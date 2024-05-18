Монастырь Святой Екатерины – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 18 экскурсий в категории «Монастырь Святой Екатерины» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €28, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
280 за всё до 3 чел.
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
28 за человека
Рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
8577 за человека
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 300 за всё до 10 чел.
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
Посетить место силы в сердце Египта, а также заехать в город дайверов
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
280 за всё до 3 чел.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
280 за всё до 10 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
440 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
8577 за человека
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Начало: В отеле
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $280 за всё до 3 чел.
Монастырь святой Екатерины без шоппинга
🚌 На автобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
9 отзывов
Монастырь святой Екатерины без шоппинга
Начало: За шлагбаумом отеля
Расписание: Суббота, понедельник,Среда, Четверг.
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
85$77 за человека
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины: погружение в историю
Путешествие в сердце Синая, где вас ждет встреча с древнейшей христианской обителью и ее тайнами, завершающееся обедом на берегу моря
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
35 за человека
Синайский лабиринт. Путь Моисея
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем
Начало: в отеле или аэропорту города
10 июня в 05:30
12 июня в 05:30
380 за всё до 4 чел.
Посещение монастыря святой Екатерины и Дахаб - индивидуальный тур
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Посещение монастыря святой Екатерины и Дахаб - индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$280 за всё до 5 чел.
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря
Начало: У вашего отеля
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
325 за всё до 4 чел.
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Посетить утреннюю службу в древнехристианском монастыре и увидеть места событий из Ветхого Завета
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 06:30
10 июня в 05:30
280 за всё до 4 чел.
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
260 за всё до 3 чел.
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
    Все было просто замечательно! Особенно, мне понравился проводник Магди, он просто супер. Благодаря ему все прошло прекрасно, я не устала
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    и не замерзла. Я очень довольна экскурсией, она оправдала мои ожидания, спасибо огромное Валиду за организацию и заботу, проводнику Магди за профессионализм и философский подход), гиду Магди за юмор и хорошее настроение и водителю Хамиду за хорошую дорогу ❤️ Всем очень рекомендую. Если вы еще сомневаетесь, то с такой командой можно быть уверенным, что все пройдет замечательно 👍

  • М
    Марианна
    6 мая 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Гора Синай - обязательно к посещению. Это и история, и культура, и вызов самому себе. Подъем непростой - ночь, ветер,
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    холод. Но оно того стоит. Организация экскурсии замечательная. Георгий заботится о туристах, как отец родной:) проводник Камаль, который вел нас на вершину - спокойный, вежливый, во всем помогает. По части исторической рекомендую заранее почитать самостоятельно, потому что в ночи информация о библейских временах воспринимается непросто. Также рекомендую идти на гору именно в мини-группе. Это важный момент. Это удобно, группа не растягивается по склону, не надо никого ждать, группа физически хорошо подготовлена. Нам с группой ОЧЕНЬ повезло, мы и шутили, и друг друга подбадривали. Маша, Мария, Инна - вы самые лучшие! Георгий, Камаль - спасибо!

  • E
    Elvira
    4 мая 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Встретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путь искупит свои грехи. Пройдя
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    это путь, теперь понимаешь почему. Восхождение на гору прошло ночью. С подножья и до самого пика горы нас сопровождали два бедуина. Один в начале группы, другой замыкал, все были под присмотром. Путь на вершину горы не лёгкий, ночью под свет фонаря не особо понимаешь сложность маршрута, а на рассвете поверить сложно, что преодолел этот путь. На протяжении всего маршрута, есть места где можно отдохнуть и попить горячего чая. На вершине горы очень холодно, но увидеть восход солнца 🌞 в таком месте силы, оно того стоит👍 Экскурсия отлично организована. Огромная благодарность гиду Георгию за внимание и заботу 🤗. Была организована комфортабельная доставка. Георгий довольно информационно и подробно рассказал обо всем маршруте и объектах, и не только, но и в целом о Египте. Спасибо за замечательную экскурсию 😊 Рекомендую каждому, кто решился испытать свои возможности 😉

    Встретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путь
  • И
    Илья
    1 мая 2024
    Монастырь святой Екатерины без шоппинга
    У нас была всего неделя в Египте, но хотелось посетить монастырь святой Екатерины. Поэтому такой формат без лишнего шоппинга отлично
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    подошёл. Экскурсия проходила на приличном микроавтобусе Toyota с отдельным водителем и гидом Георгием. Все было четко организовано, мы были на месте уже в 7:30, в монастырь зашли самыми первыми, назад выехали в 10:00 и вернулись в отель около 14 часов. Место уникальное, рекомендуем посетить, если появится такая возможность. Вариант с подъемом на гору Моисея еще круче, но физически осилят далеко не все, знаем это по отзывам отдыхающих одновременно с нами. Дополнительно хотим выразить благодарность гиду Георгию за очень внимательное отношение к нам и своим обязательствам. Получилось так, что на нашу дату записалось всего два человека. Экскурсия реально требует много накладных расходов и нерентабельна в таком малом составе. Но наш гид-организатор все равно провел ее, хотя мог бы и отменить в сложившейся ситуации. Мы остались с прекрасными впечатлениями и в отличном настроении.

