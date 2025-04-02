Долина верблюдов – экскурсии в Марсе-Аламе

Найдено 3 экскурсии в категории «Долина верблюдов» в Марсе-Аламе, цены от $28. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
На автобусе
16 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
Погрузитесь в историю древнего Египта на индивидуальной экскурсии из Марса-Алама в Луксор. Увидите храмы, музеи и знаменитые памятники
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно в любое время суток
15 апр в 04:30
16 апр в 04:30
$500 за экскурсию
Мото Cафари Марса-Алам
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Мото Сафари Марса-Алам: Адреналин в Пустыне и Верблюжьи Прогулки
Почувствуйте скорость и ветер пустыни на квадроцикле или насладитесь спокойствием на верблюде. Идеальное приключение ждет вас
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$28 за человека
Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама
На автобусе
На квадроциклах
4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Пустынная гонка в Марсе-Аламе
Приключение на квадроциклах по пустыне Марса-Алама: адреналин, бедуинская культура и незабываемые впечатления
Начало: Гид заберет вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ильгиз
    2 апреля 2025
    Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
    В общем отличная персональная экскурсия. Отличный спокойный и вежливый водитель. Отличный гид, рассказал интересные факты, после дал пофотографироваться. Завез в магазины, но
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    не просто магазин, а еще показали как делается папирус и небольшой спектакль увидели у камнерезчиков. По итогу очень вкусно пообедали на берегу Нила и прокатились немножко на лодке. рекомендую всем, отличная экскурсия, стоит каждого уплаченного рубля!

  • A
    Albina
    30 марта 2025
    Мото Cафари Марса-Алам
    Очень понравилось кататься по пустыне. Я в восторге! Группа маленькая, нас было всего 4 человека, поэтому ездили на скорости. Наши квадроциклы были в прекрасном состоянии, ничего не ломалось, не глохло.
  • Е
    Елена
    1 января 2025
    Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
    Экскурсия просто супер! Нам с мужем очень понравилось! Ехали на хорошей комфортной, чистой машине. Дорога из Марса-Алама до Луксора, конечно,
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    долгая, но оно того стоит) С нами был гид Мамдух. Очень интересно рассказывал про древний и современный Египет. Чувствовалось его гостеприимство и хорошее отношение к нам. На протяжении экскурсии сам предлагал нас сфотографировать, получились хорошие фото на память. В конце экскурсии заехали в местный магазинчик, гид купил нам в обратную дорогу воды, перекус на свои средства. Во время экскурсии посетили два храма, долину царей (там спустились в три гробницы фараонов), Колосс, покатались на лодке по реке Нил, заезжали на банановый остров. Был хороший обед в местном ресторанчике! Очень вкусно и сытно! Экскурсию рекомендуем! Уехали с массой положительных впечатлений!

  • Ю
    Юлия
    20 декабря 2024
    Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
    были на данной экскурсии семьей из 4-х человек. С первых минут все очень четко организовано. Мухамед связался со мной за пару
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    недель до поездки. Все вопросы по документам были урегулированы до поездки. Накануне была дана исчерпывающая информация о времени, транспорте и пр. моментах. такой подход дает очень ценное на отдыхе чувство спокойствия и уверенности, что все пройдет хорошо. Водитель прибыл минута в минуту. Дорога, конечно, долгая, но формат индивидуальной экскурсии позволяет нивелировать этот момент. Дети даже умудрились выспаться. Отдельная благодарность прекрасному гиду и человеку Мумдуху. Мамдух очень знающий, открытый, теплый, душевный. Мы, взрослый люди, узнали немало нового, удивлялись, поражались и восхищались увиденным. Обед также превзошел все ожидания. думала будет какой-то формальный перекус. По факту нас проводили в местную кафешку и накормили очень вкусно и обильно. В общем, поездку рекомендую однозначно, для семьи индивидуальный формат не сильно дороже группового получается, а преимущества очевидны.

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Долина верблюдов»

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  1. Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
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  3. Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама
Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в апреле 2025
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Долина верблюдов" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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