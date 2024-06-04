Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Шарм-Эль-Шейха

Найдено 32 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €13, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топовые места Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4.5 часа
35 отзывов
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«В христианском квартале полюбуетесь внутренним убранством, витражами и росписями величественного храма»
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
15 за человека
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
42 отзыва
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
«Фрески и витражи этого храма посвящены библейским сюжетам»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
13 за человека
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
«Здесь вы осмотрите Базилику Преображения и колокольню, заглянете в монастырский сад»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
280 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
«Затем посетим православную коптскую церковь»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
80 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
«У неё много различий с привычными вам православными храмами — как в архитектуре, так и в богослужении»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 8060 за всё до 10 чел.
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
«Коптскую православную церковь с удивительными росписями»
10 июня в 15:00
13 июня в 15:00
60 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
«Коптская церковь «Всех небожителей», великолепные росписи которой рассказывают историю создания Мира»
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
15 за человека
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Синайский монастырь — побывать в библейском месте»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 300 за всё до 10 чел.
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Православный коптский храм «Жители неба»»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
65 за всё до 4 чел.
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
Посетить место силы в сердце Египта, а также заехать в город дайверов
«Кроме того, увидим старинные библии и предметы церковной утвари»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
280 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
710 за всё до 2 чел.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
«В путешествии к горе Моисея, местным храмам и монастырю вы получите уникальный опыт преодоления и самопознания, наполнитесь ощущением единства времён и пространств»
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
280 за всё до 10 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
440 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
«Вы окажетесь у подножия священной горы и узнаете, как христианский храм пережил невзгоды и сохранил самобытность»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
8577 за человека
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
13 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
«Долина царей в Городе мертвых, где вам откроются тайны древних храмов и усыпальниц фараонов»
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
250 за человека
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Начало: В отеле
«Посещение монастыря Святой Екатерины»
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $280 за всё до 3 чел.
Монастырь святой Екатерины без шоппинга
🚌 На автобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
9 отзывов
Монастырь святой Екатерины без шоппинга
Начало: За шлагбаумом отеля
«Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие в один из древнейших христианских монастырей в мире — монастырь Святой Екатерины»
Расписание: Суббота, понедельник,Среда, Четверг.
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
85$77 за человека
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
Начало: По договорённости
«Стоит подготовиться к тому, что вы потратите на посещение храма целый день»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 3 чел.
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Групповая
18 часов
3 отзыва
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
«В ходе экскурсии мы также посетим древний действующий монастырь Святой Екатерины»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины: погружение в историю
Путешествие в сердце Синая, где вас ждет встреча с древнейшей христианской обителью и ее тайнами, завершающееся обедом на берегу моря
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Церковная служба (по возможности), во время которой выносят мраморную раку с мощами Святой Екатерины»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
35 за человека
Коптская православная церковь «Ас-Самаиюн»
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в коптскую церковь Ас-Самаиюн
Погрузитесь в атмосферу древнего христианства, посетив церковь Ас-Самаиюн в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Коптская православная церковь Небожителей («Ас-Самаиюн») — один из немногих в Египте христианских храмов, расположенный в Шарм-Эль-Шейхе, настоящее украшение не только города, но и всего Египта»
Расписание: в любой день и время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за всё до 4 чел.
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
Погрузиться в синтез культур и атмосферу веротерпимости
Начало: Возле вашего отеля
«Мы покажем вам храм в Шарм-эль-Шейхе, который позволит лучше изучить не только вопросы веры, но и местную архитектуру, искусство и быт»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50 за всё до 4 чел.
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
«Помимо монашеских келий здесь находится церковь, в которой хранятся мощи монаха Григория — его считают строителем колокольни монастыря Святой Екатерины (Синайского монастыря)»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
280 за всё до 4 чел.
Синайский лабиринт. Путь Моисея
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем
Начало: в отеле или аэропорту города
«Обязательно зайдём внутрь: вы увидите колодец Моисея, Неопалимую купину, церковь и мечеть»
10 июня в 05:30
12 июня в 05:30
380 за всё до 4 чел.
Посещение монастыря святой Екатерины и Дахаб - индивидуальный тур
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Посещение монастыря святой Екатерины и Дахаб - индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
«Посещение женщинами Храмов в брюках разрешено»
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$280 за всё до 5 чел.
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
Погулять по библейским местам, поклониться святыням и увидеть монастырь в пещере
«Со стороны посмотрим на главную достопримечательность храма — крипту, представляющую собой грот, в котором жила семья Иисуса Христа»
10 июня в 09:00
11 июня в 06:00
400 за всё до 8 чел.
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете про загадочные библейские объекты на территории монастыря и раскроете, с кем общался Моисей у горящего куста Неопалимой купины»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
325 за всё до 4 чел.
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Посетить утреннюю службу в древнехристианском монастыре и увидеть места событий из Ветхого Завета
Начало: В вашем отеле
«Библиотеку монастыря, которая уступает только Ватикану по количеству хранящихся в ней реликвий: более 2000 икон (включая раннехристианские), колоколов, церковной утвари, книг и рукописей на древних языках»
Сегодня в 06:30
10 июня в 05:30
280 за всё до 4 чел.
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира
«Объяснит, почему храм защищал сам пророк Мухаммед и отчего гора Синай является священной для трёх монотеистических религий»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
260 за всё до 3 чел.
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«Заглянем в церковь Всех небожителей и Коптский храм»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
105 за всё до 3 чел.
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
«На экскурсии гид расскажет о горе Синай, её значении и происхождении названия, истории греческого храма Святой Троицы и самого монастыря»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
33 за человека
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
Посетить главные места города и узнать о нём самое интересное в комфортном автопешеходном формате
Начало: у вашего отеля
«Посетите Коптскую ортодоксальную церковь с христианскими росписями»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6054 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
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    экскурсовод и человек. В самой экскурсии понравились следующие моменты: 1. Уникальность. Возможность корректировки маршрута по своим предпочтениям. 2. Изложение материала. Хорошее знание всех достопримечательностей города. 3. Индивидуальный подход. Предоставление напитков, проведение фотосессий и прочее. 4. Время экскурсии. Не было ограничения по времени для самостоятельного изучения локаций.

