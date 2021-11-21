Полностью индивидуальная экскурсия с личным гидом и автомобилем в Каире
Полностью индивидуальная экскурсия с личным гидом и автомобилем в Каире.
Перелет до Каира выполняется на регулярном рейсе и займет всего 1 час. Вы посетите Пирамиды и Сфинкса, Каирский музей на площади Тахрир либо новый Национальный музей египетской цивилизации* (на выбор).
Также за дополнительную плату возможно проплыть по Нилу на кораблике и покататься на верблюдах с видом на Пирамиды.
Перелет до Каира выполняется на регулярном рейсе и займет всего 1 час. Вы посетите Пирамиды и Сфинкса, Каирский музей на площади Тахрир либо новый Национальный музей египетской цивилизации* (на выбор).
Также за дополнительную плату возможно проплыть по Нилу на кораблике и покататься на верблюдах с видом на Пирамиды.
Что вы увидите 🤩
- Египетский музей или Национальный музей египетской цивилизации (на выбор)
- Великие Пирамиды
- Сфинкс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Начало экскурсии от вашего отеля около 04:00, возвращение в 21:00.
Порядок посещения объектов вы можете менять самостоятельно, гид выстроит программу под ваш запрос.
В середине дня вас ожидает небольшой отдых и обед в ресторане. По желанию вы можете посетить базар Хан-эль-Халил, приобрести сувениры, специи, папирус, сладости и многое другое.
Стоимость экскурсии зависит от количества человек. Пожалуйста, выбирайте правильное число участников.
Для бронирования данной экскурсии необходимо внести предоплату в размере 100% минимум за 3 дня до начала экскурсии. В случае отмены экскурсии с вашей стороны, стоимость авиабилетов возврату не подлежит.
- не путайте с новым Большим музеем в Гизе, который находится на стадии строительства.
Важно знать:
- Для посещения Каира у вас в паспорте должна быть египетская виза-наклейка за 25$. Ее можно приобрести по прилете в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Проверьте, чтобы пограничник поставил на визу въездной штамп.
- Для бронирования данной экскурсии необходимо внести предоплату в размере 100% минимум за 3 дня до ее начала. Это возможно сделать переводом на карту либо наличными при личной встрече (если вы уже в Шарм-эль-Шейхе).
- В случае отмены экскурсии с вашей стороны, стоимость авиабилетов возврату не подлежит.
Ответы на вопросы
- Что входит?
- Индивидуальный транспорт
- Авиабилеты ШЭШ-Каир-ШЭШ (эконом-класс)
- Услуги русскоговорящего индивидуального гида
- Входные билеты в музеи и на плато Пирамид
- Обед
- Что не входит?
- Напитки во время обеда
- Круиз по Нилу
- Катание на верблюде/лошади
- Вход вовнутрь Пирамид
- Место начала и завершения?
- У шлагбаума вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 04:00 (зависит от расположения отеля)Экскурсия длится около 17 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 04:00 (зависит от расположения отеля)
Наталья Н.
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