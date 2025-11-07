Погружение в древний Египет: вечерняя экскурсия в Археологический музей Шарма Вечерняя экскурсия в Археологический музей Шарма подарит вам уникальную атмосферу древнеегипетской мистики! Под светом вечерних огней вы узнаете, как жрецы готовили фараонов к жизни после смерти, зачем мумии «золотой язык» и «магические амулеты», а также какие тайны скрывают саркофаги и ритуальные маски. Экскурсия проходит в современном музее, где собраны уникальные артефакты из раскопок на Синае, и без утомительных переездов вы погрузитесь в концентрат истории и впечатлений. Когда солнце садится за горизонт, двери музея открываются в иной мир — мир, где смерть была лишь началом. Приглашаем вас в мистическое путешествие сквозь тысячелетия: здесь вы увидите настоящие мумии, саркофаги и священные амулеты. Вечерняя атмосфера добавит магии, а живой рассказ русскоязычного гида погрузит вас в культуру, где каждый ритуал был шагом к вечности. Без лишней суеты — только вы, тайны древности и шепот фараонов из глубины веков. Важная информация:

Русскоязычный гид • Длительность: около 1,5 часов • Только музей, без посещения города • Время для фото в уникальной обстановке.