1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Морская прогулка: на белоснежной комфортабельной яхте вы отправитесь к национальному заповеднику Рас-Мохаммед и с воды полюбуетесь его пейзажами»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Круиз
5 часов
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Огни побережья Шарм-эль-Шейха с палубы роскошной яхты, завораживающее отражение бликов луны на волнах, звёздное небо, ужин от шеф-повара, фольклорное арабское шоу — всё это ждёт вас в путешествии»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€20 за человека
Индивидуальная
8 часов
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
«Имейте в виду, что закон страны запрещает употреблять алкоголь на яхте»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
«Куда бы не взяла курс яхта, вас ждут синие-синие морские просторы, ветер в волосах и, конечно, сотни разноцветных рыбок среди причудливых кораллов»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€650 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены: трансфер до порта и обратно (ехать около 15 минут), прогулка на яхте, обед с безалкогольными напитками»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
«Поплаваете с масками вдоль кораллов вдали от яхт с шумными толпами и изучите знаменитые рифы Джексон и Гордон»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Круиз
8 часов
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«08:00 — трансфер начинает забирать путешественников с отелей, везёт в порт, где вы познакомитесь с вашим гидом10:00 — отправление в море на круизной яхте»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
«Приглашаем провести день на комфортабельной трехпалубной яхте:»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Круиз
5 часов
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Приглашаем вас принять участие в романтичном вечернем круизе на яхте»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Групповая
9 часов
На яхте к острову Тиран с дайвингом
Начало: По договоренности
«Наши яхты комфортны и безопасны»
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $25 за человека
Индивидуальная
6 часов
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваш отель
«Вы когда-нибудь мечтали о собственной яхте»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$700 за всё до 10 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров с сноркелингом
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир Рас-Мохаммеда и красоты Белого острова на комфортабельной яхте
Начало: Ваш отель
«Путешествие в национальный морской заповедник Рас-Мохаммед и Белый остров на белоснежной яхте — 3 остановки для снорклинга с профессиональным инструктором — обед BBQ, безалкогольные напитки»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Групповая
8.5 часов
Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Ваш комфорт на наших яхтах Все яхты, на которых мы работаем новые»
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$35 за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивная яхта с дайвингом и обедом в Шарм-Эль-Шейх от Кока
Исключительное путешествие на яхте с дайвингом и обедом - идеальный выбор для уединенного отдыха в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«All inclusive Незабываемая Индивидуальная поездка на яхте к о»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
«Мы отправимся к заповеднику и Белому острову на белоснежной яхте»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$31 за человека
Групповая
9 часов
К острову Тиран на белоснежной яхте
«Приглашаем совершить морское путешествие на белоснежной яхте в акватории заповедника "Остров Тиран"»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$35 за человека
Билет на борт
4 часа
Вечерняя прогулка на яхте
«Приглашаем совершить вечерную романтическую морскую прогулку на яхте с ужином и шоу программой»
Расписание: Ежедневно в 17:00
$31 за человека
Групповая
4 часа
Вечерняя прогулка на пиратской яхте «Sina Dream»
«Жемчужиной флота в Шарм эль Шейхе является деревянная, парусно - моторная яхта "Sina Dream"»
Расписание: Ежедневно в 17:00
$38 за человека
Групповая
8 часов
Пиратская яхта «Sina Dream»
«Яхта имеет верхнюю палубу, оборудованную удобными лежаками, где можно понежиться под солнышком и комфортабельные каюты на нижней палубе»
Расписание: Ежедневно в 08:00
$77 за человека
Групповая
9 часов
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
Провести день в открытом море, побывать на египетских Мальдивах и погрузиться в воду среди кораллов
Начало: Шарм-эль-Шейхе
«А ещё на яхте вам подадут обед — рис, пасту, картофель, салаты, рыбу, колбасы и многое другое»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Аренда яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Ваша гостиница (шлагбаум)
«Шарм-эль-Шейх — прекрасное место для круиза на яхте, ведь здесь находится один из самых великолепных коралловых рифов в мире, а также множество живописных бухт и островов»
Расписание: Каждый день с 08:00 до 17:00 и с 17:00 до 21:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$640 за всё до 10 чел.
Групповая
12 часов
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Начало: У вашего отеля
«Затем отправимся на морскую прогулку на VIP-яхте и сделаем остановки для снорклинга»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
€60 за человека
Индивидуальная
6 часов
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
Насладиться прогулкой по Красному морю с максимальным комфортом
Начало: У вашего отеля
«Ваше морское путешествие пройдёт на комфортабельной яхте с опытной русскоговорящей командой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€520 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Отдохнуть на современной яхте и поплавать с разноцветными рыбками на экскурсии «всё включено»
Начало: У вашего отеля
«Мы будем будет сопровождать вас на яхте и регулировать маршрут согласно пожеланиям и погодным условиям»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
650€553 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
День в Красном море на индивидуальной яхте
Отправиться из Шарм-эль-Шейха на морскую прогулку и понырять возле трёх коралловых рифов
Начало: У вашего отеля
«Мы привезём вас из отеля на причал и на яхте отправимся в сторону острова Тиран»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€650 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 мая 2024К самой экскурсии претензий нет, все было хорошо, позитивно. Снорклинг, дайвинг, красивое море, дельфинов даже видели. Но! На сайте экскурсия была
- ВВиктория25 мая 2024Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
- РРената21 мая 2024Все понравилось
- EELENA20 мая 2024Долго молчала, однако, далее не могу скрывать ото всех свои впечатления об одной из самых ярких и запоминающихся экскурсиях. Мохаммед
- TTatibast18 мая 2024Все понравилось! Чудесно провели вечер, вкусно поужинали, посмотрели интересное шоу, потанцевали, полюбовались огнями ночного города! Гости участвовали в шоу программе. Было легко и весело! Очень позитивная обстановка! Всем советуем! Очень романтично провести вечер в море на яхте!
- ААнна17 мая 2024Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
- ЮЮлия17 мая 2024Это потрясающие впечатления, полное счастье, обязательно возьмите дайвинг. Отличные виды, красивые рифы, безумное количество рыб. Самая замечательная команда лодки Самира
- ИИрина17 мая 2024Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
- ААлексей15 мая 2024В данной экскурсии Махмуд к сожалению является посредником, но делает все возможное для удобства гостей. Вам обеспечен индивидуальный трансфер, который
- ААлина11 мая 2024Махмуд просто лучший гид из всех с которыми мы когда-либо встречались! Приехал вовремя, без задержек, сразу представился и рассказал о себе.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На яхте»
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Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Шарм-Эль-Шейхе в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Египта, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август