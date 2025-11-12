Мои заказы

Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха

Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Новый музей — это хранилище уникальных древностей, которое поможет вам узнать больше об истории Древнего Египта. После осмотра артефактов вы отправитесь к пирамидам, чтобы оценить их масштабы и амбиции фараонов. И в этот день разгадка тайны далёкой цивилизации станет для вас немного ближе.
4.9
24 отзыва
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха© Руби
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха© Руби
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха© Руби

Описание экскурсии

Большой Египетский музей в Гизе (2 часа)

Это крупнейший в мире музей, полностью посвящённый одной цивилизации. Кстати, прямо с музейного двора можно увидеть пирамиды, ведь до них всего 2 километра!

Вы познакомитесь с древней цивилизацией благодаря передовым технологиям, интерактивным и мультимедийным комплексам. Пройдёте 12 залов с десятками тысяч исторических реликвий, а в большом вестибюле увидите статую Рамзеса II, которая весит 83 тонны.

Комплекс пирамид в Гизе (3 часа)

Великая пирамида построена более 4500 лет назад, и это единственное сохранившееся чудо из семи чудес Древнего мира.

Вы увидите:

  • Пирамиду Хеопса (Хуфу)
  • Пирамиду Хефрена
  • Пирамиду Макрина
  • Статую Сфинкса

Мы поговорим о жизни древнего египтянина, египетских обычаях и традициях, а также о том, как удалось построить столь масштабные сооружения тысячи лет назад.

Организационные детали

  • Важно: в поездку возьмите с собой паспорт, в котором проставлена виза в Каир — её необходимо получить в аэропорту
  • Пожалуйста, после подтверждения бронирования отправьте фото загранпаспорта для оформления разрешения на поездку
  • Поездка проходит на микроавтобусе Toyota с кондиционером. В дороге предусмотрен получасовой перерыв
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: в Большой музей — $31 египетских фунтов за чел., в пирамиды — 700 египетских фунтов за чел. Обед по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды

во вторник, четверг и воскресенье в 03:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 26 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби
Руби — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 862 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
1
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Надежда)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Надежда)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Надежда)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Надежда)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Надежда)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Надежда)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Надежда)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Полина)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Полина)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Полина)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Полина)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Полина)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Полина)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Полина)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Полина)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Полина)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Полина)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Вадим)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Вадим)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Вадим)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Вадим)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Вадим)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Вадим)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Вадим)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Вадим)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Вероника)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (Александра)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (~Сергей)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (~Сергей)Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха (~Сергей)
Н
Надежда
12 ноя 2025
Экскурсию бронировала еще в России. Организатор Руби очень внимательная, все объяснила, ответила на все вопросы. Поездка в Каир прошла великолепно. Нас было всего 6 человек. Дорога заняла около 5,5ч в
читать дальше

одну сторону. Из отеля нас забрали в 3ч ночи, водитель разговаривает только на английском. Много по дороге рассказывал и показывал. В Каир нас встретил самый лучший гид -Шериф. Все рассказал, показал самые лучшие локации и сделал самые лучшие фото. Затем мы поехали в Новый музей, который работал первый день после официального открытия. Билеты нам купили заранее. Шериф провел нас по самым интересным и известным экспонатам. Спасибо огромное Шерифу, Руби и всей команде.

Экскурсию бронировала еще в России. Организатор Руби очень внимательная, все объяснила, ответила на все вопросы. ПоездкаЭкскурсию бронировала еще в России. Организатор Руби очень внимательная, все объяснила, ответила на все вопросы. ПоездкаЭкскурсию бронировала еще в России. Организатор Руби очень внимательная, все объяснила, ответила на все вопросы. ПоездкаЭкскурсию бронировала еще в России. Организатор Руби очень внимательная, все объяснила, ответила на все вопросы. ПоездкаЭкскурсию бронировала еще в России. Организатор Руби очень внимательная, все объяснила, ответила на все вопросы. ПоездкаЭкскурсию бронировала еще в России. Организатор Руби очень внимательная, все объяснила, ответила на все вопросы. ПоездкаЭкскурсию бронировала еще в России. Организатор Руби очень внимательная, все объяснила, ответила на все вопросы. Поездка
Полина
Полина
11 ноя 2025
Поездка в Каир прошла отлично! Мы ехали в мини-группе всего из трёх человек, так что всё прошло максимально комфортно, без толпы и суеты.
Гид Руби просто супер — рассказывала с душой,
читать дальше

