Религиозные экскурсии по святым местам Шарм-Эль-Шейха

Найдено 42 экскурсии в категории «Святые места» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €13, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топовые места Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4.5 часа
35 отзывов
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Гуляя по старинному кварталу, выйдете к самой большой мечети Шарм-эль-Шейха и прилегающей к ней площади»
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
15 за человека
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
42 отзыва
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Эль-Мустафа — одна из крупнейших и красивейших в Шарм-эль-Шейхе»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
13 за человека
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Эль Мустафа (осмотр снаружи)»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
«Путь на вершину горы Синай — это в какой-то степени трансформационное путешествие даже для тех, кто не является религиозным человеком»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
280 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
«Старый город и мечеть Эль Сахаба»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
80 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
«Мечеть Эль Мустафа потрясёт вас своей грандиозностью»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 8060 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
«А ещё покажет крупнейшую мечеть города — Эль Сахаба»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
60 за всё до 4 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
«Старый город и мечеть Эль Мустафа»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 3 чел.
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
«На её территории вы осмотрите Базилику Преображения (временно закрыта для посещения), полюбуетесь колокольней и монастырским садом, пройдете к Неопалимой Купине и колодцу Моисея»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
28 за человека
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Эль-Мустафа, вторую по величине в городе»
10 июня в 15:00
13 июня в 15:00
60 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
«Обсудим, из чего город вырос, сделаем акцент на традициях и религиозных аспектах»
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
15 за человека
Рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
«Какой бизнес ведут бедуины и какую религию исповедуют»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
8577 за человека
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Синайский монастырь — побывать в библейском месте»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 300 за всё до 10 чел.
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Вы погрузитесь в местный колорит, прогуляетесь по рынку, заглянете в уютные магазинчики и увидите самую молодую мечеть Шарм-Эль-Шейха — Эль Сахаба»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
65 за всё до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
Исследуйте аутентичные кафе и рестораны Шарм-Эль-Шейха, где подают блюда, популярные среди местных жителей. Погрузитесь в атмосферу настоящей арабской кухни
Начало: В вашем отеле
«Отдохнув в ресторане, мы отправимся посмотреть на самую большую в городе мечеть Эль-Сахаба»
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
100 за всё до 3 чел.
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
Посетить место силы в сердце Египта, а также заехать в город дайверов
«За алтарной частью базилики увидим монастырские постройки 4 века»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
280 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
670 за всё до 2 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
710 за всё до 2 чел.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
«В путешествии к горе Моисея, местным храмам и монастырю вы получите уникальный опыт преодоления и самопознания, наполнитесь ощущением единства времён и пространств»
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
280 за всё до 10 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
440 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
«Вы окажетесь у подножия священной горы и узнаете, как христианский храм пережил невзгоды и сохранил самобытность»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
8577 за человека
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
13 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
«Долина царей в Городе мертвых, где вам откроются тайны древних храмов и усыпальниц фараонов»
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
250 за человека
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Начало: В отеле
«Посещение монастыря Святой Екатерины»
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $280 за всё до 3 чел.
Монастырь святой Екатерины без шоппинга
🚌 На автобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
9 отзывов
Монастырь святой Екатерины без шоппинга
Начало: За шлагбаумом отеля
«Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие в один из древнейших христианских монастырей в мире — монастырь Святой Екатерины»
Расписание: Суббота, понедельник,Среда, Четверг.
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
85$77 за человека
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
Начало: По договорённости
«Стоит подготовиться к тому, что вы потратите на посещение храма целый день»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 3 чел.
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Групповая
18 часов
3 отзыва
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
«В ходе экскурсии мы также посетим древний действующий монастырь Святой Екатерины»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины: погружение в историю
Путешествие в сердце Синая, где вас ждет встреча с древнейшей христианской обителью и ее тайнами, завершающееся обедом на берегу моря
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Экскурсия по территории монастыря»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
35 за человека
Коптская православная церковь «Ас-Самаиюн»
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в коптскую церковь Ас-Самаиюн
Погрузитесь в атмосферу древнего христианства, посетив церковь Ас-Самаиюн в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Коптская православная церковь Небожителей («Ас-Самаиюн») — один из немногих в Египте христианских храмов, расположенный в Шарм-Эль-Шейхе, настоящее украшение не только города, но и всего Египта»
Расписание: в любой день и время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за всё до 4 чел.
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
Погрузиться в синтез культур и атмосферу веротерпимости
Начало: Возле вашего отеля
«Святыни и религиозные символы напомнят об особом пути коптского православия»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50 за всё до 4 чел.
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
«Мечеть с мавзолеем спутника Моисея — самая старая мечеть города, названная в честь священника Абдул-Кадир аль-Джилани»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
280 за всё до 4 чел.
Синайский лабиринт. Путь Моисея
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем
Начало: в отеле или аэропорту города
«Обязательно зайдём внутрь: вы увидите колодец Моисея, Неопалимую купину, церковь и мечеть»
10 июня в 05:30
12 июня в 05:30
380 за всё до 4 чел.
Вечерний Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
«А ещё покажу крупнейшую и самую новую мечеть города — Эль-Сахаба»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
6051 за всё до 4 чел.
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
«В центре рынка расположена резная мечеть Эль-Сахаба — одна из красивейших достопримечательностей Шарма»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
90 за всё до 3 чел.
Посещение монастыря святой Екатерины и Дахаб - индивидуальный тур
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Посещение монастыря святой Екатерины и Дахаб - индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
«Посещение женщинами Храмов в брюках разрешено»
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$280 за всё до 5 чел.
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
Погулять по библейским местам, поклониться святыням и увидеть монастырь в пещере
«Со стороны посмотрим на главную достопримечательность храма — крипту, представляющую собой грот, в котором жила семья Иисуса Христа»
10 июня в 09:00
11 июня в 06:00
400 за всё до 8 чел.
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете про загадочные библейские объекты на территории монастыря и раскроете, с кем общался Моисей у горящего куста Неопалимой купины»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
325 за всё до 4 чел.
По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе
Раскрыть город через его самые интересные и атмосферные места, а также через рассказы гида о нём
Начало: У отельного шлагбаума
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
20 за человека
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Посетить утреннюю службу в древнехристианском монастыре и увидеть места событий из Ветхого Завета
Начало: В вашем отеле
«Около 05:30 мы отправимся из вашего отеля на утреннюю службу в базилике Преображения, действующей на территории монастыря Святой Екатерины»
Сегодня в 06:30
10 июня в 05:30
280 за всё до 4 чел.
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира
«Объяснит, почему храм защищал сам пророк Мухаммед и отчего гора Синай является священной для трёх монотеистических религий»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
260 за всё до 3 чел.
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«По пути мы расскажем не только обо всех достопримечательностях, но и коснёмся вопросов религиозных верований и культурных традиций жителей Шарма, а также их будничной жизни»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
105 за всё до 3 чел.
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
«Отдохнёте в его стенах и исследуете постройки — от мечети 11 века до православного греческого монастыря»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
33 за человека
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
Посетить главные места города и узнать о нём самое интересное в комфортном автопешеходном формате
Начало: у вашего отеля
«Увидите великолепную мечеть Эль-Мустафа»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6054 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
  • М
    Милена
    4 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом.
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    Валид замечательно организовал для нас поездку, перед заказом ответил на все наши вопросы, был очень внимателен. Мы проехались по знаменитым местам города на удобном автомобиле, посмотрели внутри Мечети, побывали так же в местах, куда не попадает большинство туристов, Валид рассказал очень много интересных фактов об этом городе, рассказал о Вере в Египте, о исторических событиях, а так же рассказал не мало интересных впечатляющих историй о быте и правилах! Нам очень понравилось, и мы очень благодарны Валиду за проведанное с нами время и полученные впечатления, Вы замечательный человек и профессионал, будем рады встрече снова! А Вам, путешественники, сердечная рекомендация выбрать в качестве проводника по Шарм-эль-Шейху или на другую экскурсию, Валида 🫶🏻

