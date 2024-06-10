По преданию, тело святой Екатерины после казни за веру было перенесено ангелами на высочайший пик Синайских гор. Три века спустя монахи Синайской обители нашли её тело и погребли в саркофаге. С тех пор монастырь носит имя мученицы. Вы сможете побывать там: прикоснуться к святыням и увидеть места, связанные с пророком Моисеем и его первыми шагами по христианской стезе.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Около 05:30 мы отправимся из вашего отеля на утреннюю службу в базилике Преображения, действующей на территории монастыря Святой Екатерины. Дорога пролегает вдоль пустыни и живописных гор и занимает около 3 часов.

После службы вы увидите:

Куст Неопалимой Купины (упомянутый в Книге Исхода), в пламени которого Господь предстал перед Моисеем и призвал его вывести сынов Израилевых из Египта в Обетованную землю. Священный куст был перенесён во внутренний двор монастыря, а на месте, где он рос, возведена часовня Благовещения, или Неопалимой Купины.

(упомянутый в Книге Исхода), в пламени которого Господь предстал перед Моисеем и призвал его вывести сынов Израилевых из Египта в Обетованную землю. Священный куст был перенесён во внутренний двор монастыря, а на месте, где он рос, возведена часовня Благовещения, или Неопалимой Купины. Колодец Моисея , расположенный к северу от базилики Преображения. Считается тем колодцем, у которого Моисей встретил семь дочерей мадиамского священника Рагуила. Источник и по сей день снабжает монастырь водой.

, расположенный к северу от базилики Преображения. Считается тем колодцем, у которого Моисей встретил семь дочерей мадиамского священника Рагуила. Источник и по сей день снабжает монастырь водой. Библиотеку монастыря , которая уступает только Ватикану по количеству хранящихся в ней реликвий: более 2000 икон (включая раннехристианские), колоколов, церковной утвари, книг и рукописей на древних языках.

, которая уступает только Ватикану по количеству хранящихся в ней реликвий: более 2000 икон (включая раннехристианские), колоколов, церковной утвари, книг и рукописей на древних языках. Склеп (оссуарий), кладбище и монастырский сад. На кладбище расположена часовня Святого Трифона, а сад соединяется с монастырём древним подземным ходом, которым пользуются до сих пор. В саду выращивают овощи и фрукты для монастырского стола. Одна терраса отведена под оливковую рощу, обеспечивающую обитель свежим маслом.

После насыщенной экскурсии по монастырю вы отправитесь в город Дахаб на берегу Акабского залива. Отдохнёте на побережье, пообедаете в аутентичном ресторане и сможете приобрести сувениры для себя и близких.

В Шарм-Эль-Шейх мы вернёмся около 17:00.

Организационные детали