Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

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Описание

SINA DREAM – современная четырехпарусная моторная яхтаповышенной комфортабельности, достигающая скорости 9 узлов в водах Красного моря.

Яхта имеет верхнюю палубу, оборудованную удобными лежаками, где можно понежиться под солнышком и комфортабельные каюты на нижней палубе.



Еще одной изюминкой "Sina Dream" являются плетеные качели, на которых можно покататься, любуясь морем и наслаждаясь морским бризом.

На «Пиратской яхте» будут остановки для плавания с маской, где вы насладитесь красотой кораллов и разнообразием подводного мира Красного моря. Вдоволь накупавшись, вас будет ждать обед из морепродуктов.



Мы наполним Ваш отдых новыми красками, положительными эмоциями и незабываемыми впечатлениями!