Откройте для себя магию древнего Египта на вечерней экскурсии в Археологический музей Шарма! Под светом огней вы узнаете о жрецах, мумиях и их «золотых языках», а также разгадаете тайны саркофагов и амулетов. Погрузитесь в атмосферу древности, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю!
Описание экскурсии
Погружение в древний Египет: вечерняя экскурсия в Археологический музей Шарма Вечерняя экскурсия в Археологический музей Шарма подарит вам уникальную атмосферу древнеегипетской мистики! Под светом вечерних огней вы узнаете, как жрецы готовили фараонов к жизни после смерти, зачем мумии «золотой язык» и «магические амулеты», а также какие тайны скрывают саркофаги и ритуальные маски. Экскурсия проходит в современном музее, где собраны уникальные артефакты из раскопок на Синае, и без утомительных переездов вы погрузитесь в концентрат истории и впечатлений. Когда солнце садится за горизонт, двери музея открываются в иной мир — мир, где смерть была лишь началом. Приглашаем вас в мистическое путешествие сквозь тысячелетия: здесь вы увидите настоящие мумии, саркофаги и священные амулеты. Вечерняя атмосфера добавит магии, а живой рассказ русскоязычного гида погрузит вас в культуру, где каждый ритуал был шагом к вечности. Без лишней суеты — только вы, тайны древности и шепот фараонов из глубины веков. Важная информация:
Русскоязычный гид • Длительность: около 1,5 часов • Только музей, без посещения города • Время для фото в уникальной обстановке.
🕒 Расписание экскурсии:— Встреча с гидом и выезд из отеля: в вечернее время (точное время сообщается дополнительно, в зависимости от расположения отеля)— Посещение Археологического музея Шарм-эль-Шейха (около 1,5 часа)— Обзорная поездка по городу с остановками для фото (Старый рынок, мечеть Аль-Сахаба, коптская церковь)— Возвращение в отель: через ~3 часа после начала экскурсии📌 Время начала и окончания может незначительно изменяться в зависимости от сезона и вашего отеля.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Настоящие мумии и саркофаги
- Амулеты, украшения и погребальные маски
- Ритуальные предметы и инструменты жрецов
- Модели гробниц и сценки из загробной жизни
- Интерактивные панели и 3D-макеты
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги гида
- Обзорная вечерняя экскурсия по городу с остановками для фото
Что не входит в цену
- Входной билет в Археологический музей Шарм-эль-Шейха (5$ с каждого)
- Личные расходы
- Чаевые гиду (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед шлагбаумом отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Русскоязычный гид
- Длительность: около 1,5 часов
- Только музей, без посещения города
- Время для фото в уникальной обстановке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
7 ноя 2025
На экскурсии были 6.11.25, очень позновательно и интересно, Георгий отличный экскурсовод, время пролетело очень быстро, рекомендую, особенно в вечернее время, людей мало, музей предоставлен практически вам одним
И
Ирина
29 окт 2025
Мы остались очень довольны, гид рассказал много увлекательных фактов об истории Египта, очень хорошее расскрязычное сопровождение. Интересно и познавательно,охватила практически все экспонаты.
Единственный минус это организация гида. Экскурсия была перенесена на
Единственный минус это организация гида. Экскурсия была перенесена на
М
Маргарита
24 окт 2025
Большое спасибо нашему году Георгию за погружение в историю Египта, интересные статуи, птицы ибисы, саркофаги и многое другое, все впечатляет!!
А
Анна
22 окт 2025
Очень понравилось, жалеем, что другие здесь не взяли. . Георгий так хорошо и понятно говорит на русском (в отличии куда мы ездили до этого от нашего туроператора) . В музее были еще экскурсоводы, и они мало к каким экспонатам подходили, мы почти ко всем. Очень интересно рассказывает, вообщем мы в восторге, так душевно все, спасибо
Н
Николай
20 окт 2025
Всё было замечательно - от момента бронирования, до трансфера к музею и обратно!
В
Виктория
19 окт 2025
Отличная экскурсия, очень интересный музей! Спасибо Георгию за такой познавательный рассказ про древний Египет
Е
Евгений
19 окт 2025
Рекомендовано к посещению. Отдельное спасибо Георгию за экскурсию и отличную атмосферу. Музей в целом не большой, но есть на что посмотреть.
К
Ксения
17 окт 2025
Великолепная экскурсия!
Георгий - замечательный гид, приятный в общении человек, свободно говорит по-русски, знаком с нашей культурой, а потому классно шутит)
Вся экскурсия прошла на высшем уровне, гид подробно рассказал про каждый
Георгий - замечательный гид, приятный в общении человек, свободно говорит по-русски, знаком с нашей культурой, а потому классно шутит)
Вся экскурсия прошла на высшем уровне, гид подробно рассказал про каждый
И
Илья
16 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно. Георгий великолепный рассказчик. Слушать его было увлекательно и интересно. Музей понравился. Много экспонатов, 2 с лишним часа пролетели незаметно. Георгий позитивный человек, видно что человек горит тем что он делает. Любит Россию и говорит на очень хорошем русском языке. Рекомендую его как гида!
И
Ирина
16 окт 2025
Отличная экскурсия, музей впечатлил своими экспонатами. Георгий очень хороший гид, хорошо говорящий на русском языке, отлично знающий свою работу. Все прошло на позитиве. Группа была 5 взрослых + 1 ребёнок и жто радовало,т. к все видно и слышно. Экскурсию однозначно рекомендую. Трансфер Тойота мини вен, чистый, все по времени.
P
Pavel
14 окт 2025
Пунктуальность на высоте — забрали из отеля вовремя. Нас было всего четверо. Это было приятно. Гид рассказывал о родном Египте с любовью и душой. Акцент минимальный, слушать было комфортно. Экскурсия понравилась, рекомендую 👍.
Л
Лилия
14 окт 2025
Григорий интересный рассказчик, не сухая историческая информация. Там где надо пошутит, где надо даст энцоклопелические знания. На вопросы заданные в ходе экскурсии, охотно отвечал. Музей новый, посетителей мало. Практически были одни, без толп. Также большим плюсом хочу отметить высокий уровень русского языка Григория. Жаль уезжаем, можно было бы и на другие его экскурсии сходить.
A
Andrey
1 окт 2025
Музей удивляет своей экспозицией. Не ожидаешь в курортном городе, такого набора древностей - всего по чуть-чуть, но из этого складывается одно большое общее. Георгий хороший гид, отвечал на вопн,шутил, отлично подавал историю и материал. Поездка стоит времени и денег. Советую ехать вечером, тогда музей почти предоставлен одним вам)
С
Светлана
29 сен 2025
Великолепная экскурсия 😍Большое спасибо Георгию за отличное настроение и массу новых впечатлений. Приятно, когда гид не только выполняет свою работу, но и вкладывает в нее душу☝️Георгий прекрасно знает историю и культуру Египта и щедро поделился этими знаниями с нами. Спасибо, однозначно рекомендую 👍
С
Софья
4 сен 2025
Спасибо гиду за интересный вечер, подробный рассказ о жизни в Древнем Египте, загадках и тайнах! Рекомендую к посещению