делилась интересными фактами.
Пирамиды и Сфинкс — это, конечно, must-see. Когда стоишь рядом с ними, просто не верится, что всё это построили тысячи лет назад. Масштаб и энергетика места реально впечатляют. Заехали в Египетский музей — тоже классно, но в новый попасть не получилось: был ажиотаж, первый выходной после открытия, и вход временно закрыли. Успели полюбоваться Нилом.
Советую брать головной убор, воду и небольшой перекус — выезд ранний (около 4 утра), а обед только к 13–14 часам. Если много пьёте — лучше взять свою воду дополнительно, хотя водитель угощает. И бронируйте экскурсию в будни: в Египте выходные — пятница и суббота, в эти дни в музеях может быть очень людно.
В целом, день получился насыщенным, атмосферным и полным эмоций. Если сомневаетесь — однозначно стоит поехать! 🌞

Поездка в Каир прошла отлично! Мы ехали в мини-группе всего из трёх человек, так что всё прошло максимально комфортно, без толпы и суеты.Поездка в Каир прошла отлично! Мы ехали в мини-группе всего из трёх человек, так что всё прошло максимально комфортно, без толпы и суеты.Поездка в Каир прошла отлично! Мы ехали в мини-группе всего из трёх человек, так что всё прошло максимально комфортно, без толпы и суеты.Поездка в Каир прошла отлично! Мы ехали в мини-группе всего из трёх человек, так что всё прошло максимально комфортно, без толпы и суеты.Поездка в Каир прошла отлично! Мы ехали в мини-группе всего из трёх человек, так что всё прошло максимально комфортно, без толпы и суеты.Поездка в Каир прошла отлично! Мы ехали в мини-группе всего из трёх человек, так что всё прошло максимально комфортно, без толпы и суеты.Поездка в Каир прошла отлично! Мы ехали в мини-группе всего из трёх человек, так что всё прошло максимально комфортно, без толпы и суеты.Поездка в Каир прошла отлично! Мы ехали в мини-группе всего из трёх человек, так что всё прошло максимально комфортно, без толпы и суеты.Поездка в Каир прошла отлично! Мы ехали в мини-группе всего из трёх человек, так что всё прошло максимально комфортно, без толпы и суеты.Поездка в Каир прошла отлично! Мы ехали в мини-группе всего из трёх человек, так что всё прошло максимально комфортно, без толпы и суеты.
В
Вадим
10 ноя 2025
Прекрасный гид, прекрасная организация!
Нас было трое из Шарм-эль-Шейха и ехали в прекрасном микроавтобусе. Доехали быстро и с комфортом.
Нас встретил гид около пирамид, погуляли и все посмотрели, пофотографировались!
Далее поехали в музей и там продолжили экскурсию, заехав на обед со шведским столом.
Уехали в 4-00 и вернулись в 21-00. Рекомендую всем, очень интересно и познавательно!
Прекрасный гид, прекрасная организация!Прекрасный гид, прекрасная организация!Прекрасный гид, прекрасная организация!Прекрасный гид, прекрасная организация!Прекрасный гид, прекрасная организация!Прекрасный гид, прекрасная организация!Прекрасный гид, прекрасная организация!Прекрасный гид, прекрасная организация!
В
Вероника
5 ноя 2025
Дорогие друзья, если вам нужна безопасная, интересная экскурсия - это сюда!
Организатор Руби - великолепная девушка, которая с пониманием и огромным вниманием отнеслась к моей экскурсии с детьми. Огромное спасибо!

Отдельных слов
читать дальше

заслуживает гид Шериф (наш самый любимый гид Египта): знает великолепно свою работу👌мы посетили новый музей в Каире, где Шериф, похоже, с каждым экспонатом лично знаком, столько полезной информации оттуда вынесли! Кроме этого, увезли с собой великолепные фото и видео (СПАСИБО,ШЕРИФ), с самых удачных локаций у пирамид и Сфинска.

Отдельное спасибо нашему водителю, который везде был во время и очень комфортно нас возил 🤗

Всем рекомендую, отзыв искренний!

Дорогие друзья, если вам нужна безопасная, интересная экскурсия - это сюда!
Вероника
Вероника
4 ноя 2025
Очень очень довольны тем, как прошла экскурсия с Шерифом. Огромная благодарность за возможность уточнений и диалога с момента брони до проведения самой экскурсии, гид всегда отвечал на вопросы и давал
читать дальше

дельные обоснованные советы. Шериф очень обаятельный, много рассказывал интересного, да ещё так с огоньком, а не просто бубнил по накатаному. Очень смешно шутил и великолепно фотографировал с замечательных ракурсов. Ещё хочу отметить возможность оплаты оставшейся части, и стоимость музейных билетов также, переводом в конце экскурсии с рублёвой карты, он раздал вам фай без всяких проблем! Выражаю благодарность Руби, Шерифу и всей команде!

А
Александр
3 ноя 2025
Все прошло хорошо, по лишним локациям не заезжали, только по желанию. Послушалась рекомендаций во время экскурсии, и очень довольны от этого. Дорога прошла хорошо. Индивидуальная экскурсия намного приятнее, информативней, и не такая изнурительная, чем с 45 людьми вместе. Все на высшем уровне, рекомендую. За фотки на верблюда отдельное спасибо!
А
Александра
3 ноя 2025
Приобрели экскурсию в музей и на пирамиды в Гизе на троих (я, муж и дочь 10 лет). Выехали в 3 часа ночи на новеньком комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, доехали до
читать дальше

Каира за 6 часов. Водителя было два, они менялись между собой. По дороге у дочери открылась рвота и заболел живот, мне уже было не до экскурсии. Но позвонил наш гид Шериф и расспросил, что у нас случилось (оказывается наш водитель позвонил ему и рассказал, что происходит). Шериф предложил заехать в аптеку, помог с покупкой лекарств, через некоторое время состояние дочери улучшилось и мы начали экскурсию в музее. Музей большой, полон древностей, чтобы обойти его весь, нужно потратить день/два. Но наш гид Шериф провел нас по самым известным и интересным эскпанатам, легко и с юмором вовлёк в процесс даже подрастающее поколение. Далее мы отправились к пирамидам, гид купил билеты заранее, мы быстро прошли. Шериф провел нас по трендовым локациям этого места, там где почти не было людей. Помог сделать нам крутые, красивые фото, без лишних людей в кадре. Очень интересно и живо рассказал о пирамидах, даже дочери понравилось, хотя она не любит экскурсии. Нам предложили дополнительно прогулку по Нилу, мы отказались. Вместо "планового" ресторана попросили отвезти нас в Макдональдс. После этого отправились в обратный путь, вернулись в отель в 21:45. Нам очень понравился индивидуальный формат экскурсии, харизматичный и обаятельный гид Шериф провел ее на одном дыхании. Поначалу переживала, но все прошло просто отлично! Рекомендую на 100%, оно того стоит.

