2 день

Чёрная пустыня, оазис, горы, солёное озеро

Встанем пораньше, чтобы застать восход солнца, — здесь это особенно атмосферное зрелище. Будет время, чтобы помедитировать или просто неспешно насладиться утром. После завтрака на джипе поедем в Чёрную пустыню, созданную вулканами, погуляем среди базальтовых камней и гор, напоминающих жерла. Побываем ещё в одном оазисе, окружённом пальмами и оливковыми деревьями, доберёмся к вершинам, которые древние египтяне считали источником космической энергии, и солёному озеру, где можно будет искупаться. По возвращении в лагерь — ужин и отдых.