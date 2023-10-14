Прокатиться по волнам, исследовать подводный мир и насладиться обедом на яхте
Эта экскурсия особенно понравится любителям совместить морскую прогулку с плаванием в маске среди разноцветных рыбок на коралловом рифе. Море у острова Тиран — идеальная локация для наблюдения за жизнью морских обитателей. Скоростной катер и услуги капитана — в вашем распоряжении. Вы сами выбираете, куда отправиться, а мы подскажем, где лучше сделать остановки.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Первое место назначения — коралловые рифы у острова Тиран. Вы сами решаете, где остановиться, а капитан подскажет места, где лучше всего погружаться. Подводный мир здесь словно создан для дайвинга, он красочен и разнообразен.
- Сделаем ещё несколько остановок, чтобы вы увидели «египетские Мальдивы», поплавали с масками и трубками, а если повезёт — высадились на острове с белоснежным пляжем.
- Проголодались? Наш кок приготовит для вас барбекю-обед и освежающие напитки.
- В конце путешествия мы организуем трансфер обратно в отель.
Организационные детали
- За 24 часа до отправления мы свяжемся с вами и попросим внести полную оплату.
- В стоимость входит прокат оборудования для дайвинга и работа инструктора.
- Обед и безалкогольные напитки включены в стоимость. Имейте в виду, что закон страны запрещает употреблять алкоголь на яхте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 1019 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальные
Водные развлечения
Подводное плавание
Животные
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
На весь день
На яхте
Белый остров
Популярные места
Природа и пейзажи
Остров Тиран
Гастрономические
На острова
Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха
Групповая
9 часов
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Ощутить всю прелесть отдыха на яхте в Красном море
от шлагбаума вашего отеля
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
€25 за человека
Групповая
9 часов
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
Открыть природу заповедника Рас-Мохаммед, заняться дайвингом и отдохнуть на белоснежном пляже
у вашего отеля
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
у вашего отеля
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
€120 за всё до 7 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду