К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха

Исследовать чудеса страны фараонов без спешки и суеты
Ваша поездка по древним городам Саккара и Гиза к загадочным пирамидам не будет похожа на спешный осмотр достопримечательностей в составе большой группы. Комфортабельный автомобиль, опытный гид — и вот вы уже наслаждаетесь индивидуальным путешествием.

В программе — тайны пирамиды Джосера, прогулка по подземным коридорам, встреча с Рамзесом II, и конечно, пирамиды и сфинкс!
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
Время начала: 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Трансфер

Ранним утром опытный водитель заедет за вами в отель и организует комфортный трансфер на автомобиле/микроавтобусе с кондиционером. Дорога займёт около 4 часов. Рекомендуем заранее заказать ланчбокс в отеле.

Саккара

Гид встретит вас на месте и проведёт по знаковым местам древнего города. Сперва отправимся к ступенчатой пирамиде Джосера. Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Далее посетим загадочный подземный Серапеум, где вы осмотрите 24 огромных саркофага для захоронения священных быков. Зайдём в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах.

Древний мегаполис Мемфис

Далее в программе — первая столица Египта. Вы услышите об основании Мемфиса фараоном Менесом и увидите его достопримечательности: огромные статуи Рамсеса II, сфинкса из алебастра и стол для мумификации животных.

Встреча с чудом света

В следующей части экскурсии мы посетим пирамиды Гизы. Вы услышите о них самое любопытное: как их строили, что находится внутри и для чего. Увидите гробницу архитектора — «автора» пирамид и полюбуетесь статуей Большого сфинкса. Высеченная из монолитной известковой скалы, она впечатлит вас выразительностью и грандиозными размерами.

Организационные детали

  • Для посещения Каира/Саккары каждому участнику экскурсии требуется виза. Рекомендуем сразу по прилёту купить визы в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Стоимость — 25$ за визу.
  • Выезд из Шарм-эль-Шейха около 2 часов ночи. Возвращение в отель вечером. Всего дорога занимает около 7 часов.
  • Экскурсия для 1-2 человек проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером (включено в стоимость)
  • Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы

  • Трансфер на микроавтобусе с кондиционером для группы 3-8 человек — 35$ за всех
  • Входные билеты (за человека):
    — Саккара — 10$
    — Пирамида Униса — 1$
    — Достопримечательности Мемфиса — 20$
    — Комплекс Гиза — 13$

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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