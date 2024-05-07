Выездные экскурсии из Луксора

Найдено 7 экскурсий в категории «Выездные» в Луксоре, цены от €20, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 01:30
20 за всё до 8 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
285186 за всё до 8 чел.
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250175 за всё до 4 чел.
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250150 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
После долгого перелета каждый мечтает о быстром и комфортном пути к отелю. Выберите трансфер из аэропорта Луксора для идеального начала путешествия
Начало: В аэропорту
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 за всё до 4 чел.
Полёт на воздушном шаре в Луксоре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
2 часа
Полёт на воздушном шаре в Луксоре: восхитительный вид на древние храмы
Встречайте рассвет на высоте, летая над Луксором. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю с птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 07:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
80 за человека
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
350298 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    VIKTORIIA
    7 мая 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Рекомендуем эту экскурсию и именно этого организатора, мы остались очень довольны экскурсией. Ездили с гидом Ахмедом, он прекрасно владеет русским
    читать дальше

    языком и хорошо разбирается в теме Древнего Египта, но и помимо этого рассказывал на различные темы в дороге, ответил на все наши вопросы. Машина была хорошая, с кондиционером, в общем все как и было заявлено. Также отмечу, что всё было очень вежливо, тактично, без подводных камней и каких-то незапланированных остановок. Экскурсию провел на совесть. Было принято совершить совместное путешествие в одни из самых интересных древнеегипетских храмов. Благодарим за качественную организацию нашего отдыха!

  • D
    Dmitrii
    30 апреля 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Таха - организатор экскурсии отличный. Маршрут интересный. К гидам есть пожелание больше подавать информации на протяжении всей экскурсии - это все таки индивидуальный тур.
  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Группа из 10 человек посетила два замечательных храма. Гид Таха по пути очень интересно рассказывал о жизни в современном Египте,
    читать дальше

    об истории. Провел отличную экскурсию внутри храмов. Автобус был комфортным для длительных переездов. По пупи было предложено перекусить, угостились такде соком из сазарного тростника. Организация на высшем уровне. Спасибо!

  • Г
    Григорий
    26 марта 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.
    читать дальше

    В день прилета, на выходе из терминала, нас встретил водитель помог с багажом. До отеля в центре Луксора ехать 20-25 минут.

  • Р
    Роман
    21 февраля 2024
    Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
    Были уже на второй экскурсии с Мухаммедом. Было очень познавательно и комфортно. Гид отвечал на все наши (даже повторяющиеся) вопросы,
    читать дальше

    учитывал все наши пожелания. Вежливый, с юмором, часто знающий несколько исторических версий. Больше понравился храм Ком-Омбо. В конце экскурсии по нашей просьбе нас доставили в Асуан (там был хороший обед), помогли заселиться в гостинице, чтобы на следующий день съездить в Абу-Симбел.

  • О
    Олег
    1 января 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Хорошая организация. Встретили, довезли до отеля. Все прошло отлично и очень дружелюбно. Современный микроавтобус с кондиционером и водой.

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Луксоре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
  2. Из Луксора - в Дендеру и Абидос
  3. Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
  4. Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
  5. Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
Какие места ещё посмотреть в Луксоре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
Сейчас в Луксоре в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 20 до 298 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии по окрестностям Луксора и местам Египта в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам