Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее

Увидеть древние чудеса света и сокровища египетских фараонов
Вы отдыхаете в Шарм-эль-Шейхе, но вам хочется увидеть и знаменитые египетские пирамиды, и музей Каира, и великий Нил? Собирайтесь — и поедем! Доставим вас с комфортом до Каира и Гизы, увидим археологические и исторические экспонаты Египетского музея, а затем — грандиозные гробницы фараонов и таинственного Сфинкса.
5
27 отзывов
Описание экскурсии

Мы в 03:00 заберём вас из отеля в Шарм-эль-Шейхе и отправимся в Каир. Время в пути займёт 5–6 часов.

В Новом музее вы изучите артефакты фараонов, включая сокровища Тутанхамона, и посмотрите на королевские мумии.

Прогулка на лодке по Нилу (30 мин., по желанию). Насладитесь пейзажами Египта.

Пирамиды Гизы. Узнаете, зачем древние египтяне воздвигали гигантские гробницы, как перемещали тяжёлые глыбы для строительства и каким образом вытесали из скалы Сфинкса.

Во время поездки поговорим об истории Древнего Египта, о социальных, экономических и культурных обычаях страны. Затронем вопрос исламских и коптских верований и обсудим повседневную жизнь современных египтян.

Вернёмся в Шарм-эль-Шейх примерно в 19:00.

Организационные детали

  • Важно: в поездку возьмите с собой паспорт, в котором проставлена виза в Каир — её необходимо получить в аэропорту
  • Трансфер из Шарма и обратно на комфортабельном авто Toyota/Chevrolet/Hyundai осуществит наш профессиональный водитель. С ним будет запасной водитель — это требование египетского законодательства. Водители говорят на русском и английском языках
  • В зависимости от количества человек поедем на седане или микроавтобусе. Все автомобили новые и оснащены кондиционерами
  • Гид из нашей команды встретит вас в Каире и проведёт экскурсию по всем указанным локациях
  • После бронирования нужно прислать фотографии паспортов для оформления разрешения на поездку
  • Возможно проведение экскурсии на микроавтобусе с кондиционером для группы 3-8 человек — $40

Дополнительные расходы

  • Египетский музей — $31 для взрослых, $15 — для детей
  • Пирамиды Гизы — $15 за чел.
  • Обед (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби
Руби — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 851 туриста
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Валентина)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Валентина)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Валентина)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Валентина)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Валентина)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Валентина)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Валентина)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Валентина)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Валентина)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Валентина)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Владимир)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Владимир)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Владимир)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Владимир)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Владимир)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Дмитрий)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Дмитрий)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Дмитрий)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Дмитрий)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Дмитрий)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Дмитрий)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Дмитрий)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Дмитрий)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Анастасия)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Анастасия)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Анастасия)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Анастасия)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Светлана)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Светлана)Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее (Светлана)
E
Elvira
13 мая 2025
Поездка была 8 мая 2025 в Каир и на пирамиды. Главная задача была получить максимум комфорта, тк забирали нас из Шарма в Каир на легковой машине, путь занял порядка 6
читать дальше

часов, в очередях на пересечении границ не стояли более 10 минут, это очень важно, тк паспорта у нас проверяли три раза, и просто останавливали с проверкой автомобиля. Руби организовала экскурсию для двоих взрослых по привлекательной цене, учла наши желания по не посещению фабрик и тд, так же Руби покупала нам везде входные билеты, тк оплачивать нужно было в фунтах, а у нас их с собой не было. Мы посетили Каирский музей, приехали к открытию и зашли одними из первых, тем самым избежали толп туристов. Далее прокатились по Нилу индивидуально на лодке, и поехали на пирамиды, успели посмотреть до обеда и поехали обратно в отель, приехали к ужину. Руби могу порекомендовать, оперативно отвечала по поездке до заказа экскурсии, уточняла детали. Владеет русским языком, рассказывает историю и отвечает на все интересующие вопросы, по желанию фотографировала. Пожелания к водителю автомобиля - не отвлекаться постоянно на мобильный телефон, и не разговаривать всю дорогу обратно по громкой связи.

