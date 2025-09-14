Посетите крупнейший в мире археологический музей, посвящённый одной цивилизации.
Полюбуйтесь современной архитектурой и тысячами артефактов, включая статую Рамзеса II и украшения древних цариц, а затем прогуляйтесь по садам с видами на пирамиды Гизы.
Описание билетаВстреча с крупнейшим музеем древности Посетите крупнейший в мире археологический музей, посвящённый одной цивилизации, расположенный рядом с пирамидами Гизы. Вы увидите тысячи артефактов и ощутите атмосферу древнего Египта, находясь в самом сердце уникальной экспозиции. Современная архитектура и древние сокровища Начните своё путешествие с захватывающего вида на современную архитектуру музея, спроектированную архитектурным бюро Heneghan Peng Architects. Зайдите внутрь и осмотрите просторные галереи, наполненные древними чудесами, включая колоссальную статую Рамзеса II и изысканные украшения древних цариц. Интерактивные залы и виды на пирамиды Погрузитесь в интерактивные экспонаты, которые оживляют цивилизацию фараонов Египта. После осмотра экспозиции прогуляйтесь по обширным садам музея — оттуда открывается потрясающий вид на близлежащие пирамиды. Важная информация:
- Не подходит для: дети до 6 лет.
- Не допускается: фотосъемка со вспышкой.
- Запрещено: рюкзаки или большие сумки, еда или напитки, любое оружие.
- Ведите себя уважительно и тихо на протяжении всего посещения.
- Не прикасайтесь к экспонатам или артефактам.
- В галереях и главном зале запрещено есть, пить и курить.
- Билет не включает посещение галерей Тутанхамона или Музея солнечных лодок.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Доступ ко всем постоянным экспозициям
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
- Трансфер
- Еда и напитки
- Посещение галерей Тутанхамона или Музея солнечных лодок
Место начала и завершения?
X4V9+CV Al Haram, Египет
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Элина
14 сен 2025
Посещение прошло замечательно
А
Александр
26 июн 2025
Этот музей — впечатляющая коллекция египетских сокровищ, а само здание поражает своей архитектурой.
М
Маргарита
18 окт 2024
Музей оформлен очень красиво и понравится любителям египетской культуры. К сожалению, много групп туристов, которые переграждают проходы. Молодые люди с телефонами часто мешают рассматривать экспонаты из-за фотосъемки. Рекомендуется удобная обувь — каменный пол, ноги устают со временем. Было бы неплохо добавить больше скамеек. Чтобы избежать скопления людей, лучше приходить пораньше.
Входит в следующие категории Каира
