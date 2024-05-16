Религиозные экскурсии по святым местам Луксора

Найдено 13 экскурсий в категории «Святые места» в Луксоре, цены от €55, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сокровища Луксора
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
«Это заупокойный храм для царицы Хатшепсут — второй женщины-фараона в истории Египта»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180117 за всё до 4 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Луксора в Дендеру и Абидос: путешествие к истокам древности с гидом-египтологом
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
«Об этом свидетельствуют древние гробницы у стены храма Хатхoр»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
388272 за всё до 7 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
35%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие во времени: Экскурсия по Дендере и Луксору с посещением древних храмов
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
«Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
235153 за всё до 8 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
«Вы побываете в месте культа этой богини, в Дендере, где в честь неё воздвигнут храм, полный рельефных изображений поразительного качества исполнения»
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
285186 за всё до 8 чел.
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Начало: Возле отеля
«Этот храм посвящён богу-соколу Гору, защитнику царской власти и сыну Исиды и Осириса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250175 за всё до 4 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
«Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
221100 за всё до 8 чел.
Вечерний Луксор
🚗 На машине
скидка
44%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
«Посвящён храм трём божествам древнего Египта — Амону, его супруге Мут и их сыну Хонсу»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
16290 за всё до 8 чел.
По храмам Эдфу и Ком омбо
Индивидуальная
6 часов
По храмам Эдфу и Ком омбо
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает: Познакомьтесь с самыми красивыми храмами Египета, Эдфу и Ком Омбо»
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$240 за человека
Карнакский и Луксорский храмы
Индивидуальная
6 часов
Карнакский и Луксорский храмы: Величие древнего Египта
Посетите два грандиозных храма в Луксоре - Карнакский и Луксорский. Узнайте больше о древнеегипетской цивилизации и её культуре
Начало: Ваш отель
«Вы по началу посещаете Карнакский храм,самый большой в мире религиозный комплекс древних сооружений и крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта»
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Карнакский храм
Индивидуальная
6 часов
Карнакский храм - путешествие в сердце древнего Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта с индивидуальной экскурсией по Карнакскому храму и Луксорскому музею. Узнайте о величии Фив и сокровищах Нила
Начало: Ваш отель
«Вы по началу посещаете Карнакский храм,самый большой в мире религиозный комплекс древних сооружений и крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта»
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$55 за человека
Увидеть Луксор - понять Египет
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Луксор - понять Египет: индивидуальная экскурсия
Древний Луксор завораживает архитектурой и загадками. Путешествие в индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16599 за всё до 8 чел.
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Храм в Дендере посвящён Хатхор — богини любви, радости, музыки и материнства»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250150 за всё до 8 чел.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
«Греко-римский храм богини Исиды — первая точка на нашем маршруте»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
350298 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    16 мая 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    Прекрасное знакомство с Луксором и Древними достопримечательностями. Мы остались в полном восторге от экскурсии, как дети. С нами был экскурсовод Ахмет, который
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    хорошо говорит на русском и интересно рассказывает. Рекомендация - задавать как можно больше вопросов, тогда Ахмет начинает рассказывать очень любопытные истории. Отдельно отмечу очень комфортные условия трансфера: современный автомобиль с кондиционером, что спасает в жару. И очень аккуратный водитель. Трансфер забрал нас из отеля в 7:00. На весь маршрут у нас ушло чуть меньше 7 часов. Но мы отказались от обеда. Обратно мы выбрали трансфер по воде (у нашего отеля была пристань). Очень хорошо, что организатор сразу предложил купить все билеты, чтобы не тратить на это время. В долине царей рекомендую еще посетить гробницу Тутанхамона, где лежит его мумия (это за отдельную плату). И еще одна рекомендация: отзыв писать сразу, иначе засыпет напоминаниями 😁 Ну и отзывы лучше писать на самых ярких эмоциях 😉

  • В
    Виталий
    11 мая 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    При планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивых древностей в незнакомом месте.
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    Но реальность превзошла все ожидания, и мы с женой остались в полном восторге. Ахмед показал нам невероятно красивые памятники древней архитектуры и рассказал их занимательные истории. Узнали много интересных фактов и историй о Древнем Египте, его богах, фараонах и жизни людей. Очень круто не только посмотреть на все это своими глазами, но и узнать, почему все выглядит именно так, узнать назначение и смысл сооружений и рисунков на них. Экскурсовод отлично знает свою страну и ее прошлое, слушать его - одно удовольствие. Ответил на все наши вопросы, с ним мы посетили места, не входящие в программу, но расположенные на пути следования. Ещё он дал несколько советов, что ещё стоит посетить, а также как не попасться на уловки уличных торговцев. Кроме того, в машине нас ждала свежая вода, а Ахмед угостил нас мороженым. На обратном пути, по нашей просьбе, заехали в местный магазинчик за свежими фруктами, где нам помогли с выбором. Автомобиль, на котором нас возили, в отличном состоянии, с работающим кондиционером, что важно, когда на улице +40. Однозначно рекомендую организатора и экскурсовода, с ними ваша поездка заиграет более яркими красками. P.S: Фотографии загружаю с телефона и не могу выбрать самые лучшее, потому какие-то из них могут оказаться не самыми удачными, но в жизни все выглядит просто волшебно. Да и лучше все это увидеть на месте.