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об
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    истории, отелях, курорте, обычиях, быте и др. Фотографировал нас на объектах показа. Всегда был вежлив и тактичен. Мы очень благодарны за эту экскурсию. Будем рекомендовать этого гида своим друзьям и знакомым.

  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Спасибо организатору Наталье за замечательную экскурсию. Прогулялись в небольшой группе по топовым местам Шарм-эль-Шейха, увидели красивые и атмосферные локации. Однозначно рекомендую экскурсию!
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком. Спасибо! Всем рекомендуем
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем топовым местам - узнали
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    больше не только о городе, но и о жизни, быте, религии и традициях местных жителей. Время пролетело незаметно, хотелось прям продолжения … какой-нибудь ужин в национальном стиле 😎 жаль, что пришлось так быстро расстаться!

    Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем
  • В
    Виктория
    19 мая 2024
    По топовым местам Шарм-эль-Шейха
    Экскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне было так интересно слушать историю
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    города, как живут местные, нюансы реальной жизни и детали мест, которые мы посещали. Алиса прекрасный рассказчик и очень харизматичная! Помогла нам купить сим-карту, фотографировала (знает лучшие ракурсы и места для фото), ответила на все вопросы, подсказала места, которые стоит посетить, заботилась - покупала нам холодную водичку. ♥️ Автомобиль был очень комфортный, новый, чистый салон, кондиционер, приятный вежливый водитель. Всем советую познакомиться с Шарм Эль шейхом с Алисой!

    Экскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне былоЭкскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне былоЭкскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне было
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
    Все было просто замечательно! Особенно, мне понравился проводник Магди, он просто супер. Благодаря ему все прошло прекрасно, я не устала
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    и не замерзла. Я очень довольна экскурсией, она оправдала мои ожидания, спасибо огромное Валиду за организацию и заботу, проводнику Магди за профессионализм и философский подход), гиду Магди за юмор и хорошее настроение и водителю Хамиду за хорошую дорогу ❤️ Всем очень рекомендую. Если вы еще сомневаетесь, то с такой командой можно быть уверенным, что все пройдет замечательно 👍

  • С
    Софья
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    Экскурсия нам очень понравилась! Посетили все главные достопримечательности и смотровую, куда как я поняла стандартные экскурсии не водят. Гид Махмуд отлично владеет русским языком, рассказал нам о городе, ответил на все вопросы и сделал отличные фото! Спасибо, очень рекомендую 👍🏻
    Экскурсия нам очень понравилась! Посетили все главные достопримечательности и смотровую, куда как я поняла стандартные экскурсии не водят

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Топовые места Шарм-эль-Шейха
  2. Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
  3. Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
  4. Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
  5. Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
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