читать дальше

начала. Я заказала экскурсию на двоих с ребенком еще из Екатеринбурга. Мне в комментариях ответили на все вопросы, а после оплаты в мессенджере направили как должна выглядеть виза в паспорте, чтобы все прошло хорошо (в отзывах часто пишут, что ее на таможне некорректно оформляют, а потом начинаются проблемы); направили фото микроавтобуса.

2. Забрали нас точно в оговоренное время (3 ночи) и мы с другими туристами (всего нас было 5 человек) помчались в Каир. Дорога хорошая, едут быстро, остановки для того, чтобы размяться, были.

3. В Каир приехали около 9 утра, отстояли очередь на вход в музей (у гида были на руках уже все билеты, но очередь на вход с проверками одна на всех). Шериф очень круто все рассказывает. Очень много информации, но она структурирована, разбавлена шутками)) Было тяжело, но весело. К слову, я видела, что только Шериф использовал фонарик для того, чтобы акцентировать на экспонатах какие-то нюансы (вроде волос на мумии или глаз на статуях). Это было действительно профессионально и интересно.

4. Шериф предложил покататься на лодке по Нилу, мы все дружно отказались (в этом и прелесть такого рода экскурсии) и поехали обедать.

5. Обедали в кафе по типу «шведский стол». Мне показалось дорого и не очень вкусно, но туда всех везут, как я поняла. А в сжатые сроки экскурсии запросить что-то новое мы не подумали. Будьте умнее нас, поищите что-то, куда можно заехать-поесть. Думаю, ребята не откажут. Но еда хоть и не очень, последствий не было- тут всё норм.

6. Приехали на пирамиды и тут «пустились во все тяжкие»: Шериф по своему пути нас водил туда-сюда, масса информации (видно, что он со всей душой любит свою работу); покатались на верблюдах (ужас, но дочь была в восторге, потом стояла обнимала «своего» верблюда))); залазили НА пирамиду и В пирамиду. Не пошли на Сфинкса (посмотрели на него сбоку, но Шериф сказал, что если хотите-пойдём. Мы уже к тому времени устали).

7. Отказались от поедложения поехать на всякие фабрики (думаю, гид должен бвл предложить, но мы дружно не захотели- преимущество подобных экскурсий!), сели в микроавтобус и поехали назад.

8. Вернулись в 9 вечера, успели даже на ужин.

Итог: да, дороговато (по отношению к массовым автобусеым экскурсиям), то не пожалела ни разу. Группа в 5 человек ооочень мобильная, сами решали куда идти и что делать, сами планировпли свое время.

Шерифу привет) навсегда запомнили про глаза как у коровы и картуш))