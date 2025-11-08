Мечтаете о роскошной морской прогулке? Морская VIP-прогулка на яхте в Шарм-Эль-Шейхе - это возможность арендовать яхту на 6-8 часов с командой и русскоговорящим гидом. Вы сможете выбрать маршрут, будь то

заповедник Рас-Мохаммед или Белый остров. В программе купание в чистейшем море, обед на борту и увлекательные рассказы о местных достопримечательностях. Также возможна организация праздника или дайвинга на красочных рифах. В стоимость включены аренда яхты, работа гида, страховка, обед и трансфер

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Идеальный день на яхте

Утром мы заберем вас из отеля и на микроавтобусе доставим в порт (дорога недолгая — от 10 до 30 минут). Маршрут плавания мы обсудим заранее: например, можно отправиться в заповедник Рас-Мохаммед или на Белый остров, египетские Мальдивы. Куда бы не взяла курс яхта, вас ждут синие-синие морские просторы, ветер в волосах и, конечно, сотни разноцветных рыбок среди причудливых кораллов. Кроме того, в программе остановки для купания в чистейшем море и обед на борту.

Морская экскурсия

Всё время с вами будет гид из нашей команды, который с радостью расскажет о заповедных местах по маршруту, о Древнем Египте и местной жизни (любые темы — по вашим пожеланиям). Поделится полезной информацией о стране и ответит на вопросы.

Организационные детали

Оставшуюся после бронирования сумму необходимо оплатить не позднее, чем за 48 часов до начала прогулки.

Особенности формата

Яхта в вашем распоряжении на 6-8 часов. Ею управляет опытный капитан, на борту работает команда.

Весь день с вами будет русскоговорящий гид

Если вы хотите устроить праздник на борту, пишите — мы всё организуем

Что включено в стоимость

Аренда яхты, работа гида и страховка

Вкусный обед и безалкогольные напитки

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером из отеля и обратно

Дополнительные расходы (по желанию)