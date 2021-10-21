Что вас ожидает
Идеальный день на яхте
Утром мы заберем вас из отеля и на микроавтобусе доставим в порт (дорога недолгая — от 10 до 30 минут). Маршрут плавания мы обсудим заранее: например, можно отправиться в заповедник Рас-Мохаммед или на Белый остров, египетские Мальдивы. Куда бы не взяла курс яхта, вас ждут синие-синие морские просторы, ветер в волосах и, конечно, сотни разноцветных рыбок среди причудливых кораллов. Кроме того, в программе остановки для купания в чистейшем море и обед на борту.
Морская экскурсия
Всё время с вами будет гид из нашей команды, который с радостью расскажет о заповедных местах по маршруту, о Древнем Египте и местной жизни (любые темы — по вашим пожеланиям). Поделится полезной информацией о стране и ответит на вопросы.
Организационные детали
Особенности формата
- Яхта в вашем распоряжении на 6-8 часов. Ею управляет опытный капитан, на борту работает команда.
- Весь день с вами будет русскоговорящий гид
- Если вы хотите устроить праздник на борту, пишите — мы всё организуем
Что включено в стоимость
- Аренда яхты, работа гида и страховка
- Вкусный обед и безалкогольные напитки
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером из отеля и обратно
- Маски и ласты
Дополнительные расходы (по желанию)
- Если захотите, мы организуем для вас дайвинг. Детали уточняйте в личном сообщении.
- Морепродукты к обеду; торт в честь праздника; нестандартный десерт и т. п. по запросу
- Входные билеты в заповедник Рас-Мохаммед (если он войдет в маршрут) — 3$ взрослые, детям до 12 лет бесплатно