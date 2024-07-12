1 чел.
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20%
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Проникнуться особой мистической атмосферой древности в поездке по храмам и некрополям
Начало: У вашего отеля
12 июля в 06:30
13 июля в 04:30
390€312 за всё до 8 чел.
15 часов
Групповая
Однодневная поездка в Каир с посещением Пирамид и Египетского музея
Погрузитесь в захватывающее путешествие по древнему Каиру, включая визит к величественным Пирамидам Гизы и Египетскому музею
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 02:00
12 июля в 02:00
13 июля в 02:00
от $379.05 за человека
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
12 июля в 04:00
13 июля в 04:00
$400 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Популярные места»
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