Это путешествие в мир тишины, песков и звёздного неба.
Джип-сафари по Западной пустыне, фантастические пейзажи Белой и Чёрной пустыни и ночь в палатке вдали от цивилизации. Приключение, которое остаётся в памяти навсегда.
Описание тураДорога в Западную пустыню Утром мы выезжаем из Каира к оазисам Западной пустыни. После обеда пересаживаемся на джипы 4×4 и отправляемся в сафари по пескам и горам — туда, где начинается настоящая пустынная магия. Белая и Чёрная пустыни Вы увидите Белую пустыню с её фантастическими известняковыми скульптурами и суровые пейзажи Чёрной пустыни, образованные древними вулканическими породами. По пути мы остановимся у оазиса, чтобы отдохнуть и насладиться тишиной среди бескрайних пространств. Ночь под звёздами Кульминация путешествия — ночь в палатке под открытым небом. В тишине пустыни, среди огней костра и звёздного неба, вы сможете расслабиться, насладиться музыкой или просто услышать «дыхание» пустыни — и встретить рассвет перед возвращением на следующий день. Важная информация: Что взять с собой: купальник, солнцезащитный крем, теплая одежда.
Поездка длится одну ночь и два дня. Утром выезжаем из Каира на машине к оазисам. После обеда пересаживаемся на джип. Ночуем в пустыне и возвращаемся на следующий день после восхода солнца. Прибываем в Каир к 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белая пустыня
- Черная пустыня
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Поездка по пустыне на джипе
- Завтрак
- Ужин
- Вода
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Поездка длится одну ночь и два дня. Утром выезжаем из Каира на машине к оазисам. После обеда пересаживаемся на джип. Ночуем в пустыне и возвращаемся на следующий день после восхода солнца. Прибываем в Каир к 14:00.
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: купальник
- Солнцезащитный крем
- Теплая одежда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Нет, вы можете задать вопрос до бронирования. Гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
