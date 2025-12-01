Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Марсе-Аламе, цены от $170, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 13 часов Групповая Большой Египетский музей в Гизе и пирамиды - из Марса-Аламы Отправиться к древним чудесам света - с ночёвкой в комфортабельном автобусе Начало: У вашего отеля «Большой Египетский музей в Гизе (примерно 1,5 часа)Главное культурное событие страны» Расписание: в понедельник и пятницу в 21:00 $170 за человека На машине 13 часов Индивидуальная до 2 чел. Загадочная Дендера и золотой Луксор Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре Начало: У вашего отеля $450 за всё до 2 чел. На машине 13 часов 5% Мини-группа до 8 чел. Удивительный Каир: из Марс-Алама в мини-группе Посетить столицу Египта и увидеть пирамиды Гизы с профессиональным гидом Начало: У входа в ваш отель «23:30 — выезд из отеля (точное время выезда сообщим после бронирования)02:00 — контрольно-пропускной пункт туристической полиции04:30 — санитарная остановка с возможностью перекусить08:30 — Старый египетский музей» Расписание: в понедельник, среду и субботу в 22:00 $176 $185 за человека Другие экскурсии Марсы-Алама

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Музеи» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марсе-Аламе Большой Египетский музей в Гизе и пирамиды - из Марса-Аламы; Загадочная Дендера и золотой Луксор; Удивительный Каир: из Марс-Алама в мини-группе. В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в декабре 2025 Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 450 со скидкой до 5%.

Забронируйте экскурсию в Марсе-Аламе на 2026 год по теме «Музеи», цены от $170. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль