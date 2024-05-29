1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
15 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Начало: В отеле
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $280 за всё до 3 чел.
Мини-группа
16 часов
Рассвет на горе Синай (Моисея)
Начало: Ресепшн отеля
Расписание: Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$85 за человека
Билеты
3 часа
Шоу крокодилов в Шарм-Эль-Шейх: увлекательное представление с трансфером
Встречайте 25 видов рептилий и смотрите дыхание затаившие трюки на уникальном шоу крокодилов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 20:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$28 за билет
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный сити-тур по Шарм-Эль-Шейху с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир восточной культуры с личным гидом, посетив самые живописные уголки Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье в 16.00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
Начало: В отеле
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $60 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия29 мая 2024Поездка в старый город прошла замечательно. Валид(наш гид) был очень внимателен при встрече, подарил небольшой сувенир, по дороге рассказал о
- ЕЕлизавета27 мая 2024Спасибо, все прошло хорошо)
- ООльга20 мая 2024Час назад приехали с экскурсии. Нас забрал гид на личном авто. Повезло, что кроме нас никого не было. Увидели всё, что
- ВВасилий13 мая 2024Очень понравилась наша экскурсия. Махмуд супер ответственный, интересный, образованный, квалифицированный. Были учтены все наши пожелания по поездке, все запланированные места успели посетить. Спасибо
- ВВиктория13 мая 2024Увлекательная обзорная экскурсия - успели посетить много мест, увидеть красивые пейзажи и сделать отличные фото. Гид рассказал много интересных моментов о быте местных жителей. Очень рекомендую!
- ММарина9 мая 2024Благодарю за экскурсию. Всё прошло в комфортном режиме, с заботой и добротой. Забрали во время, состав группы был 3 человека. Проводил
- ММария4 мая 2024Ездила на восхождение в ночь с 3 на 4 мая. Эмоции переполняют, заехали в отель вовремя, всего на экскурсии было
- ИИнна4 мая 2024Добрый день поднимались на Синай 3 мая. Было 5 человек, я была с дочерью 12 лет. Дочери было тяжело. Я
- ССергей22 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия по Шарм-Эль-Шейху с Анастасией. Экскурсия проходила в формате беседы, что позволило нам задать все свои вопросы. Город
- NNataliia19 апреля 2024Мы с сыном посетили с Анастасией много интересных мест в городе. Экскурсия прекрасная. Нам очень понравился индивидуальный подход, пунктуальность, знание дела. Ставим 10 из 10.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Пешеходные»
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