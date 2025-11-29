Погрузитесь в мистический мир Древнего Египта, исследуя священные храмы Дендера и Абидос. Откройте легенды богини Хатхор и тайны древних фараонов. Почувствуйте магию, где оживает культура и религия тысячелетий.
Описание экскурсииСвященные тайны храмов Отправьтесь в путешествие по легендарным храмам Дендера и Абидос, где древние мифы оживают среди каменных стен. Здесь каждый зал хранит в себе историю о богах и фараонах, а торжественная атмосфера позволяет прикоснуться к величию Египта. Магия богини Хатхор Храм в Дендере посвящён богине любви и радости Хатхор. Его удивительные барельефы и надписи рассказывают о ритуалах, праздниках и тайных знаниях древних жрецов. Это место, где красота и символика сливаются в гармонии. Величие и тайны Абидоса В Абидосе вы сможете увидеть храм фараона Сети I и загадочный «Список царей». Легенды о воскрешении Осириса делают это место одним из самых мистических в Египте. Здесь ощущается подлинная сила древней религии и духовность тысячелетий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дендера
- Абидос
- Храм фараона Сети I
- Храм богине любви и радости Хатхор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Транспорт
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в городе Луксор
Завершение: Экскурсия заканчивается в городе Луксор
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
