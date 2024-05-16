1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Под бойкую пиратскую музыку вы подниметесь на борт и отправитесь навстречу приключениям»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
Групповая
8.5 часов
Путешествие на пиратском судне в Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Комфорт, элегантность и атмосферный дизайн Парусная лодка PIRATES — это деревянное парусное судно, на борту которго вы сможете почувствовать себя героями приключенческого романа о пиратах и поисках сокровищ»
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$70 за человека
Групповая
4 часа
Вечерняя прогулка на пиратской яхте «Sina Dream»
«На борту пиратской яхты вас ждет вкусный разнообразный ужин из морепродуктов, мяса, птицы, овощей и фруктов»
Расписание: Ежедневно в 17:00
$38 за человека
Групповая
8 часов
Пиратская яхта «Sina Dream»
«На «Пиратской яхте» будут остановки для плавания с маской, где вы насладитесь красотой кораллов и разнообразием подводного мира Красного моря»
Расписание: Ежедневно в 08:00
$77 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 мая 2024Прогулка была прекрасная! Члены команды работали профессионально и слаженно. Все милые и улыбчивые,готовые исполнить все ваши пожелания. Караблик чистый и
- ИИрина29 февраля 2024Незабываемое морское путешествие на яхте! Высокий уровень организации тура, продумано все до мелочей! Обед был очень вкусный, красивейший риф. Огромное спасибо Махмуду за организацию этой экскурсии! Однозначно рекомендуем только его тур! День рождение получился незабываемым!! Спасибо!!!
- ККприлл26 января 2024Хочу выразить огромную благодарность Махмуду за организацию экскурсии! Ездил на пиратской яхте, все очень понравилось. Яхта новая, комфортная, вкусное питание,
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Пираты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Пираты" можно забронировать 4 экскурсии от 38 до 77. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «Пираты», 3 ⭐ отзыва, цены от €38. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август