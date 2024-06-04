1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«В христианском квартале полюбуетесь внутренним убранством, витражами и росписями величественного храма»
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
€15 за человека
Мини-группа
4 часа
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
«Фрески и витражи этого храма посвящены библейским сюжетам»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
€13 за человека
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
«Здесь вы осмотрите Базилику Преображения и колокольню, заглянете в монастырский сад»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
«Затем посетим православную коптскую церковь»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€80 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
«У неё много различий с привычными вам православными храмами — как в архитектуре, так и в богослужении»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 80€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
«Коптскую православную церковь с удивительными росписями»
10 июня в 15:00
13 июня в 15:00
€60 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
«Коптская церковь «Всех небожителей», великолепные росписи которой рассказывают историю создания Мира»
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
€15 за человека
Индивидуальная
13 часов
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Синайский монастырь — побывать в библейском месте»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Православный коптский храм «Жители неба»»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
Посетить место силы в сердце Египта, а также заехать в город дайверов
«Кроме того, увидим старинные библии и предметы церковной утвари»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€710 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
«В путешествии к горе Моисея, местным храмам и монастырю вы получите уникальный опыт преодоления и самопознания, наполнитесь ощущением единства времён и пространств»
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€440 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
«Вы окажетесь у подножия священной горы и узнаете, как христианский храм пережил невзгоды и сохранил самобытность»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
85€77 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
«Долина царей в Городе мертвых, где вам откроются тайны древних храмов и усыпальниц фараонов»
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
€250 за человека
Индивидуальная
15 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Начало: В отеле
«Посещение монастыря Святой Екатерины»
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $280 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
Монастырь святой Екатерины без шоппинга
Начало: За шлагбаумом отеля
«Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие в один из древнейших христианских монастырей в мире — монастырь Святой Екатерины»
Расписание: Суббота, понедельник,Среда, Четверг.
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
85$77 за человека
Индивидуальная
9 часов
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
Начало: По договорённости
«Стоит подготовиться к тому, что вы потратите на посещение храма целый день»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 3 чел.
Групповая
18 часов
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
«В ходе экскурсии мы также посетим древний действующий монастырь Святой Екатерины»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины: погружение в историю
Путешествие в сердце Синая, где вас ждет встреча с древнейшей христианской обителью и ее тайнами, завершающееся обедом на берегу моря
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Церковная служба (по возможности), во время которой выносят мраморную раку с мощами Святой Екатерины»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в коптскую церковь Ас-Самаиюн
Погрузитесь в атмосферу древнего христианства, посетив церковь Ас-Самаиюн в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Коптская православная церковь Небожителей («Ас-Самаиюн») — один из немногих в Египте христианских храмов, расположенный в Шарм-Эль-Шейхе, настоящее украшение не только города, но и всего Египта»
Расписание: в любой день и время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
Погрузиться в синтез культур и атмосферу веротерпимости
Начало: Возле вашего отеля
«Мы покажем вам храм в Шарм-эль-Шейхе, который позволит лучше изучить не только вопросы веры, но и местную архитектуру, искусство и быт»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
«Помимо монашеских келий здесь находится церковь, в которой хранятся мощи монаха Григория — его считают строителем колокольни монастыря Святой Екатерины (Синайского монастыря)»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем
Начало: в отеле или аэропорту города
«Обязательно зайдём внутрь: вы увидите колодец Моисея, Неопалимую купину, церковь и мечеть»
10 июня в 05:30
12 июня в 05:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Посещение монастыря святой Екатерины и Дахаб - индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
«Посещение женщинами Храмов в брюках разрешено»
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
Погулять по библейским местам, поклониться святыням и увидеть монастырь в пещере
«Со стороны посмотрим на главную достопримечательность храма — крипту, представляющую собой грот, в котором жила семья Иисуса Христа»
10 июня в 09:00
11 июня в 06:00
€400 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете про загадочные библейские объекты на территории монастыря и раскроете, с кем общался Моисей у горящего куста Неопалимой купины»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Посетить утреннюю службу в древнехристианском монастыре и увидеть места событий из Ветхого Завета
Начало: В вашем отеле
«Библиотеку монастыря, которая уступает только Ватикану по количеству хранящихся в ней реликвий: более 2000 икон (включая раннехристианские), колоколов, церковной утвари, книг и рукописей на древних языках»
Сегодня в 06:30
10 июня в 05:30
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира
«Объяснит, почему храм защищал сам пророк Мухаммед и отчего гора Синай является священной для трёх монотеистических религий»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«Заглянем в церковь Всех небожителей и Коптский храм»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€105 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
«На экскурсии гид расскажет о горе Синай, её значении и происхождении названия, истории греческого храма Святой Троицы и самого монастыря»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
€33 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
Посетить главные места города и узнать о нём самое интересное в комфортном автопешеходном формате
Начало: у вашего отеля
«Посетите Коптскую ортодоксальную церковь с христианскими росписями»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
60€54 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 июня 2024Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
- ААртем4 июня 2024В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
- ААнастасия3 июня 2024Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об
- ЛЛюдмила2 июня 2024Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо организатору Наталье за замечательную экскурсию. Прогулялись в небольшой группе по топовым местам Шарм-эль-Шейха, увидели красивые и атмосферные локации. Однозначно рекомендую экскурсию!
- ННадежда29 мая 2024Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком. Спасибо! Всем рекомендуем
- ЮЮлия21 мая 2024Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем топовым местам - узнали
- ВВиктория19 мая 2024Экскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне было так интересно слушать историю
- ИИрина18 мая 2024Все было просто замечательно! Особенно, мне понравился проводник Магди, он просто супер. Благодаря ему все прошло прекрасно, я не устала
- ССофья16 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась! Посетили все главные достопримечательности и смотровую, куда как я поняла стандартные экскурсии не водят. Гид Махмуд отлично владеет русским языком, рассказал нам о городе, ответил на все вопросы и сделал отличные фото! Спасибо, очень рекомендую 👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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