🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4.5 часа 35 отзывов Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии Начало: У вашего отеля «В христианском квартале полюбуетесь внутренним убранством, витражами и росписями величественного храма» Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00 € 15 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 42 отзыва Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо Начало: У вашего отеля «Фрески и витражи этого храма посвящены библейским сюжетам» Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00 € 13 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 23 отзыва Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины «Здесь вы осмотрите Базилику Преображения и колокольню, заглянете в монастырский сад» € 280 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 43 отзыва Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом Начало: Ваш отель «Затем посетим православную коптскую церковь» € 80 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 4 часа 34 отзыва Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото «У неё много различий с привычными вам православными храмами — как в архитектуре, так и в богослужении» от 80 € 60 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля Начало: У вашего отеля «Коптскую православную церковь с удивительными росписями» € 60 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 3 часа 6 отзывов Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями Начало: В вашем отеле «Коптская церковь «Всех небожителей», великолепные росписи которой рассказывают историю создания Мира» Расписание: в четверг и субботу в 15:30 € 15 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха) Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе «Синайский монастырь — побывать в библейском месте» от € 300 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии Начало: Ваш отель «Православный коптский храм «Жители неба»» € 65 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб Посетить место силы в сердце Египта, а также заехать в город дайверов «Кроме того, увидим старинные библии и предметы церковной утвари» € 280 за всё до 3 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 13 часов 3 отзыва Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено) Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых" € 710 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя Начало: В вашем отеле «В путешествии к горе Моисея, местным храмам и монастырю вы получите уникальный опыт преодоления и самопознания, наполнитесь ощущением единства времён и пространств» € 280 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе) Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места Начало: в отеле, порту или аэропорту «На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть» € 440 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 9% скидка Мини-группа 8 часов 3 отзыва Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма Начало: В Шарм-эль-Шейхе «Вы окажетесь у подножия священной горы и узнаете, как христианский храм пережил невзгоды и сохранил самобытность» Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00 85 € 77 за человека

🛫 Полеты на самолетах Групповая 13 часов 15 отзывов Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день Начало: у шлагбаума вашего отеля «Долина царей в Городе мертвых, где вам откроются тайны древних храмов и усыпальниц фараонов» Расписание: во вторник в 04:30 € 250 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 15 часов 1 отзыв Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете Начало: В отеле «Посещение монастыря Святой Екатерины» от $ 280 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 9% скидка Мини-группа 8 часов 9 отзывов Монастырь святой Екатерины без шоппинга Начало: За шлагбаумом отеля «Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие в один из древнейших христианских монастырей в мире — монастырь Святой Екатерины» Расписание: Суббота, понедельник,Среда, Четверг. 85 $ 77 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб Начало: По договорённости «Стоит подготовиться к тому, что вы потратите на посещение храма целый день» $ 280 за всё до 3 чел.

Групповая 18 часов 3 отзыва Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины «В ходе экскурсии мы также посетим древний действующий монастырь Святой Екатерины» Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30 $ 35 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 7 отзывов Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины: погружение в историю Путешествие в сердце Синая, где вас ждет встреча с древнейшей христианской обителью и ее тайнами, завершающееся обедом на берегу моря Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе «Церковная служба (по возможности), во время которой выносят мраморную раку с мощами Святой Екатерины» Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:00 € 35 за человека

Индивидуальная 2 часа Индивидуальная экскурсия в коптскую церковь Ас-Самаиюн Погрузитесь в атмосферу древнего христианства, посетив церковь Ас-Самаиюн в Шарм-Эль-Шейхе Начало: Шлагбаум Вашего отеля «Коптская православная церковь Небожителей («Ас-Самаиюн») — один из немногих в Египте христианских храмов, расположенный в Шарм-Эль-Шейхе, настоящее украшение не только города, но и всего Египта» Расписание: в любой день и время $ 50 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа «Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе Погрузиться в синтез культур и атмосферу веротерпимости Начало: Возле вашего отеля «Мы покажем вам храм в Шарм-эль-Шейхе, который позволит лучше изучить не только вопросы веры, но и местную архитектуру, искусство и быт» € 50 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней Начало: В вашем отеле «Помимо монашеских келий здесь находится церковь, в которой хранятся мощи монаха Григория — его считают строителем колокольни монастыря Святой Екатерины (Синайского монастыря)» € 280 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Синайский лабиринт. Путь Моисея Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем Начало: в отеле или аэропорту города «Обязательно зайдём внутрь: вы увидите колодец Моисея, Неопалимую купину, церковь и мечеть» € 380 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов Посещение монастыря святой Екатерины и Дахаб - индивидуальный тур Начало: Ваш отель «Посещение женщинами Храмов в брюках разрешено» $ 280 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха Погулять по библейским местам, поклониться святыням и увидеть монастырь в пещере «Со стороны посмотрим на главную достопримечательность храма — крипту, представляющую собой грот, в котором жила семья Иисуса Христа» € 400 за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря Начало: У вашего отеля «Вы узнаете про загадочные библейские объекты на территории монастыря и раскроете, с кем общался Моисей у горящего куста Неопалимой купины» € 325 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено) Посетить утреннюю службу в древнехристианском монастыре и увидеть места событий из Ветхого Завета Начало: В вашем отеле «Библиотеку монастыря, которая уступает только Ватикану по количеству хранящихся в ней реликвий: более 2000 икон (включая раннехристианские), колоколов, церковной утвари, книг и рукописей на древних языках» € 280 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 13 часов К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира «Объяснит, почему храм защищал сам пророк Мухаммед и отчего гора Синай является священной для трёх монотеистических религий» € 260 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4.5 часа Вечер в Шарме: прогулка + ужин Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города Начало: У вашего отеля «Заглянем в церковь Всех небожителей и Коптский храм» € 105 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе) Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией Начало: у вашего отеля «На экскурсии гид расскажет о горе Синай, её значении и происхождении названия, истории греческого храма Святой Троицы и самого монастыря» Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30 € 33 за человека