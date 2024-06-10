В программе — тайны пирамиды Джосера, прогулка по подземным коридорам, встреча с Рамзесом II, и конечно, пирамиды и сфинкс!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Трансфер
Ранним утром опытный водитель заедет за вами в отель и организует комфортный трансфер на автомобиле/микроавтобусе с кондиционером. Дорога займёт около 4 часов. Рекомендуем заранее заказать ланчбокс в отеле.
Саккара
Гид встретит вас на месте и проведёт по знаковым местам древнего города. Сперва отправимся к ступенчатой пирамиде Джосера. Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Далее посетим загадочный подземный Серапеум, где вы осмотрите 24 огромных саркофага для захоронения священных быков. Зайдём в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах.
Древний мегаполис Мемфис
Далее в программе — первая столица Египта. Вы услышите об основании Мемфиса фараоном Менесом и увидите его достопримечательности: огромные статуи Рамсеса II, сфинкса из алебастра и стол для мумификации животных.
Встреча с чудом света
В следующей части экскурсии мы посетим пирамиды Гизы. Вы услышите о них самое любопытное: как их строили, что находится внутри и для чего. Увидите гробницу архитектора — «автора» пирамид и полюбуетесь статуей Большого сфинкса. Высеченная из монолитной известковой скалы, она впечатлит вас выразительностью и грандиозными размерами.
Организационные детали
- Для посещения Каира/Саккары каждому участнику экскурсии требуется виза. Рекомендуем сразу по прилёту купить визы в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Стоимость — 25$ за визу.
- Выезд из Шарм-эль-Шейха около 2 часов ночи. Возвращение в отель вечером. Всего дорога занимает около 7 часов.
- Экскурсия для 1-2 человек проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером (включено в стоимость)
- Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы
- Трансфер на микроавтобусе с кондиционером для группы 3-8 человек — 35$ за всех
- Входные билеты (за человека):
— Саккара — 10$
— Пирамида Униса — 1$
— Достопримечательности Мемфиса — 20$
— Комплекс Гиза — 13$