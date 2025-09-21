Вас ждет намоленное место для стремящихся к вере. Также экскурсия подойдет юбителям истории.
Почувствуйте силу веры и молитвы, когда стоишь возле монастыря, который основан в шестом веке, кажется что время остановилось! Для православных, интересующихся историей и религией, кто хочет почувствовать умиротворение, посетить храм, написать записки, приложиться к мощам, увидеть древние иконы и помолиться.
Почувствуйте силу веры и молитвы, когда стоишь возле монастыря, который основан в шестом веке, кажется что время остановилось! Для православных, интересующихся историей и религией, кто хочет почувствовать умиротворение, посетить храм, написать записки, приложиться к мощам, увидеть древние иконы и помолиться.
Описание экскурсииПосетить богослужение в месте с удивительной энергетикой, где чувствуешь себя ничтожной молекулой. Только представьте, вокруг сменяются религии, политические режимы и народы, а монастырь с десятком монахов продолжает существовать сквозь века! По легенде, мощи святой были перенесены ангелом на вершину горы (ныне гора Святой Екатерины) сразу после ее смерти. Но 200 лет их не могли найти. Пока наконец-то одному из настоятелей не приснился сон. После которого на вершине горы они и были обретены (странно только что не целиком). Уникальная возможность посетить службу, прикоснуться к мощам святой Екатерины и воочию рассмотреть древние иконы. Поистине святое место. За 700 лет в гуще мусульманского мира, монастырь не разрушается, но получает – минарет. Хотя на самом деле еще при первом мусульманском завоевании. Представители монастыря отправляются к самому пророку Мухамеду, и получают от него охранную грамоту — Фирман Мухаммеда
Теплая одежда в зимнее время года, головной убор для женщин (платок) длинные брюки для мужчинРучка / бумага для написания треб
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Санта-Катарин
- Монастырь Святой Екатерины
- В алтаре храма находится главная реликвия - мощи святой Екатерины
- Иконы святых Феодора и Георгия на конях
- Икона Христос Пантократор
- Икона Апостол Пётр
- Икона Богородица на троне
- Календарная икон
- Икона святого пророка Моисея
- Триптих XIII века с изображением Богородицы Бематариссы со сценами богородичного цикла, который почитается в монастыре чудотворным
- Неопалимая Купина
- Колодец Моисея
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Шлагбаум отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Теплая одежда в зимнее время года, головной убор для женщин (платок) длинные брюки для мужчинРучка / бумага для написания треб
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гильманова
21 сен 2025
Хочу поделиться своими вчечатлениями о незабываемом автопутешествие из Шармаль- Шейха в Монастырь Святой Екатерины на богослужение. Путешествие началось около часа ночи, т. к литургия в монастыре начинается в пять часов
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
-
10%
Мини-группа
до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Побывать в особо почитаемых местах и впечатлиться историями о духовных подвигах
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00, в пятницу в 07:00
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
$257
$285 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея
Провести вечер среди бедуинов, встретить закат на горе Моисея и посетить священные места
Начало: В отеле, порту или аэропорту
13 ноя в 07:00
15 ноя в 07:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Путешествие к горе Синай и монастырю Святой Екатерины - это шанс ощутить величие истории и природы, увидеть легендарные места и насладиться уникальными видами
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
$290 за всё до 3 чел.