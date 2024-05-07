1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 01:30
€20 за всё до 8 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
285€186 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250€175 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
После долгого перелета каждый мечтает о быстром и комфортном пути к отелю. Выберите трансфер из аэропорта Луксора для идеального начала путешествия
Начало: В аэропорту
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€40 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Полёт на воздушном шаре в Луксоре: восхитительный вид на древние храмы
Встречайте рассвет на высоте, летая над Луксором. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю с птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 07:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
€80 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
350€298 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVIKTORIIA7 мая 2024Рекомендуем эту экскурсию и именно этого организатора, мы остались очень довольны экскурсией. Ездили с гидом Ахмедом, он прекрасно владеет русским
- DDmitrii30 апреля 2024Таха - организатор экскурсии отличный. Маршрут интересный. К гидам есть пожелание больше подавать информации на протяжении всей экскурсии - это все таки индивидуальный тур.
- ЕЕкатерина20 апреля 2024Группа из 10 человек посетила два замечательных храма. Гид Таха по пути очень интересно рассказывал о жизни в современном Египте,
- ГГригорий26 марта 2024Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.
- РРоман21 февраля 2024Были уже на второй экскурсии с Мухаммедом. Было очень познавательно и комфортно. Гид отвечал на все наши (даже повторяющиеся) вопросы,
- ООлег1 января 2024Хорошая организация. Встретили, довезли до отеля. Все прошло отлично и очень дружелюбно. Современный микроавтобус с кондиционером и водой.
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Луксоре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Луксоре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
Сейчас в Луксоре в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 20 до 298 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии по окрестностям Луксора и местам Египта в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август