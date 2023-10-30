Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Вы успеете всё — взойти перед рассветом на священную гору, насладиться молчаливо-пустынной природой, помедитировать, посетить древнейшую христианскую обитель — монастырь Святой Екатерины и познакомиться поближе с местными жителями городка Сант-Катрин.
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Описание
Что вас ожидает
Вечер среди бедуинов в Сант-Катрин
Мы приедем под вечер в городок Сант-Катрин. Вы разместитесь в кэмпе (гостевом доме бедуинов), поужинаете в необычной атмосфере. Затем посидите у костра под мелодии кочевых бедуинских племён и попробуете местный ароматный чай с травами или кофе. После ужина у вас будет время отдохнуть и настроиться на важное предстоящее событие.
Гора Моисея
В 2 ночи вы отправитесь на гору Синай, где пророку были ниспосланы 10 заповедей Бога. С высоты 2285 метров вам откроется впечатляющий вид на окрестности в лучах восходящего солнца. Зрелище, действительно, завораживающее! На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть.
Монастырь Святой Екатерины
А после вы посетите древнейший православный монастырь. Считается, что он расположен на том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Вы увидите колодец Моисея, часовню Неопалимой Купины, церковь Святой Елены — самую первую церковь на Синае и мечеть Хакима.
Школа фитотерапии и обед у моря
В 10 утра мы вернёмся в кэмп, где вас будет ждать завтрак. Вы сможете отдохнуть и посетить школу фитотерапии имени доктора Ахмеда Салеха. Здесь вы познакомитесь с редкими лекарственными травами, которые растут только на территории монастыря Святой Екатерины. Узнаете много интересных фактов о фитотерапии и старинных рецептов народной медицины. На обратном пути вы проедете через курортный город Дахаб, где пообедаете в прибрежном ресторане.
Тайминг маршрута
15:30 — отъезд из Шарм-эль-Шейха
18:00— приезд в Сант-Катрин и размещение в кэмпе
18:30 — ужин
20:00 — свободное время
02:00 — восхождение на гору Моисея
06:00 — спуск с вершины горы
09:00 — посещение монастыря Святой Екатерины
10:00 — завтрак и время для отдыха
12:00 — посещение школы фитотерапии и переезд в Дахаб
15:00 — обед в Дахабе
16:00 — отправление в Шарм-эль-Шейх
17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, проживание в двухместных номерах, питание в кэмпе (ужин + завтрак + вода и чай) и обед в Дахабе, услуги русскоговорящего гида, услуги проводника-бедуина на горе Моисея, входные билеты в монастырь
- Отдельно (по желанию) оплачиваются пожертвования в монастыре, билет в галерею икон ($3), сувениры, напитки в ресторане
- Возьмите с собой паспорт, наличные, головной убор и солнцезащитный крем
- Можем организовать индивидуальную поездку для группы от 1 до 4 человек стоимостью €550 за экскурсию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
в понедельник и четверг в 15:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в отеле, порту или аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и четверг в 15:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.