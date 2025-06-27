Историки считают, что архитектура Луксора не имеет равных в мире. Здесь можно увидеть Карнакский комплекс, храм царицы Хатшепсут и Долину царей. Колоссы Мемнона впечатляют своими размерами.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древности и узнать о жизни фараонов. Не упустите шанс стать частью этой истории и открыть для себя величие древнеегипетской цивилизации
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Посещение Карнакского храма
- 🚤 Переправа по Нилу
- 🏛 Храм Хатшепсут
- ⚰️ Долина царей
- 🗿 Колоссы Мемнона
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Луксора - с октября по апрель, когда погода более прохладная и комфортная для экскурсий. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать более высокие температуры. Летом, с июня по август, жара может быть значительной, но экскурсии всё равно проводятся, предлагая уникальный опыт.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Карнакский храм
- Храм Хатшепсут
- Долина царей
- Колоссы Мемнона
Описание экскурсииПо страницам истории древнего египта Предлагаем совершить путешествие по истории древнего египта. с нами вы отправитесь в город луксор — настоящий музей под открытым небом. здесь сохранилось множество исторических памятников, и мы поедем в места, о которых слагали легенды. В программу экскурсии включены:
- посещение Карнакского храма — крупнейшего комплекса Древнего Египта;
- переправа по нилу;
- посещение погребального храма Хатшепсут, расположенного в основании отвесных скал;
- Долина Царей — главное место захоронения большинства фараонов;
• Колоссы Мемнона — две огромные 20-метровые статуи. Если будет желание, после основной программы вы сможете отправиться на экскурсию на Банановый остров. Важная информация:
- Не забудьте сообщить гиду номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции.
- Застрахованы ли мы во время экскурсии? Некоторые гиды в отелях, к сожалению, пытаются убедить туристов, что якобы, страховка не действует у сторонних организаторов экскурсий, кроме его тур — компании. Это не правда. Во-первых, Ваша туристическая страховка действует на всей территории Египта, как она действует и у тур-компании. Во-вторых, если вы находитесь на корабле, автобусе и прочем транспорте, организатор несёт полную страховую ответственность перед пассажирами. В противном случае, он просто не сможет получить разрешение на осуществление тур. деятельности. В Египте достаточно строгие туристические правила и разрешения требуются перед каждой поездкой.
Выезд из отеля зависит от местоположение отелях
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Погребальный храм Хатшепсут
- Долина Царей
- Колоссы Мемнона
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида-египтолога
- Обед
- Входные билеты
- Страхование жизни
- Трансфер туда и обратно из отелях на севере города
Что не входит в цену
- Прогулка по Нилу на Банановый остров (по желанию) - $10 с человека
- Билет в гробницу Тутанхамона - дополнительно
- Трансфер из отелях на юге города
Место начала и завершения?
У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд из отеля зависит от местоположение отелях
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Не забудьте сообщить гиду номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции
- Застрахованы ли мы во время экскурсии?
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
27 июн 2025
Экскурсия в Луксор и Долину Царей – отличная организация
Тур был продуман идеально: от бронирования до возвращения. После заказа быстро уточнили детали, а утром прислали трансфер из отеля (Марса-Алам). В Сафаге
Н
Наталья
20 мая 2025
Посещая любую страну впервые, мы с мужем всегда стараемся брать индивидуальную экскурсию по ключевым достопримечательностям. Это дороже групповой экскурсии, но того стоит, каждый раз в этом убеждаюсь. В этот раз
В
Влада
24 мар 2025
Очень понравился гид который проводил экскурсию, все рассказал, уделил внимание каждому, все очень четко, быстро, без заминок! В еще не раз обращусь и буду рекомендовать друзьям!
Входит в следующие категории Марсы-Алама