Дата посещения: 8 мая 2025
E
Elena
17 ноя 2025
Мы долго сомневались, ехать ли с детьми (4 и 9 лет) из шарма в каир. Казалось, что будет сложная дорога, экскурсия в музее детей часто утомляет и как бы не
читать дальше

превратилась эта поездка в выживание) но все-таки решились выбрать индивидуальный тур, о чем ни на секунду не пожалели.
Спойлер - все было очень круто, комфортно и интересно всем участникам.
Если подробнее. Дорога из Шарма на микроавтобусе оказалась достаточно легкой. Нас было четверо, и мы спокойно расположились в ряд (всю дорогу туда спали лежа). Сама дорога прямая, широкая, ровная. Нас сопровождали два профессиональных и чутких водителя, они периодически менялись в пути. Доехали быстро, дорога не утомила. На обратном пути тоже в основном спали) Заезжали несколько раз на заправку.
В Каире нас встретил гид Шариф. И мы в восторге от него) с юмором, интересно, емко, был ориентирован на всех членов нашей группы, дарил конфеты за правильные ответы) с хорошим русским. Не было спешки, могли корректировать маршрут и оставаться возле интересных мест столько, сколько нам требуется. Бонусом он организовал нам фотосессию с прикольными видами. Очень интересно рассказывал, размышляли вместе с ним. Супер гид, профессионал своего дела. Не продавал и не навязывал дополнительные услуги, что так редко встречается в туристических экскурсиях.
В общем, мы полны впечатлений, это определенно стоило своих денег. Рады, что выбрали именно этот тур. От всей души рекомендую команду.

Ирина
Ирина
17 ноя 2025
День прошел хорошо. Но звезду снимаю. Не хватило большего внимания что ли… дорога утомительная, но все понимают, что Каир - это очень далеко, поэтому будьте готовы.
Почему -1 звезда. Мало информации
читать дальше

о Египте, быте, современности.
Например, во время поездки на катере было свободных 30 минут, я бы с удовольствием послушала доп информацию. Мы плыли просто под музыку.
Не хватило сопровождения именно на пирамидах, мы получили информацию и нам дали свободное время для фото и прогулки (другие гиды в это время подбирали лучшие ракурсы для туристов и фотографировали их, сопровождали к обеим пирамидам и давали материал…)
Я была с 2 детьми (которые естественно фоткают по-детски, да и хотелось фото втроем), поэтому какие фото получились - такие и останутся на всю жизнь.
Обед в очень шумном месте, буквально не протиснуться, это очень напрягло.
Очень порадовал Большой египетский музей, гид доходчиво и информативно провела экскурсию. Хочется вернуться туда.
Трансфер с Водителем Мохаммедом прошел комфортно, все хорошо.

И
Ирина
11 ноя 2025
Водитель забрал из отеля вовремя, были остановки на заправке и в придорожном кафе, доехали до Каира быстрее чем планировали, избежали очередей и толпы туристов на автобусах в Гизе на пирамидах, Шериф лучший гид, знает куда и как пролезть быстрей, легко и доступно вел экскурсию как в музее так и просто в местных закусочных 🔥
В
Валентина
6 ноя 2025
Экскурсия понравилась, гид хорошо говорит на русском, доброжелательна, в саму пирамиду лучше лезть людям, которые не боятся духоты и замкнутого пространства.
Экскурсия понравилась, гид хорошо говорит на русском, доброжелательна, в саму пирамиду лучше лезть людям, которые не боятся духоты и замкнутого пространства.
В
Владимир
5 ноя 2025
Поездка нам в основном понравилась. Утомила немного дорога, ехали больше 6 часов. Забрали нас от отеля в 03.10 и к музею в Каире мы приехали ~ в 9:40. С пирамид
читать дальше

мы выехали в ~15:20 и в отеле были в 21:30 (на ужин не успели). В обе стороны были очень долгие остановки вместо 10-15 минут мы тупо ждали минут по 40 сидя в автобусе. Трансфер был на микроавтобусе Toyota Hiace. Мест для 4х более чем достаточно, каждый сидел на отдельном ряду.
В музее мы были ~1 час. Очень много народу и очень шумно. С большим трудом сквозь гомон вслушивались в рассказ Руби. Часть экспонатов в том числе маску Тутанхамона перевезли в новый музей, открытие которого было на кануне нашей поездки.
После музея мы прокатились по Нилу ~30 минут (стоимость 50$) и ~ в 12 часов приехали к пирамидам. От ресторана мы отказались, чтобы не тратить на него время. Перекуса что мы взяли с собой нам хватило.
На пирамидах из развлечений взяли поездку на верблюдах (стоимость по 20$ за каждого). Нам очень понравилось, особенно детям. Молодой человек что нас сопровождал сделал очень хорошие фотографии с детьми на наш смартфон.
Внутрь пирамиды Хеопса мы не пошли. В маленькиой пирамиде которая принадлжала жене фараона свободный доступ в гробницу. Правда вход очень узкий и приходится карабкатся по настилу почти ползком и внутри очень жарко и душно,чувствуется нехватка кислорода, но оно того стоит. Общее время на пирамидах заняло чуть более 3 часов.
В конце экскурсии Руби угостила нас мороженным и дала холодной воды в дорогу.
Большой плюс экскурсии в таком формате, это то, что никто тебя не гонит и можно спокойно все осмотреть и пофотографирватся.
В общем рекомендуем.

