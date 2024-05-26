Прогулки на яхте в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 25 экскурсий в категории «На яхте» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €20, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
48 отзывов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Морская прогулка: на белоснежной комфортабельной яхте вы отправитесь к национальному заповеднику Рас-Мохаммед и с воды полюбуетесь его пейзажами»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
1 отзыв
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Огни побережья Шарм-эль-Шейха с палубы роскошной яхты, завораживающее отражение бликов луны на волнах, звёздное небо, ужин от шеф-повара, фольклорное арабское шоу — всё это ждёт вас в путешествии»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20 за человека
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
«Имейте в виду, что закон страны запрещает употреблять алкоголь на яхте»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
650 за всё до 6 чел.
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
«Куда бы не взяла курс яхта, вас ждут синие-синие морские просторы, ветер в волосах и, конечно, сотни разноцветных рыбок среди причудливых кораллов»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
650 за всё до 10 чел.
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены: трансфер до порта и обратно (ехать около 15 минут), прогулка на яхте, обед с безалкогольными напитками»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
Водная прогулка и снорклинг с инструктором
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
«Поплаваете с масками вдоль кораллов вдали от яхт с шумными толпами и изучите знаменитые рифы Джексон и Гордон»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
2 отзыва
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«08:00 — трансфер начинает забирать путешественников с отелей, везёт в порт, где вы познакомитесь с вашим гидом10:00 — отправление в море на круизной яхте»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
25 отзывов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
«Приглашаем провести день на комфортабельной трехпалубной яхте
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Приглашаем вас принять участие в романтичном вечернем круизе на яхте»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
На яхте к острову Тиран с дайвингом
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
13 отзывов
На яхте к острову Тиран с дайвингом
Начало: По договоренности
«Наши яхты комфортны и безопасны»
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $25 за человека
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваш отель
«Вы когда-нибудь мечтали о собственной яхте»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$700 за всё до 10 чел.
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед на яхте
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров с сноркелингом
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир Рас-Мохаммеда и красоты Белого острова на комфортабельной яхте
Начало: Ваш отель
«Путешествие в национальный морской заповедник Рас-Мохаммед и Белый остров на белоснежной яхте — 3 остановки для снорклинга с профессиональным инструктором — обед BBQ, безалкогольные напитки»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
🛥 На яхте
Групповая
8.5 часов
1 отзыв
Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Ваш комфорт на наших яхтах Все яхты, на которых мы работаем новые»
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$35 за человека
All inclusive индивидуальная поездка на яхте с дайвингом и обедом от кока
🛥 На яхте
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Эксклюзивная яхта с дайвингом и обедом в Шарм-Эль-Шейх от Кока
Исключительное путешествие на яхте с дайвингом и обедом - идеальный выбор для уединенного отдыха в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«All inclusive Незабываемая Индивидуальная поездка на яхте к о»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
3 отзыва
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
