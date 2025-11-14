Персональное джип-сафари в сердце Сахары с ночами в палатке
Налюбоваться Белой и Чёрной пустынями, отдохнуть в оазисах и на массаже, пообедать у бедуинов
Иной раз каждому из нас необходимо сбежать от городской суеты, чтобы оказаться вдали от людей и законов и напитаться силой природы.
Это будет именно такая поездка: мы отправимся в прекраснейшие части читать дальше
Сахары — Белую и Чёрную пустыни, кардинально разные и одинаково притягательные.
Поселимся в обустроенном охраняемом кемпинге, где предусмотрено всё для вашего безмятежного отдыха, включая еду, фрукты и расслабляющий массаж.
Будем ночевать под мириадами звёзд, встречать рассветы и провожать закаты, а днями — колесить по окрестностям.
Заедем на обед к бедуинам оазиса Бахария, доберёмся к сероводородному источнику и солёному озеру, в которых можно искупаться, и поговорим об горных источниках энергии древних египтян.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой полотенце и купальные принадлежности, а зимой — обязательно тёплые вещи.
Программа тура по дням
1 день
Оазис Бахария, Белая пустыня, обед у бедуинов, массаж
Ранним утром поедем из Каира в оазис Бахария (4 часа в пути). Нас будут ждать в гости бедуины на обед и чай. Затем сменим транспорт и на внедорожнике отправимся в сердце Белой пустыни. Здесь много причудливых скал, древних окаменелостей и невероятных пейзажей для фото. Мы заедем к Кристаллической горе, сероводородному источнику в окружении пальм и оливковых деревьев. По прибытии в кемпинг — сеанс расслабляющего массажа, ужин и отдых под звёздами.
2 день
Чёрная пустыня, оазис, горы, солёное озеро
Встанем пораньше, чтобы застать восход солнца, — здесь это особенно атмосферное зрелище. Будет время, чтобы помедитировать или просто неспешно насладиться утром. После завтрака на джипе поедем в Чёрную пустыню, созданную вулканами, погуляем среди базальтовых камней и гор, напоминающих жерла. Побываем ещё в одном оазисе, окружённом пальмами и оливковыми деревьями, доберёмся к вершинам, которые древние египтяне считали источником космической энергии, и солёному озеру, где можно будет искупаться. По возвращении в лагерь — ужин и отдых.
3 день
Завершение поездки
Рекомендуем проснуться с первыми лучами солнца, чтобы насладиться рассветом. После завтрака отправимся обратно в Каир.
