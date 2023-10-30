Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)

Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места

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Наш маршрут — наиболее удобный вариант для посещения самых значимых мест Южного Синая.

Вы успеете всё — взойти перед рассветом на священную гору, насладиться молчаливо-пустынной природой, помедитировать, посетить древнейшую христианскую обитель — монастырь Святой Екатерины и познакомиться поближе с местными жителями городка Сант-Катрин.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Ближайшие даты:
30
окт
2
ноя
6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вечер среди бедуинов в Сант-Катрин

Мы приедем под вечер в городок Сант-Катрин. Вы разместитесь в кэмпе (гостевом доме бедуинов), поужинаете в необычной атмосфере. Затем посидите у костра под мелодии кочевых бедуинских племён и попробуете местный ароматный чай с травами или кофе. После ужина у вас будет время отдохнуть и настроиться на важное предстоящее событие.

Гора Моисея

В 2 ночи вы отправитесь на гору Синай, где пророку были ниспосланы 10 заповедей Бога. С высоты 2285 метров вам откроется впечатляющий вид на окрестности в лучах восходящего солнца. Зрелище, действительно, завораживающее! На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть.

Монастырь Святой Екатерины

А после вы посетите древнейший православный монастырь. Считается, что он расположен на том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Вы увидите колодец Моисея, часовню Неопалимой Купины, церковь Святой Елены — самую первую церковь на Синае и мечеть Хакима.

Школа фитотерапии и обед у моря

В 10 утра мы вернёмся в кэмп, где вас будет ждать завтрак. Вы сможете отдохнуть и посетить школу фитотерапии имени доктора Ахмеда Салеха. Здесь вы познакомитесь с редкими лекарственными травами, которые растут только на территории монастыря Святой Екатерины. Узнаете много интересных фактов о фитотерапии и старинных рецептов народной медицины. На обратном пути вы проедете через курортный город Дахаб, где пообедаете в прибрежном ресторане.

Тайминг маршрута

15:30 — отъезд из Шарм-эль-Шейха
18:00— приезд в Сант-Катрин и размещение в кэмпе
18:30 — ужин
20:00 — свободное время
02:00 — восхождение на гору Моисея
06:00 — спуск с вершины горы
09:00 — посещение монастыря Святой Екатерины
10:00 — завтрак и время для отдыха
12:00 — посещение школы фитотерапии и переезд в Дахаб
15:00 — обед в Дахабе
16:00 — отправление в Шарм-эль-Шейх
17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, проживание в двухместных номерах, питание в кэмпе (ужин + завтрак + вода и чай) и обед в Дахабе, услуги русскоговорящего гида, услуги проводника-бедуина на горе Моисея, входные билеты в монастырь
  • Отдельно (по желанию) оплачиваются пожертвования в монастыре, билет в галерею икон ($3), сувениры, напитки в ресторане
  • Возьмите с собой паспорт, наличные, головной убор и солнцезащитный крем
  • Можем организовать индивидуальную поездку для группы от 1 до 4 человек стоимостью €550 за экскурсию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

в понедельник и четверг в 15:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле, порту или аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 15:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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