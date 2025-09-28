Приглашаем вас на экскурсию по столице Египта с русскоговорящим гидом! Этот тур пройдет в комфортном для вас темпе, однако вы успеете посетить все главные достопримечательности.
Мы побываем у Великих пирамид и статуи Сфинкса, посетим один из главных городских музеев, а ещё по желанию вы сможете прокатиться по Нилу на кораблике или на верблюде у подножия пирамид.
Мы побываем у Великих пирамид и статуи Сфинкса, посетим один из главных городских музеев, а ещё по желанию вы сможете прокатиться по Нилу на кораблике или на верблюде у подножия пирамид.
Описание экскурсии
Начало экскурсии от вашего отеля около 04:00, возвращение в 21:30. Порядок посещения объектов вы можете менять самостоятельно, гид выстроит программу под ваш запрос. В середине дня вас ожидает небольшой отдых и обед в ресторане. По желанию вы можете посетить базар Хан-эль-Халил, приобрести сувениры, специи, папирус, сладости и многое другое. Стоимость экскурсии зависит от количества человек. Пожалуйста, выбирайте правильное число участников. Для бронирования данной экскурсии необходимо внести предоплату в размере 100% минимум за 4 дня до начала экскурсии. В случае отмены экскурсии с вашей стороны, стоимость авиабилетов возврату не подлежит. Важно знать:
- Для посещения Каира у вас в паспорте должна быть египетская виза-наклейка за 30$. Ее можно приобрести по прилете в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Проверьте, чтобы пограничник поставил на визу въездной штамп.
- Для бронирования данной экскурсии необходимо внести предоплату в размере 100% минимум за 4 дня до ее начала. Это возможно сделать переводом на карту либо наличными при личной встрече (если вы уже в Шарм-эль-Шейхе).
• В случае отмены экскурсии с вашей стороны, стоимость авиабилетов возврату не подлежит. Важная информация:
Разрешено участие беременным.
Ежедневно в 04:30 (зависит от расположения отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Египетский музей или Национальный музей египетской цивилизации или Большой Египетский музей в Гизе (на выбор)
- Великие пирамиды Гизы
- Сфинкс
Что включено
- Индивидуальный транспорт
- Авиабилеты ШЭШ-Каир-ШЭШ (эконом-класс)
- Услуги русскоговорящего индивидуального гида (египтянин)
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и на плато Гиза (700 египетских фунтов пирамиды, 540 египетских фунтов старый музей, 1690 - новый музей).
- Обед и напитки
- Круиз по Нилу (по желанию)
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 04:30 (зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Разрешено участие беременным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хочу оставить отзыв о нашей поездке в Каир. Организатор Наталья обо всём позаботилась: заранее была регистрация на рейс, удобный перелёт с хорошей авиакомпанией, комфортные места в самолёте. В Египте нас
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