Приобрели экскурсию в музей и на пирамиды в Гизе на троих (я, муж и дочь 10
o
olga
2 ноя 2025
Мы приехали из Шарм-эш-Шейха, дорога на машине заняла около 5 часов туда и 5 часов обратно, и поездка совершенно не была утомительной. Мы посетили Египетский музей, прокатились по Нилу, увидели
читать дальше

пирамиды и Сфинкса, а также прогулялись по историческому Каиру. Всё было организовано прекрасно, маршрут продуман и удобен.

Нам заранее прислали фото виз, чтобы мы могли всё правильно подготовить — команда действительно очень внимательная и профессиональная.

Поездка прошла отлично, всё понравилось.
Смело рекомендую всем!
Спасибо большое, желаю вам дальнейших успехов в работе!

~
~Сергей
2 ноя 2025
Нас забрали из отеля в Шарм-эль-Шейх примерно в 3 часа, затем мы направились в Каир. Всё прошло гладко. В Каире мы встретили гида, который заранее купил билеты, и он провёл
читать дальше

для нас экскурсию по музею около часа-полутора часов. У нас было полчаса свободного времени для фотографий. Затем мы отправились на прогулку по Нилу — это было замечательно, мы наслаждались красивыми фотографиями. После этого мы пошли в ресторан и пообедали египетской едой. Затем мы поехали к пирамидам, сделали там фотографии и прокатились на верблюде. Нам не хотелось покидать пирамиды — там была потрясающая атмосфера. Они также помогли нам с оформлением визы на въезд в Каир из аэропорта Шарм-эль-Шейха. Машина была современной марки Toyota, а водитель — отличный. Очень рекомендую всем. Спасибо гиду и спасибо команде Руби. ❤️🔥

Нас забрали из отеля в Шарм-эль-Шейх примерно в 3 часа, затем мы направились в Каир. ВсёНас забрали из отеля в Шарм-эль-Шейх примерно в 3 часа, затем мы направились в Каир. ВсёНас забрали из отеля в Шарм-эль-Шейх примерно в 3 часа, затем мы направились в Каир. Всё
Е
Елизавета
1 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия на пирамиды — оправдало все ожидания! Посетили Египетский музей, прокатились на очень красивой лодке по Нилу — советую брать лодку за 50 долларов на компанию, она намного
читать дальше

фотогеничнее) После чего был великолепный обед в формате шведского стола (стоил дополнительно 15 долларов к экскурсии). Ну и сами пирамиды — невероятно! Спасибо большое Руби за интересный рассказ и отличную организацию, в очередях вообще не стояли.

Ф
Федор
31 окт 2025
В целом все понравилось!
Забрали нас на 25 мин позже, терпимая погрешность. Нас было 6 человек, две семьи, два ребенка.
Водитель по пути что-то рассказывал и был вежлив, однако этот египетский стиль
читать дальше

вождения сложно игнорировать - готовьтесь к резким торможениям и ускорениям перед препятствиями:) Сзади хорошо потряхивает.
В Каире нас встретила Руби. Начали с египетского музея. Честно говоря, после ночной дороги информация заходила не очень. Мы довольно быстро прошлись по основным экспонатам, а потом было свободное время. Музей тут скорее для галочки, что-то реально посмотреть или прочувствовать историю Древнего Египта вряд ли получится.
От речной прогулки мы дружно отказались.
Было время обеда и мы поехали в этот ресторан куда всех возят. Обед стоит 10 долларов, оплата гиду;) Еда, как и написано ниже, так себе. По крайней мере буфет в отеле конечно лучше.
После обеда наконец началось главное действие. Было все довольно четко - быстро зашли, сели в автобус, поехали по пирамидам. В процессе желающие прокатились на верблюдах (вся договоренность и оплата через Руби - в данном случае это действительно ценно!, потому что иначе вы обречены на постоянный поиск подвоха).
Руби молодец, видно большой опыт за плечами. Ребенок конечно рассказ не слушал, но в целом было интересно, и можно спросить что угодно. Короче круто когда есть личный гид.
Мы успели посетить все точки на пирамидах, и даже действительно нагулялись.
Под конец Руби купила всем мороженое и воду, это было очень приятно и вовремя!
Потом 6 часов дороги обратно в Шарм. Вернулись в отель в 22:30.
Лучше варианта из Шарма скорее всего не найти (только аренда авто).
Так что рекомендую.

