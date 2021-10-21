Морская VIP-прогулка на яхте с гидом

Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям

5
1 отзыв
Воплотите в реальность мечту о собственной яхте — хотя бы на 6-8 часов! В вашем распоряжении будет шикарная яхта с командой, за рассказы отвечает русскоговорящий гид.

Вы проплывете по интересному вам маршруту, полюбуетесь подводным миром Красного моря и Синайскими горами.

Если захотите, мы организуем для вас любой праздник, а также дайвинг на самых красочных рифах.
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом

Что вас ожидает

Идеальный день на яхте

Утром мы заберем вас из отеля и на микроавтобусе доставим в порт (дорога недолгая — от 10 до 30 минут). Маршрут плавания мы обсудим заранее: например, можно отправиться в заповедник Рас-Мохаммед или на Белый остров, египетские Мальдивы. Куда бы не взяла курс яхта, вас ждут синие-синие морские просторы, ветер в волосах и, конечно, сотни разноцветных рыбок среди причудливых кораллов. Кроме того, в программе остановки для купания в чистейшем море и обед на борту.

Морская экскурсия

Всё время с вами будет гид из нашей команды, который с радостью расскажет о заповедных местах по маршруту, о Древнем Египте и местной жизни (любые темы — по вашим пожеланиям). Поделится полезной информацией о стране и ответит на вопросы.

Организационные детали

Особенности формата

  • Яхта в вашем распоряжении на 6-8 часов. Ею управляет опытный капитан, на борту работает команда.
  • Весь день с вами будет русскоговорящий гид
  • Если вы хотите устроить праздник на борту, пишите — мы всё организуем

Что включено в стоимость

  • Аренда яхты, работа гида и страховка
  • Вкусный обед и безалкогольные напитки
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером из отеля и обратно
  • Маски и ласты

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Если захотите, мы организуем для вас дайвинг. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Морепродукты к обеду; торт в честь праздника; нестандартный десерт и т. п. по запросу
  • Входные билеты в заповедник Рас-Мохаммед (если он войдет в маршрут) — 3$ взрослые, детям до 12 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Карим
Карим
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Ирина
21 окт 2021
Нам все понравилось! Отличная яхта, очень большая. Мы были там вшестером, и было ооочень просторно. Яхта трехпалубная, на верхнем ярусе шезлонги для загара.
Отличная команда, хороший гид.
Очень понравился дайвинг. Каждое погружение стоит отдельно 15 долларов. Очень грамотный инструктор, все подробно объясняет, очень уверенный.
Шикарный подводный мир…
Рекомендую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

🎩ИндивидуальныеВодные🤿Подводное плавание🧒Для детей⚙️Необычные🛥На яхте#Рас-Мохаммед🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Шарм-Эль-Шейхе

VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
Индивидуальная экскурсия
3.7
3
$600
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
Вы когда-нибудь мечтали о собственной яхте
ежедневно в 8:00
Морская прогулка на яхте к затонувшему кораблю - остров Тиран
4.8
12
$27
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте к затонувшему кораблю - остров Тиран
Приглашаем вас в морское путешествие по бухтам Шарм-эль-Шейха к устью Акабского залива, где вы...
Ежедневно 8:00
VIP Пиратская яхта «Sina Dream»
$75
за 1 чел.
VIP Пиратская яхта «Sina Dream»
Морское путешествие на самой крупной яхте под парусами в Шарме - настоящем пиратском корабле! На...
Понедельник-среда-пятницу-воскресенье 8:00
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
Индивидуальная экскурсия
$32
за 1-2 чел.
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
Парасейлинг - прекрасная возможность получить заряд адреналина, доступная даже ребенку! Вы...
В течении дня с 10.00 - 16.00 по договоренности
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
4.8
13
$29.9
за 1 чел.
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
Пустыня - это самое необычное место на нашей планете
Ежедневно с 10:00
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
4.9
11
$80
за 1 чел.
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Под руководством профессионального тренера, управляющего процессом, вы пообщаетесь и поплаваете с...
Ежедневно в 10:30
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
Индивидуальная экскурсия
30
27
за 1 чел.
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
Подняться на парашюте над заливом Наама Бэй и насладиться волшебными панорамами
Супер-сафари 5 в 1 из Шарм Эль Шейха
$50
за 1 чел.
Супер-сафари 5 в 1 из Шарм Эль Шейха
Первая остановка в районе Трёх бассейнов для снорклинга; плаваем и наслаждаемся морем, солнцем и...
ежедневно
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
13ч
200
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день!
в среду в 04:30
К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха
4.4
45
$52
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в Каир! Этот город называют «Матерью мира» , ведь именно здесь зародилась одна из...
Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб
$29.9
за 1 чел.
Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб
Долина Вади-эль-Вешваш - одно из завораживающих мест на Синае
Воскресенье, среда и пятница в 07:30 (в зависимости от отеля)
Семь чудес Синая: лучшие приключения в пустыне и Голубая Лагуна
4.5
13
$30
за 1 чел.
Семь чудес Синая: лучшие приключения в пустыне и Голубая Лагуна
Мы собрали все самые увлекательные экскурсии Шарм-эль-Шейха, чтобы вы получили максимум впечатлений...
Ежедневно с 7:30 до 17:00

Карим проводит ещё 9 экскурсий

Пять приключений на Синае!
35
за 1 чел.
Пять приключений на Синае!
Устроить сафари в пустыне, посетить Малый каньон и заняться снорклингом в Голубой лагуне
ежедневно в 08:00
На квадроциклах — по Синайской пустыне!
13
за 1 чел.
На квадроциклах — по Синайской пустыне!
Покорить песчаные барханы, полюбоваться волшебными пейзажами и побывать в деревне бедуинов
ежедневно в 08:30 и 15:30
Морская прогулка к Коралловым островам
4
1
6ч 30м
25
за 1 чел.
Морская прогулка к Коралловым островам
Увидеть яркие коралловые ландшафты в окрестностях Шарм-эль-Шейха
ежедневно в 08:00
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
4
1
35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Полюбоваться розовыми скалами, покататься на верблюде и поплавать в Голубой дыре
в среду и воскресенье в 07:30
Дайвинг в фантастическом Красном море
5ч 30м
25
за 1 чел.
Дайвинг в фантастическом Красном море
Погрузиться с аквалангом вместе с инструктором в одном из трех мест на выбор
ежедневно в 08:00
Автобусная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
13ч
53
за 1 чел.
Автобусная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
Увидеть Египетские пирамиды и сокровища фараонов, открывая тысячелетнюю историю
во вторник, пятницу и воскресенье в 01:00
Катание на багги по пустыне!
25
за 1 чел.
Катание на багги по пустыне!
Исследовать фантастические египетские ландшафты (с трансфером из Шарм-эль-Шейха)
ежедневно в 08:15 и 15:30
Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе
10ч
35
за 1 чел.
Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе
Посетить каменное ущелье, увидеть изумрудное озеро, покататься на верблюдах и искупаться в море
в среду и воскресенье в 06:00
Дельфинарий в Шарм-эль-Шейхе
20
за 1 чел.
Дельфинарий в Шарм-эль-Шейхе
Посмотреть яркое и веселое шоу, удивиться сообразительности дельфинов и оценить их таланты
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
🇪🇬