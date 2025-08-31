Мы познакомим вас с основными достопримечательностями столицы и отвезём туда, где редко бывают другие путешественники.
Вы осмотрите пирамиды Гизы, а в Египетском
Описание тура
Организационные детали
Путешествие не требует особой подготовки, одевайтесь по погоде.
Проживание. Включено размещение на 1 ночь в Александрии в квартире в центре города. Размещение на 1-ю ночь тура самостоятельное, оплачивается дополнительно. За отдельную плату можно забронировать каюту для проживания на круизном лайнере по Нилу (включает завтрак и ужин).
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Комфортный минивэн с кондиционером.
Дети. Возраст участников 18+.
Виза. Нужна. Можно получить по прибытии в аэропорту или оформить электронную туристическую визу.
Уровень сложности. Поездка лёгкая и комфортная, сочетает трансферы на автомобиле и несложные прогулки по археологическим зонам.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Пирамиды Гизы, Египетский музей, прогулка по старой части Каира
Встречаемся и отправляемся к пирамидам Гизы, главной достопримечательности Старого Каира, которая считается одним из семи чудес света. Стоя перед этими впечатляющими сооружениями, мы попробуем разгадать секреты фараонов, а также сделаем фотографии на память на их фоне посреди жёлтого песка.
Затем посетим Египетский национальный музей, где хранится обширная коллекция древнеегипетских артефактов. Вы узнаете ещё больше увлекательной информации о фараонах, их образе жизни и верованиях в загробную жизнь.
Далее доедем до берегов Нила, откуда берёт начало древнеегипетская цивилизация. Посмотрим на столицу с воды — желающие совершат получасовую экскурсию на частной лодке (за доплату).
Прогуляемся по одной из старейших улиц Старого Каира — Аль-Моез: осмотрим архитектуру в арабском стиле и древние мечети. Заглянем на рынок и в антикварные лавки, чтобы полюбоваться старинными предметами, дошедшими до нас со времён Средневековья. Здесь же можно приобрести специи, национальную одежду, попробовать популярные блюда в местных ресторанах.
Каирская цитадель, Коптский Каир, «Город мусорщиков» и кладбище, переезд в Александрию
Сегодня продолжим знакомство с достопримечательностями Каира. Побываем в цитадели Саладина — форте, построенном в 1176 году. Это самое высокое место города — увидим отсюда завораживающую панораму Каира и Гизы. Осмотрим мечеть Мухаммеда Али, королевский дворец, превращённый в военный музей, старое оружие и исторические документы, рассказывающие о важных сражениях.
Затем отправимся в Коптский Каир или, как его ещё называют, египетский Иерусалим. В этой древней местности сохранились церкви, построенные ещё в 7 веке нашей эры. Вы узнаете историю коптов от их вхождения в Египет до наших дней. Мы осмотрим синагогу Бен-Эзра, возведённую на месте христианского храма в 9 веке, где были обнаружены древние еврейские рукописи. Увидим старейшую мечеть Амра ибн аль-Аса, бывшую культовым центром первой арабской столицы Египта — города Фустат.
Побываем в «Городе мусорщиков», жители которого собирают мусор, исследуют его и продают на фабрики для повторной переработки. Увидим древний монастырь, высеченный в скале. Ненадолго остановимся посреди кладбища — я расскажу вам о методах захоронения в Египте и устройстве кладбищ, которое полностью отличается от любого другого в мире, о культуре поминовения умерших и подготовке захоронений.
После переедем в Александрию и разместимся там на ночь.
Знакомство с достопримечательностями Александрии
В этот день исследуем примечательные места Александрии. Побываем у катакомб Ком-эль-Шокафа. Некрополь хранит историю важного периода египетского прошлого и напоминает древние кладбища в Риме.
Посетим цитадель Кайт-Бей — крепостное оборонительное сооружение на побережье Средиземного моря, построенное для защиты северных границ Египта. Увидим колонны Помпея, архитектурного чуда, расположенного среди руин Серапеума — древнегреческого храма, посвящённого победе христиан над Римской империей. Осмотрим знаменитую мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси, возведённую в честь александрийского святого суфия в уникальном архитектурном стиле.
Затем отправимся обратно в Каир или Гизу, куда прибудем во второй половине дня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (1 ночь в Александрии)
- Трансферы между историческими местами, а также между Каиром и Александрией
- Сопровождение русскоязычным гидом на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города до Каира или Гизы и обратно
- Размещение на 1 ночь в отеле
- Питание
- Проживание в каюте на круизном лайнере по Нилу с завтраком и ужином - $25
- Входные билеты:
- В пирамиды - 700 египетских фунтов
- В Египетский музей - 550 египетских фунтов
- На лодочную прогулку по Нилу - $7 с человека
- В замок в Каире - 600 египетских фунтов
- В Ком-эль-Шукафа в Александрии - 200 египетских фунтов
- В зону колонн - 200 египетских фунтов
- В замок в Александрии - 200 египетских фунтов