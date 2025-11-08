Воплотите мечту о собственной яхте на 6-8 часов! Шикарная яхта с командой и русскоговорящим гидом, подводный мир Красного моря и Синайские горы ждут вас
Мечтаете о роскошной морской прогулке? Морская VIP-прогулка на яхте в Шарм-Эль-Шейхе - это возможность арендовать яхту на 6-8 часов с командой и русскоговорящим гидом. Вы сможете выбрать маршрут, будь то читать дальшеуменьшить
заповедник Рас-Мохаммед или Белый остров.
В программе купание в чистейшем море, обед на борту и увлекательные рассказы о местных достопримечательностях. Также возможна организация праздника или дайвинга на красочных рифах. В стоимость включены аренда яхты, работа гида, страховка, обед и трансфер
Утром мы заберем вас из отеля и на микроавтобусе доставим в порт (дорога недолгая — от 10 до 30 минут). Маршрут плавания мы обсудим заранее: например, можно отправиться в заповедник Рас-Мохаммед или на Белый остров, египетские Мальдивы. Куда бы не взяла курс яхта, вас ждут синие-синие морские просторы, ветер в волосах и, конечно, сотни разноцветных рыбок среди причудливых кораллов. Кроме того, в программе остановки для купания в чистейшем море и обед на борту.
Морская экскурсия
Всё время с вами будет гид из нашей команды, который с радостью расскажет о заповедных местах по маршруту, о Древнем Египте и местной жизни (любые темы — по вашим пожеланиям). Поделится полезной информацией о стране и ответит на вопросы.
Организационные детали
Оставшуюся после бронирования сумму необходимо оплатить не позднее, чем за 48 часов до начала прогулки.
Особенности формата
Яхта в вашем распоряжении на 6-8 часов. Ею управляет опытный капитан, на борту работает команда.
Весь день с вами будет русскоговорящий гид
Если вы хотите устроить праздник на борту, пишите — мы всё организуем
Что включено в стоимость
Аренда яхты, работа гида и страховка
Вкусный обед и безалкогольные напитки
Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером из отеля и обратно
Дополнительные расходы (по желанию)
Если захотите, мы организуем для вас дайвинг. Детали уточняйте в личном сообщении.
Маски и ласты (по желанию)
Морепродукты к обеду; торт в честь праздника; нестандартный десерт и т. п. по запросу
Входные билеты в заповедник Рас-Мохаммед (если он войдет в маршрут) — 5$ взрослые, детям до 12 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 2027 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Геннадий
Все отлично за исключением гида который кроме того как провел инструктаж по погружению больше с него ни слова не услышали и яхта была оборудованна для большой группы а не для индивидуального отдыха. Обед замечательный, команда супер.
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Е
Евгений
Все ребята молодцы! Мы остались довольны. Учли все пожелания по маршруту! Дайвинг был отличный! Инструктор был на высоте. Яхта и трансфер так же порадовал!
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Евгений
Большое спасибо гиду Усаме, прекрасно ладил с детьми (3,5,11 лет). Если вы без детей, то наверное нет смысла переплаты за индивидуальную и можно воспользоваться групповой поездкой до Рас-Мохаммед и белый читать дальшеуменьшить
остров, т. к. остановка для дайвинга/снорклинга всего час + белый остров - 15-20 минут и еще раз останавливались для дайвинга на полчаса, грубо говоря - 2 часа плавание - 5-6 часов плыть на яхте. Но учитывая, что с детьми выбрали комфорт, нам все понравилось.
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Ирина
Нам все понравилось! Отличная яхта, очень большая. Мы были там вшестером, и было ооочень просторно. Яхта трехпалубная, на верхнем ярусе шезлонги для загара. Отличная команда, хороший гид. Очень понравился дайвинг. Каждое погружение стоит отдельно 15 долларов. Очень грамотный инструктор, все подробно объясняет, очень уверенный. Шикарный подводный мир… Рекомендую!
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И
Илья
Выбрали маршрут - Белый остров, Рас Мохаммед. Дата 05.01.23
Яхта большая и чистая, выглядит точно, как на фото. На верхнем ярусе - шезлонги, на среднем - есть тень и маты, на которых, в основном, все и проводили время. Персонал очень дружелюбный и внимательный. Понравилось абсолютно все!
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Е
Елена
Отличная команда! Огромная яхта. Прекрасный дайвинг. Замечательные фотографии! Самые приятные впечатления от приватного путешествия.
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