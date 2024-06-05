Большой сфинкс – экскурсии в Каире

Найдено 35 экскурсий в категории «Большой сфинкс» в Каире, цены от €43, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исследуем Каир с детьми
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
117 отзывов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
180 за всё до 4 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230161 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 3 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16599 за всё до 4 чел.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13581 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 6 чел.
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250175 за всё до 7 чел.
Пирамиды Древнего Египта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
По Каиру с историком-египтологом
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Первое свидание с Каиром
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
198 отзывов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183129 за всё до 8 чел.
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220165 за всё до 4 чел.
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Начало: У вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
72 за человека
В сердце египетских пирамид
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10075 за всё до 8 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
55 отзывов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
7843 за человека
Каир и окрестности за 2 дня
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399220 за всё до 6 чел.
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200150 за всё до 10 чел.
Каир для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Исторический тур для всей семьи по Каиру: древний Египет и Средневековье
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 5 чел.
Ваш идеальный день в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
180 за всё до 2 чел.
Пирамиды + Каир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186131 за всё до 8 чел.
Каир - город чудес
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Каир - город чудес: индивидуальная экскурсия
Шумный и величественный Каир оставит неизгладимые впечатления. Погрузитесь в его историю, прикоснитесь к тайнам пирамид и насладитесь видами с Нила
Начало: Место пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220154 за всё до 8 чел.
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
🚗 На машине
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Полюбоваться грандиозным аудиовизуальным шоу в одном из самых таинственных мест мира
Начало: У отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
65 за человека
Каир как живая энциклопедия Египта
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177151 за всё до 8 чел.
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Древний Египет для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Экскурсия «Древний Египет для детей и взрослых» в Каире
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта с экскурсией, полной удивительных открытий и историй
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 8 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и Сфинкс - погружение в историю Египта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним памятникам Гизы. Откройте для себя величие пирамид и тайны фараонов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10075 за всё до 8 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400320 за всё до 10 чел.
Каир и пирамиды Гизы
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Каир и пирамиды Гизы
Посетить национальный музей и цитадель Саладина, увидеть великие пирамиды и Сфинкса
Начало: в вашем отеле в Каире
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200120 за всё до 8 чел.
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6048 за человека
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21095 за всё до 8 чел.
Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200100 за всё до 2 чел.
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7.5 часов
2 отзыва
Каир: прогулка по Нилу и пирамиды Гизы с посещением музея
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
63 за человека
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы: путешествие в сердце Египта с гидом
Познакомьтесь с уникальным Каиром и величественными пирамидами Гизы. Путешествие, полное истории и культуры, ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
167 за всё до 6 чел.
Сокровища фараонов
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
Путешествие к сокровищам фараонов: пирамиды, музеи, верблюды
Захватывающее путешествие в историю древнего Египта ждет вас! Пирамиды, мумии и прогулки на верблюдах - все это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 за человека
Лучшее в Каире за 1 день
🚗 На машине
Круиз
8 часов
Лучшее в Каире за 1 день
Восхититься египетскими пирамидами, изучить древние артефакты и отправиться в мини-круиз по Нилу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Первое свидание с Каиром
    Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
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    Каир и его окрестности. Знания языка английского у ребенка нет, поэтому хотели найти русскоговорящего гида. Заранее списалась с Саидом, но на наши даты он, к сожалению, не смог провести нам экскурсию, т. к. совершал Хадж. Он посоветовал -Шерифа, гида из своей команды. Пообщавшись с Саидом и Шерифом, мы сделали небольшую коррекцию маршрута, т. к. они подсказали интересные места, которые стоит посетить, а от чего можно отказаться. В итоге мы поняли, что хотим столько всего увидеть, а в один день никак не уложиться, решили увеличить экскурсию с гидом до двух дней. Об этом решении ни капли не пожалели! Нас возили на комфортабельном минивэне, в пути мы общались с Шерифом, задавали интересующие нас вопросы. Так же по нашей просьбе он завозил нас в ресторанчики с местной едой, где было очень вкусно! Так же мы благодарны Шерифу за безумное количество фоток в разных местах и ракурсах! Мы нигде не стояли в очередях, все было очень оперативно! Мы провели шикарных два дня, хоть и устали. Самое главное, что Шериф смог найти подход и заинтересовать дочь. За что ему отдельное спасибо! Экскурсии мы начинали с 8.30 утра, рекомендую вам начинать в это время. Как мне показалось, благодаря этому мы избежали толп туристов. В первый день мы посетили: Каирский музей, Коптский квартал, Каирскую цитадель и Мечеть Мухаммеда Али, прогулялись по Улице Аль-Муиз и рынку Хан эль-Халили, зашли в Мечеть аль-Хакима. А еще успели покататься на лодке по Нилу. Шериф договорился, и мы ее арендовали только для нас. Это было круто) На второй день: Мы посетили Саккару и увидели ступенчатую пирамиду Джоссера, спускались в пирамиду Унаса (она выглядит разрушенной, но внутри сохранились надписи и рисунки!) Спускались в Серапеум. Так же мы спустились в Ломанную пирамиду (Это было очень тяжело!! Но так как в ней мало людей можно останавливаться и присесть чтобы отдышаться. Не рекомендую если вы боитесь замкнутых помещений, и у вас лишний вес или давление. Но если вы хотите залезть внутрь пирамиды, то лучше это сделать здесь, а не в пирамиде Хеопса, т. к в пирамиду Хеопса идут толпы туристов и там это пройти будет еще тяжелее). А в завершении дня конечно же мы увидели знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также статую Сфинкса. Хочу отдельно отметить вечер первого дня: Шериф предложил нам экскурсию- посещение фермы Bayt Alriyf недалеко от Гизы, ужин с национальной кухней и встреча заката на Чёрной пирамиде Аменемхета III. Это было великолепно! Мы оказались в восторге, ведь это так волшебно увидеть закат в пустыне на фоне пирамид. А после мы смогли вкусно поужинать на ферме. Удобно, что у них сделан «уголок» для детей с лазилками и качелями. Оговорюсь, что мы так много поселили, потому что сами достаточно активные и по ларькам с сувенирами вообще не ходили, т. к. везти сувениры не собирались. Саид и Шериф, спасибо вам большое за два замечательных дня!!! Желаем вам процветания! Если еще поедем в Египет, то обязательно обратимся к вам!

