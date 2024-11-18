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Из Шарм-эль-Шейха - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея

Провести вечер среди бедуинов, встретить закат на горе Моисея и посетить священные места
Вы успеете всё — посетить древнейшую христианскую обитель — монастырь Святой Екатерины, взойти перед закатом на священную гору Моисея, насладиться волшебной и духовной атмосферой, поужинать, помедитировать, наблюдать за звёздами и познакомиться поближе с местными жителями городка Сант-Катрин.
5
2 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея
Из Шарм-эль-Шейха - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея
Из Шарм-эль-Шейха - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея

Описание экскурсии

Монастырь Святой Екатерины

Вы посетите древнейший православный монастырь. Считается, что он расположен на том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Вы увидите колодец Моисея, часовню Неопалимой Купины, церковь Святой Елены — самую первую церковь на Синае и мечеть Хакима.

Обед

Выйдя из монастыря, сразу же пообедаем в ресторане, расположенном посреди монастырского сада. После обеда «тихий час» — вы насладитесь духовной атмосферой и послушаете инструкцию о подъёме на гору Моисея.

Гора Моисея

В 13:00 отправимся на гору Синай, где пророку были ниспосланы 10 заповедей Бога. С высоты 2285 метров вам откроется впечатляющий вид на окрестности в лучах солнца; здесь мы встретим волшебный закат. Зрелище, действительно, завораживающее! На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть 11 века.

Ужин

Вы разместитесь в бедуинском шатре на вершине горы. Здесь мы поужинаем, посидим у костра с бедуинским травяным чаем с травами или кофе с кардамоном. После ужина у нас будет свободное время для молитвы, отдыха, медитации и наблюдения за звёздами.

Примерный тайминг маршрута

06:00 — выезд из Шарм-эль-Шейха
06:45 — прибытие в кафетерий для отдыха и завтрака
09:00 — посещение монастыря Святой Екатерины
12:30 — обед
13:30 — восхождение на гору на закат солнца
20:00 — отъезд и отправление в Шарм-эль-Шейх

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, услуги гида и бедуинского проводника на горе Моисея
  • Отдельно оплачиваются входные билеты, питание (обед, ужин и напитки), пожертвования в монастыре, сувениры, напитки в ресторане
  • Возьмите с собой паспорт, наличные, головной убор и солнцезащитный крем
  • Возможно провести экскурсию для группы до 40 человек — стоимость и детали уточняйте в переписке с гидом
  • С вами буду я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле, порту или аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдул
Абдул — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 33 туристов
Я окончил Институт в Каире по специальности «русский язык и литература» на факультете иностранных языков. С 2003 года провожу авторские экскурсии по Южному Синаю, помогая путешественникам глубже понять историю и культуру
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этого региона. Мой проект включает религиозно-исторические маршруты, посвящённые значимым событиям и местам, связанным с прошлым Египта, особенно Южного Синая. Прошёл двухгодичный курс по египтологии и сотрудничал с археологом Абдель Рахимом Риханом — экс-генеральным директором департамента археологических исследований и научных публикаций по Нижнему Египту и Синаю. На основе совместной работы были разработаны экскурсии, основанные на археологических данных, благодаря которым участники путешествий могут глубже понять исторический и культурный контекст региона. Я автор двух книг о Синае, включая путеводитель на русском языке.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Спасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. И только потом подниматься встречать закат на гору Моисея.
Экскурсия организована грамотно, выполнены все пункты договоренностей.
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Гиды были замечательные.
Из отеля в Шарм эль Шейхе забрали в 6-30 утра на комфортабельном микроавтобусе и за 2,5 часа мы добрались до Монастыря. Гидом у нас был Ахмед, по дороге рассказал основные исторические данные. По дороге было 2е остановки. Одна из них на иконную лавку. Выбор икон был там больше, чем в монастырской лавке, но цены выше. Также мы подали записочки о здравии и упокоении, но, как мы потом узнали, записки можно было подавать только в монастыре.
В Монастыре мы были около 1,5 часов. Успели все посмотреть, сфотографировать и сходили в музей икон. Рекомендую. Вход 2 доллара, но там ценнейшие и интереснейшие экспонаты.
После посещения монастыря был вкусный обед.
Началось восхождение на гору Моисея. С нами был замечательнейший проводник Магди. Спасибо ему огромное. Человек со знанием 6 языков, по русски говорит замечательно. Вел нас неспешным шагом, рассказывал много интересного, был необыкновенно тактичен, помогал нести рюкзак, фотографировал нас всю дорогу. Благодаря Магди мы смогли подняться на гору и при этом ни кто из нас сильно не устал. Закат на горе это фантастика. Мы побывали в пещере Моисея, встретили закат, сделали много чудесных фотографий (нам помогал Магди - он прекрасно знает места для фото и как лучше сфотографировать).
После у нас был вкусный ужин и спуск. Спускались уже в темноте, только луна освещала путь. По ступеням в темноте было тяжеловато идти, но у меня был фонарик - мне с ним стало намного спокойнее спускаться.
Мы были 13 ноября. Была индивидуальная экскурсия. Нас было 4 человека. Погода была днем+25. Подниматься на гору было не жарко. По времени 4 с небольшим часом заняло у нас восхождение) За нами шел ненавязчиво верблюд с бедуином, но вскоре, увидев нашу решимость дойти пешком, отстал от нас. Сувениру и камни продаются по всему пути и у горы и по дороге в гору и на вершине. На горе не холодно, только после заката одели куртки, которые после 15 минут спуска сняли. Вниз спускались около 2,5 часов.
Еще раз хочу поблагодарить за прекрасно организованную и интересную экскурсию и еще раз сказать отдельно спасибо Магди.

Спасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. И
Спасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. И
Спасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. И
Спасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. И
Спасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. И
Спасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. И
Спасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. И
Спасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. И+1
Спасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. И
Абдул
Абдул
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за дрверию, оценку и обективность. Будем рады вас обслуэивать вноввь.
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Наталья
Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из лучших гидов, который смог открыть новые впечатления о Синае, рассказал очень много новой информации
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об истории Египта и Синайского полуострова, о жизни бедуинов, о религии, о природной красоте. В экскурсию включена ночевка в бедуинском поселении- невероятно атмосферно- вкусный ужин, общение с бедуинами, а потом вечер в шатре под национальную музыку с вкуснейшим травяным чаем! Полное погружение в жизнь и культуру коренных жителей - очень неожиданно и впечатляет. Я очень давно мечтала подняться на гору святого Моисея и благодаря Абдулу и сопровождению местного проводника этот подъем стал самым настоящим приключением, от которого дух захватывает. Проводник очень грамотно выбирал темп движения, остановки, отдых, места для фотосъемки. Весь ночной четырехчасовой подъем вся группа прошла на положительных эмоциях. К каждому прислушивались и помогали. Рассвет встречали с самыми лучшими видами! Это одно из ярких впечатлений - сказочные горы, шикарная панорама и рождение нового дня в святом месте! Мечты сбываются! Спасибо Абдул! После спуска вкуснейший обед из местных блюд зарЯдил энергией. Последующая экскурсия в монастырь Святой Екатерины добавила ещё массу знаний и эмоций. Абдул очень интересно рассказал о создании и жизни монастыря, о библейской историях. Увидеть и прикоснуться к христианским святыням - колодец Моисея, неопалимая купина- как попасть в древние времена и прикоснуться к тайне. Закончилась экскурсия обедом в ресторане в Дахабе с шикарным видом на море и самым вкусным кофе, сваренным в нубийском кафе. До сих пор полна эмоций и впечатлений! Всем рекомендую! Благодаря хорошей организации, комфортному автомобилю, грамотному гиду опытному проводнику все сложности подъёма были забыты. В памяти остались только эмоции и шикарные виды! Абдул сумел открыть новый Египет и помочь полюбить эту страну ещё больше.

Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из
Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из
Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из
Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из
Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из
Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из
Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из
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