Начало экскурсии от вашего отеля около 04:00, возвращение в 21:00.

Порядок посещения объектов вы можете менять самостоятельно, гид выстроит программу под ваш запрос.

В середине дня вас ожидает небольшой отдых и обед в ресторане. По желанию вы можете посетить базар Хан-эль-Халил, приобрести сувениры, специи, папирус, сладости и многое другое.

Стоимость экскурсии зависит от количества человек. Пожалуйста, выбирайте правильное число участников.

Для бронирования данной экскурсии необходимо внести предоплату в размере 100% минимум за 3 дня до начала экскурсии. В случае отмены экскурсии с вашей стороны, стоимость авиабилетов возврату не подлежит.

не путайте с новым Большим музеем в Гизе, который находится на стадии строительства.

Важно знать: