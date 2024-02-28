Синай — это колыбель трёх мировых религий и средоточие святынь. Среди них есть та, что одинаково значима для православных, мусульман и иудеев — это монастырь Святой Екатерины. Вы окажетесь у подножия священной горы и узнаете, как христианский храм пережил невзгоды и сохранил самобытность. Побываете в стенах церкви, где никогда не смолкают молитвы, увидите зримые символы подвижничества и вспомните сюжеты из Библии.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Когда-то возле горы Синай проходили маршруты первых паломников. Сюда стремятся и в наши дни — погрузиться в библейские сюжеты, изучить аутентичные сооружения и предметы, открыть в себе новые душевные резервы. Всё это и многое другое — в поездке к монастырю Святой Екатерины.

Маршрут с таймингом

05:30 — выезд из отеля

06:40 — остановка в бедуинском кафе (кофе, чай, завтрак)

08:30 — приезд к монастырю Екатерины. Покупка билетов, фотопауза среди местных пейзажей.

09:30 — начало экскурсии по монастырю Святой Екатерины

11:30 — отправление обратно в Шарм-эль-Шейх

14:30 — прибытие в отель

Организационные детали