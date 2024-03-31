Экскурсия в древний город Петру из Шарм-Эль-Шейха на пароме и автобусе
Хотите увидеть рукотворное чудо света посреди пустыни Вади Рам? Приглашаем вас на экскурсию в невероятную Петру — древний город, высеченный в розовых скалах.
Вас ждут величественные храмы, усыпальницы и сокровищницы давно исчезнувших царств — Идумейского и Набатейского, и, конечно же, истории и легенды, которые столетиями хранятся в этих местах.
Вас ждут величественные храмы, усыпальницы и сокровищницы давно исчезнувших царств — Идумейского и Набатейского, и, конечно же, истории и легенды, которые столетиями хранятся в этих местах.
Ближайшие даты:
30
апр
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандарт
|$252.20
|детский до 3х лет
|$223.10
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Эль-Хазне
- Ущелье Сик
- Пустыня Вади Рам
- Гробница царей
- Римская Византийская колоннада
Описание
Что вас ожидает: Розовый город посреди пустыни Путь в Иорданию. Первая часть маршрута лежит через залив Акаба, который мы пересечем на пароме. Затем пересядем на автобус и направимся к Петре вдоль легендарной пустыни Вади-Рам — вы полюбуетесь пейзажами из фильмов «Марсианин», «Дюна» и многих других. А по дороге услышите об основных вехах истории Иордании. Древняя Петра: вместе с гидом вы пройдете по городу-музею, высеченному в скалах 2500 лет назад, проникнете в секреты его строительства и узнаете о его создателях — народе набатеи. Увидите сокровищницу Эль-Хазне и храм Ад-Дейр, амфитеатр, гробницы и Высокий жертвенник. И конечно, заглянете в тысячелетние жилые дома. Инопланетное ущелье Сик само по себе заслуживает внимания: оно не менее зрелищное и атмосферное, чем Петра. Вы окажетесь в декорациях розово-красных скал и сделаете фантастические фотографии. Обратно сможете вернуться пешком, на ослике, верблюде или повозке с лошадьми — это добавит прогулке колорита. За одним из поворотов нам откроется вид, который поражает всех без исключения — величественная Эль Хазна, высеченная в скале. Переливаясь всеми оттенками розового и красного, Эль Хазна предстает перед путешественниками во всем великолепии, открывая путь в загадочную Петру. Затем, ущелье расширяется и открывает таинственный древний город. Вы увидите пещерный город, выдолбленный в скалах, загадочные культовые сооружения древности (предположительно алтари древних богов), величественный амфитеатр, вмещавший в себя до 8 тысяч зрителей, византийскую церковь, римские колоннады и многое другое. Так же, именно тут снималась часть, одного из самых кассовых фильмов в истории «Индиана Джонс и Последний крестовый поход». Обед в формате шведского стола ждет вас после знакомства с Петрой. В местном ресторане вы оцените блюда традиционной иорданской кухни. На обратном пути мы сделаем остановку на торговой улочке для покупки местных сувениров. Важная информация:
- Выезд из отеля на автобусе в 23:30. Отправляемся в порт города Нувейба. Дорога занимает 3 часa. Из Нувейбы отправляемся на пароме в иорданский порт города Акаба. (прохождение границы). В 08.00 прибываем в Акабу. На иорданской стороне вас встретит русскоговорящий гид, который будет вас сопровождать по Иордании. На комфортабельном автобусе, оборудованном кондиционером отправляемся в Петру через пустыню Вади Рам. Возвращение в Шарм Эль Шейх (примерно в 23.30).
- Внимание: Для посещения экскурсии в Иордании Египетская виза не нужна-достаточно штампа «Sinai Only».
- На Иорданской стороне возможно объединение с англоговорящей группой (2 гида) • Трасса — серпантин. Подготовьтесь, если вас укачивает в пути.
