взяли экскурсию в мини-группе, которая тоже оказалась очень комфортной. В отель в 3 часа ночи за нами приехал легковой автомобиль и довез нас до места встречи с туристами из Хургады, далее мы пересели в комфортабельный микроавтобус. В итоге нас было всего 6 человек. Нам достался очень интересный и веселый гид по имени Миса (русскоговорящий копт, с историческим образованием). Рассказывал нам не только исторические факты, но и особенности быта, политического устройства, экономики современного Египта. Впечатление от экскурсии во многом зависит от гида, поэтому рада, что нам достался именно этот. Экскурсия полностью соответствовала описанию на сайте, организована была безупречно. Все слаженно, даются четкие инструкции, хватило времени и на ознакомление с достопримечательностями, и на свободное время, в том числе для фотографий. Обед был очень вкусным, шведский стол достаточно разнообразен. Придраться просто не к чему. Также нас завозили в магазин ароматических масел и сувениров. Совершенно не собиралась там тратить деньги, но неожиданно для себя поняла, что многие ароматы просто сводят меня с ума и конечно же я приобрела набор. В отель вернулись в 8 вечера. Что касается самого Луксора, то это была моя мечта и она исполнилась!!! Голова кругом от впечатлений. Спасибо!!!