«Мы отправимся к заповеднику и Белому острову на белоснежной яхте»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$31 за человека
К острову Тиран на белоснежной яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
2 отзыва
К острову Тиран на белоснежной яхте
«Приглашаем совершить морское путешествие на белоснежной яхте в акватории заповедника "Остров Тиран"»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$35 за человека
Вечерняя прогулка на яхте
🛥 На яхте
Билет на борт
4 часа
Вечерняя прогулка на яхте
«Приглашаем совершить вечерную романтическую морскую прогулку на яхте с ужином и шоу программой»
Расписание: Ежедневно в 17:00
$31 за человека
Вечерняя прогулка на пиратской яхте «Sina Dream»
🛥 На яхте
Групповая
4 часа
Вечерняя прогулка на пиратской яхте «Sina Dream»
«Жемчужиной флота в Шарм эль Шейхе является деревянная, парусно - моторная яхта "Sina Dream"»
Расписание: Ежедневно в 17:00
$38 за человека
Пиратская яхта «Sina Dream»
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
Пиратская яхта «Sina Dream»
«Яхта имеет верхнюю палубу, оборудованную удобными лежаками, где можно понежиться под солнышком и комфортабельные каюты на нижней палубе»
Расписание: Ежедневно в 08:00
$77 за человека
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
Провести день в открытом море, побывать на египетских Мальдивах и погрузиться в воду среди кораллов
Начало: Шарм-эль-Шейхе
«А ещё на яхте вам подадут обед — рис, пасту, картофель, салаты, рыбу, колбасы и многое другое»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Аренда яхты в Шарм-Эль-Шейхе
🛥 На яхте
Индивидуальная
9 часов
Аренда яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Ваша гостиница (шлагбаум)
«Шарм-эль-Шейх — прекрасное место для круиза на яхте, ведь здесь находится один из самых великолепных коралловых рифов в мире, а также множество живописных бухт и островов»
Расписание: Каждый день с 08:00 до 17:00 и с 17:00 до 21:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$640 за всё до 10 чел.
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛻 На квадроциклах
Групповая
12 часов
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Начало: У вашего отеля
«Затем отправимся на морскую прогулку на VIP-яхте и сделаем остановки для снорклинга»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
60 за человека
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
Насладиться прогулкой по Красному морю с максимальным комфортом
Начало: У вашего отеля
«Ваше морское путешествие пройдёт на комфортабельной яхте с опытной русскоговорящей командой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
520 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
🛥 На яхте
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Отдохнуть на современной яхте и поплавать с разноцветными рыбками на экскурсии «всё включено»
Начало: У вашего отеля
«Мы будем будет сопровождать вас на яхте и регулировать маршрут согласно пожеланиям и погодным условиям»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
650553 за всё до 8 чел.
День в Красном море на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
День в Красном море на индивидуальной яхте
Отправиться из Шарм-эль-Шейха на морскую прогулку и понырять возле трёх коралловых рифов
Начало: У вашего отеля
«Мы привезём вас из отеля на причал и на яхте отправимся в сторону острова Тиран»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
650 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    На яхте к острову Тиран с дайвингом
    К самой экскурсии претензий нет, все было хорошо, позитивно. Снорклинг, дайвинг, красивое море, дельфинов даже видели. Но! На сайте экскурсия была
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    забронирована за 50$/2 чел., на сайте оплачивать не стали, т. к. курс был невыгодный. Когда нас привезли в порт, сказали, что мы должны заплатить 100$. Мы начали возмущаться почему цена выросла в 2 раза, они стали куда-то звонить, через какое-то время сказали ну ладно можете заплатить 50$. Я написала в чат, с кем предварительно общалась по экскурсии, описала ситуацию, спросила не будет ли проблем- в ответ полный игнор, хотя сообщение прочитано. Больше на этом сайте бронировать не буду. На других сайтах такой же ценник, даже у зазывал на пляже такой же ценник.