Дата посещения: 8 мая 2025
Дмитрий
Дмитрий
27 окт 2025
Ездили на экскурсию 16 октября, гид был Шериф, очень подробно рассказал про историю Египта, в музее показывал самые интересные экспонаты, естественно все посмотреть и недели не хватит, очень много, потом
читать дальше

была прогулка по Нилу, тоже интересная и познавательная, ну и конечно пирамиды, там на месте Шериф показывал отличные места для фото и сам нас фотографировал как профессионал, также рассказывал по сами пирамиды и сфинкса, в общем очень довольны этой экскурсией, рекомендую индивидуальную т. к. это комфортно и качественно.

Дата посещения: 16 октября 2025
Дмитрий
Дмитрий
26 окт 2025
Поездка в Каир 25.10.2025
Всё началось вечером накануне поездки, оказалось что по прилету в Египет мы купили визу но не проставили её в паспорте, узнав об этом Алладин сказал что водитель
читать дальше

заедет за нами раньше на пол часа, чтобы свозить нас в аэропорт для проставления штампа. В 3:00 приехал водитель на комфортном седане, в аэропорту нам всеми путями отказывали в проставлении штампа и говорили ждать до утра, но это нам не подходило и тогда Алладин поговорил с водителем и мы поехали в старый город для получения какой-то справки туриста. Не знаю что это за бумага, но когда мы вернулись в аэропорт с ней, офицер благополучно проставил нам печати в паспортах! На всё это ушло ровно 2 часа… но оно того стоило и мы выдвинулись в Каир в 5 утра. По приезду мы встретились с Руби возле музея, билеты она уже купила заранее, за что ей большое спасибо! В музее было интересно, от мумий с сохранившимися волосами даже мурашки пробежали. Далее мы поехали к пирамидам, из далека они выглядят большими, но когда ты находишься рядом это колоссальные чудеса!!! Покатались на красивых верблюдах(Микки Маус и Боб Марли), хозяин верблюдов хороший фотограф кстати! После этого поехали к Сфинксу, это тоже очень красивая и завораживающая фигура! Спасибо Руби что дала возможность произвести доплату в ₽ на карту и за мороженое с холодной водой отдельное спасибо!!! В скором времени решили поехать обратно в Шарм, добрались так же быстро и успели на ужин.
Подводя итоги хочется отметить следующее:
- Команда Руби очень ответственна и профессиональна;
- Водитель порадовал скоростной ездой;
Смело рекомендую данную экскурсию у данного гида, всё на высшем уровне!
Воспоминания и впечатления на всю жизнь! 🇪🇬🏜️🐫

Дата посещения: 25 октября 2025
А
Анастасия
22 окт 2025
Спасибо Руби за прекрасно организованную экскурсию! 21 октября 2025 года мы поехали на индивидуальную экскурсию из Шарма в Каир для посещения музея и пирамид. Водитель приехал точно в назначенное время.
читать дальше

Был очень приветливый и обходительный. Рассвет встретили в Синайский пустыне в дороге. Благодаря водителю оперативно прошли пограничные посты. Руби нас встретила у входа в музей с заранее купленными билетами. В музее показала и рассказала об основных экспозициях. Потом было свободное время и мы сами погуляли по музею, сделали фотографии. Далее поехали на обед в ресторан. Еда очень понравилась, персонал вежливый. После ресторана настало время смотреть пирамиды (билеты Руби заранее приобрела) на территории пирамид все рассказала и сделала прекрасные фотографии.
После пирамид проводила к водителю и мы успешно приехали в отель. Экскурсией очень довольны. Рекомендую Руби в качестве гида.

