Провести день в открытом море, побывать на египетских Мальдивах и погрузиться в воду среди кораллов
Белоснежная яхта посреди лазурного моря — идеальное место для отдыха! Приглашаем вас на прогулку по территории национального парка Рас-Мохаммед. Вы позагораете, искупаетесь и пообедаете на борту. По желанию займётесь снорклингом или дайвингом. А ещё побродите по белоснежному песку на Белом острове, который называют местными Мальдивами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы отвезём вас туда, где вас ждёт целый день беззаботного отдыха! Вы можете заняться дайвингом или снорклингом на рифе или просто полежать в шезлонге, наслаждаясь солнцем и освежающим морским бризом.
По пути мы сделаем остановку на египетских Мальдивах — Белом острове с идеальным мелким песком. А ещё на яхте вам подадут обед — рис, пасту, картофель, салаты, рыбу, колбасы и многое другое.
Если вы решите заняться дайвингом, перед погружением вас ждёт инструктаж — вы узнаете язы жестов и азы подводного плавания. По желанию можете заказать услуги оператора, который проведёт фото- и видеосъёмку вашего погружения среди обитателей подводного мира.
Организационные детали
- Что включено: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе, водная прогулка на яхте, услуги инструктора по дайвингу, обед и напитки
- Дополнительные расходы: вход в национальный парк Рас-Мохаммед — $5, аренда оборудования для снорклинга — $2–3, дополнительные морепродукты — $5, услуги оператора — уточняйте в переписке
- Вас будет сопровождать опытная команда: капитан с помощником, повар и два сертифицированных инструктора по дайвингу, которые говорят на русском языке
- Дайвингом разрешено заниматься с 12 лет
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Шарм-эль-Шейхе
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Мохамед, я представитель лицензированного агентства в Хургаде. Мы организуем исторические, активные и морские экскурсии. Ждём вас в солнечном Египте.
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Групповые
Водные развлечения
Подводное плавание
Животные
Можно с детьми
Необычные
Летние
На весь день
Романтические
На яхте
Сноркелинг
Активности
Рас-Мохаммед
Природа и пейзажи
Популярные места
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