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ухоженный. На полу ковры. Было две остановки для купания и остановка у Белого острова(чудо природы). Капитан-приятный, ухоженный мужчина. Шеф-повор вообще сказка! Обед был очень вкусный и разнообразный! Члены команды очень следят за безопасностью туристов во время купания. С группой к рифу плывут инструкторы. Я не ныряла,просто плава около яхты. С меня глаз не спускали,каждые пять минут кричали мне:"все нормально?"Не минуты не пожалела,что поехала на эту экскурсию. Конечно же ходили без парусов,на маторе. Здесь никто с парусами не ходит. Впечатление осталось прекрасное!