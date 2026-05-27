Описание тура
Индивидуальный тур без группы туристов. Только ваша компания и организованная программа с уникальными достопримечательностями Египта. Здесь только лучшее в Египетском треугольнике: Каир, музей и его неподражаемая Гиза с пирамидами и Сфинксом; перелет в Луксор и начало индивидуальной программы в 2 дня по храмам Луксора; перелет в Шарм-эль-Шейх для отдыха на теплом море в отеле 5 на все включено.
В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.
Программа тура по дням
Каир, начало
Начало программы в аэропорту Каира.
Индивидуальный трансфер в отель Каира.
Заселение в отель в центре города.
Свободное время.
По желанию, дополнительная индивидуальная экскурсия в Александрию на 14 часов с обедом.
7:00 - начало экскурсии в Александрию в вашем отеле.
В 2 часах езды от Каира находиться великая Александрия. Она возродилась в Xix веке, прежде всего благодаря усилиям Мухаммада Али по модернизации Египта в целом. Он создал гавань для страны, а также канал Аль-Махмудия как средство обеспечения города пресной водой, и в качестве водного соединения с Нилом. В 1865 году была проложена железная дорога между Александрией и Каиром. Таким образом, Александрия вновь заняла первое место в Египте.
Дворец Монтаза и его сады. Примерно в 15 км к востоку от восточной гавани города Александрии находятся Королевские сады Монтаза. Построенный как летний дом для Хедива Аббаса Ii, в настоящее время дворец используется в качестве президентской резиденции и недоступен для посещений. Но зато окружающий его парк и сады открыты для посетителей. Расположенный на холме с видом на море, сад площадью 115 акров представляет собой отличное место для семейных пикников.
Крепость Кайт-бей была построена на месте одного из семи чудес света Александрийского маяка, разрушенного до основания в землетрясениях Xi-Xiii веков. Археологи доказали, что руины, использованные в строительстве крепости, действительно принадлежат маяку. Стоя на смотровой площадке и глядя на необъятные пески и бескрайнее море, омывающее Александрию, вы поймете, насколько это место пропитано историей. В форте Кайт-Бей открыт музей, в котором собраны предметы из самых различных эпох Римской и Османской империй, времен правления Наполеона и других.
Александрийский Мусейон в античные века являлся центром научной и культурной жизни Страны Фараонов. Ему же принадлежала и Александрийская библиотека одна из великих загадок Египта и всего мира. Она являлась одной из крупнейших библиотек древнего мира. Были найдены руины дочернего здания, которое называлась Серапийон, но этого крайне мало, чтобы понять, как выглядела вся Александрийская библиотека. История умалчивает, как выглядели ее главные здания, где они находились, и что с ними случилось в конечном итоге.
19:00 - окончание экскурсии в вашем отеле.
Каир и Гиза
9:00 - из вашего отеля вас заберут на индивидуальную экскурсию к пирамидам и национальному музею.
Эта программа обязательна к посещению каждому туристу Египта. Посмотреть последнее оставшееся до наших дней Чудо света поистине увлекательное занятие. Открыть для себя древний мир в египетском музее и отведать местную кухню будет очень приятно как взрослым, так и детям.
Первое место - это национальный Каирский музей на площади Тахрир. Экскурсия в сопровождении гида и осмотр экспонатов длится около 2 часа.
Одно из крупнейших хранилищ исторических артефактов Каирский музей. Коллекция музея размещена в более чем ста залах, в которых выставлено свыше ста тысяч археологических находок. Столь высокой концентрацией экспонатов не может похвастать ни один музей мира.
Следующий пункт в программе, это обед в египетском ресторане.
Затем вас ждет увлекательное путешествие в город Гиза. Около двух с половиной часа отводится на посещение пирамид. Считается, что посещение Гизы, одного из старейших мест в мире, это самое интересное путешествие. Этот город третий по величине среди городов Египта. Знаменит город еще и потому, что располагается на плато Гизе там, где находятся самые древние памятники, и красивейшие места из истории Древнего Египта. Взгляду туриста предстанут известные достопримечательности Сфинкс и Великие пирамиды Гизы. Несмотря на многочисленность пирамид в Египте, пирамиды Гизы самые известные, они имею очень богатую историю.
Это, несомненно, самое лучшее место для желающих познакомиться с историей Древнего Египта. Пирамиды в Гизе служили местом захоронения для трех правителей Египта времен Древнего царства. Свои имена пирамиды получили благодаря фараонам, которые и были здесь похоронены. Это фараоны Микерин, Хеопс и Хефрен. Каждая из пирамид восхищает величием и остается в памяти туриста очень надолго.
Посещение фабрики масел и музея папируса по желанию.
17:00 окончание программы в вашем отеле.
Перелет в Луксор, храм Хатшепсут и Долина Царей
Освобождение номеров. Индивидуальный трансфер в аэропорт.
