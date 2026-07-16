Вы посетите пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера в Саккаре. Зайдете в Серапеум — самый необыкновенный монумент, который лежит под землёй. А также в некрополе Дахшур посмотрите две пирамиды фараона Снефру — Ломаную и Красную.
Описание экскурсииПрограмма тура: Пирамиды Гизы — самые знаменитые пирамиды в мире, но знали ли вы, что они не являются самыми древними? Во время этой экскурсии вы побываете у Великих пирамид, а также познакомитесь с древнейшими пирамидами Египта, менее известными, но очень значимыми и необычными — пирамидами Джосера, Унаса, Ломаной и Красной. Экскурсия начнется с посещения комплекса пирамид Гизы. Вы сможете зайти внутрь одной из пирамид фараонов — Хеопса (Хуфу), его сына Хефрена (Хафра) и внука Микерина (Менакура). Посещение комплекса также включает в себя осмотр Большого Сфинкса — хранителя гробниц фараонов и их тайн. При наличии свободного времени бонусом от гида будет панорамная смотровая площадка, с которой можно увидеть все три пирамиды Гизы одновременно. Далее вы отправитесь в пригород Каира, в древнейший некрополь Египта — Саккару, особенностью которого является наличие более десяти пирамид (некоторые закрыты для посещения), включая знаменитую пирамиду Джосера, которую иногда называют ступенчатой пирамидой из-за ее прямоугольного основания (формы), а также нескольких матаб (гробниц). Особый интерес представляют подземные галереи Серапеума, в которых хоронили священных быков. После бальзамирования быков хоронили в саркофагах весом до семидесяти тонн! Интерьеры пирамид и гробниц в Саккаре невозможно оставить без внимания. Они интересны рельефами и текстами, нанесенными на внутренних стенах, которые рассказывают нам о быте египтян. Вы увидите сцены охоты, сбора урожая, праздников и похорон. Далее вы отправитесь в южный некрополь Дахшур, где вы осмотрите две пирамиды фараона Снофру: Ломаную и Розовую. Обе пирамиды великолепно сохранились. В них можно спуститься и посмотреть погребальные камеры фараона. После осмотра всех достопримечательностей вы отправитесь в аэропорт Каира. В Шарм-эль-Шейхе вас встретит водитель и отвезет по отелям. Важно:
- Если у вас нет визы, сообщите, пожалуйста, мы оформим визу перед поездкой. Данная услуга платная.
- Возьмите с собой паспорт с визой, деньги, головной убор, воду, сух. паёк.
По понедельникам в 5:30.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великие Пирамиды Гизы
- Сфинкс
- Пирамида Джосера
- Серапеум
- Розовая пирамида
- Ломаная пирамида
Что включено
- Трансфер в/из аэропорта Шарм-эль-Шейха
- Авиабилеты по направлению ШЭШ-Каир-ШЭШ (бронируются после полной оплаты)
- Услуги русскоговорящего гида
- Комфортабельный микроавтобус в Каире
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед и напитки
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 5:30.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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