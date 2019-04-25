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20%
3 дня
Пирамиды Гизы, музеи и достопримечательности Каира и Александрии в индивидуальном формате
Пройти по следам истории Египта, рассмотреть сокровища фараонов и археологические памятники
Начало: Каир, аэропорт или ваш отель в Каире или Гизе, вре...
25 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
400$320 за всё до 8 чел.
2 дня
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Проплыть по Нилу на парусной лодке, спуститься в римские катакомбы и увидеть пирамиды Гизы
Начало: Каир, заберём вас из вашего отеля в 07:00
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$350 за всё до 10 чел.
скидка
20%
2 дня
Индивидуальный тур по достопримечательностям Каира, Гизы и Александрии
Увидеть легендарные пирамиды и древние сокровища и прикоснуться к культурному наследию фараонов
Начало: Каир, аэропорт или ваш отель в Каире или Гизе, вре...
26 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
300$240 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на туры
- ООля25 апреля 2019Оазис Бахария из КаираОгромное спасибо Карим за интересные и незабываемые экскурсии!!! Качественная и оперативная работа, персональная встреча с выяснением всех нюансов и куча дельных советов!!! Приемлемые цены без "навязывания" и "легенд отельных гидов".
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «От вашего отеля»
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