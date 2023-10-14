Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»

Прокатиться по волнам, исследовать подводный мир и насладиться обедом на яхте

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Эта экскурсия особенно понравится любителям совместить морскую прогулку с плаванием в маске среди разноцветных рыбок на коралловом рифе. Море у острова Тиран — идеальная локация для наблюдения за жизнью морских обитателей. Скоростной катер и услуги капитана — в вашем распоряжении. Вы сами выбираете, куда отправиться, а мы подскажем, где лучше сделать остановки.
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Ближайшие даты:
14
окт
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Первое место назначения — коралловые рифы у острова Тиран. Вы сами решаете, где остановиться, а капитан подскажет места, где лучше всего погружаться. Подводный мир здесь словно создан для дайвинга, он красочен и разнообразен.
  • Сделаем ещё несколько остановок, чтобы вы увидели «египетские Мальдивы», поплавали с масками и трубками, а если повезёт — высадились на острове с белоснежным пляжем.
  • Проголодались? Наш кок приготовит для вас барбекю-обед и освежающие напитки.
  • В конце путешествия мы организуем трансфер обратно в отель.

Организационные детали

  • За 24 часа до отправления мы свяжемся с вами и попросим внести полную оплату.
  • В стоимость входит прокат оборудования для дайвинга и работа инструктора.
  • Обед и безалкогольные напитки включены в стоимость. Имейте в виду, что закон страны запрещает употреблять алкоголь на яхте.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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