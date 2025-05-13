Вы отдыхаете в Шарм-эль-Шейхе, но вам хочется увидеть и знаменитые египетские пирамиды, и музей Каира, и великий Нил? Собирайтесь — и поедем! Доставим вас с комфортом до Каира и Гизы, увидим археологические и исторические экспонаты Египетского музея, а затем — грандиозные гробницы фараонов и таинственного Сфинкса.
Описание экскурсии
Мы в 03:00 заберём вас из отеля в Шарм-эль-Шейхе и отправимся в Каир. Время в пути займёт 5–6 часов.
В Новом музее вы изучите артефакты фараонов, включая сокровища Тутанхамона, и посмотрите на королевские мумии.
Прогулка на лодке по Нилу (30 мин., по желанию). Насладитесь пейзажами Египта.
Пирамиды Гизы. Узнаете, зачем древние египтяне воздвигали гигантские гробницы, как перемещали тяжёлые глыбы для строительства и каким образом вытесали из скалы Сфинкса.
Во время поездки поговорим об истории Древнего Египта, о социальных, экономических и культурных обычаях страны. Затронем вопрос исламских и коптских верований и обсудим повседневную жизнь современных египтян.
Вернёмся в Шарм-эль-Шейх примерно в 19:00.
Организационные детали
- Важно: в поездку возьмите с собой паспорт, в котором проставлена виза в Каир — её необходимо получить в аэропорту
- Трансфер из Шарма и обратно на комфортабельном авто Toyota/Chevrolet/Hyundai осуществит наш профессиональный водитель. С ним будет запасной водитель — это требование египетского законодательства. Водители говорят на русском и английском языках
- В зависимости от количества человек поедем на седане или микроавтобусе. Все автомобили новые и оснащены кондиционерами
- Гид из нашей команды встретит вас в Каире и проведёт экскурсию по всем указанным локациях
- После бронирования нужно прислать фотографии паспортов для оформления разрешения на поездку
- Возможно проведение экскурсии на микроавтобусе с кондиционером для группы 3-8 человек — $40
Дополнительные расходы
- Египетский музей — $31 для взрослых, $15 — для детей
- Пирамиды Гизы — $15 за чел.
- Обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 851 туриста
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
E
Elvira
13 мая 2025
Поездка была 8 мая 2025 в Каир и на пирамиды. Главная задача была получить максимум комфорта, тк забирали нас из Шарма в Каир на легковой машине, путь занял порядка 6
Дата посещения: 8 мая 2025
E
Elena
17 ноя 2025
Мы долго сомневались, ехать ли с детьми (4 и 9 лет) из шарма в каир. Казалось, что будет сложная дорога, экскурсия в музее детей часто утомляет и как бы не
Ирина
17 ноя 2025
День прошел хорошо. Но звезду снимаю. Не хватило большего внимания что ли… дорога утомительная, но все понимают, что Каир - это очень далеко, поэтому будьте готовы.
Почему -1 звезда. Мало информации
Почему -1 звезда. Мало информации
И
Ирина
11 ноя 2025
Водитель забрал из отеля вовремя, были остановки на заправке и в придорожном кафе, доехали до Каира быстрее чем планировали, избежали очередей и толпы туристов на автобусах в Гизе на пирамидах, Шериф лучший гид, знает куда и как пролезть быстрей, легко и доступно вел экскурсию как в музее так и просто в местных закусочных 🔥
В
Валентина
6 ноя 2025
Экскурсия понравилась, гид хорошо говорит на русском, доброжелательна, в саму пирамиду лучше лезть людям, которые не боятся духоты и замкнутого пространства.
В
Владимир
5 ноя 2025
Поездка нам в основном понравилась. Утомила немного дорога, ехали больше 6 часов. Забрали нас от отеля в 03.10 и к музею в Каире мы приехали ~ в 9:40. С пирамид
Дмитрий
27 окт 2025
Ездили на экскурсию 16 октября, гид был Шериф, очень подробно рассказал про историю Египта, в музее показывал самые интересные экспонаты, естественно все посмотреть и недели не хватит, очень много, потом
Дмитрий
26 окт 2025
Поездка в Каир 25.10.2025
Всё началось вечером накануне поездки, оказалось что по прилету в Египет мы купили визу но не проставили её в паспорте, узнав об этом Алладин сказал что водитель
Всё началось вечером накануне поездки, оказалось что по прилету в Египет мы купили визу но не проставили её в паспорте, узнав об этом Алладин сказал что водитель
А
Анастасия
22 окт 2025
Спасибо Руби за прекрасно организованную экскурсию! 21 октября 2025 года мы поехали на индивидуальную экскурсию из Шарма в Каир для посещения музея и пирамид. Водитель приехал точно в назначенное время.
Светлана
20 окт 2025
Огромная благодарность организаторам за чудесную поездку. К сожалению не знаю имени водители - он молодец, такой большой путь проделал, к его профессионализму нет вопросов, все четко и комфортно. Шериф -
Е
Екатерина
18 окт 2025
Каир и пирамиды Гизы 🇪🇬
В этот раз наш отпуск проходит в солнечном Шарм-эль-Шейхе, откуда до легендарных пирамид целых 550 километров. В памяти еще свежи воспоминания из детства: изматывающая поездка в
В этот раз наш отпуск проходит в солнечном Шарм-эль-Шейхе, откуда до легендарных пирамид целых 550 километров. В памяти еще свежи воспоминания из детства: изматывающая поездка в
Наталья
15 окт 2025
Поездка 14.10.2025.
Погода удачная, не было изнуряющей жары.
Организовано четко. Забрали от отеля на хорошем минивене с кондиционером. Водитель профи. Дорога до Каира 6часов. Дороги для нас россиян удивительно ровные и прямые
Погода удачная, не было изнуряющей жары.
Организовано четко. Забрали от отеля на хорошем минивене с кондиционером. Водитель профи. Дорога до Каира 6часов. Дороги для нас россиян удивительно ровные и прямые
Е
Екатерина
11 окт 2025
Посетили данную экскурсию семьёй (мама, папа, подросток 13 лет).
Дорога, нас вез Алладин (не говорит по-русски, но отлично понимает наш сломанный английский, я все понимаю, но говорю наверное еще с большим
Дорога, нас вез Алладин (не говорит по-русски, но отлично понимает наш сломанный английский, я все понимаю, но говорю наверное еще с большим
Г
Гузель
10 окт 2025
Отличная экскурсия, полностью оправдывающая свою стоимость!
Рекомендую сразу оформить визу в аэропорту — это значительно экономит время.
Нас забрали из отеля в 3:00 ночи. В отеле выдали сухпаёк, поэтому в дороге мы
Рекомендую сразу оформить визу в аэропорту — это значительно экономит время.
Нас забрали из отеля в 3:00 ночи. В отеле выдали сухпаёк, поэтому в дороге мы
Е
Евгения
5 окт 2025
Приветствую всех! Путь к пирамидам из Шарма оказался очень утомительным, но мы были к этому готовы. Трансфер оказался комфортным, с кондиционером, водитель очень аккуратный,в микро автобусе были только мы вчетвером
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
-
25%
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборИз Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
Увидеть столицу Египта, великие пирамиды и Каирский музей, полный древних артефактов
Сегодня в 17:00
Завтра в 03:00
$399
$531 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
-
30%
Мини-группа
до 6 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
20 ноя в 03:00
21 ноя в 03:00
$140
$200 за человека