1 чел.
По популярности
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
«Это заупокойный храм для царицы Хатшепсут — второй женщины-фараона в истории Египта»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180€117 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: путешествие к истокам древности с гидом-египтологом
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
«Об этом свидетельствуют древние гробницы у стены храма Хатхoр»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
388€272 за всё до 7 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие во времени: Экскурсия по Дендере и Луксору с посещением древних храмов
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
«Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
235€153 за всё до 8 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
«Вы побываете в месте культа этой богини, в Дендере, где в честь неё воздвигнут храм, полный рельефных изображений поразительного качества исполнения»
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
285€186 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Начало: Возле отеля
«Этот храм посвящён богу-соколу Гору, защитнику царской власти и сыну Исиды и Осириса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250€175 за всё до 4 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
«Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
221€100 за всё до 8 чел.
скидка
44%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
«Посвящён храм трём божествам древнего Египта — Амону, его супруге Мут и их сыну Хонсу»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
162€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
По храмам Эдфу и Ком омбо
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает: Познакомьтесь с самыми красивыми храмами Египета, Эдфу и Ком Омбо»
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$240 за человека
Индивидуальная
6 часов
Карнакский и Луксорский храмы: Величие древнего Египта
Посетите два грандиозных храма в Луксоре - Карнакский и Луксорский. Узнайте больше о древнеегипетской цивилизации и её культуре
Начало: Ваш отель
«Вы по началу посещаете Карнакский храм,самый большой в мире религиозный комплекс древних сооружений и крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта»
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Индивидуальная
6 часов
Карнакский храм - путешествие в сердце древнего Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта с индивидуальной экскурсией по Карнакскому храму и Луксорскому музею. Узнайте о величии Фив и сокровищах Нила
Начало: Ваш отель
«Вы по началу посещаете Карнакский храм,самый большой в мире религиозный комплекс древних сооружений и крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта»
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$55 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Луксор - понять Египет: индивидуальная экскурсия
Древний Луксор завораживает архитектурой и загадками. Путешествие в индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165€99 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Храм в Дендере посвящён Хатхор — богини любви, радости, музыки и материнства»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250€150 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
«Греко-римский храм богини Исиды — первая точка на нашем маршруте»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
350€298 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета16 мая 2024Прекрасное знакомство с Луксором и Древними достопримечательностями. Мы остались в полном восторге от экскурсии, как дети. С нами был экскурсовод Ахмет, который
- ВВиталий11 мая 2024При планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивых древностей в незнакомом месте.
- VVIKTORIIA7 мая 2024Рекомендуем эту экскурсию и именно этого организатора, мы остались очень довольны экскурсией. Ездили с гидом Ахмедом, он прекрасно владеет русским
- ППавел3 мая 2024Прекрасная экскурсия: хороший автомобиль, интересный гид Махмуд, очень комфортный темп. Рекомендую
- DDmitrii30 апреля 2024Таха - организатор экскурсии отличный. Маршрут интересный. К гидам есть пожелание больше подавать информации на протяжении всей экскурсии - это все таки индивидуальный тур.
- ЕЕкатерина20 апреля 2024Группа из 10 человек посетила два замечательных храма. Гид Таха по пути очень интересно рассказывал о жизни в современном Египте,
- ТТатьяна7 апреля 2024Рекомендую!!!! Вечерний Луксорский храм -это прекрасно! Вечером он смотрится более монументально, грандиозно и загадочно! Спасибо большое Тахе за организацию экскурсии,
- ААлена9 марта 2024Эта экскурсия влюбит вас в Египет! Его историю, древних богов и современных египтян. Мы прилетели в Люксор из Каира на один
- РРоман21 февраля 2024Были уже на второй экскурсии с Мухаммедом. Было очень познавательно и комфортно. Гид отвечал на все наши (даже повторяющиеся) вопросы,
- РРоман19 февраля 2024Все понравилось. Гидом был историк Мухаммед. Знающий, позитивный, хорошо говорит по-русски. Побывали в храме Хатшепсут, в Долине царей, в Карнакском
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Святые места»
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