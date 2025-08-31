Встречаемся и отправляемся к пирамидам Гизы, главной достопримечательности Старого Каира, которая считается одним из семи чудес света. Стоя перед этими впечатляющими сооружениями, мы попробуем разгадать секреты фараонов, а также сделаем фотографии на память на их фоне посреди жёлтого песка.

Затем посетим Египетский национальный музей, где хранится обширная коллекция древнеегипетских артефактов. Вы узнаете ещё больше увлекательной информации о фараонах, их образе жизни и верованиях в загробную жизнь.

Далее доедем до берегов Нила, откуда берёт начало древнеегипетская цивилизация. Посмотрим на столицу с воды — желающие совершат получасовую экскурсию на частной лодке (за доплату).

Прогуляемся по одной из старейших улиц Старого Каира — Аль-Моез: осмотрим архитектуру в арабском стиле и древние мечети. Заглянем на рынок и в антикварные лавки, чтобы полюбоваться старинными предметами, дошедшими до нас со времён Средневековья. Здесь же можно приобрести специи, национальную одежду, попробовать популярные блюда в местных ресторанах.