    При планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивых
  • V
    VIKTORIIA
    7 мая 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Рекомендуем эту экскурсию и именно этого организатора, мы остались очень довольны экскурсией. Ездили с гидом Ахмедом, он прекрасно владеет русским
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    языком и хорошо разбирается в теме Древнего Египта, но и помимо этого рассказывал на различные темы в дороге, ответил на все наши вопросы. Машина была хорошая, с кондиционером, в общем все как и было заявлено. Также отмечу, что всё было очень вежливо, тактично, без подводных камней и каких-то незапланированных остановок. Экскурсию провел на совесть. Было принято совершить совместное путешествие в одни из самых интересных древнеегипетских храмов. Благодарим за качественную организацию нашего отдыха!

  • П
    Павел
    3 мая 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    Прекрасная экскурсия: хороший автомобиль, интересный гид Махмуд, очень комфортный темп. Рекомендую
  • D
    Dmitrii
    30 апреля 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Таха - организатор экскурсии отличный. Маршрут интересный. К гидам есть пожелание больше подавать информации на протяжении всей экскурсии - это все таки индивидуальный тур.
  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Группа из 10 человек посетила два замечательных храма. Гид Таха по пути очень интересно рассказывал о жизни в современном Египте,
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    об истории. Провел отличную экскурсию внутри храмов. Автобус был комфортным для длительных переездов. По пупи было предложено перекусить, угостились такде соком из сазарного тростника. Организация на высшем уровне. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    Вечерний Луксор
    Рекомендую!!!! Вечерний Луксорский храм -это прекрасно! Вечером он смотрится более монументально, грандиозно и загадочно! Спасибо большое Тахе за организацию экскурсии,
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    за правильно выбранное время начала экскурсии. Наш гид- Ахмет до наступления сумерек ознакомил нас с храмом, рассказал много интересного, показал самые интересные и значимые места. У Ахмета - прекрасный русский язык, он очень много знает, чувствуется, что он очень любит свой город и историю свой страны и старается поделиться своими знаниями!

  • А
    Алена
    9 марта 2024
    Экскурсия в Дендеру и Луксор
    Эта экскурсия влюбит вас в Египет! Его историю, древних богов и современных египтян. Мы прилетели в Люксор из Каира на один
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    день с задержкой рейса на 2 часа. Таха, наш прекрасный экскурсовод, предложил оптимальный маршрут с учетом времени, которым мы располагали. Рассказал про историю, людей, обычаи с увлекательной подачей. Нам даже немного жаль, что мы начали с Каира) Дендера и Люксор - любовь, обязательно вернемся ❤️ Огромная благодарность Тахе и нашему водителю!

  • Р
    Роман
    21 февраля 2024
    Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
    Были уже на второй экскурсии с Мухаммедом. Было очень познавательно и комфортно. Гид отвечал на все наши (даже повторяющиеся) вопросы,
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    учитывал все наши пожелания. Вежливый, с юмором, часто знающий несколько исторических версий. Больше понравился храм Ком-Омбо. В конце экскурсии по нашей просьбе нас доставили в Асуан (там был хороший обед), помогли заселиться в гостинице, чтобы на следующий день съездить в Абу-Симбел.

  • Р
    Роман
    19 февраля 2024
    Сокровища Луксора
    Все понравилось. Гидом был историк Мухаммед. Знающий, позитивный, хорошо говорит по-русски. Побывали в храме Хатшепсут, в Долине царей, в Карнакском
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    и Луксорском храмах. Обедали в неплохом ресторане. Программа насыщенная, к концу подустали, но не пожалели. Машина комфортная, водитель вел аккуратно. Стоит знать, что в базовый билет в Долине царей входит посещение трех интересных гробниц, но посещение гробниц Тутанхамона и Сети - за дополнительную плату (500 и 1800 фунтов). На наш взгляд, они стоят того. Мухаммед все поясняет, выбор за клиентом.

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Святые места»

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