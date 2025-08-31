Мои заказы

Индивидуальный тур: Каир от и до и главное в Александрии

Погрузиться в культуру Древнего Египта, увидеть район нескольких религий, узнать секреты захоронений
Этот тур — ваш выигрышный билет в Каир и Александрию.

Мы познакомим вас с основными достопримечательностями столицы и отвезём туда, где редко бывают другие путешественники.

Вы осмотрите пирамиды Гизы, а в Египетском
музее познакомитесь с образом жизни фараонов и их верованиями в жизнь после смерти. Прогуляетесь по одной из старейших улиц и заглянете в антикварные лавки.

Побываете в Коптском Каире, где сохранились христианские церкви, синагога Бен-Эзра 9 века и мечеть, бывшая культовым центром первой арабской столицы Египта — города Фустат.

Посмотрите, как живут в «Городе мусорщиков», и узнаете об устройстве египетских кладбищ, которое полностью отличается от любого другого в мире.

А в Александрии вас ждут знаковый некрополь Ком-эль-Шокафа, цитадель Кайт-Бей на побережье Средиземного моря, колонны Помпея и знаменитая мечеть, возведённая в честь александрийского святого суфия.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Путешествие не требует особой подготовки, одевайтесь по погоде.

Проживание. Включено размещение на 1 ночь в Александрии в квартире в центре города. Размещение на 1-ю ночь тура самостоятельное, оплачивается дополнительно. За отдельную плату можно забронировать каюту для проживания на круизном лайнере по Нилу (включает завтрак и ужин).

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Комфортный минивэн с кондиционером.

Дети. Возраст участников 18+.

Виза. Нужна. Можно получить по прибытии в аэропорту или оформить электронную туристическую визу.

Уровень сложности. Поездка лёгкая и комфортная, сочетает трансферы на автомобиле и несложные прогулки по археологическим зонам.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Пирамиды Гизы, Египетский музей, прогулка по старой части Каира

Встречаемся и отправляемся к пирамидам Гизы, главной достопримечательности Старого Каира, которая считается одним из семи чудес света. Стоя перед этими впечатляющими сооружениями, мы попробуем разгадать секреты фараонов, а также сделаем фотографии на память на их фоне посреди жёлтого песка.

Затем посетим Египетский национальный музей, где хранится обширная коллекция древнеегипетских артефактов. Вы узнаете ещё больше увлекательной информации о фараонах, их образе жизни и верованиях в загробную жизнь.

Далее доедем до берегов Нила, откуда берёт начало древнеегипетская цивилизация. Посмотрим на столицу с воды — желающие совершат получасовую экскурсию на частной лодке (за доплату).

Прогуляемся по одной из старейших улиц Старого Каира — Аль-Моез: осмотрим архитектуру в арабском стиле и древние мечети. Заглянем на рынок и в антикварные лавки, чтобы полюбоваться старинными предметами, дошедшими до нас со времён Средневековья. Здесь же можно приобрести специи, национальную одежду, попробовать популярные блюда в местных ресторанах.

2 день

Каирская цитадель, Коптский Каир, «Город мусорщиков» и кладбище, переезд в Александрию

Сегодня продолжим знакомство с достопримечательностями Каира. Побываем в цитадели Саладина — форте, построенном в 1176 году. Это самое высокое место города — увидим отсюда завораживающую панораму Каира и Гизы. Осмотрим мечеть Мухаммеда Али, королевский дворец, превращённый в военный музей, старое оружие и исторические документы, рассказывающие о важных сражениях.

Затем отправимся в Коптский Каир или, как его ещё называют, египетский Иерусалим. В этой древней местности сохранились церкви, построенные ещё в 7 веке нашей эры. Вы узнаете историю коптов от их вхождения в Египет до наших дней. Мы осмотрим синагогу Бен-Эзра, возведённую на месте христианского храма в 9 веке, где были обнаружены древние еврейские рукописи. Увидим старейшую мечеть Амра ибн аль-Аса, бывшую культовым центром первой арабской столицы Египта — города Фустат.

Побываем в «Городе мусорщиков», жители которого собирают мусор, исследуют его и продают на фабрики для повторной переработки. Увидим древний монастырь, высеченный в скале. Ненадолго остановимся посреди кладбища — я расскажу вам о методах захоронения в Египте и устройстве кладбищ, которое полностью отличается от любого другого в мире, о культуре поминовения умерших и подготовке захоронений.

После переедем в Александрию и разместимся там на ночь.

3 день

Знакомство с достопримечательностями Александрии

В этот день исследуем примечательные места Александрии. Побываем у катакомб Ком-эль-Шокафа. Некрополь хранит историю важного периода египетского прошлого и напоминает древние кладбища в Риме.

Посетим цитадель Кайт-Бей — крепостное оборонительное сооружение на побережье Средиземного моря, построенное для защиты северных границ Египта. Увидим колонны Помпея, архитектурного чуда, расположенного среди руин Серапеума — древнегреческого храма, посвящённого победе христиан над Римской империей. Осмотрим знаменитую мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси, возведённую в честь александрийского святого суфия в уникальном архитектурном стиле.

Затем отправимся обратно в Каир или Гизу, куда прибудем во второй половине дня.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (1 ночь в Александрии)
  • Трансферы между историческими местами, а также между Каиром и Александрией
  • Сопровождение русскоязычным гидом на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города до Каира или Гизы и обратно
  • Размещение на 1 ночь в отеле
  • Питание
  • Проживание в каюте на круизном лайнере по Нилу с завтраком и ужином - $25
  • Входные билеты:
  • В пирамиды - 700 египетских фунтов
  • В Египетский музей - 550 египетских фунтов
  • На лодочную прогулку по Нилу - $7 с человека
  • В замок в Каире - 600 египетских фунтов
  • В Ком-эль-Шукафа в Александрии - 200 египетских фунтов
  • В зону колонн - 200 египетских фунтов
  • В замок в Александрии - 200 египетских фунтов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир или Гиза, в любом удобном вам месте, время - по договорённости
Завершение: Каир или Гиза, в любом удобном вам месте, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид
Валид — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 127 туристов
Меня зовут Валид. Я — историк и лицензированный гид, провожу экскурсии по Египту почти 17 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом работы, организующие поездки в Каир и Александрию. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней много интересного.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Каира

