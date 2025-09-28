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Приглашаем вас на экскурсию по столице Египта с русскоговорящим гидом! Этот тур пройдет в комфортном для вас темпе, однако вы успеете посетить все главные достопримечательности.



Мы побываем у Великих пирамид и статуи Сфинкса, посетим один из главных городских музеев, а ещё по желанию вы сможете прокатиться по Нилу на кораблике или на верблюде у подножия пирамид.