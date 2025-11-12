Новый музей — это хранилище уникальных древностей, которое поможет вам узнать больше об истории Древнего Египта. После осмотра артефактов вы отправитесь к пирамидам, чтобы оценить их масштабы и амбиции фараонов. И в этот день разгадка тайны далёкой цивилизации станет для вас немного ближе.
Описание экскурсии
Большой Египетский музей в Гизе (2 часа)
Это крупнейший в мире музей, полностью посвящённый одной цивилизации. Кстати, прямо с музейного двора можно увидеть пирамиды, ведь до них всего 2 километра!
Вы познакомитесь с древней цивилизацией благодаря передовым технологиям, интерактивным и мультимедийным комплексам. Пройдёте 12 залов с десятками тысяч исторических реликвий, а в большом вестибюле увидите статую Рамзеса II, которая весит 83 тонны.
Комплекс пирамид в Гизе (3 часа)
Великая пирамида построена более 4500 лет назад, и это единственное сохранившееся чудо из семи чудес Древнего мира.
Вы увидите:
- Пирамиду Хеопса (Хуфу)
- Пирамиду Хефрена
- Пирамиду Макрина
- Статую Сфинкса
Мы поговорим о жизни древнего египтянина, египетских обычаях и традициях, а также о том, как удалось построить столь масштабные сооружения тысячи лет назад.
Организационные детали
- Важно: в поездку возьмите с собой паспорт, в котором проставлена виза в Каир — её необходимо получить в аэропорту
- Пожалуйста, после подтверждения бронирования отправьте фото загранпаспорта для оформления разрешения на поездку
- Поездка проходит на микроавтобусе Toyota с кондиционером. В дороге предусмотрен получасовой перерыв
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: в Большой музей — $31 египетских фунтов за чел., в пирамиды — 700 египетских фунтов за чел. Обед по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 862 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Надежда
12 ноя 2025
Экскурсию бронировала еще в России. Организатор Руби очень внимательная, все объяснила, ответила на все вопросы. Поездка в Каир прошла великолепно. Нас было всего 6 человек. Дорога заняла около 5,5ч в
Полина
11 ноя 2025
Поездка в Каир прошла отлично! Мы ехали в мини-группе всего из трёх человек, так что всё прошло максимально комфортно, без толпы и суеты.
Гид Руби просто супер — рассказывала с душой,
Гид Руби просто супер — рассказывала с душой,
В
Вадим
10 ноя 2025
Прекрасный гид, прекрасная организация!
Нас было трое из Шарм-эль-Шейха и ехали в прекрасном микроавтобусе. Доехали быстро и с комфортом.
Нас встретил гид около пирамид, погуляли и все посмотрели, пофотографировались!
Далее поехали в музей и там продолжили экскурсию, заехав на обед со шведским столом.
Уехали в 4-00 и вернулись в 21-00. Рекомендую всем, очень интересно и познавательно!
Нас было трое из Шарм-эль-Шейха и ехали в прекрасном микроавтобусе. Доехали быстро и с комфортом.
Нас встретил гид около пирамид, погуляли и все посмотрели, пофотографировались!
Далее поехали в музей и там продолжили экскурсию, заехав на обед со шведским столом.
Уехали в 4-00 и вернулись в 21-00. Рекомендую всем, очень интересно и познавательно!
В
Вероника
5 ноя 2025
Дорогие друзья, если вам нужна безопасная, интересная экскурсия - это сюда!
Организатор Руби - великолепная девушка, которая с пониманием и огромным вниманием отнеслась к моей экскурсии с детьми. Огромное спасибо!
Отдельных слов
Организатор Руби - великолепная девушка, которая с пониманием и огромным вниманием отнеслась к моей экскурсии с детьми. Огромное спасибо!
Отдельных слов
Отдельных слов
Вероника
4 ноя 2025
Очень очень довольны тем, как прошла экскурсия с Шерифом. Огромная благодарность за возможность уточнений и диалога с момента брони до проведения самой экскурсии, гид всегда отвечал на вопросы и давал
А
Александр
3 ноя 2025
Все прошло хорошо, по лишним локациям не заезжали, только по желанию. Послушалась рекомендаций во время экскурсии, и очень довольны от этого. Дорога прошла хорошо. Индивидуальная экскурсия намного приятнее, информативней, и не такая изнурительная, чем с 45 людьми вместе. Все на высшем уровне, рекомендую. За фотки на верблюда отдельное спасибо!
А
Александра
3 ноя 2025
Приобрели экскурсию в музей и на пирамиды в Гизе на троих (я, муж и дочь 10 лет). Выехали в 3 часа ночи на новеньком комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, доехали до
o
olga
2 ноя 2025
Мы приехали из Шарм-эш-Шейха, дорога на машине заняла около 5 часов туда и 5 часов обратно, и поездка совершенно не была утомительной. Мы посетили Египетский музей, прокатились по Нилу, увидели
~
~Сергей
2 ноя 2025
Нас забрали из отеля в Шарм-эль-Шейх примерно в 3 часа, затем мы направились в Каир. Всё прошло гладко. В Каире мы встретили гида, который заранее купил билеты, и он провёл
Е
Елизавета
1 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия на пирамиды — оправдало все ожидания! Посетили Египетский музей, прокатились на очень красивой лодке по Нилу — советую брать лодку за 50 долларов на компанию, она намного
Ф
Федор
31 окт 2025
В целом все понравилось!
Забрали нас на 25 мин позже, терпимая погрешность. Нас было 6 человек, две семьи, два ребенка.
Водитель по пути что-то рассказывал и был вежлив, однако этот египетский стиль
Забрали нас на 25 мин позже, терпимая погрешность. Нас было 6 человек, две семьи, два ребенка.
Водитель по пути что-то рассказывал и был вежлив, однако этот египетский стиль
Е
Елена
30 окт 2025
Рекомендую к посещению данную экскурсию. Забрали из отеля во время, дорога заняла, как и обещали, пять с половиной часов. По дороге была остановка для туалета и перекуса. В Каире нас
М
Михаил
29 окт 2025
Смотреть пирамиды и сфинкса нужно, очень понравилось, но с другим организатором. Вместо лишнего времени в Каирском музее, который мы пробежали за полчаса, нам предлагают безобразную прогулку по Нилу. Там смотреть
Руби
Ответ организатора:
Спасибо вам за ваш отзыв. Нам очень жаль, что впечатления от поездки не полностью соответствовали вашим ожиданиям. Мы всегда стремимся
I
Irina
15 окт 2025
Если коротко: ребята отличные, рекомендую 100%
Для тех, кто как я перед экскурсией читает массу отзывов расскажу как было у меня. Надеюсь, такой подход у ребят будет всегда:
1. Забота с самого
Для тех, кто как я перед экскурсией читает массу отзывов расскажу как было у меня. Надеюсь, такой подход у ребят будет всегда:
1. Забота с самого
1. Забота с самого
А
Алексей
14 окт 2025
Экскурсия прошла отлично,была мини группа 5 человек. В Каире встретил гид Шериф, очень интересно все рассказывает с юмором,отличный фотограф, показал секретные места,где нет практически людей. Экскурсию рекомендую,ребятам с команды Руби респект)
