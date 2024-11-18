Вы успеете всё — посетить древнейшую христианскую обитель — монастырь Святой Екатерины, взойти перед закатом на священную гору Моисея, насладиться волшебной и духовной атмосферой, поужинать, помедитировать, наблюдать за звёздами и познакомиться поближе с местными жителями городка Сант-Катрин.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастырь Святой Екатерины

Вы посетите древнейший православный монастырь. Считается, что он расположен на том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Вы увидите колодец Моисея, часовню Неопалимой Купины, церковь Святой Елены — самую первую церковь на Синае и мечеть Хакима.

Обед

Выйдя из монастыря, сразу же пообедаем в ресторане, расположенном посреди монастырского сада. После обеда «тихий час» — вы насладитесь духовной атмосферой и послушаете инструкцию о подъёме на гору Моисея.

Гора Моисея

В 13:00 отправимся на гору Синай, где пророку были ниспосланы 10 заповедей Бога. С высоты 2285 метров вам откроется впечатляющий вид на окрестности в лучах солнца; здесь мы встретим волшебный закат. Зрелище, действительно, завораживающее! На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть 11 века.

Ужин

Вы разместитесь в бедуинском шатре на вершине горы. Здесь мы поужинаем, посидим у костра с бедуинским травяным чаем с травами или кофе с кардамоном. После ужина у нас будет свободное время для молитвы, отдыха, медитации и наблюдения за звёздами.

Примерный тайминг маршрута

06:00 — выезд из Шарм-эль-Шейха

06:45 — прибытие в кафетерий для отдыха и завтрака

09:00 — посещение монастыря Святой Екатерины

12:30 — обед

13:30 — восхождение на гору на закат солнца

20:00 — отъезд и отправление в Шарм-эль-Шейх

Организационные детали