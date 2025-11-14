Мои заказы

Персональное джип-сафари в сердце Сахары с ночами в палатке

Налюбоваться Белой и Чёрной пустынями, отдохнуть в оазисах и на массаже, пообедать у бедуинов
Иной раз каждому из нас необходимо сбежать от городской суеты, чтобы оказаться вдали от людей и законов и напитаться силой природы.

Это будет именно такая поездка: мы отправимся в прекраснейшие части
Сахары — Белую и Чёрную пустыни, кардинально разные и одинаково притягательные.

Поселимся в обустроенном охраняемом кемпинге, где предусмотрено всё для вашего безмятежного отдыха, включая еду, фрукты и расслабляющий массаж.

Будем ночевать под мириадами звёзд, встречать рассветы и провожать закаты, а днями — колесить по окрестностям.

Заедем на обед к бедуинам оазиса Бахария, доберёмся к сероводородному источнику и солёному озеру, в которых можно искупаться, и поговорим об горных источниках энергии древних египтян.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой полотенце и купальные принадлежности, а зимой — обязательно тёплые вещи.

Программа тура по дням

1 день

Оазис Бахария, Белая пустыня, обед у бедуинов, массаж

Ранним утром поедем из Каира в оазис Бахария (4 часа в пути). Нас будут ждать в гости бедуины на обед и чай. Затем сменим транспорт и на внедорожнике отправимся в сердце Белой пустыни. Здесь много причудливых скал, древних окаменелостей и невероятных пейзажей для фото. Мы заедем к Кристаллической горе, сероводородному источнику в окружении пальм и оливковых деревьев. По прибытии в кемпинг — сеанс расслабляющего массажа, ужин и отдых под звёздами.

2 день

Чёрная пустыня, оазис, горы, солёное озеро

Встанем пораньше, чтобы застать восход солнца, — здесь это особенно атмосферное зрелище. Будет время, чтобы помедитировать или просто неспешно насладиться утром. После завтрака на джипе поедем в Чёрную пустыню, созданную вулканами, погуляем среди базальтовых камней и гор, напоминающих жерла. Побываем ещё в одном оазисе, окружённом пальмами и оливковыми деревьями, доберёмся к вершинам, которые древние египтяне считали источником космической энергии, и солёному озеру, где можно будет искупаться. По возвращении в лагерь — ужин и отдых.

3 день

Завершение поездки

Рекомендуем проснуться с первыми лучами солнца, чтобы насладиться рассветом. После завтрака отправимся обратно в Каир.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Каир и обратно в ваш город
  • Разрешение на пребывание в пустыне - $40 с человека
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Каире, время по договорённости
Завершение: Место вашего проживания в Каире, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид
Валид — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 149 туристов
Меня зовут Валид. Я — историк и лицензированный гид, провожу экскурсии по Египту почти 17 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом работы, организующие поездки в Каир и Александрию. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней много интересного.

