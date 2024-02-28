Побывать в особо почитаемых местах и впечатлиться историями о духовных подвигах
Синай — это колыбель трёх мировых религий и средоточие святынь.
Среди них есть та, что одинаково значима для православных, мусульман и иудеев — это монастырь Святой Екатерины.
Вы окажетесь у подножия священной горы и узнаете, как христианский храм пережил невзгоды и сохранил самобытность.
Побываете в стенах церкви, где никогда не смолкают молитвы, увидите зримые символы подвижничества и вспомните сюжеты из Библии.
Среди них есть та, что одинаково значима для православных, мусульман и иудеев — это монастырь Святой Екатерины.
Вы окажетесь у подножия священной горы и узнаете, как христианский храм пережил невзгоды и сохранил самобытность.
Побываете в стенах церкви, где никогда не смолкают молитвы, увидите зримые символы подвижничества и вспомните сюжеты из Библии.
Ближайшие даты:
28
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€24
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Дети 6-11 лет
|€13
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Когда-то возле горы Синай проходили маршруты первых паломников. Сюда стремятся и в наши дни — погрузиться в библейские сюжеты, изучить аутентичные сооружения и предметы, открыть в себе новые душевные резервы. Всё это и многое другое — в поездке к монастырю Святой Екатерины.
Маршрут с таймингом
05:30 — выезд из отеля
06:40 — остановка в бедуинском кафе (кофе, чай, завтрак)
08:30 — приезд к монастырю Екатерины. Покупка билетов, фотопауза среди местных пейзажей.
09:30 — начало экскурсии по монастырю Святой Екатерины
11:30 — отправление обратно в Шарм-эль-Шейх
14:30 — прибытие в отель
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу лично я на русском языке
- В стоимость входит: трансфер, сопровождение гида по программе, входные билеты в монастырь Святой Екатерины
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Шарм-эль-Шейхе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий (или Мухаммед). Живу в городе Шарм-эль-Шейх с 2003 года. Я гид с большим стажем работы и государственной аккредитацией, отличаюсь пунктуальностью и ответственностью. Стараюсь знакомить туристов с самыми яркими уголками Египта. Ваш комфорт — мой высший приоритет. Поэтому все экскурсии проходят на комфортабельных автомобилях и автобусах с надёжными водителями.
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