Е
Елена
30 окт 2025
Рекомендую к посещению данную экскурсию. Забрали из отеля во время, дорога заняла, как и обещали, пять с половиной часов. По дороге была остановка для туалета и перекуса. В Каире нас
читать дальше

встретила Руби, уже с билетами в музей древностей. Мы прошли без всяких очередей. В музее Руби рассказала обо всем самом интересном, а так же дала нам свободное время. Затем была шикарная прогулка по Нилу. Обед. Ну и самое долгожданное это пирамиды и сфинкс. Руби нам много рассказывала, показала все самое интересное, дала рекомендации что и как лучше посмотреть и где сфотографироваться. И в конце был приятный комплемент в виде холодной воды и мороженного🫶.

Рекомендую к посещению данную экскурсию. Забрали из отеля во время, дорога заняла, как и обещали, пятьРекомендую к посещению данную экскурсию. Забрали из отеля во время, дорога заняла, как и обещали, пятьРекомендую к посещению данную экскурсию. Забрали из отеля во время, дорога заняла, как и обещали, пятьРекомендую к посещению данную экскурсию. Забрали из отеля во время, дорога заняла, как и обещали, пятьРекомендую к посещению данную экскурсию. Забрали из отеля во время, дорога заняла, как и обещали, пятьРекомендую к посещению данную экскурсию. Забрали из отеля во время, дорога заняла, как и обещали, пять
М
Михаил
29 окт 2025
Смотреть пирамиды и сфинкса нужно, очень понравилось, но с другим организатором. Вместо лишнего времени в Каирском музее, который мы пробежали за полчаса, нам предлагают безобразную прогулку по Нилу. Там смотреть
читать дальше

ВООБЩЕ нечего. Просто полчаса на лодке под громкую арабскую музыку. Отговаривали от посещения пирамиды и предлагали прогулку на верблюде, то есть предлагают только то, с чего имеют свой интерес. Не рекомендую этого организатора

Смотреть пирамиды и сфинкса нужно, очень понравилось, но с другим организатором. Вместо лишнего времени в Каирском
Руби
Руби
Ответ организатора:
Спасибо вам за ваш отзыв. Нам очень жаль, что впечатления от поездки не полностью соответствовали вашим ожиданиям. Мы всегда стремимся
читать дальше

сделать программу сбалансированной и комфортной, и посещение пирамид и Сфинкса является основной частью экскурсии, а не дополнительной.

Что касается музея и прогулки по Нилу — выбор всегда остаётся за гостями, ничего не навязывается. Также катание на верблюдах является полностью добровольной опцией и не связано с какой-либо личной выгодой. Фактически, из всей группы катался только один человек, и это было его собственное желание — сделать фотографии на фоне пирамид.

Мы также хотим уточнить, что для вас была предоставлена современная и комфортная машина, а прогулка на лодке проходила на хорошей и ухоженной лодке. Стоимость экскурсии составляла всего 10$ на человека, что является очень доступной ценой для уровня предоставленных услуг.

Посещение музея заняло около полутора часов, и это вполне достаточное время, чтобы увидеть самые важные экспонаты.

Мы учтём ваш комментарий и обязательно обсудим ситуацию с гидом, чтобы подобные недоразумения не повторялись.
Наша цель — всегда предоставлять честный и качественный сервис и оставлять у гостей самое приятное впечатление о Египте.

Будем рады, если вы дадите нам ещё один шанс показать настоящий уровень нашей работы.

