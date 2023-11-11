Описание

Ночной паром, автобус и пустыня из кино Мы заберём вас от отеля и доставим к парому. Ночью вы будете переправляться через залив Акаба, а ранним утром в Иордании вас встретит гид. На автобусе вы поедете вдоль живописной пустыни Вади-Рам, где снимали блокбастеры «Марсианин», «Дюна», «Индиана Джонс и последний крестовый поход». По дороге гид расскажет об Иордании и государствах, которые находились на её территории тысячи лет назад. Вы узнаете, кто такие набатеи и почему их потомки долгое время скрывали местоположение города Петры. Прогулка по ущелью и исследование Петры От автобуса до Петры вы пройдёте пешком около 1 км. по ущелью Сик. В древнем городе перед вами раскинется архитектурный комплекс, высеченный в скалах более 2500 лет назад. Вы увидите жилища тех времён, сокровищницу Эль-Хазне и храм Ад-Дейр, усыпальницы, римскую колоннаду, амфитеатр на 8000 мест и высокий жертвенник. Услышите, кто и как вырезал город в скале и почему местные жители купались в золоте. Обратно по ущелью Сик можно будет вернуться пешком, на повозке или верхом на осле или верблюде (по желанию за дополнительную плату). По прибытии в Вади-Муса вас будет ждать пышный обед в ресторане местной кухни в формате шведского стола.