Ваша поездка по древним городам Саккара и Гиза к загадочным пирамидам не будет похожа на спешный осмотр достопримечательностей в составе большой группы. Комфортабельный автомобиль, опытный гид — и вот вы уже наслаждаетесь индивидуальным путешествием. В программе — тайны пирамиды Джосера, прогулка по подземным коридорам, встреча с Рамзесом II, и конечно, пирамиды и сфинкс!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Трансфер

Ранним утром опытный водитель заедет за вами в отель и организует комфортный трансфер на автомобиле/микроавтобусе с кондиционером. Дорога займёт около 4 часов. Рекомендуем заранее заказать ланчбокс в отеле.

Саккара

Гид встретит вас на месте и проведёт по знаковым местам древнего города. Сперва отправимся к ступенчатой пирамиде Джосера. Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Далее посетим загадочный подземный Серапеум, где вы осмотрите 24 огромных саркофага для захоронения священных быков. Зайдём в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах.

Древний мегаполис Мемфис

Далее в программе — первая столица Египта. Вы услышите об основании Мемфиса фараоном Менесом и увидите его достопримечательности: огромные статуи Рамсеса II, сфинкса из алебастра и стол для мумификации животных.

Встреча с чудом света

В следующей части экскурсии мы посетим пирамиды Гизы. Вы услышите о них самое любопытное: как их строили, что находится внутри и для чего. Увидите гробницу архитектора — «автора» пирамид и полюбуетесь статуей Большого сфинкса. Высеченная из монолитной известковой скалы, она впечатлит вас выразительностью и грандиозными размерами.

Организационные детали

Для посещения Каира/Саккары каждому участнику экскурсии требуется виза. Рекомендуем сразу по прилёту купить визы в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Стоимость — 25$ за визу.

Выезд из Шарм-эль-Шейха около 2 часов ночи. Возвращение в отель вечером. Всего дорога занимает около 7 часов.

Экскурсия для 1-2 человек проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером (включено в стоимость)

Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы