Экскурсии с пиратской тематикой

Найдено 4 экскурсии в категории «Пираты» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €38. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Красному морю - на пиратском корабле (в группе)
Групповая
6 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Под бойкую пиратскую музыку вы подниметесь на борт и отправитесь навстречу приключениям»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Путешествие на пиратском судне в Рас-Мохаммед
Групповая
8.5 часов
1 отзыв
Путешествие на пиратском судне в Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Комфорт, элегантность и атмосферный дизайн Парусная лодка PIRATES — это деревянное парусное судно, на борту которго вы сможете почувствовать себя героями приключенческого романа о пиратах и поисках сокровищ»
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$70 за человека
Вечерняя прогулка на пиратской яхте «Sina Dream»
🛥 На яхте
Групповая
4 часа
Вечерняя прогулка на пиратской яхте «Sina Dream»
«На борту пиратской яхты вас ждет вкусный разнообразный ужин из морепродуктов, мяса, птицы, овощей и фруктов»
Расписание: Ежедневно в 17:00
$38 за человека
Пиратская яхта «Sina Dream»
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
Пиратская яхта «Sina Dream»
«На «Пиратской яхте» будут остановки для плавания с маской, где вы насладитесь красотой кораллов и разнообразием подводного мира Красного моря»
Расписание: Ежедневно в 08:00
$77 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Путешествие на пиратском судне в Рас-Мохаммед
    Прогулка была прекрасная! Члены команды работали профессионально и слаженно. Все милые и улыбчивые,готовые исполнить все ваши пожелания. Караблик чистый и
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    ухоженный. На полу ковры. Было две остановки для купания и остановка у Белого острова(чудо природы). Капитан-приятный, ухоженный мужчина. Шеф-повор вообще сказка! Обед был очень вкусный и разнообразный! Члены команды очень следят за безопасностью туристов во время купания. С группой к рифу плывут инструкторы. Я не ныряла,просто плава около яхты. С меня глаз не спускали,каждые пять минут кричали мне:"все нормально?"Не минуты не пожалела,что поехала на эту экскурсию. Конечно же ходили без парусов,на маторе. Здесь никто с парусами не ходит. Впечатление осталось прекрасное!

  • И
    Ирина
    29 февраля 2024
    По Красному морю - на пиратском корабле (в группе)
    Незабываемое морское путешествие на яхте! Высокий уровень организации тура, продумано все до мелочей! Обед был очень вкусный, красивейший риф. Огромное спасибо Махмуду за организацию этой экскурсии! Однозначно рекомендуем только его тур! День рождение получился незабываемым!! Спасибо!!!
    Незабываемое морское путешествие на яхте! Высокий уровень организации тура, продумано все до мелочей! Обед был оченьНезабываемое морское путешествие на яхте! Высокий уровень организации тура, продумано все до мелочей! Обед был оченьНезабываемое морское путешествие на яхте! Высокий уровень организации тура, продумано все до мелочей! Обед был оченьНезабываемое морское путешествие на яхте! Высокий уровень организации тура, продумано все до мелочей! Обед был оченьНезабываемое морское путешествие на яхте! Высокий уровень организации тура, продумано все до мелочей! Обед был оченьНезабываемое морское путешествие на яхте! Высокий уровень организации тура, продумано все до мелочей! Обед был очень
  • К
    Кприлл
    26 января 2024
    По Красному морю - на пиратском корабле (в группе)
    Хочу выразить огромную благодарность Махмуду за организацию экскурсии! Ездил на пиратской яхте, все очень понравилось. Яхта новая, комфортная, вкусное питание,
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    красивые кораллы! Хотел бы особенно отметить порядочность Махмуда! Вовремя приехал в отель, отвез на экскурсию, договорился чтобы за нами присмотрели во время плавания с масками, потом забрал вовремя с экскурсии, так же отвез в отель! Машина чистая и комфортная, работает кондиционер, всегда спрашивал не хотим мы ли попить, какую музыку, не жарко ли нам! Махмуд очень надежный гид, смело можно ему довериться, с ним безопасности! Рекомендую!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Пираты»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Красному морю - на пиратском корабле (в группе)
  2. Путешествие на пиратском судне в Рас-Мохаммед
  3. Вечерняя прогулка на пиратской яхте «Sina Dream»
  4. Пиратская яхта «Sina Dream»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Пираты" можно забронировать 4 экскурсии от 38 до 77. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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