  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
    22 апреля в формате минигруппы посетители монастырь Св Екатерины. Путешествовали на микроавтобусе с кониционером в количестве 5 человек в сопровождении
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    полицейского конвоя и сотрудников службы безопасности. Георгий прекрасно говорит на русском языке и обладает хорошими организаторскими способностями. Он увлечённо рассказывал об истории создания монастыря и библейских событиях того времени. Одними из первых нашей маленькой группой посетители монастырь, где покоятся мощи Св Екатерины, музей, где собрана великолепная коллекция икон, спокойно и неспкшно подялись на смотровую площадку, откуда открывался потрясающий вид на весь монастырь. Георгий очень позитивный и активный человек, благодаря чему наша экскурсия прошла в доброжелательной атмосфере. Он порадовал нас маленькими приятными сюрпризами. Огромное спасибо Георгию да доставленное удовольствие.

  • А
    Антонина
    27 апреля 2024
    Монастырь святой Екатерины без шоппинга
    Ездили на экскурсию в монастырь Св. Екатерины с прекрасным гидом Георгием. Дорога до монастыря занимала 3,5 часа, но время прошло
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    очень быстро и интересно. Георгий рассказал много о стране, истории, о самых важных событиях. Очень комфортный человек, ненавязчивый, чувствует, когда вам нужно отдохнуть от информации, насладиться атмосферой путешествия, помогает во всем, что необходимо. От всей души рекомендую этого гида всем, кому важно высокое качество путешествий.

  • А
    Алексей
    24 апреля 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Я был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нет смысла повторяться. Могу добавить
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    к ее словам, что количество людей в группе, в этой поездке, имеет ключевую роль. Потому что чем больше группа, тем больше шансов, что в ней окажутся люди, которые справляться не будут. Всё что угодно может повлиять на них: отсутствие выносливости, лишний вес, больные ноги, головокружение, сердце, мочевой пузырь… Наша группа шла последней, а поднялись мы одними из первых и заняли самые выгодные места для фото). Одеваться нужно очень тепло. Слова, что там холоднее чем внизу не говорят ни о чем. 2° вкупе с порывистым ветром будут очень ощутимы. Руки замёрзли так, что перестали согреваться. Из-за подъема по ступеням, в карманах их держать не получится. А вот спускаться можно не торрпясь, будет теплее и монастырь открывается только в 9:00. Минут за 15 до открытия, гид расскажет историю монастыря, а потом его посещение. Время на него ограничено из-за того, что все группы должны выехать одновременно в составе охраняемого каравана, как это принято в Египте. Недооценить этот древний монастырь человеку хоть малость верующему невозможно. Неопалимая Купина, колодец Моисея, великие святые подвижники, жившие в нем. Будь это в Москве, боюсь представить очередь туда))) В общем, это была прекрасная поездка, которую я рекомендую всем, но только надо быть готовым к трудностям и взвесить свои возможности.

    Я был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нет
  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2024
    По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
    Очень крутой экспириенс. После пирамид - именно это запомнится о Египте. Тяжело, необычно, но какой кайф преодолеть себя! По организации
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    есть пожелания - не забивать автобус на 110%, ведь после подъема на обратном пути все уставшие, хочется спать, а спать в проходе так себе.

  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
    Спасибо Валиду за организацию нашего мини путешествие! Валид несколько раз до экскурсии писал нам, расказал какие документы и вещи подготовить
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    к поездке. На кануне поезки написал во сколько и где встречаемся. Отдельно хочется отметить нашего гида Богдана. Великолепное знание истории и самое главное умение её преподнести понятно и увлекательно. Одним словом экскурсия заслуживает не пять, а десять звёзд минимум

  • M
    Maria
    30 марта 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
    Прекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно так как бОльшая часть дня
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    проходит в дороге. Георгий крайне приветлив и уважителен. Время в пути прошло практически незаметно так как делали остановки как на пути туда, так и на обратной дороге. Монастырь сам очень интересный, в 4:45 выехали, в 13:30 вернулись, экскурсию советую!

    Прекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно так

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Монастырь Святой Екатерины»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
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  3. Рассвет на горе Моисея
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  5. Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
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  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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