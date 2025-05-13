читать дальше

и это несомненный плюс. Была остановка по пути на заправке, чтобы посетить уборную и выпить кофе, но будьте внимательны, в магазинчике очень высокие цены. По возможности, берите с собой перекус, так как из отеля нас забрали в 3 часа ночи и полноценно позавтракать возможности не будет. В Каире нас встретила Руби. Приветливая девушка. Заранее купила билеты в Каирский музей и мы миновали огромную очередь. В музее очень многолюдно и душно, само здание нуждается в реновации. Экспонаты поражают, но на осмотр не так много времени, Руби занимательно рассказала об основных, а свободное время, к сожалению, было потрачено на очередь в уборную. Далее у нас была прогулка по Нилу, очень приятная и с ветерком. Рекомендую ее включить в Вашу экскурсию, хоть мне и показалось, что она уже включена в стоимость, но здесь моя невнимательность. После прогулки мы отправились в Гизу. Руби дала нам ценные указания относительно общения с местными торговцами и порекомендовала прокатиться на повозке или на верблюдах, чтобы увидеть великолепную панораму. Мы выбрали повозку с лошадкой и это было опрометчивое решение, так как горная территория не предназначена для подобной поездки, в следствие чего я сильно ударилась головой о повозку и этот факт существенно подпортил мое настроение. Панорама великолепная, спору нет, но с нас стрясли двадцать долларов за несколько фото, хотя красная цена за них баксов десять. Сами пирамиды великолепны и да, это действительно нужно увидеть своими глазами, но сильная жара и назойливые торговцы утомляют. По возвращению мы приехали на обед в формате шведского стола за 15 долларов с человека, как мне кажется эта стоимость, тем более без прохладительных напитков не соответствует качеству и я бы порекомендовала отвозить туристов в рамках индивидуальной экскурсии в более камерные кафе. Обязательно берите с собой дополнительные средства. Я туристический агент с большим стажем работы и возможно по этому оцениваю туристский продукт строже, чем туристы, но экскурсию могу оценить на крепкую четверку. В любом случае рекомендую Руби в качестве гида и именно такой индивидуальный формат экскурсии, так как путь не из лёгких. Личные рекомендации - не брать повозку с замученной лошадкой, а все -таки выбрать прогулку на верблюде. Отдельное спасибо Руби за бутылочки воды в дорогу. Это был очень приятный жест!