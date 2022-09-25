Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Пиратская яхта «Sina Dream»

Пиратская яхта «Sina Dream»
Пиратская яхта «Sina Dream»
Пиратская яхта «Sina Dream»
Пиратская яхта «Sina Dream»
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Описание

SINA DREAM – современная четырехпарусная моторная яхтаповышенной комфортабельности, достигающая скорости 9 узлов в водах Красного моря.
Яхта имеет верхнюю палубу, оборудованную удобными лежаками, где можно понежиться под солнышком и комфортабельные каюты на нижней палубе.

Еще одной изюминкой "Sina Dream" являются плетеные качели, на которых можно покататься, любуясь морем и наслаждаясь морским бризом.
На «Пиратской яхте» будут остановки для плавания с маской, где вы насладитесь красотой кораллов и разнообразием подводного мира Красного моря. Вдоволь накупавшись, вас будет ждать обед из морепродуктов.

Мы наполним Ваш отдых новыми красками, положительными эмоциями и незабываемыми впечатлениями!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание прогулка на яхте (6 часов) обед из море продуктов
  • Напитки без ограничения
Что не входит
  • Фото и видео материалы
  • Сделанные фотографом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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