Дата посещения: 21 октября 2025
Светлана
Светлана
20 окт 2025
Огромная благодарность организаторам за чудесную поездку. К сожалению не знаю имени водители - он молодец, такой большой путь проделал, к его профессионализму нет вопросов, все четко и комфортно. Шериф -
читать дальше

наш проводник в чудесный мир Каира, древнего Египта, его тысячелетней истории и обычаев. Посетили музей - если бы не Шериф, то мы точно ничего не поняли) далее прогулка по Нилу на кораблике, который катал только нас. Перед поездкой Шериф предложил несколько вариантов обеда (будете брать шаурму - вкусно, но много, одной порции на двоих будет достаточно). Ну и в завершении поездки мы увидели пирамиды и Сфинкса. На протяжении всей экскурсии нашу семью фотографировал Шериф, он не только классный гид, но еще и фотограф. Подача материала была интересной, мы совсем не утомились)

Дата посещения: 20 октября 2025
Е
Екатерина
18 окт 2025
Каир и пирамиды Гизы 🇪🇬

В этот раз наш отпуск проходит в солнечном Шарм-эль-Шейхе, откуда до легендарных пирамид целых 550 километров. В памяти еще свежи воспоминания из детства: изматывающая поездка в
читать дальше

Каир на переполненном автобусе, шумная толпа туристов… Брр!

Но после просмотра мультфильма "Три кота" о сокровищах Египта, сын загорелся желанием увидеть их своими глазами. Мы решили организовать все максимально комфортно, и, кажется, у нас получилось на все сто! 💥

Выбирая между самолетом и индивидуальным трансфером на микроавтобусе, мы отдали предпочтение второму, и не прогадали. 5 часов езды – и ты уже в Каире.

Выехав из отеля в кромешной тьме, в 4 утра, уже к 9 часам мы ступили на Каирскую землю. Всю дорогу нас баюкал комфорт микроавтобуса, рассчитанного на четырнадцать человек, но предоставленного в наше полное распоряжение.

В Каире мы первым делом посетили музей, бегло осмотрев наиболее интересные экспонаты и двинулись к Нилу. Небольшая, уютная яхта ждала только нас троих и гида, ставшего нашим проводником в мир древних тайн. Прогулка по величайшей реке мира была поистине волшебной.

Дорога от музея до Гизы пролетела незаметно, всего за 20 минут. Все это время наш экскурсовод увлеченно рассказывала об истории Древнего Египта, погружая нас в прошлое.

Пирамиды и величественный Сфинкс – это нечто непередаваемое! Это зрелище, которое обязательно стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Но восприятие в 12 и 32 года – это две большие разницы. В голове всплывают знаменитые слова Наполеона:"Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид". И это действительно так! Как же четыре с половиной тысячи лет назад люди смогли возвести эти колоссальные сооружения, сохранившиеся до наших дней? 2,3-2,5 миллиона каменных блоков, каждый весом около двух с половиной тонн… А некоторые – гранитные глыбы весом в 60-80 тонн! Дух захватывает от этой красоты и мощи!

Пирамиды – единственное из Семи чудес Древнего мира, дошедшее до нас сквозь толщу веков.

После Гизы мы пообедали в Каире и, спустя пять часов, уже были в отеле. К слову, если бы мы выбрали самолет - в отеле были бы в то же время..

В итоге экскурсия оставила лишь самые яркие и незабываемые впечатления, не утомив нас ни капли. Так что если планируете посетить Каир из Шарма - однозначно советую выбрать индивидуальную поездку на микроавтобусе!

Фотографии от путешественников
Наталья
Наталья
15 окт 2025
Поездка 14.10.2025.
Погода удачная, не было изнуряющей жары.
Организовано четко. Забрали от отеля на хорошем минивене с кондиционером. Водитель профи. Дорога до Каира 6часов. Дороги для нас россиян удивительно ровные и прямые
читать дальше

в 6 полос кое-где в одну сторону. Гид Руби великолепная умница. Заранее уточнила куда будем заходить и была уже с билетами. Посещение Каирского музея всё четко, шустро и по делу. Столько нового узнали. Вроде мы взрослые😊. Не долгий переезд к пирамидам и тут всё по делу и информативно. Угощение от Руби ввиде мороженого. Спасибо.
Вывод. Ехать на такую экскурсию обязательно нужно. Не соглашайтесь на атобус. Любая санитарная остановка по вашему желанию. Новой информации и впечатлений море. Общая картинка по египту сформирована. И это спасибо Руби

Дата посещения: 14 октября 2025
Е
Екатерина
11 окт 2025
Посетили данную экскурсию семьёй (мама, папа, подросток 13 лет).
Дорога, нас вез Алладин (не говорит по-русски, но отлично понимает наш сломанный английский, я все понимаю, но говорю наверное еще с большим
читать дальше