    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии
  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
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    экскурсовод и человек. В самой экскурсии понравились следующие моменты: 1. Уникальность. Возможность корректировки маршрута по своим предпочтениям. 2. Изложение материала. Хорошее знание всех достопримечательностей города. 3. Индивидуальный подход. Предоставление напитков, проведение фотосессий и прочее. 4. Время экскурсии. Не было ограничения по времени для самостоятельного изучения локаций.

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об
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    истории, отелях, курорте, обычиях, быте и др. Фотографировал нас на объектах показа. Всегда был вежлив и тактичен. Мы очень благодарны за эту экскурсию. Будем рекомендовать этого гида своим друзьям и знакомым.

  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Спасибо организатору Наталье за замечательную экскурсию. Прогулялись в небольшой группе по топовым местам Шарм-эль-Шейха, увидели красивые и атмосферные локации. Однозначно рекомендую экскурсию!
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком. Спасибо! Всем рекомендуем
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем топовым местам - узнали
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    больше не только о городе, но и о жизни, быте, религии и традициях местных жителей. Время пролетело незаметно, хотелось прям продолжения … какой-нибудь ужин в национальном стиле 😎 жаль, что пришлось так быстро расстаться!

    Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем
  • В
    Виктория
    19 мая 2024
    По топовым местам Шарм-эль-Шейха
    Экскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне было так интересно слушать историю
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    города, как живут местные, нюансы реальной жизни и детали мест, которые мы посещали. Алиса прекрасный рассказчик и очень харизматичная! Помогла нам купить сим-карту, фотографировала (знает лучшие ракурсы и места для фото), ответила на все вопросы, подсказала места, которые стоит посетить, заботилась - покупала нам холодную водичку. ♥️ Автомобиль был очень комфортный, новый, чистый салон, кондиционер, приятный вежливый водитель. Всем советую познакомиться с Шарм Эль шейхом с Алисой!

    Экскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне былоЭкскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне былоЭкскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне было
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Все очень понравилось, все доступно понятно. Проезд комфортный. Все наши пожелания были учтены, на все вопросы получили ответы) Спасибо большое!
    Все очень понравилось, все доступно понятно. Проезд комфортный. Все наши пожелания были учтены, на все вопросы получили ответы) Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Святые места»

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  2. Самое главное
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  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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