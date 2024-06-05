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Каир и его окрестности. Знания языка английского у ребенка нет, поэтому хотели найти русскоговорящего гида. Заранее списалась с Саидом, но на наши даты он, к сожалению, не смог провести нам экскурсию, т. к. совершал Хадж. Он посоветовал -Шерифа, гида из своей команды. Пообщавшись с Саидом и Шерифом, мы сделали небольшую коррекцию маршрута, т. к. они подсказали интересные места, которые стоит посетить, а от чего можно отказаться. В итоге мы поняли, что хотим столько всего увидеть, а в один день никак не уложиться, решили увеличить экскурсию с гидом до двух дней. Об этом решении ни капли не пожалели! Нас возили на комфортабельном минивэне, в пути мы общались с Шерифом, задавали интересующие нас вопросы. Так же по нашей просьбе он завозил нас в ресторанчики с местной едой, где было очень вкусно! Так же мы благодарны Шерифу за безумное количество фоток в разных местах и ракурсах! Мы нигде не стояли в очередях, все было очень оперативно! Мы провели шикарных два дня, хоть и устали. Самое главное, что Шериф смог найти подход и заинтересовать дочь. За что ему отдельное спасибо! Экскурсии мы начинали с 8.30 утра, рекомендую вам начинать в это время. Как мне показалось, благодаря этому мы избежали толп туристов. В первый день мы посетили: Каирский музей, Коптский квартал, Каирскую цитадель и Мечеть Мухаммеда Али, прогулялись по Улице Аль-Муиз и рынку Хан эль-Халили, зашли в Мечеть аль-Хакима. А еще успели покататься на лодке по Нилу. Шериф договорился, и мы ее арендовали только для нас. Это было круто) На второй день: Мы посетили Саккару и увидели ступенчатую пирамиду Джоссера, спускались в пирамиду Унаса (она выглядит разрушенной, но внутри сохранились надписи и рисунки!) Спускались в Серапеум. Так же мы спустились в Ломанную пирамиду (Это было очень тяжело!! Но так как в ней мало людей можно останавливаться и присесть чтобы отдышаться. Не рекомендую если вы боитесь замкнутых помещений, и у вас лишний вес или давление. Но если вы хотите залезть внутрь пирамиды, то лучше это сделать здесь, а не в пирамиде Хеопса, т. к в пирамиду Хеопса идут толпы туристов и там это пройти будет еще тяжелее). А в завершении дня конечно же мы увидели знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также статую Сфинкса. Хочу отдельно отметить вечер первого дня: Шериф предложил нам экскурсию- посещение фермы Bayt Alriyf недалеко от Гизы, ужин с национальной кухней и встреча заката на Чёрной пирамиде Аменемхета III. Это было великолепно! Мы оказались в восторге, ведь это так волшебно увидеть закат в пустыне на фоне пирамид. А после мы смогли вкусно поужинать на ферме. Удобно, что у них сделан «уголок» для детей с лазилками и качелями. Оговорюсь, что мы так много поселили, потому что сами достаточно активные и по ларькам с сувенирами вообще не ходили, т. к. везти сувениры не собирались. Саид и Шериф, спасибо вам большое за два замечательных дня!!! Желаем вам процветания! Если еще поедем в Египет, то обязательно обратимся к вам!