Перелет в Луксор в 1 час.
В аэропорту встречает индивидуальный гид с трансфером.
Начало экскурсии по Луксору.
Первая остановка в погребальном храме Царицы Хатшепсут (храм Дейр-эль-Бахари) - это самый красивый храм в некрополе, а сама царица - одна из самых ярких фигур в древней египетской истории. Далее вы отправитесь в долину царей - это отдаленная долина, расположенная глубоко в известняковых горах к северо-западу от Дейр-эль-Бахари. Ваш визит включает в себя вход в 3 гробницы, однако, если вы хотите увидеть гробницу фараона Тутанхамона или Рамзеса Vi, то билет надо будет покупать отдельно.
Неподалеку от города Луксор, находится грандиозный некрополь это Долина Царей. Пять веков местные жители хоронили тут древнеегипетских правителей. Сегодня Долина Царей в Египте насчитывает около шести десятков гробниц, некоторые вырезаны в скале, а некоторые находятся на глубине ста метров. Чтобы добраться до места назначения погребальной комнаты, приходится пройти по туннелю протяженностью 200 метров. Сохранившиеся до наших дней древние захоронения подтверждают, что фараоны готовились к своей смерти основательно. Каждая гробница это несколько помещений, стены украшены изображениями из жизни египетского правителя. Не удивительно, что Долина Царей одна из наиболее популярных достопримечательностей в Египте.
Окончание экскурсии в вашем отеле.
Луксор, Карнакский и Луксорский храм
Начало второго экскурсионного дня по Луксору.
Первоначально вы отправитесь в Карнакский храм. Этот великий национальный памятник Египта не имеет себе равных. В этом месте вы проведете порядка трех часов. Намного правильнее называть данную достопримечательность комплексом или ансамблем храмов в Карнаке, поскольку это целая серия монументальных культовых сооружений. Карнакский храмовый комплекс из всех подобных комплексов Египта самый грандиозный по масштабам, он больше напоминает отдельный город и, по сути, является настоящим музеем под открытым небом. Территория, на которой раскинулись постройки, занимает огромную площадь 1,5 км х 700 м.
Луксорский храм - один из самых известных храмовых комплексов в Египте. Этот храмовый комплекс расположен на восточном берегу реки Нил, в Луксоре, одном из главных городов Верхнего Египта. Луксорский храм был основан во времена Нового царства и стал одним из важнейших религиозных комплексов в Египте. Это было связано с тем, что в храме проходил ежегодный фестиваль Опет. После периода фараонов место Луксорского храма сохранило свое религиозное значение, хотя боги там изменились. Луксорским храмом называют храм верховного бога Древнего Египта Амона-Ра, расположенный на территории современного египетского города Луксор. Ранее здесь находилась южная часть Фив, столицы Древнего Египта времён Xi-Xxi династий.
Окончание экскурсии в вашем отеле.
Шарм-эль-Шейх, отдых на побережье
Освобождение номера.
Переезд в аэропорт.
Перелет в Шарм-эль-Шейх со стыковкой в Каире.
Индивидуальный трансфер от аэропорта до отеля.
Заселение в отель 5 по системе все включено.
Отдых на побережье Красного моря.
Шарм-эль-Шейх, отдых на побережье
Продолжение отдыха, согласно распорядку отеля 5 по системе все включено.
Дополнительно можно заказать экскурсии на квадроциклах, на яхте, в Дахаб, в Голубую лагуну,рассвет на горе Моисея, дельфинарий и прочие.
Шарм-эль-Шейх, отдых на побережье
Продолжение отдыха, согласно распорядку отеля 5 по системе все включено.
Шарм-эль-Шейх, отдых на побережье
Продолжение отдыха, согласно распорядку отеля 5 по системе все включено.
Дорога домой
Освобождение номера.
Индивидуальный трансфер из отеля в аэропорт.
Окончание программы в аэропорту Шарм-эль-Шейха.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2 ночи, с завтраками в отеле в центре Каира
- Проживание 2 ночи в отеле Луксора
- Проживание 4 ночи в отеле 5 Шарм-эль-Шех, по системе все включено
- Все трансферы на протяжении всей программы (индивидуальные)
- Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом к пирамидам и национальному музею, с обедом
- Полная индивидуальная экскурсионная программа с русскоговорящим гидом в 2 дня в Луксоре
- Все авиаперелеты внутри страны (3 сегмента, включая стыковку в Каире в 5 день)
Что не входит в цену
- Международный авиабилет из России до Каира от Шарм-эль-Шейх в Россию
- Питание, не входящие в программу
- Виза Египта, оформляется по прилету, 25$ (2000 руб) на чел
Пожелания к путешественнику
Важно! Участие гида на всем маршруте данного тура не предполагает. В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. У вас на руках индивидуальный путеводитель-программа, расписанный по каждому дню. На связи ваш личный тревел-агент.