  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
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    дайвинга, потому что первое погружение вышло неудачным и у меня при мысли о погружении были страх и паника, но инструктор уговорил меня попробовать. И очень бережно, осторожно и внимательно меня инструктировал и погружался со мной, мне удалось успокоиться и насладиться дайвингом, опустились на 10 метров до самого дна👍👍👍 Инструкторы по снорклингу тоже молодцы, за всеми следили, сопровождали группу к красивым кораллам, показывали интересных рыб, ракушки итд. Обед был вкусным и сытными, всю дорогу на яхте был горячий чай и прохладительные напитки, вечером давали фрукты. Немного мешала громкая музыка на обратном пути, так как все уже были уставшие и хотели спать. Также было бы здорово если бы рассказали немного про остров Тиран и затонувший корабль, возле которого мы ныряли.

    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!
  • Р
    Рената
    21 мая 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Все понравилось
    Все понравилось
  • E
    ELENA
    20 мая 2024
    Тур в заповедник Рас-Мохаммед с обедом и прогулкой на яхте
    Долго молчала, однако, далее не могу скрывать ото всех свои впечатления об одной из самых ярких и запоминающихся экскурсиях. Мохаммед
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    - профессионал своего дела, к авторской экскурсии подошёл очень внимательно. Поверьте, что такая возможность, за сравнительно небольшую плату, окупается в несколько крат. Плюсы: Гид общается на свободном отличном русском языке; Гид профессионал, отлично знакомый с историей места, владеет фактами о местности, а также является носителем культурного кода региона; Ваша поездка проходит в комфортном автомобиле, в дороге предусмотрены прохладительные напитки; Остановки не совпадают с групповыми экскурсионными; Нет жесткого тайминга пребывания на одной локации; Гид помогает сделать очень красивые фотографии; Гид подходит индивидуально, охотно отвечает на все вопросы. Минусы: влюбляешься в красоту этих мест, что не хочется уезжать 🥺💔

  • T
    Tatibast
    18 мая 2024
    Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
    Все понравилось! Чудесно провели вечер, вкусно поужинали, посмотрели интересное шоу, потанцевали, полюбовались огнями ночного города! Гости участвовали в шоу программе. Было легко и весело! Очень позитивная обстановка! Всем советуем! Очень романтично провести вечер в море на яхте!
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
    Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
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    Все здорово. Валид очень помогал всем чем мог, просили его и о том, что не входило в экскурсию. По всем вопросам помог, потратил много личного времени на решение наших просьб. Предупрежу только заранее о фото и видеосъемке. Так как экскурсия индивидуальная, за свою работу фотограф возьмет стоимость как с большой группы. Весьма ощутимая сумма… когда платит один человек. Будьте к этому готовы. Если есть гоупро, то вам и не понадобится фото и видео сопровождение. Валида, как организатора рекомендую, однозначно!

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    На яхте к острову Тиран с дайвингом
    Это потрясающие впечатления, полное счастье, обязательно возьмите дайвинг. Отличные виды, красивые рифы, безумное количество рыб. Самая замечательная команда лодки Самира
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    (Samira), отдельное спасибо - благодаря этим людям и дайвинг не страшен, и настроение на весь отпуск, и куча эмоций! Обязательно рекомендую

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
    Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
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    обстановке. И я вам скажу провести вечер в море, на чудесной яхте, со вкусным ужином, интересным и весёлым шоу, под чудесную музыку оказалось отличной идеей! Все кто хотел принимали участие в шоу программе, кто танцевал, кто поднимался на третью палубу и наблюдал огни города! Спасибо организаторам за реализацию такой чудесной идеи как ужин в море!

  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
    В данной экскурсии Махмуд к сожалению является посредником, но делает все возможное для удобства гостей. Вам обеспечен индивидуальный трансфер, который
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    привезет вас в порт вовремя, без долгого ожидания посадки на яхту; русскоговорящий гид на яхте; обратный трансфер до отеля. Как всегда все на высшем уровне!

  • А
    Алина
    11 мая 2024
    Тур в заповедник Рас-Мохаммед с обедом и прогулкой на яхте
    Махмуд просто лучший гид из всех с которыми мы когда-либо встречались! Приехал вовремя, без задержек, сразу представился и рассказал о себе.
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    До экскурсии ехали на автомобиле с кондиционером, а не в шумном автобусе. Показал нас самые красивые места в заповеднике. Красота невероятная! Нам были предложены напитки на любой вкус! Стульчики и стол для удобства, а так же, что очень важно пляжный зонт от солнца! Махмуд очень внимательный и не навязчивый, сразу видно что профессионал. На протяжении всей экскурсии относился к нам с большим уважением. Спасибо Вам огромное!!! Будем рекомендовать вас своим друзьям и сами обязательно вернемся к вам на другие экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На яхте»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
  2. Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
  3. Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
  4. Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
  5. Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "На яхте" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 20 до 700 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Шарм-Эль-Шейхе в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Египта, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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