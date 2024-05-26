Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря

Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе

за всё до 6 чел.

€ 650 за всё до 6 чел.

Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены

за всё до 10 чел.

€ 650 за всё до 10 чел.

Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям

Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед

за всё до 4 чел.

€ 220 за всё до 4 чел.

Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы

Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)

Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове

Расписание: Каждый день в 17-00

от $ 25 за человека

за всё до 10 чел.

$ 700 за всё до 10 чел.

Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир Рас-Мохаммеда и красоты Белого острова на комфортабельной яхте

за всё до 6 чел.

$ 650 за всё до 6 чел.

Начало: Место встречи по договоренности с гидом

Исключительное путешествие на яхте с дайвингом и обедом - идеальный выбор для уединенного отдыха в Шарм-Эль-Шейхе

Провести день в открытом море, побывать на египетских Мальдивах и погрузиться в воду среди кораллов

🛥 На яхте

Индивидуальная

9 часов

Аренда яхты в Шарм-Эль-Шейхе Начало: Ваша гостиница (шлагбаум) «Шарм-эль-Шейх — прекрасное место для круиза на яхте, ведь здесь находится один из самых великолепных коралловых рифов в мире, а также множество живописных бухт и островов»

Расписание: Каждый день с 08:00 до 17:00 и с 17:00 до 21:00.