I
Irina
15 окт 2025
Если коротко: ребята отличные, рекомендую 100%
Для тех, кто как я перед экскурсией читает массу отзывов расскажу как было у меня. Надеюсь, такой подход у ребят будет всегда:
1. Забота с самого
читать дальше

начала. Я заказала экскурсию на двоих с ребенком еще из Екатеринбурга. Мне в комментариях ответили на все вопросы, а после оплаты в мессенджере направили как должна выглядеть виза в паспорте, чтобы все прошло хорошо (в отзывах часто пишут, что ее на таможне некорректно оформляют, а потом начинаются проблемы); направили фото микроавтобуса.
2. Забрали нас точно в оговоренное время (3 ночи) и мы с другими туристами (всего нас было 5 человек) помчались в Каир. Дорога хорошая, едут быстро, остановки для того, чтобы размяться, были.
3. В Каир приехали около 9 утра, отстояли очередь на вход в музей (у гида были на руках уже все билеты, но очередь на вход с проверками одна на всех). Шериф очень круто все рассказывает. Очень много информации, но она структурирована, разбавлена шутками)) Было тяжело, но весело. К слову, я видела, что только Шериф использовал фонарик для того, чтобы акцентировать на экспонатах какие-то нюансы (вроде волос на мумии или глаз на статуях). Это было действительно профессионально и интересно.
4. Шериф предложил покататься на лодке по Нилу, мы все дружно отказались (в этом и прелесть такого рода экскурсии) и поехали обедать.
5. Обедали в кафе по типу «шведский стол». Мне показалось дорого и не очень вкусно, но туда всех везут, как я поняла. А в сжатые сроки экскурсии запросить что-то новое мы не подумали. Будьте умнее нас, поищите что-то, куда можно заехать-поесть. Думаю, ребята не откажут. Но еда хоть и не очень, последствий не было- тут всё норм.
6. Приехали на пирамиды и тут «пустились во все тяжкие»: Шериф по своему пути нас водил туда-сюда, масса информации (видно, что он со всей душой любит свою работу); покатались на верблюдах (ужас, но дочь была в восторге, потом стояла обнимала «своего» верблюда))); залазили НА пирамиду и В пирамиду. Не пошли на Сфинкса (посмотрели на него сбоку, но Шериф сказал, что если хотите-пойдём. Мы уже к тому времени устали).
7. Отказались от поедложения поехать на всякие фабрики (думаю, гид должен бвл предложить, но мы дружно не захотели- преимущество подобных экскурсий!), сели в микроавтобус и поехали назад.
8. Вернулись в 9 вечера, успели даже на ужин.
Итог: да, дороговато (по отношению к массовым автобусеым экскурсиям), то не пожалела ни разу. Группа в 5 человек ооочень мобильная, сами решали куда идти и что делать, сами планировпли свое время.
Шерифу привет) навсегда запомнили про глаза как у коровы и картуш))

Если коротко: ребята отличные, рекомендую 100%Если коротко: ребята отличные, рекомендую 100%Если коротко: ребята отличные, рекомендую 100%Если коротко: ребята отличные, рекомендую 100%
А
Алексей
14 окт 2025
Экскурсия прошла отлично,была мини группа 5 человек. В Каире встретил гид Шериф, очень интересно все рассказывает с юмором,отличный фотограф, показал секретные места,где нет практически людей. Экскурсию рекомендую,ребятам с команды Руби респект)
Экскурсия прошла отлично,была мини группа 5 человек. В Каире встретил гид Шериф, очень интересно все рассказываетЭкскурсия прошла отлично,была мини группа 5 человек. В Каире встретил гид Шериф, очень интересно все рассказывает

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха

Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее
На машине
13 часов
-
20%
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее
Увидеть древние чудеса света и сокровища египетских фараонов
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 03:30
Завтра в 03:30
$480$600 за всё до 8 чел.
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
На автобусе
13 часов
-
10%
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
21 ноя в 02:00
22 ноя в 02:00
$495$550 за всё до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
На машине
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе