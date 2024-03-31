Выездные экскурсии из Марсы-Алама

Найдено 6 экскурсий в категории «Выездные» в Марсе-Аламе, цены от $240, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальный тур в Луксор из Марса-Алама: Древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древнего Египта с эксклюзивным туром в Луксор. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные памятники
Начало: Марса-Алам, ваше место размещения
Расписание: Ежедневно в 4:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $240 за всё до 2 чел.
Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
🚌 На автобусе
Индивидуальная
16 часов
2 отзыва
Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
Погрузитесь в историю древнего Египта на индивидуальной экскурсии из Марса-Алама в Луксор. Увидите храмы, музеи и знаменитые памятники
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно в любое время суток
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$490 за всё до 2 чел.
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - это возможность увидеть величайшие памятники древнего Египта, включая Карнакский храм и Долину царей. Увлекательное приключение ждет вас
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
490392 за всё до 7 чел.
Секрет любви богини Хатхор: Дендера и Луксор
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Секрет любви богини Хатхор: Путешествие из Марса-Алам в Дендеру и Луксор
Погрузитесь в мир древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и величественные Карнакские храмы в Луксоре
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$290 за всё до 2 чел.
Загадочная Дендера и золотой Луксор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Загадочная Дендера и золотой Луксор: Путешествие по древнему Египту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
350 за всё до 2 чел.
Древний Луксор c посещением Долины царей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
380 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    31 марта 2024
    Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
    Экскурсия организована очень хорошо — организаторы всегда были на связи, оперативно отвечали на все вопросы. В день экскурсии все было
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    вовремя и четко. Водитель забрал нас из гостиницы на комфортном микроавтобусе. Поскольку ехать далеко (5,5 часов в одну сторону от нашей гостиницы в Марса-Аламе), водителей было двое, они подменяли друг друга. Машину вели безопасно. Организаторы по нашей просьбе приобрели входные билеты заранее, мы при встрече отдали стоимость билетов наличными. Что касается самой экскурсии, она нам очень понравилась! Мы посетили все места, которые были заявлены: Карнакский храм, Храм Хатшепсут, Долина царей с посещением трех гробниц и Коллосы Мемнона. Также за дополнительную плату нам организовали замечательную прогулку по Нилу. От обеда и посещения квартала ремесленников мы отказались сами — организаторы уважали наши просьбы, не навязывали дополнительные услуги и помогали обходить уличных торговцев. Русскоязычный гид Али интересно рассказывал про историю посещаемых мест, подробно отвечал на все вопросы. Времени на осмотр достопримечательностей и фотографии было предостаточно. Мы никуда не торопились и успели все. Огромное спасибо за грамотную организацию и интересную экскурсию! Рекомендуем всем.

  • С
    Сергей
    17 октября 2023
    Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
    Большое спасибо! Все очень понравилось. Гид Мохамед отлично провел экскурсию, настоящий профессионал!
  • Т
    Татьяна
    29 сентября 2023
    Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
    Все было хорошо: индивидуальный трансфер, отличный гид, внимание к нашим запросам и пожеланиям. Не всё смогли рассмотреть из-за своего самочувствия
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    (не совсем хорошо переносим жару), но максимально старались. Гид Адель отлично говорит по -русски, историю Египта знает и любит, рассказывает интересно и последовательно. Экскурсии им отлично организованы: билеты в наличии, проход без очередей, и ещё не приходилось бегать по обменникам, чтобы посетить платный туалет или купить мороженое.

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в июне 2024
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 240 до 490 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии по окрестностям Марсы-Алама и местам Египта в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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