  • Д
    Данила
    3 июня 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним
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    ребенком. Ахмеду большое спасибо, гид - экстракласса, все интересно, все комфортно, вкусно, быстро. Экскурсия познавательна и лучше один раз посетить Каир, пирамиды, археологический музей с Ахмедом, чем самим без проводника. Рекомендую от всего сердца!

  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
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    широкий круг тем происходит в позитивном формате, все факты подаются без лишней навязчивости. Вам расскажут нужную информацию по маршруту, а вы можете уточнять что угодно и сколько вздумается, не будет высказано усталости от вопросов или отклонения от маршрута. Гид скорректировал точки остановки под мои интересы без моих подсказок, просто выяснив мои предпочтения в процессе общения. Также очень важно, что контакт с окружающими людьми также будет его заботой - если вам это не нужно, вас никто не побеспокоит. От души рекомендую Мохаммеда как прекрасного персонального гида!

  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽 Вы стали настоящим проводником в Мир Египетской истории! Поездка оказалась очень сбалансированной
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    по времени. Спасибо вам за то, что продуманно подошли к экскурсии и излагали информацию с учетом возраста, без перегруза для меня и моего 10 летнего сына. Мы в восторге! Действительно влюбились в Каир с Вами! P.S: ой ну и отдельный поклон Вам за ваши знания не только в истории, но и хочу выделить ваше современное видение и умение снимать пушечные фото и видео 🫶🏼 просто космос, мои рилсы в топе!

    Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше!
  • В
    Вера
    30 мая 2024
    Пирамиды Древнего Египта
    Добрый день! Хочу выразить благодарность моему гиду Мухаммеду за отлично организованную экскурсию в мир удивительных пирамид! Содержательно, не уставательно, интересно, а главное очень комфортно! Мухаммед очень ответственно и творчески подходит к своей работе!
  • И
    Илья
    29 мая 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Это было просто круто. Спасибо организаторам.
    Это было просто круто. Спасибо организаторам
  • А
    Алина
    27 мая 2024
    Пирамиды + Каир
    Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
    Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
  • A
    Aleksandr
    26 мая 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Хороший гид. Видно, что понимает то о чем говорит. Экскурсия была организована по высшему разряду, в том числе с ребенком
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    7-ми лет. Гид мастерски общался с ребенком. Второй день попросили провести экскурсию по-взрослому и это было просто великолепно. Всегда и везде заходили и заезжали без очередей. Посмотрели все что хотели. Ребенок в восторге от Каира. Побывали в таких местах, куда не возят массового туриста.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Большой сфинкс»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Исследуем Каир с детьми
  2. Влюбиться в Каир за 1 день
  3. Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
  4. Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
  5. Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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