Во вторник и пятницу в 23:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эль-Хазне
- Ущелье Сик
- Пустыня Вади Рам
- Гробница царей
- Римская Византийская колоннада
Что включено
- Виза в Иорданию
- Транспортное обслуживание (автобус и паром)
- Услуги сопровождающего в Египте и русскоговорящего гида в Иордании
- Входные билеты в Петру
- Обед (шведский стол в ресторане)
Что не входит в цену
- Напитки
- Катание на верблюде, осле, повозке.
- Сувениры
Место начала и завершения?
шлагбаум Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Во вторник и пятницу в 23:30
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Выезд из отеля на автобусе в 23:30. Отправляемся в порт города Нувейба. Дорога занимает 3 часa. Из Нувейбы отправляемся на пароме в иорданский порт города Акаба. (прохождение границы). В 08.00 прибываем в Акабу. На иорданской стороне вас встретит русскоговорящий гид, который будет вас сопровождать по Иордании. На комфортабельном автобусе, оборудованном кондиционером отправляемся в Петру через пустыню Вади Рам. Возвращение в Шарм Эль Шейх (примерно в 23.30)
- Внимание: Для посещения экскурсии в Иордании Египетская виза не нужна-достаточно штампа «Sinai Only»
- На Иорданской стороне возможно объединение с англоговорящей группой (2 гида)
- Трасса - серпантин. Подготовьтесь, если вас укачивает в пути
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
31 мар 2024
Понравился в Иордании гид представился как Николай Николаевич -огонь! Интересно и весело рассказывал историю, не давал нам скучать. Не понравилось что обедали мы только в 5- ом часу, учитывая что не предусмотрен завтрак и выезжаешь в ночь, обед был очень скромный, без супа, фруктов и напитков. И плохая организация доставки до экскурсии, много времени потратили на ожидание конвоя, сбора людей, не совсем удобно добираться на маршрутках 3 часа до парома, сопровождающие постоянно галдели, смеялись, мешали спать, при встрече требовали оплату наличными, хотя изначально договорились о переводе, и это не только с нами но и с др людьми, только наличка! Переправа на пароме быстрая, но опять ожидание не понятно чего очень много времени отнимает, в итоге до отеля мы добрались только около 2х ночи, хотя было заявлено в 23.30, поэтому пришлось лечь спать голодными. Подводя итоги плюсы это импозантный и веселый гид, сама экскурсия, быстрая переправа на пароме, остальное надо доработать, т к поездка очень выматывает силы.
А
Александр
22 мар 2024
Цель: бегло осмотреть Петру, достигнута. Посещали во время Рамадана, поэтому туристов было значительно меньше, чем обычно - это очень хорошо. Было свободное время полазить по скалам и найти интересные места для фото.
В
Валерия
2 мар 2024
Это было замечательно! Гид Каид потрясающий!
Л
Лейла
24 фев 2024
От экскурсии остались просто замечательные впечатления. В Иордании был фантастический экскурсовод, много рассказывал, шутил, помогал людям с покупками. Нам повезло, что было мало людей, не было толкучки, мы просто наслаждались видами. Организация всей экскурсии очень хорошая.
Что следует учесть:
- нужно взять завтрак в отеле
- в Петре температура на 10 градусов меньше
- у нас в автобусе было 3 группы с разными языками. Поэтому информацию озвучивали 3 раза на разных языках
Что следует учесть:
- нужно взять завтрак в отеле
- в Петре температура на 10 градусов меньше
- у нас в автобусе было 3 группы с разными языками. Поэтому информацию озвучивали 3 раза на разных языках
Ю
Юлия
15 янв 2024
Всё понравилось. Гид очень понравился. Обратный путь на пароме в шторм это отдельная тема))), спасибо экипажу парома.
А
Алексей
19 ноя 2023
И
Ирина
13 окт 2023
Петра восхищает до слёз! «Сокровищница» - это шедевр. Ущелье Сик впечатляет. Долгая дорога забудется, а впечатления останутся на всю жизнь. И экскурсией я очень довольна – и организацией, и экскурсоводом, и обедом.
