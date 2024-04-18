Экскурсия в Петру из Шарм-Эль-Шейха: уникальное путешествие на автобусе
Мы отправляемся в уникальное место, одно из самых романтических в Аравийской пустыне. Много тысячелетий назад город вырубили прямо в скале трудолюбивые арабы.
Петра, монастырь Ад-Дейр, колоритные бедуины и скалы, которые меняют свой цвет в течении дня — все это вы увидите на нашей экскурсии. До Петры непросто добраться, но мы берем все хлопоты на себя. Мы довезем вас на комфортабельном автобусе и пароме. Позаботимся о визе и страховке.
Петра, монастырь Ад-Дейр, колоритные бедуины и скалы, которые меняют свой цвет в течении дня — все это вы увидите на нашей экскурсии. До Петры непросто добраться, но мы берем все хлопоты на себя. Мы довезем вас на комфортабельном автобусе и пароме. Позаботимся о визе и страховке.
Ближайшие даты:
1
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$225
|Детский (2-11)
|$216
|Детский (до 2 лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Цветной каньон (ущелье Сик)
- Скальный храм-мавзолей Эль-Хазне
- Гробницы
- Амфитеатр
- Улица колоннад
- Панорамный обзор на г. Акабу
Описание
Что вас ожидает: Сначала вы на комфортабельном автобусе из Шарм-эль-Шейха oтправитесь в Нувейбу, чтобы сделать пересадку на паром, которой доставит вас в Аккабу (портовый город Иордании), там вас встретят и после этого, вы oтправитесь автобусом в Петру (дорога займет около трёх часов на автобусе), где начинается 2-3 часовая экскурсия, чтобы попасть в город, необходимо пешком, верхом на лошади или пройдёте по узким, извилистым ущельям длиной приблизительно километр. После приезда в город вы посетите Большую Казну «Аль-Хазне Фарун» — Этот величественный памятник древности вырублен в цельной скале и имеет высоту около 42 м. и ширину 30 м, римский театр, гробницы царей, а также сотни памятников и обелисков, все вырезанные из несколько затемнённых слоёв красного песчаника. Прогулка по Римской Византийской колоннаде в Петре подводит нас к центру города на обед. После этого мы продолжим наше путешествие на гору Аль-Хабис, на вершине которой находится крепость эпохи крестоносцев. Здесь открывается захватывающий панорамный вид на глубокие овраги и уникальные цветные скалистые образования. Обед в 5-звездочном ресторане, затем мы возвращаемся обратно в Акабу, где у вас будет час свободного времени для покупок, а затем вы совершите переезд в ваш отель в Шарм-эль-Шейхе. Важная информация:
- Возьмите с собой: паспорт, головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), удобную обувь, тёплую одежду зимой.
- Обязательно нужно по приезду сделать визу в аэропорту стоимость 25$.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цветной каньон (ущелье Сик)
- Скальный храм-мавзолей Эль-Хазне
- Гробницы
- Амфитеатр
- Улица колоннад
- Панорамный обзор на г. Акабу
Что включено
- Проезд на комфортабельном туристическом автобусе,
- Проезд на пароме,
- Виза в Иорданию,
- Страховка,
- Входные билеты,
- Услуги русскоговорящего гида,
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки во время обеда,
- Катание на верблюде.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: паспорт, головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), удобную обувь, тёплую одежду зимой
- Для этой экскурсии египетская виза не нужна, достаточно Синайского штампа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alex
18 апр 2024
Всё ок👍
Ю
Юлия
25 фев 2024
Понравилось всё, гид юморной и достаточно интересно рассказывал про г. Петра.
Немного тяжелой показалась поездка, ожидание транспорта
Немного тяжелой показалась поездка, ожидание транспорта
O
Olga
16 янв 2024
Добрый день, гид и сама Петра вопросов нет, все прекрасно. Но трансфер - просто ужасный
E
Elena.sc
18 окт 2023
A
Anastasia
30 сен 2023
С
Сергей
13 июля 2023
Очень понравилась работа гида в Иордании. Путь был сложный и длинный, к утру очень хотелось спать, но рассказ был интересный, в диалоге с туристами. По дороге в Петру была остановка в сувенирном магазине, ничего там не покупайте, цены неадекватные, даже если половину скинуть. В Петре у любого торговца всё в 10 раз дешевле, это не преувеличение. В целом, конечно, экскурсия изматывающая, но оно того стоит, хотя бы для первого впечатления об Иордании.
П
Павлова
15 июня 2023
Экскурсия шикарная, несмотря на длинную дорогу, ее можно забыть, когда перед твоими глазами открывается древний город Петра, а гид Каид просто уникум, мастер своего дела, помогает узнать историю, увидеть незамеченное тобой, шутки его бесподобны, забываешь все трудности
Е
Екатерина
13 июня 2023
Вторая экскурсия от Спутника и снова все супер! Трансфер вовремя, удобный. Гиды знают свою работу, а наш гид в Иордании, Николай - это самый веселый экскурсовод. Переправа на пароме минут 40, потом дорога из Акабы в Петру часа два, в автобусе с вай-фаем и розетками для зарядки гаджетов. Петра - это что-то из области фантастики! Там обязательно надо побывать, эмоции будут захлёстывать. Гид все рассказывал и показывал, лазил с нами по всем горам и тропам, где было возможно. Вкусный обед с арбузом)
И
Иван
11 июня 2023
Экскурсия супер, гид в Иордании отпадный, к этому вопросов нет. Были проблемы с обратным трансфером, до отеля добирались 2 часа, когда развозили по отелям. Водитель не знал, как доехать до нашего отеля и приходилось ему указывать путь)))благо, что была скачана оффлайн карта. В итоге не успели на ужин и остались голодными. Итого, берите обязательно хороший завтрак и заранее готовьте себе ужин.
N
Nnaginsk
28 мая 2023
Огромная благодарность Спутнику за такую возможность посетить чудесную Петру, отдыхая в Египте. До границы доехали за 3 часа, потом 1 час на пароме. У нас был отличный гид Мондезир, с чувством юмора. Он дошел с нами до амфитеатра, когда все остальные гиды оставляли группу у Эль-Хазне. Всего в Петре мы были 3.5 часа. Рекомендую взять гольфкар, чтобы заехать подальше в ущелье. Обед был нормальный, понятно, что это не будет шикарный ресторан, где можно сидеть 2 часа. На экскурсии время ограничено.
Е
Елена
1 апр 2023
Отличная экскурсия! Иордания в нашем сердце! Отдельное спасибо гиду Каиту! К посещению обязательна!
А
Александр
20 мар 2023
Н
Никита
27 ноя 2022
Невероятная красота, которую точно стоит увидеть раз в жизни!
Тяжелая дорога с лихвой компенсируется увиденным.
Поэтому если в первые часы поездки вы думаете, что зря отправились в такую тяжелую дорогу, постарайтесь побороть это ощущение, потому что это точно стоит того!
Тяжелая дорога с лихвой компенсируется увиденным.
Поэтому если в первые часы поездки вы думаете, что зря отправились в такую тяжелую дорогу, постарайтесь побороть это ощущение, потому что это точно стоит того!
А
Анна
24 ноя 2022
Расскаду подробно. Сама экскурсия - тяжелая, так что готовьтесь! Тяжелая, доехать до парома 3 часа, прохождение границы из Египта перед паромом - долго, по прибытию в Иорданию - еще дольше. Но тут никто не виноват - таковы правила. Сама экскурсия - потрясающая, стоит всех ожиданий. Отельное спаисбо гиду Раед! Настолькотвсе подробно рассказывал, отвечал на люьые вопросы и сделала нам удивительный тур не стардартный, по самой Петре, показал уникальные места и удивительно добрый человек!
Н
Наталья
28 окт 2022
Это действительно розовая жемчужина Иордании!!!
Восьмое чудо света-аж дух захватывает. Наглядеться невозможно!
Восьмое чудо света-аж дух захватывает. Наглядеться невозможно!
Тур входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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