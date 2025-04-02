Индивидуальная
до 1 чел.
Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
Погрузитесь в историю древнего Египта на индивидуальной экскурсии из Марса-Алама в Луксор. Увидите храмы, музеи и знаменитые памятники
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно в любое время суток
15 апр в 04:30
16 апр в 04:30
$500 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Мото Сафари Марса-Алам: Адреналин в Пустыне и Верблюжьи Прогулки
Почувствуйте скорость и ветер пустыни на квадроцикле или насладитесь спокойствием на верблюде. Идеальное приключение ждет вас
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$28 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Пустынная гонка в Марсе-Аламе
Приключение на квадроциклах по пустыне Марса-Алама: адреналин, бедуинская культура и незабываемые впечатления
Начало: Гид заберет вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИльгиз2 апреля 2025В общем отличная персональная экскурсия. Отличный спокойный и вежливый водитель. Отличный гид, рассказал интересные факты, после дал пофотографироваться. Завез в магазины, но
- AAlbina30 марта 2025Очень понравилось кататься по пустыне. Я в восторге! Группа маленькая, нас было всего 4 человека, поэтому ездили на скорости. Наши квадроциклы были в прекрасном состоянии, ничего не ломалось, не глохло.
- ЕЕлена1 января 2025Экскурсия просто супер! Нам с мужем очень понравилось! Ехали на хорошей комфортной, чистой машине. Дорога из Марса-Алама до Луксора, конечно,
- ЮЮлия20 декабря 2024были на данной экскурсии семьей из 4-х человек. С первых минут все очень четко организовано. Мухамед связался со мной за пару
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Долина верблюдов»
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Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в апреле 2025
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Долина верблюдов" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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