гизы. Архитектура здания символизирует лучи солнца, исходящие от вершин трёх пирамид и сходящиеся вместе. В коллекции — 72 крупные и тяжёлые статуи от эпохи Древнего царства до греко-римского периода.

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

  • Вы увидите три великие пирамиды и по желанию осмотрите их внутри. Гид расскажет об их истории и основных версиях строительства
  • Со смотровой площадки сделаете панорамные фотографии всего плато
  • Оцените древнейшую монументальную скульптуру, высеченную из монолитной известковой скалы, — Большого сфинкса

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа участников на микроавтобусе — детали в переписке
  • Экскурсию проведу я или гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в Большой Египетский музей — 1500 егип. фунтов ($32 за чел.)
  • Вход на плато пирамид — 700 егип. фунтов ($15 за чел.)
  • Вход внутрь пирамиды Хуфу — 1500 егип. фунтов ($32 за чел.)
  • Прогулка по Нилу (40 мин) — $15 за чел. (при группе от 3 человек, по желанию)
  • Обед — около $10 за чел.
  • При необходимости: трансфер из аэропорта и обратно — $20

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ибрагим
Ибрагим — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 282 туристов
Я профессиональный гид. Мой опыт работы в туризме — более 20 лет. Я получил высшее образование в Каире и защитил диссертацию по теории и истории египетской культуры. Со мной и моими опытными гидами вы посетите Каир, Гизу. Кроме популярных, избитых маршрутов я разработал уникальные интересные экскурсии по живописным местам и достопримечательностям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Никита
14 ноя 2025
Нам все понравилось!
Долго искал экскурсию, которая охватывает пирамиды в Гизе, сфинкс и новый большой музей. Благодаря Ибрагиму нам удалось окунуться в мир древнего Египта.
Он сопровождал нас на всем пути, покупал
читать дальше

билеты заранее, тем самым мы не стояли в очередях за ними, отвечал на все наши вопросы. Также помог нам с организационными моментами в самом Каире. Посоветовал хорошие места, где можно взять вкусной еды и обменять валюту. На всем протяжении экскурсии передвигались на комфортабельной машине.
10 из 10

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии из Каира

Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
На машине
8 часов
-
40%
46 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Окунуться в историю Древнего Египта и увидеть ценные артефакты
Сегодня в 08:00
21 ноя в 08:00
$171$285 за всё до 8 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды
На машине
5.5 часов
-
20%
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: В месте вашего проживания в Каире или Гизе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$160$200 за всё до 6 чел.
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
На машине
6 часов
-
15%
26 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$169$198 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире