Исследование подводной жизни: Заповедник Марса-Мубарак

Исследование подводной жизни

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Заповедник Марса Мубарак — это охраняемая территория в египетской провинции Красное море, известная своей разнообразной морской жизнью, в том числе морскими черепахами, дельфинами и кораллами. Это популярное место для подводного плавания, дайвинга, лодочных экскурсий и наблюдения за птицами. Заповедник стремится сохранить экосистему и продвигать устойчивый туризм. Управляемый EEAA, он открыт для посетителей круглый год.
Исследование подводной жизни: Заповедник Марса-Мубарак
Исследование подводной жизни: Заповедник Марса-Мубарак
Исследование подводной жизни: Заповедник Марса-Мубарак
Исследование подводной жизни: Заповедник Марса-Мубарак
Исследование подводной жизни: Заповедник Марса-Мубарак
Исследование подводной жизни: Заповедник Марса-Мубарак
Ближайшие даты:
1
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Откройте мир под водой.
  • Вас заберут из вашего отеля в комфортабельном автомобиле с кондиционером, чтобы начать ваше увлекательное приключение. Первым местом вашего путешествия будет порт Порт-Галиб, где ожидает вас удивительный морской мир. После прибытия в порт, вы отправитесь в захватывающее плавание, чтобы раскрыть перед вами красоты подводного мира, скрытого под поверхностью воды вокруг островов Кораллового рифа, которые расположены в прекрасном Красном море.
  • Вы сможете принять участие в двух незабываемых погружениях с маской и трубкой в этом потрясающем месте, исследуя богатство подводного мира неподалеку от Марса-Алама. Вас окружат яркие краски растительности и разнообразие животных видов. И если удача улыбнется вам, вы сможете увидеть нежных морских черепах, которые будут искупаться рядом с вами. После захватывающего плавания наступит время для отдыха и обеда на борту. Вас ожидает изысканный обед «шведский стол», где вы сможете насладиться разнообразием блюд и освежиться перед продолжением приключения.
  • После того, как вы насладитесь вкусами морской кухни, вы снова отправитесь в путь, чтобы исследовать нетронутые пляжи, теплые лагуны и удивительные коралловые рифы. Откройте для себя скрытые уголки этого прекрасного места, наслаждаясь его уникальной красотой и спокойствием. По мере того, как наше захватывающее путешествие подходит к концу, вас сопроводят обратно в ваш отель, где вы сможете отдохнуть и вспомнить незабываемые моменты этого путешествия.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Две остановки для дайвинга
  • Обед на яхте
Что не входит
  • Трансфер из аэропорта Северный Марса Алам — 7 $/чел.
  • Входные билеты в национальный парк — 7 $/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завершение: Гид отвезет вас обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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