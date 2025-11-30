Что вас ждёт Большой Египетский музей (Gem) – хранилище Египетской цивилизации, подарок Египта миру. Музей находится в 2 км. от пирамид гизы, он представляет собой четвертую Египетскую пирамиду на плато гизы, созданную руками внуков великих фараонов. Экспозиция этого музея охватывает период в 7000 лет, от додинастического периода до греко-римского периода. В музее есть 12 залов, в главном зале выставлена 83- тонная статуя рамзеса второго возрастом 3250 лет. На строительство музея потратили больше 1,5 млрда долларов. Самый большой культурный комплекс 21 века, который строили в течение 20 лет. Самый большой музей в мире, территория музея около 500 тыс кв метров. Экспозиция построена по хронологическому принципу и включает в себя блоки из крупных знаковых памятников вокруг которых размещено большое количество памятников меньше величины и значимости. Главные темы экспозиции, помимо основных вех Египетской цивилизации, Египетское общество, институт царской власти, религия древнего Египта и погребальный ритуал с акцентом на культ осириса. В музее около 100 тыс экспонатов включая 5000 экспонатов тутанхамона и его золотые сокровища, бесценная коллекция юного фараона - от статуй до саркофагов и мумий. Самый классный музей в мире, весь мир долго ждал его открытия, наконец-то музей открыт для публики. Открытие GEM - вызывает большую сенсацию по всему миру. Специально в Каир многие туристы прилетают, чтобы посмотреть этот музей. После музея предлагаем прокатиться на лодке по Нилу и пообедать в ресторане. Продолжая программу, мы поедем к знаменитым пирамидам – Хеопсу, Хефрену, Микерину, а также посетим Великого Сфинкса. Вы сможете прикоснуться к чудесам древнего мира, посетить храм мумификации и узнать, как были построены пирамиды. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида Туристы оплачивают самостоятельно:

комфортабельный транспорт: седан (1-2 чел) 300$, микроавтобус (3-8 чел) 350$ • обед 15$ с человека (напитки не входят в стоимость) • напитки • входные билеты на пирамиды — 15$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет; Гранд музей — 31$ взрослые, 16$ дети 6-12 лет, катание на лодке по Нилу — 50$ с группы.