Большой Египетский музей в Гизе и пирамиды - из Марса-Аламы
Отправиться к древним чудесам света - с ночёвкой в комфортабельном автобусе
Начало: У вашего отеля
«Большой Египетский музей в Гизе (примерно 1,5 часа)Главное культурное событие страны»
Расписание: в понедельник и пятницу в 21:00
2 янв в 21:00
5 янв в 21:00
$170 за человека
до 2 чел.
Загадочная Дендера и золотой Луксор
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
2 янв в 04:00
3 янв в 04:00
$450 за всё до 2 чел.
5%
до 8 чел.
Удивительный Каир: из Марс-Алама в мини-группе
Посетить столицу Египта и увидеть пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Начало: У входа в ваш отель
«23:30 — выезд из отеля (точное время выезда сообщим после бронирования)02:00 — контрольно-пропускной пункт туристической полиции04:30 — санитарная остановка с возможностью перекусить08:30 — Старый египетский музей»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
3 янв в 22:00
$176
$185 за человека
