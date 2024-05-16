1 чел.
По популярности
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
«Это заупокойный храм для царицы Хатшепсут — второй женщины-фараона в истории Египта»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180€117 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: путешествие к истокам древности с гидом-египтологом
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
«Об этом свидетельствуют древние гробницы у стены храма Хатхoр»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
388€272 за всё до 7 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Начало: Возле отеля
«Мы побываем в двух храмах Эллинистического Египта»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250€175 за всё до 4 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
«Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
221€100 за всё до 8 чел.
скидка
44%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
«Посвящён храм трём божествам древнего Египта — Амону, его супруге Мут и их сыну Хонсу»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
162€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
По храмам Эдфу и Ком омбо
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает: Познакомьтесь с самыми красивыми храмами Египета, Эдфу и Ком Омбо»
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$240 за человека
Индивидуальная
6 часов
Карнакский и Луксорский храмы: Величие древнего Египта
Посетите два грандиозных храма в Луксоре - Карнакский и Луксорский. Узнайте больше о древнеегипетской цивилизации и её культуре
Начало: Ваш отель
«В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский»
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Индивидуальная
6 часов
Карнакский храм - путешествие в сердце древнего Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта с индивидуальной экскурсией по Карнакскому храму и Луксорскому музею. Узнайте о величии Фив и сокровищах Нила
Начало: Ваш отель
«В городе мёртвых расположены долина царей, долина цариц, храм хабу, храм царицы Хатшепсут, колоссы Мемнона и многие другие»
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$55 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Луксор - понять Египет: индивидуальная экскурсия
Древний Луксор завораживает архитектурой и загадками. Путешествие в индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165€99 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Храм в Дендере посвящён Хатхор — богини любви, радости, музыки и материнства»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250€150 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
«Греко-римский храм богини Исиды — первая точка на нашем маршруте»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
350€298 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета16 мая 2024Прекрасное знакомство с Луксором и Древними достопримечательностями. Мы остались в полном восторге от экскурсии, как дети. С нами был экскурсовод Ахмет, который
- ВВиталий11 мая 2024При планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивых древностей в незнакомом месте.
- ППавел3 мая 2024Прекрасная экскурсия: хороший автомобиль, интересный гид Махмуд, очень комфортный темп. Рекомендую
- ТТатьяна7 апреля 2024Рекомендую!!!! Вечерний Луксорский храм -это прекрасно! Вечером он смотрится более монументально, грандиозно и загадочно! Спасибо большое Тахе за организацию экскурсии,
- РРоман21 февраля 2024Были уже на второй экскурсии с Мухаммедом. Было очень познавательно и комфортно. Гид отвечал на все наши (даже повторяющиеся) вопросы,
- РРоман19 февраля 2024Все понравилось. Гидом был историк Мухаммед. Знающий, позитивный, хорошо говорит по-русски. Побывали в храме Хатшепсут, в Долине царей, в Карнакском
- ИИнна2 января 2024Были на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывал что-то на каждой остановке.
- ННиколай24 декабря 2023Очень интересные и впечатляющие объекты. Поразили и удивили даже после двух насыщенных дней на западном и восточном берегах Луксора. Туристов
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Соборы и храмы»
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Сейчас в Луксоре в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 55 до 298 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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