Но я выбрала вариант Аделя, так как именно у него в описании были упомянуты дорога вдоль пустыни Вади-Рам с её лунными пейзажами и посещение очень красивого храма Ад-Дэйр, которые я предвкушала увидеть. Но это натуральная замануха, обман, никто и не собирался нам их показывать.
Но я выбрала вариант Аделя, так как именно у него в описании были упомянуты дорога вдоль пустыни Вади-Рам с её лунными пейзажами и посещение очень красивого храма Ад-Дэйр, которые я предвкушала увидеть. Но это натуральная замануха, обман, никто и не собирался нам их показывать.
А
Андрей
28 сен 2023
Всё прошло замечательно!!!
Впервые за границей пользовались не предложением от отельного гида, а приложением Sputnik8. Отельный гид отговаривал нас, но мы рискнули. И не пожалели!! Всё, что написано в описании к экскурсии, так и есть.
Экскурсия была совместной: русскоговорящие и англоговорящие. У нас свой гид (Николай Николаевич), а у них свой. Они по очереди вещают. Прикольно. Тем, кто изучает английский, хорошая практика восприятия на слух.
Берите с собой воды не менее 1,5 литра на человека.
Впервые за границей пользовались не предложением от отельного гида, а приложением Sputnik8. Отельный гид отговаривал нас, но мы рискнули. И не пожалели!! Всё, что написано в описании к экскурсии, так и есть.
Экскурсия была совместной: русскоговорящие и англоговорящие. У нас свой гид (Николай Николаевич), а у них свой. Они по очереди вещают. Прикольно. Тем, кто изучает английский, хорошая практика восприятия на слух.
Берите с собой воды не менее 1,5 литра на человека.
Б
Булыков
1 авг 2023
В
Виктория
7 июля 2023
Хочу сказать спасибо за эту поездку,все прошло без проблем,хоть мы и опасались подвоха заказывая тур не у нашего туроператора, опасения не подтвердились)
Да, экскурсия тяжелая, но мы прочли отзывы и описания поездки, поэтому были готовы морально и физически. Поехали в закрытой спортивной обуви, взяли сухпаек, солнцезащитный крем и воду. В Иордании нас встретил гид Халид, хорошо все рассказывал и с юмором. Экскурсия была на двух языках, но это вовсе не мешало. Могу советовать эту экскурсию)
Да, экскурсия тяжелая, но мы прочли отзывы и описания поездки, поэтому были готовы морально и физически. Поехали в закрытой спортивной обуви, взяли сухпаек, солнцезащитный крем и воду. В Иордании нас встретил гид Халид, хорошо все рассказывал и с юмором. Экскурсия была на двух языках, но это вовсе не мешало. Могу советовать эту экскурсию)
И
Ирина
2 мая 2023
Экскурсию заказали ещё в Москве. Оплату произвели непосредственно перед экскурсией. В Иордании на встретил гид по имени Каид. Он профессионал своего дела! Было интересно и весело!!! Спасибо большое!!
И
Ирин
20 апр 2023
Н
Нина
20 мар 2023
Петра это мечта!!! Экскурсия очень интересная, гид, который представляется как Николай Николаевич, очень позитивный, веселый и главное много знающий про Иорданию и в частности про Петру, человек. Со стороны Аделя все очень организовано, спасибо огромное за день, проведённый в Петре!!!
М
Мария
1 мар 2023
Отличная экскурсия! Очень красиво. Организация отличная, все необходимое включено в стоимость, гиды помогали на всём пути и с вопросами до поездки. Спасибо
Н
Наталья
12 янв 2023
Спасибо за экскурсии! Присоединяюсь ко всем положительным отзывам! Очень хороший человек и профессионал! Были 7 дней, успели на 4 экскурсии. Сама и всем знакомым только к вам!
Тур входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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