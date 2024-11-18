Описание экскурсии
Монастырь Святой Екатерины
Вы посетите древнейший православный монастырь. Считается, что он расположен на том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Вы увидите колодец Моисея, часовню Неопалимой Купины, церковь Святой Елены — самую первую церковь на Синае и мечеть Хакима.
Обед
Выйдя из монастыря, сразу же пообедаем в ресторане, расположенном посреди монастырского сада. После обеда «тихий час» — вы насладитесь духовной атмосферой и послушаете инструкцию о подъёме на гору Моисея.
Гора Моисея
В 13:00 отправимся на гору Синай, где пророку были ниспосланы 10 заповедей Бога. С высоты 2285 метров вам откроется впечатляющий вид на окрестности в лучах солнца; здесь мы встретим волшебный закат. Зрелище, действительно, завораживающее! На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть 11 века.
Ужин
Вы разместитесь в бедуинском шатре на вершине горы. Здесь мы поужинаем, посидим у костра с бедуинским травяным чаем с травами или кофе с кардамоном. После ужина у нас будет свободное время для молитвы, отдыха, медитации и наблюдения за звёздами.
Примерный тайминг маршрута
06:00 — выезд из Шарм-эль-Шейха
06:45 — прибытие в кафетерий для отдыха и завтрака
09:00 — посещение монастыря Святой Екатерины
12:30 — обед
13:30 — восхождение на гору на закат солнца
20:00 — отъезд и отправление в Шарм-эль-Шейх
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, услуги гида и бедуинского проводника на горе Моисея
- Отдельно оплачиваются входные билеты, питание (обед, ужин и напитки), пожертвования в монастыре, сувениры, напитки в ресторане
- Возьмите с собой паспорт, наличные, головной убор и солнцезащитный крем
- Возможно провести экскурсию для группы до 40 человек — стоимость и детали уточняйте в переписке с гидом
- С вами буду я или другой гид из моей команды
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Ответы на вопросы
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