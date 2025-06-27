Мои заказы

Из Марса Алама - в древний Луксор в мини-группе

Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив Луксор. Узнайте о Карнакском храме, Долине царей и храме Хатшепсут в компании опытного гида
Историки считают, что архитектура Луксора не имеет равных в мире. Здесь можно увидеть Карнакский комплекс, храм царицы Хатшепсут и Долину царей. Колоссы Мемнона впечатляют своими размерами.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древности и узнать о жизни фараонов. Не упустите шанс стать частью этой истории и открыть для себя величие древнеегипетской цивилизации
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Посещение Карнакского храма
  • 🚤 Переправа по Нилу
  • 🏛 Храм Хатшепсут
  • ⚰️ Долина царей
  • 🗿 Колоссы Мемнона

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Луксора - с октября по апрель, когда погода более прохладная и комфортная для экскурсий. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать более высокие температуры. Летом, с июня по август, жара может быть значительной, но экскурсии всё равно проводятся, предлагая уникальный опыт.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Карнакский храм
  • Храм Хатшепсут
  • Долина царей
  • Колоссы Мемнона

Описание экскурсии

По страницам истории древнего египта Предлагаем совершить путешествие по истории древнего египта. с нами вы отправитесь в город луксор — настоящий музей под открытым небом. здесь сохранилось множество исторических памятников, и мы поедем в места, о которых слагали легенды. В программу экскурсии включены:
  • посещение Карнакского храма — крупнейшего комплекса Древнего Египта;
  • переправа по нилу;
  • посещение погребального храма Хатшепсут, расположенного в основании отвесных скал;
  • Долина Царей — главное место захоронения большинства фараонов;

• Колоссы Мемнона — две огромные 20-метровые статуи. Если будет желание, после основной программы вы сможете отправиться на экскурсию на Банановый остров. Важная информация:

  • Не забудьте сообщить гиду номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции.
  • Застрахованы ли мы во время экскурсии? Некоторые гиды в отелях, к сожалению, пытаются убедить туристов, что якобы, страховка не действует у сторонних организаторов экскурсий, кроме его тур — компании. Это не правда. Во-первых, Ваша туристическая страховка действует на всей территории Египта, как она действует и у тур-компании. Во-вторых, если вы находитесь на корабле, автобусе и прочем транспорте, организатор несёт полную страховую ответственность перед пассажирами. В противном случае, он просто не сможет получить разрешение на осуществление тур. деятельности. В Египте достаточно строгие туристические правила и разрешения требуются перед каждой поездкой.

Выезд из отеля зависит от местоположение отелях

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Карнакский храм
  • Погребальный храм Хатшепсут
  • Долина Царей
  • Колоссы Мемнона
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида-египтолога
  • Обед
  • Входные билеты
  • Страхование жизни
  • Трансфер туда и обратно из отелях на севере города
Что не входит в цену
  • Прогулка по Нилу на Банановый остров (по желанию) - $10 с человека
  • Билет в гробницу Тутанхамона - дополнительно
  • Трансфер из отелях на юге города
Место начала и завершения?
У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд из отеля зависит от местоположение отелях
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Не забудьте сообщить гиду номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции
  • Застрахованы ли мы во время экскурсии?
  • Некоторые гиды в отелях, к сожалению, пытаются убедить туристов, что якобы, страховка не действует у сторонних организаторов экскурсий, кроме его тур - компании. Это не правда. Во-первых, Ваша туристическая страховка действует на всей территории Египта, как она действует и у тур-компании. Во-вторых, если вы находитесь на корабле, автобусе и прочем транспорте, организатор несёт полную страховую ответственность перед пассажирами. В противном случае, он просто не сможет получить разрешение на осуществление тур. деятельности. В Египте достаточно строгие туристические правила и разрешения требуются перед каждой поездкой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Марина
27 июн 2025
Экскурсия в Луксор и Долину Царей – отличная организация

Тур был продуман идеально: от бронирования до возвращения. После заказа быстро уточнили детали, а утром прислали трансфер из отеля (Марса-Алам). В Сафаге
читать дальше

нас переместили в комфортабельный микроавтобус Toyota с 2 водителями и русскоговорящим гидом Хани. Нас было всего 5 человек – это позволило:
- Быстро перемещаться между локациями,
- Осматривать достопримечательности без спешки,
- Получать индивидуальные ответы на вопросы.

Программа:
1. Карнакский храм – гид провёл без очередей, дал время на фото.
2. Переправа через Нил – живописная лодочная поездка.
3. Банановый остров – живописная длинная поездка по Нилу с угощением свежими фруктами (бананы, манго, арбуз).
4. Долина Царей – быстрый вход, интересный рассказ.
6. Колоссы Мемнона - величественно и быстро.
5. Храм Хатшепсут– впечатляющая архитектура и ключевые детали от гида.

Дополнительно:
- Остановки в магазинах (эфирные масла, каменные изделия) с чистыми бесплатными туалетами.
- Обед в кафе – простой, но приемлемый.

Гид Хани – профессионал: чётко объяснял программу, отвечал на вопросы, следил за группой. Из-за акцента мне иногда было сложно разобрать речь. Я почитала заранее, это позволило лучше ориентироваться в информации.

Советы:
- Мелкие купюры (5-10 EGP) на чаевые, туалеты, сувениры.
- Фото в храмах – иногда предлагают «особый доступ» за бакшиш.

Всё прошло гладко, без задержек – рекомендую!

Н
Наталья
20 мая 2025
Посещая любую страну впервые, мы с мужем всегда стараемся брать индивидуальную экскурсию по ключевым достопримечательностям. Это дороже групповой экскурсии, но того стоит, каждый раз в этом убеждаюсь. В этот раз
читать дальше

взяли экскурсию в мини-группе, которая тоже оказалась очень комфортной. В отель в 3 часа ночи за нами приехал легковой автомобиль и довез нас до места встречи с туристами из Хургады, далее мы пересели в комфортабельный микроавтобус. В итоге нас было всего 6 человек. Нам достался очень интересный и веселый гид по имени Миса (русскоговорящий копт, с историческим образованием). Рассказывал нам не только исторические факты, но и особенности быта, политического устройства, экономики современного Египта. Впечатление от экскурсии во многом зависит от гида, поэтому рада, что нам достался именно этот. Экскурсия полностью соответствовала описанию на сайте, организована была безупречно. Все слаженно, даются четкие инструкции, хватило времени и на ознакомление с достопримечательностями, и на свободное время, в том числе для фотографий. Обед был очень вкусным, шведский стол достаточно разнообразен. Придраться просто не к чему. Также нас завозили в магазин ароматических масел и сувениров. Совершенно не собиралась там тратить деньги, но неожиданно для себя поняла, что многие ароматы просто сводят меня с ума и конечно же я приобрела набор. В отель вернулись в 8 вечера. Что касается самого Луксора, то это была моя мечта и она исполнилась!!! Голова кругом от впечатлений. Спасибо!!!

В
Влада
24 мар 2025
Очень понравился гид который проводил экскурсию, все рассказал, уделил внимание каждому, все очень четко, быстро, без заминок! В еще не раз обращусь и буду рекомендовать друзьям!

Входит в следующие категории Марсы-Алама

