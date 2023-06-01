Исследование подводной жизни
Заповедник Марса Мубарак — это охраняемая территория в египетской провинции Красное море, известная своей разнообразной морской жизнью, в том числе морскими черепахами, дельфинами и кораллами. Это популярное место для подводного плавания, дайвинга, лодочных экскурсий и наблюдения за птицами. Заповедник стремится сохранить экосистему и продвигать устойчивый туризм. Управляемый EEAA, он открыт для посетителей круглый год.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Откройте мир под водой.
- Вас заберут из вашего отеля в комфортабельном автомобиле с кондиционером, чтобы начать ваше увлекательное приключение. Первым местом вашего путешествия будет порт Порт-Галиб, где ожидает вас удивительный морской мир. После прибытия в порт, вы отправитесь в захватывающее плавание, чтобы раскрыть перед вами красоты подводного мира, скрытого под поверхностью воды вокруг островов Кораллового рифа, которые расположены в прекрасном Красном море.
- Вы сможете принять участие в двух незабываемых погружениях с маской и трубкой в этом потрясающем месте, исследуя богатство подводного мира неподалеку от Марса-Алама. Вас окружат яркие краски растительности и разнообразие животных видов. И если удача улыбнется вам, вы сможете увидеть нежных морских черепах, которые будут искупаться рядом с вами. После захватывающего плавания наступит время для отдыха и обеда на борту. Вас ожидает изысканный обед «шведский стол», где вы сможете насладиться разнообразием блюд и освежиться перед продолжением приключения.
- После того, как вы насладитесь вкусами морской кухни, вы снова отправитесь в путь, чтобы исследовать нетронутые пляжи, теплые лагуны и удивительные коралловые рифы. Откройте для себя скрытые уголки этого прекрасного места, наслаждаясь его уникальной красотой и спокойствием. По мере того, как наше захватывающее путешествие подходит к концу, вас сопроводят обратно в ваш отель, где вы сможете отдохнуть и вспомнить незабываемые моменты этого путешествия.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Две остановки для дайвинга
- Обед на яхте
- Что не входит
- Трансфер из аэропорта Северный Марса Алам — 7 $/чел.
- Входные билеты в национальный парк — 7 $/чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гид заберет вас из отеляЗавершение: Гид отвезет вас обратно в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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