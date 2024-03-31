Выезд из отеля на автобусе в 23:30. Отправляемся в порт города Нувейба. Дорога занимает 3 часa. Из Нувейбы отправляемся на пароме в иорданский порт города Акаба. (прохождение границы). В 08.00 прибываем в Акабу. На иорданской стороне вас встретит русскоговорящий гид, который будет вас сопровождать по Иордании. На комфортабельном автобусе, оборудованном кондиционером отправляемся в Петру через пустыню Вади Рам. Возвращение в Шарм Эль Шейх (примерно в 23.30).

Внимание: Для посещения экскурсии в Иордании Египетская виза не нужна-достаточно штампа «Sinai Only».

На Иорданской стороне возможно объединение с англоговорящей группой (2 гида) • Трасса — серпантин. Подготовьтесь, если вас укачивает в пути.

Что вас ожидает: Розовый город посреди пустыни Путь в Иорданию. Первая часть маршрута лежит через залив Акаба, который мы пересечем на пароме. Затем пересядем на автобус и направимся к Петре вдоль легендарной пустыни Вади-Рам — вы полюбуетесь пейзажами из фильмов «Марсианин», «Дюна» и многих других. А по дороге услышите об основных вехах истории Иордании. Древняя Петра: вместе с гидом вы пройдете по городу-музею, высеченному в скалах 2500 лет назад, проникнете в секреты его строительства и узнаете о его создателях — народе набатеи. Увидите сокровищницу Эль-Хазне и храм Ад-Дейр, амфитеатр, гробницы и Высокий жертвенник. И конечно, заглянете в тысячелетние жилые дома. Инопланетное ущелье Сик само по себе заслуживает внимания: оно не менее зрелищное и атмосферное, чем Петра. Вы окажетесь в декорациях розово-красных скал и сделаете фантастические фотографии. Обратно сможете вернуться пешком, на ослике, верблюде или повозке с лошадьми — это добавит прогулке колорита. За одним из поворотов нам откроется вид, который поражает всех без исключения — величественная Эль Хазна, высеченная в скале. Переливаясь всеми оттенками розового и красного, Эль Хазна предстает перед путешественниками во всем великолепии, открывая путь в загадочную Петру. Затем, ущелье расширяется и открывает таинственный древний город. Вы увидите пещерный город, выдолбленный в скалах, загадочные культовые сооружения древности (предположительно алтари древних богов), величественный амфитеатр, вмещавший в себя до 8 тысяч зрителей, византийскую церковь, римские колоннады и многое другое. Так же, именно тут снималась часть, одного из самых кассовых фильмов в истории «Индиана Джонс и Последний крестовый поход». Обед в формате шведского стола ждет вас после знакомства с Петрой. В местном ресторане вы оцените блюда традиционной иорданской кухни. На обратном пути мы сделаем остановку на торговой улочке для покупки местных сувениров. Важная информация: