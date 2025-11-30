Отдыхая на берегу Красного моря и наслаждаясь его красотой, не забывайте, что Египет — это не только море, но и страна с богатой историей, полная мест, достойных вашего внимания.
Несмотря на их удаленность, мы стремимся сделать эти достопримечательности максимально доступными для вас благодаря первоклассному сервису, удобному транспорту и опытным русскоговорящим гидам с профессиональными водителями.
Описание экскурсии
Что вас ждёт Большой Египетский музей (Gem) – хранилище Египетской цивилизации, подарок Египта миру. Музей находится в 2 км. от пирамид гизы, он представляет собой четвертую Египетскую пирамиду на плато гизы, созданную руками внуков великих фараонов. Экспозиция этого музея охватывает период в 7000 лет, от додинастического периода до греко-римского периода. В музее есть 12 залов, в главном зале выставлена 83- тонная статуя рамзеса второго возрастом 3250 лет. На строительство музея потратили больше 1,5 млрда долларов. Самый большой культурный комплекс 21 века, который строили в течение 20 лет. Самый большой музей в мире, территория музея около 500 тыс кв метров. Экспозиция построена по хронологическому принципу и включает в себя блоки из крупных знаковых памятников вокруг которых размещено большое количество памятников меньше величины и значимости. Главные темы экспозиции, помимо основных вех Египетской цивилизации, Египетское общество, институт царской власти, религия древнего Египта и погребальный ритуал с акцентом на культ осириса. В музее около 100 тыс экспонатов включая 5000 экспонатов тутанхамона и его золотые сокровища, бесценная коллекция юного фараона - от статуй до саркофагов и мумий. Самый классный музей в мире, весь мир долго ждал его открытия, наконец-то музей открыт для публики. Открытие GEM - вызывает большую сенсацию по всему миру. Специально в Каир многие туристы прилетают, чтобы посмотреть этот музей. После музея предлагаем прокатиться на лодке по Нилу и пообедать в ресторане. Продолжая программу, мы поедем к знаменитым пирамидам – Хеопсу, Хефрену, Микерину, а также посетим Великого Сфинкса. Вы сможете прикоснуться к чудесам древнего мира, посетить храм мумификации и узнать, как были построены пирамиды. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида Туристы оплачивают самостоятельно:
комфортабельный транспорт: седан (1-2 чел) 300$, микроавтобус (3-8 чел) 350$ • обед 15$ с человека (напитки не входят в стоимость) • напитки • входные билеты на пирамиды — 15$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет; Гранд музей — 31$ взрослые, 16$ дети 6-12 лет, катание на лодке по Нилу — 50$ с группы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос
- Большой Сфинкс
- Храм мумификаций
- Гранд музей в Каире и сокровища Тутанхамона
Что включено
- Услуги русскоязычного гида с профильным образованием
- Полицейские разрешения
- Организация
Что не входит в цену
- Комфортабельный транспорт: седан (1-2 чел) 300$, микроавтобус (3-8 чел) 350$
- Катание на верблюдах по желанию
- Катание на лодке по Нилу по желанию
- Напитки
- Обед 15$ с человека (напитки не входят в стоимость)
- Входные билеты на исторические объекты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего пребывания
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
