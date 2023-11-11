Город, высеченный в скалах
Петра — место контрастов.
Здесь снимают эпические фильмы и проводят модные фотосессии, а ещё находят древние свитки и старинные постройки.
Вы прикоснётесь к истории этого уникального города, полюбуетесь его архитектурой и узнаете, почему Петра оказалась затерянной и куда исчезли люди.
Здесь снимают эпические фильмы и проводят модные фотосессии, а ещё находят древние свитки и старинные постройки.
Вы прикоснётесь к истории этого уникального города, полюбуетесь его архитектурой и узнаете, почему Петра оказалась затерянной и куда исчезли люди.
Ближайшие даты:
11
ноя
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15
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Залив Акаба
- Пустыня Вади-Рам
- Город Петра
- Ущелье Сик
- Сокровищница Эль-Хазне
- Храм Ад-Дейр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ночной паром, автобус и пустыня из кино Мы заберём вас от отеля и доставим к парому. Ночью вы будете переправляться через залив Акаба, а ранним утром в Иордании вас встретит гид. На автобусе вы поедете вдоль живописной пустыни Вади-Рам, где снимали блокбастеры «Марсианин», «Дюна», «Индиана Джонс и последний крестовый поход». По дороге гид расскажет об Иордании и государствах, которые находились на её территории тысячи лет назад. Вы узнаете, кто такие набатеи и почему их потомки долгое время скрывали местоположение города Петры. Прогулка по ущелью и исследование Петры От автобуса до Петры вы пройдёте пешком около 1 км. по ущелью Сик. В древнем городе перед вами раскинется архитектурный комплекс, высеченный в скалах более 2500 лет назад. Вы увидите жилища тех времён, сокровищницу Эль-Хазне и храм Ад-Дейр, усыпальницы, римскую колоннаду, амфитеатр на 8000 мест и высокий жертвенник. Услышите, кто и как вырезал город в скале и почему местные жители купались в золоте. Обратно по ущелью Сик можно будет вернуться пешком, на повозке или верхом на осле или верблюде (по желанию за дополнительную плату). По прибытии в Вади-Муса вас будет ждать пышный обед в ресторане местной кухни в формате шведского стола.
По средам и субботам в 01:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Виза в Иорданию
- Поездки на автобусе и пароме
- Входные билеты в Петру
- Обед в Вади-Муса
- Услуги сопровождающего в Египте и гида в Иордании
- Что не входит
- Напитки на обеде
- Катание на верблюде, осле или повозке
- Сувениры, личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: По средам и субботам в 01:00Экскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Дорожные поездки осуществляются на комфортабельном автобусе с кондиционером.
- Трасса — серпантин. Если вас укачивает, пожалуйста, подготовьте средства от плохого самочувствия.
- В Иордании возможно объединение с англоговорящей группой в сопровождении двух гидов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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