акцентом, чем египтяне). Быстро, без ненужных остановок, с четким прохождением блокпостов. Дальше у музея нас встретила Руби, провела экскурсию по музею Каира, показав интересные экспонаты и в конце дав свободное время. После мы отправились на прогулку по Нилу на супер индивидуальной лодке)
После этого, поездка была на сами Пирамиды Гиза. Поездка была 11 октября, поэтому температура для прогулки была уже адекватная, +31) посетив пирамиды, прогулялись на верблюдах, мы первый раз в Египте, поэтому нам интересно и пирамиды, и верблюды, и вообще все надо попробовать) прогулка получилась интересной, познавательной, нескучной) без различных навязываний)
По деньгам лучше брать с собой больше налички)
Огромное спасибо за позитивные эмоции и приятные воспоминания)

Дата посещения: 11 октября 2025
Г
Гузель
10 окт 2025
Отличная экскурсия, полностью оправдывающая свою стоимость!
Рекомендую сразу оформить визу в аэропорту — это значительно экономит время.

Нас забрали из отеля в 3:00 ночи. В отеле выдали сухпаёк, поэтому в дороге мы
читать дальше

не остались голодными. Уже к 9–10 утра были на месте. По пути проходили несколько паспортных проверок, всё спокойно и организованно.

Водитель говорил по-английски, был очень внимательным и аккуратным. Машина чистая, просторная, на четверых более чем комфортно, даже удалось немного поспать в дороге.

В городе нас встретил экскурсовод Шериф и провёл увлекательную экскурсию по музею. Все билеты он покупал заранее, поэтому в очередях стоять не пришлось. На обед мы поехали в кафе с «шведским столом». Отличное соотношение цена/качество, но были и другие варианты. Советую взять с собой воду из отеля, так как напитки оплачиваются отдельно.

После обеда посетили пирамиды — впечатления незабываемые! Шериф помог нам сделать отличные фотографии. К ужину уже вернулись обратно в отель — довольные и уставшие, но с массой впечатлений.

Очень рады, что выбрали именно эту индивидуальную экскурсию — всё было организовано идеально.

Дата посещения: 5 октября 2025
Е
Евгения
5 окт 2025
Приветствую всех! Путь к пирамидам из Шарма оказался очень утомительным, но мы были к этому готовы. Трансфер оказался комфортным, с кондиционером, водитель очень аккуратный,в микро автобусе были только мы вчетвером
читать дальше

и это несомненный плюс. Была остановка по пути на заправке, чтобы посетить уборную и выпить кофе, но будьте внимательны, в магазинчике очень высокие цены. По возможности, берите с собой перекус, так как из отеля нас забрали в 3 часа ночи и полноценно позавтракать возможности не будет. В Каире нас встретила Руби. Приветливая девушка. Заранее купила билеты в Каирский музей и мы миновали огромную очередь. В музее очень многолюдно и душно, само здание нуждается в реновации. Экспонаты поражают, но на осмотр не так много времени, Руби занимательно рассказала об основных, а свободное время, к сожалению, было потрачено на очередь в уборную. Далее у нас была прогулка по Нилу, очень приятная и с ветерком. Рекомендую ее включить в Вашу экскурсию, хоть мне и показалось, что она уже включена в стоимость, но здесь моя невнимательность. После прогулки мы отправились в Гизу. Руби дала нам ценные указания относительно общения с местными торговцами и порекомендовала прокатиться на повозке или на верблюдах, чтобы увидеть великолепную панораму. Мы выбрали повозку с лошадкой и это было опрометчивое решение, так как горная территория не предназначена для подобной поездки, в следствие чего я сильно ударилась головой о повозку и этот факт существенно подпортил мое настроение. Панорама великолепная, спору нет, но с нас стрясли двадцать долларов за несколько фото, хотя красная цена за них баксов десять. Сами пирамиды великолепны и да, это действительно нужно увидеть своими глазами, но сильная жара и назойливые торговцы утомляют. По возвращению мы приехали на обед в формате шведского стола за 15 долларов с человека, как мне кажется эта стоимость, тем более без прохладительных напитков не соответствует качеству и я бы порекомендовала отвозить туристов в рамках индивидуальной экскурсии в более камерные кафе. Обязательно берите с собой дополнительные средства. Я туристический агент с большим стажем работы и возможно по этому оцениваю туристский продукт строже, чем туристы, но экскурсию могу оценить на крепкую четверку. В любом случае рекомендую Руби в качестве гида и именно такой индивидуальный формат экскурсии, так как путь не из лёгких. Личные рекомендации - не брать повозку с замученной лошадкой, а все -таки выбрать прогулку на верблюде. Отдельное спасибо Руби за бутылочки воды в дорогу. Это был очень приятный жест!

Дата посещения: 5 октября 2025

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

