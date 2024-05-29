Пешие экскурсии-прогулки в Шарм-Эль-Шейхе с экскурсоводом

Найдено 6 экскурсий в категории «Пешеходные» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €28. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
35 за всё до 3 чел.
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Начало: В отеле
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $280 за всё до 3 чел.
Рассвет на горе Синай (Моисея)
🚶 Пешая
Мини-группа
16 часов
7 отзывов
Рассвет на горе Синай (Моисея)
Начало: Ресепшн отеля
Расписание: Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$85 за человека
Билет на шоу крокодилов (с трансфером)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
20 отзывов
Шоу крокодилов в Шарм-Эль-Шейх: увлекательное представление с трансфером
Встречайте 25 видов рептилий и смотрите дыхание затаившие трюки на уникальном шоу крокодилов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 20:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$28 за билет
Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Эксклюзивный сити-тур по Шарм-Эль-Шейху с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир восточной культуры с личным гидом, посетив самые живописные уголки Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье в 16.00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$65 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
Начало: В отеле
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $60 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
    Поездка в старый город прошла замечательно. Валид(наш гид) был очень внимателен при встрече, подарил небольшой сувенир, по дороге рассказал о
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    истории города. В самом городе помогал с выбором покупок, Дополнительно предложил посмотреть мечеть. Приятным бонусом было угощение напитком из сахарного тростника и вкусным кофе. Очень советую воспользоваться услугами этого гида, время пролетело весело, легко и незаметно. Подходит экскурсия для любого возраста.

  • Е
    Елизавета
    27 мая 2024
    Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
    Спасибо, все прошло хорошо)
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
    Час назад приехали с экскурсии. Нас забрал гид на личном авто. Повезло, что кроме нас никого не было. Увидели всё, что
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    заявлено в описании! Восторг! Спасибо огромное Махмуду! Всё рассказал, не торопил никуда, по совместительству был нашим фотографом)) Побывали и в тех местах, куда самостоятельно не доберёшься. И самое главное, что экскурсия длилась дольше заявленного времени и без дополнительной платы! Всем советуем, не пожалеете!

  • В
    Василий
    13 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
    Очень понравилась наша экскурсия. Махмуд супер ответственный, интересный, образованный, квалифицированный. Были учтены все наши пожелания по поездке, все запланированные места успели посетить. Спасибо
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
    Увлекательная обзорная экскурсия - успели посетить много мест, увидеть красивые пейзажи и сделать отличные фото. Гид рассказал много интересных моментов о быте местных жителей. Очень рекомендую!
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Рассвет на горе Синай (Моисея)
    Благодарю за экскурсию. Всё прошло в комфортном режиме, с заботой и добротой. Забрали во время, состав группы был 3 человека. Проводил
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    экскурсию сам Георгий, хорошо разговаривает на русском, в честь дня рождения подарил букет и заказал тортик. В дороге он рассказал про то как будет проходить экскурсия и подсказал, что еду и иконы нужно сразу взять с собой в гору, по пути была остановка для покупки икон и свечей с туалетом. Само восхождение было с гидом Аидом шли в комфортном для нас темпе, Аид интересовался нашем самочувствием, помогал сделать фото, на последних ступенях предложил понести мой рюкзак. После спуска посетили монастырь Святой Екатерины проводил Георгий, рассказал факты об этом монастыре, помог сделать фото, там где запрещено посетила музей на 2 этаже.

  • М
    Мария
    4 мая 2024
    Рассвет на горе Синай (Моисея)
    Ездила на восхождение в ночь с 3 на 4 мая. Эмоции переполняют, заехали в отель вовремя, всего на экскурсии было
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    5 человек, что вполне идеальный вариант. Мне повезло с группой, все были физ хорошо подготовлены и подъем был почти без проблем👍🏻 Большое спасибо организаторам, это было незабываемо)

  • И
    Инна
    4 мая 2024
    Рассвет на горе Синай (Моисея)
    Добрый день поднимались на Синай 3 мая. Было 5 человек, я была с дочерью 12 лет. Дочери было тяжело. Я
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    осталась очень довольна! Группа была отличная, все отличные и доброжелательные ребята. Поднялись за 2,5 часа, встретили рассвет, очень красиво. Спасибо Георгию за отличную экскурсию.

  • С
    Сергей
    22 апреля 2024
    Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
    Нам очень понравилась экскурсия по Шарм-Эль-Шейху с Анастасией. Экскурсия проходила в формате беседы, что позволило нам задать все свои вопросы. Город
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    на закате очень красивый. Анастасия сделала нам на память очень красивые фото и видео, в процессе показывала куда лучше встать, чтобы бы получились фото с красивым светом. Во время прогулки по старому городу она подсказала в какие магазины лучше зайти и помогла выбрать самые вкусные сладости. Прогулка оставила только приятные впечатления.

  • N
    Nataliia
    19 апреля 2024
    Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
    Мы с сыном посетили с Анастасией много интересных мест в городе. Экскурсия прекрасная. Нам очень понравился индивидуальный подход, пунктуальность, знание дела. Ставим 10 из 10.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
  2. Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
  3. Рассвет на горе Синай (Моисея)
  4. Билет на шоу крокодилов (с трансфером)
  5. Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 28 до 280. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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