По преданию, тело святой Екатерины после казни за веру было перенесено ангелами на высочайший пик Синайских гор. Три века спустя монахи Синайской обители нашли её тело и погребли в саркофаге. С тех пор монастырь носит имя мученицы.
Вы сможете побывать там: прикоснуться к святыням и увидеть места, связанные с пророком Моисеем и его первыми шагами по христианской стезе.
Вы сможете побывать там: прикоснуться к святыням и увидеть места, связанные с пророком Моисеем и его первыми шагами по христианской стезе.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Около 05:30 мы отправимся из вашего отеля на утреннюю службу в базилике Преображения, действующей на территории монастыря Святой Екатерины. Дорога пролегает вдоль пустыни и живописных гор и занимает около 3 часов.
После службы вы увидите:
- Куст Неопалимой Купины (упомянутый в Книге Исхода), в пламени которого Господь предстал перед Моисеем и призвал его вывести сынов Израилевых из Египта в Обетованную землю. Священный куст был перенесён во внутренний двор монастыря, а на месте, где он рос, возведена часовня Благовещения, или Неопалимой Купины.
- Колодец Моисея, расположенный к северу от базилики Преображения. Считается тем колодцем, у которого Моисей встретил семь дочерей мадиамского священника Рагуила. Источник и по сей день снабжает монастырь водой.
- Библиотеку монастыря, которая уступает только Ватикану по количеству хранящихся в ней реликвий: более 2000 икон (включая раннехристианские), колоколов, церковной утвари, книг и рукописей на древних языках.
- Склеп (оссуарий), кладбище и монастырский сад. На кладбище расположена часовня Святого Трифона, а сад соединяется с монастырём древним подземным ходом, которым пользуются до сих пор. В саду выращивают овощи и фрукты для монастырского стола. Одна терраса отведена под оливковую рощу, обеспечивающую обитель свежим маслом.
После насыщенной экскурсии по монастырю вы отправитесь в город Дахаб на берегу Акабского залива. Отдохнёте на побережье, пообедаете в аутентичном ресторане и сможете приобрести сувениры для себя и близких.
В Шарм-Эль-Шейх мы вернёмся около 17:00.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне, услуги гида, входные билеты, обед в Дахабе
- Возможно проведение экскурсии для большего числа людей (до 8 участников). Доплата за каждого — €40.
- После бронирования нужно отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение локаций на маршруте
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 372 туристов
Меня зовут Махмуд, я профессиональный гид-египтолог. Уже 10 лет живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейхе. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации поездок с международными туристическими компаниями. Моя специализация — VIP-транспортные услуги и VIP-экскурсии.Задать вопрос
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