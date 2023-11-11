Город, высеченный в скалах: Петра из Шарм-Эль-Шейха

Город, высеченный в скалах

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Петра — место контрастов.

Здесь снимают эпические фильмы и проводят модные фотосессии, а ещё находят древние свитки и старинные постройки.

Вы прикоснётесь к истории этого уникального города, полюбуетесь его архитектурой и узнаете, почему Петра оказалась затерянной и куда исчезли люди.
Город, высеченный в скалах: Петра из Шарм-Эль-Шейха
Город, высеченный в скалах: Петра из Шарм-Эль-Шейха
Город, высеченный в скалах: Петра из Шарм-Эль-Шейха
Город, высеченный в скалах: Петра из Шарм-Эль-Шейха
Город, высеченный в скалах: Петра из Шарм-Эль-Шейха
Город, высеченный в скалах: Петра из Шарм-Эль-Шейха
Ближайшие даты:
11
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Что вас ожидает:

  • Залив Акаба
  • Пустыня Вади-Рам
  • Город Петра
  • Ущелье Сик
  • Сокровищница Эль-Хазне
  • Храм Ад-Дейр
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ночной паром, автобус и пустыня из кино Мы заберём вас от отеля и доставим к парому. Ночью вы будете переправляться через залив Акаба, а ранним утром в Иордании вас встретит гид. На автобусе вы поедете вдоль живописной пустыни Вади-Рам, где снимали блокбастеры «Марсианин», «Дюна», «Индиана Джонс и последний крестовый поход». По дороге гид расскажет об Иордании и государствах, которые находились на её территории тысячи лет назад. Вы узнаете, кто такие набатеи и почему их потомки долгое время скрывали местоположение города Петры. Прогулка по ущелью и исследование Петры От автобуса до Петры вы пройдёте пешком около 1 км. по ущелью Сик. В древнем городе перед вами раскинется архитектурный комплекс, высеченный в скалах более 2500 лет назад. Вы увидите жилища тех времён, сокровищницу Эль-Хазне и храм Ад-Дейр, усыпальницы, римскую колоннаду, амфитеатр на 8000 мест и высокий жертвенник. Услышите, кто и как вырезал город в скале и почему местные жители купались в золоте. Обратно по ущелью Сик можно будет вернуться пешком, на повозке или верхом на осле или верблюде (по желанию за дополнительную плату). По прибытии в Вади-Муса вас будет ждать пышный обед в ресторане местной кухни в формате шведского стола.

По средам и субботам в 01:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Виза в Иорданию
  • Поездки на автобусе и пароме
  • Входные билеты в Петру
  • Обед в Вади-Муса
  • Услуги сопровождающего в Египте и гида в Иордании
Что не входит
  • Напитки на обеде
  • Катание на верблюде, осле или повозке
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам в 01:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Дорожные поездки осуществляются на комфортабельном автобусе с кондиционером.
  • Трасса — серпантин. Если вас укачивает, пожалуйста, подготовьте средства от плохого самочувствия.
  • В Иордании возможно объединение с англоговорящей группой в сопровождении двух гидов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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