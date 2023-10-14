Посетить древний город и огромный музей под открытом небом за 1 день
Мы объединили Дендеру и Луксор, чтобы вы посетили максимум интересных мест за одну поездку.
Вы перенесётесь на страницы учебника истории древнего мира: пройдёте по знаменитой Аллее сфинксов, отыщите таинственный зодиак и единственное в мире изображение Клеопатры, побываете в старинных храмах и откроете их тайны.
Вы перенесётесь на страницы учебника истории древнего мира: пройдёте по знаменитой Аллее сфинксов, отыщите таинственный зодиак и единственное в мире изображение Клеопатры, побываете в старинных храмах и откроете их тайны.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дендера
Храм Хаткор — первая точка на нашем маршруте. Когда-то сюда приезжали тысячи египтян, чтобы воздать хвалу любимой богине. Почитали её в основном женщины: просили помощи, если в семье не было детей, или же «заручались поддержкой» на предстоящих родах. Здание отлично сохранилось, так как находилось под песками до конца 19 века. Мы зайдём внутрь, отыщем одну из трёх сильнейших энергетических точек мира, посмотрим на уникальное изображение Клеопатры. Также вы увидите Дендерский зодиак — старейшие астрологические и астрономические символы.
Луксор
- Из Дендеры отправимся в «Город живых». Вы посетите Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. Каждый новый фараон достраивал сооружения по-своему, стараясь привнести ещё больше пышности и монументальности. Именно здесь всем своим существом ощущаешь веяния прошедших веков, чувствуешь себя частью учебника истории древнего мира. Помимо храмов, посвящённых верховному богу Амону-Ра, его супруге Мут и сыну Хонсу, на территории вы увидите Аллею сфинксов, статую жука-скарабея, священное озеро, двор обелисков, гипостильный зал.
- Затем переместимся на левый берег Нила — в долину захоронений, которую называют «Городом мёртвых». Вы побываете в высеченном в скале храме царицы Хатшепсут. Своими размерами, украшениями и архитектурным решением он поражает воображение! Полюбуетесь знаменитыми Колоссами Мемнона и узнаете, почему их до сих пор называют «поющими». По желанию после основной программы можете прокатиться на кораблике на Банановый остров.
Организационные детали
- Возможно увеличение количества участников по договорённости. Стоимость за группу от 3 до 7 чел. — $440.
- Поездка проходит на комфортабельной легковой машине или минивэне в зависимости от размера группы
- В стоимость включено: транспортное обслуживание по маршруту Марса Алам — Луксор — Марса Алам, услуги русскоговорящего гида, обед и входные билеты на указанные достопримечательности. Отдельно оплачивается экскурсия на Банановый остров (по желанию) — $15 с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Мы выезжаем из отеля в 04:00, возвращаемся к 21:30-22:30
- Возьмите с собой паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки, воду, сухой паёк (заранее заказывается на ресепшене отеля), деньги на личные расходы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Марсе-Аламе
Провели экскурсии для 623 туристов
Нас зовут Ирина и Адель, мы вместе работаем с командой профессиональных русскоязычных гидов. Также организуем транспорт — от легковой машины до 50-местного автобуса. По запросу подбираем подходящих экскурсоводов, ведь и простая обзорная экскурсия по городу может быть разной. Кому-то нужен позитивный гид, не перегружающий фактами, а кто-то любит историю. Если вам интересен Шарм-эль-Шейх, мы будем рады открыть этот город для вас!
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