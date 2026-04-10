Ночь под звёздами: Белая и Чёрная пустыни Египта

Это путешествие в мир тишины, песков и звёздного неба.

Джип-сафари по Западной пустыне, фантастические пейзажи Белой и Чёрной пустыни и ночь в палатке вдали от цивилизации. Приключение, которое остаётся в памяти навсегда.
Ночь под звёздами: Белая и Чёрная пустыни Египта

Описание тура

Дорога в Западную пустыню Утром мы выезжаем из Каира к оазисам Западной пустыни. После обеда пересаживаемся на джипы 4×4 и отправляемся в сафари по пескам и горам — туда, где начинается настоящая пустынная магия. Белая и Чёрная пустыни Вы увидите Белую пустыню с её фантастическими известняковыми скульптурами и суровые пейзажи Чёрной пустыни, образованные древними вулканическими породами. По пути мы остановимся у оазиса, чтобы отдохнуть и насладиться тишиной среди бескрайних пространств. Ночь под звёздами Кульминация путешествия — ночь в палатке под открытым небом. В тишине пустыни, среди огней костра и звёздного неба, вы сможете расслабиться, насладиться музыкой или просто услышать «дыхание» пустыни — и встретить рассвет перед возвращением на следующий день. Важная информация: Что взять с собой: купальник, солнцезащитный крем, теплая одежда.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белая пустыня
  • Черная пустыня
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Поездка по пустыне на джипе
  • Завтрак
  • Ужин
  • Вода
Что не входит в цену
  • Алкогольные напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Поездка длится одну ночь и два дня. Утром выезжаем из Каира на машине к оазисам. После обеда пересаживаемся на джип. Ночуем в пустыне и возвращаемся на следующий день после восхода солнца. Прибываем в Каир к 14:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: купальник
  • Солнцезащитный крем
  • Теплая одежда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
