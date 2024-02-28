Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе

Побывать в особо почитаемых местах и впечатлиться историями о духовных подвигах

Синай — это колыбель трёх мировых религий и средоточие святынь.

Среди них есть та, что одинаково значима для православных, мусульман и иудеев — это монастырь Святой Екатерины.

Вы окажетесь у подножия священной горы и узнаете, как христианский храм пережил невзгоды и сохранил самобытность.

Побываете в стенах церкви, где никогда не смолкают молитвы, увидите зримые символы подвижничества и вспомните сюжеты из Библии.
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Ближайшие даты:
28
фев
29
фев
2
мар
4
мар
6
мар
7
мар
9
мар
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€24
Дети до 5 летБесплатно
Дети 6-11 лет€13
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Когда-то возле горы Синай проходили маршруты первых паломников. Сюда стремятся и в наши дни — погрузиться в библейские сюжеты, изучить аутентичные сооружения и предметы, открыть в себе новые душевные резервы. Всё это и многое другое — в поездке к монастырю Святой Екатерины.

Маршрут с таймингом

05:30 — выезд из отеля
06:40 — остановка в бедуинском кафе (кофе, чай, завтрак)
08:30 — приезд к монастырю Екатерины. Покупка билетов, фотопауза среди местных пейзажей.
09:30 — начало экскурсии по монастырю Святой Екатерины
11:30 — отправление обратно в Шарм-эль-Шейх
14:30 — прибытие в отель

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу лично я на русском языке
  • В стоимость входит: трансфер, сопровождение гида по программе, входные билеты в монастырь Святой Екатерины

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеСвятые местаВыездныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыСинайПопулярные местаДахаб

Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха

Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Сегодня
Завтра
28 фев
29 фев
7560 за всё до 4 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Исторический музей и Старый город Шарм-Эль-Шейх с экспертом
Погрузитесь в удивительный мир древнего Египта и современной культуры Шарм-Эль-Шейха в компании знающего гида
Сегодня
Завтра
28 фев
29 фев
60 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Уникальная экскурсия Шарм-Эль-Шейх: коптские церкви, мечети, Сохо
Откройте для себя уникальный Шарм-Эль-Шейх: от коптских церквей до современных мечетей и живописных фонтанов
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
28 фев
29 фев
75 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM