1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Гуляя по старинному кварталу, выйдете к самой большой мечети Шарм-эль-Шейха и прилегающей к ней площади»
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
€15 за человека
Мини-группа
4 часа
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Эль-Мустафа — одна из крупнейших и красивейших в Шарм-эль-Шейхе»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
€13 за человека
Индивидуальная
3 часа
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Эль Мустафа (осмотр снаружи)»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
«Путь на вершину горы Синай — это в какой-то степени трансформационное путешествие даже для тех, кто не является религиозным человеком»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
«Старый город и мечеть Эль Сахаба»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€80 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
«Мечеть Эль Мустафа потрясёт вас своей грандиозностью»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 80€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
«А ещё покажет крупнейшую мечеть города — Эль Сахаба»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
«Старый город и мечеть Эль Мустафа»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
«На её территории вы осмотрите Базилику Преображения (временно закрыта для посещения), полюбуетесь колокольней и монастырским садом, пройдете к Неопалимой Купине и колодцу Моисея»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
€28 за человека
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Эль-Мустафа, вторую по величине в городе»
10 июня в 15:00
13 июня в 15:00
€60 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
«Обсудим, из чего город вырос, сделаем акцент на традициях и религиозных аспектах»
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
€15 за человека
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
«Какой бизнес ведут бедуины и какую религию исповедуют»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
85€77 за человека
Индивидуальная
13 часов
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Синайский монастырь — побывать в библейском месте»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Вы погрузитесь в местный колорит, прогуляетесь по рынку, заглянете в уютные магазинчики и увидите самую молодую мечеть Шарм-Эль-Шейха — Эль Сахаба»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
Исследуйте аутентичные кафе и рестораны Шарм-Эль-Шейха, где подают блюда, популярные среди местных жителей. Погрузитесь в атмосферу настоящей арабской кухни
Начало: В вашем отеле
«Отдохнув в ресторане, мы отправимся посмотреть на самую большую в городе мечеть Эль-Сахаба»
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
Посетить место силы в сердце Египта, а также заехать в город дайверов
«За алтарной частью базилики увидим монастырские постройки 4 века»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€710 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
«В путешествии к горе Моисея, местным храмам и монастырю вы получите уникальный опыт преодоления и самопознания, наполнитесь ощущением единства времён и пространств»
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€440 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
«Вы окажетесь у подножия священной горы и узнаете, как христианский храм пережил невзгоды и сохранил самобытность»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
85€77 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
«Долина царей в Городе мертвых, где вам откроются тайны древних храмов и усыпальниц фараонов»
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
€250 за человека
Индивидуальная
15 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Начало: В отеле
«Посещение монастыря Святой Екатерины»
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $280 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
Монастырь святой Екатерины без шоппинга
Начало: За шлагбаумом отеля
«Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие в один из древнейших христианских монастырей в мире — монастырь Святой Екатерины»
Расписание: Суббота, понедельник,Среда, Четверг.
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
85$77 за человека
Индивидуальная
9 часов
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
Начало: По договорённости
«Стоит подготовиться к тому, что вы потратите на посещение храма целый день»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 3 чел.
Групповая
18 часов
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
«В ходе экскурсии мы также посетим древний действующий монастырь Святой Екатерины»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины: погружение в историю
Путешествие в сердце Синая, где вас ждет встреча с древнейшей христианской обителью и ее тайнами, завершающееся обедом на берегу моря
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Экскурсия по территории монастыря»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в коптскую церковь Ас-Самаиюн
Погрузитесь в атмосферу древнего христианства, посетив церковь Ас-Самаиюн в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Коптская православная церковь Небожителей («Ас-Самаиюн») — один из немногих в Египте христианских храмов, расположенный в Шарм-Эль-Шейхе, настоящее украшение не только города, но и всего Египта»
Расписание: в любой день и время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
Погрузиться в синтез культур и атмосферу веротерпимости
Начало: Возле вашего отеля
«Святыни и религиозные символы напомнят об особом пути коптского православия»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
«Мечеть с мавзолеем спутника Моисея — самая старая мечеть города, названная в честь священника Абдул-Кадир аль-Джилани»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем
Начало: в отеле или аэропорту города
«Обязательно зайдём внутрь: вы увидите колодец Моисея, Неопалимую купину, церковь и мечеть»
10 июня в 05:30
12 июня в 05:30
€380 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
«А ещё покажу крупнейшую и самую новую мечеть города — Эль-Сахаба»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
60€51 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
«В центре рынка расположена резная мечеть Эль-Сахаба — одна из красивейших достопримечательностей Шарма»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Посещение монастыря святой Екатерины и Дахаб - индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
«Посещение женщинами Храмов в брюках разрешено»
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
Погулять по библейским местам, поклониться святыням и увидеть монастырь в пещере
«Со стороны посмотрим на главную достопримечательность храма — крипту, представляющую собой грот, в котором жила семья Иисуса Христа»
10 июня в 09:00
11 июня в 06:00
€400 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете про загадочные библейские объекты на территории монастыря и раскроете, с кем общался Моисей у горящего куста Неопалимой купины»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€325 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе
Раскрыть город через его самые интересные и атмосферные места, а также через рассказы гида о нём
Начало: У отельного шлагбаума
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€20 за человека
Индивидуальная
11 часов
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Посетить утреннюю службу в древнехристианском монастыре и увидеть места событий из Ветхого Завета
Начало: В вашем отеле
«Около 05:30 мы отправимся из вашего отеля на утреннюю службу в базилике Преображения, действующей на территории монастыря Святой Екатерины»
Сегодня в 06:30
10 июня в 05:30
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира
«Объяснит, почему храм защищал сам пророк Мухаммед и отчего гора Синай является священной для трёх монотеистических религий»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«По пути мы расскажем не только обо всех достопримечательностях, но и коснёмся вопросов религиозных верований и культурных традиций жителей Шарма, а также их будничной жизни»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€105 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
«Отдохнёте в его стенах и исследуете постройки — от мечети 11 века до православного греческого монастыря»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
€33 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
Посетить главные места города и узнать о нём самое интересное в комфортном автопешеходном формате
Начало: у вашего отеля
«Увидите великолепную мечеть Эль-Мустафа»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
60€54 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 июня 2024Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
- ММилена4 июня 2024Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом.
- ААртем4 июня 2024В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
- ААнастасия3 июня 2024Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об
- ЛЛюдмила2 июня 2024Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо организатору Наталье за замечательную экскурсию. Прогулялись в небольшой группе по топовым местам Шарм-эль-Шейха, увидели красивые и атмосферные локации. Однозначно рекомендую экскурсию!
- ННадежда29 мая 2024Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком. Спасибо! Всем рекомендуем
- ЮЮлия21 мая 2024Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем топовым местам - узнали
- ВВиктория19 мая 2024Экскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне было так интересно слушать историю
- ЮЮлия19 мая 2024Все очень понравилось, все доступно понятно. Проезд комфортный. Все наши пожелания были учтены, на все вопросы получили ответы) Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Святые места»
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