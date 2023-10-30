Наш маршрут — наиболее удобный вариант для посещения самых значимых мест Южного Синая. Вы успеете всё — взойти перед рассветом на священную гору, насладиться молчаливо-пустынной природой, помедитировать, посетить древнейшую христианскую обитель — монастырь Святой Екатерины и познакомиться поближе с местными жителями городка Сант-Катрин.

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Описание

Что вас ожидает

Вечер среди бедуинов в Сант-Катрин

Мы приедем под вечер в городок Сант-Катрин. Вы разместитесь в кэмпе (гостевом доме бедуинов), поужинаете в необычной атмосфере. Затем посидите у костра под мелодии кочевых бедуинских племён и попробуете местный ароматный чай с травами или кофе. После ужина у вас будет время отдохнуть и настроиться на важное предстоящее событие.

Гора Моисея

В 2 ночи вы отправитесь на гору Синай, где пророку были ниспосланы 10 заповедей Бога. С высоты 2285 метров вам откроется впечатляющий вид на окрестности в лучах восходящего солнца. Зрелище, действительно, завораживающее! На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть.

Монастырь Святой Екатерины

А после вы посетите древнейший православный монастырь. Считается, что он расположен на том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Вы увидите колодец Моисея, часовню Неопалимой Купины, церковь Святой Елены — самую первую церковь на Синае и мечеть Хакима.

Школа фитотерапии и обед у моря

В 10 утра мы вернёмся в кэмп, где вас будет ждать завтрак. Вы сможете отдохнуть и посетить школу фитотерапии имени доктора Ахмеда Салеха. Здесь вы познакомитесь с редкими лекарственными травами, которые растут только на территории монастыря Святой Екатерины. Узнаете много интересных фактов о фитотерапии и старинных рецептов народной медицины. На обратном пути вы проедете через курортный город Дахаб, где пообедаете в прибрежном ресторане.

Тайминг маршрута

15:30 — отъезд из Шарм-эль-Шейха

18:00— приезд в Сант-Катрин и размещение в кэмпе

18:30 — ужин

20:00 — свободное время

02:00 — восхождение на гору Моисея

06:00 — спуск с вершины горы

09:00 — посещение монастыря Святой Екатерины

10:00 — завтрак и время для отдыха

12:00 — посещение школы фитотерапии и переезд в Дахаб

15:00 — обед в Дахабе

16:00 — отправление в Шарм-эль-Шейх

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали