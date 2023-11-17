Белоснежная яхта посреди лазурного моря — идеальное место для отдыха! Приглашаем вас на прогулку по территории национального парка Рас-Мохаммед. Вы позагораете, искупаетесь и пообедаете на борту. По желанию займётесь снорклингом или дайвингом. А ещё побродите по белоснежному песку на Белом острове, который называют местными Мальдивами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы отвезём вас туда, где вас ждёт целый день беззаботного отдыха! Вы можете заняться дайвингом или снорклингом на рифе или просто полежать в шезлонге, наслаждаясь солнцем и освежающим морским бризом.

По пути мы сделаем остановку на египетских Мальдивах — Белом острове с идеальным мелким песком. А ещё на яхте вам подадут обед — рис, пасту, картофель, салаты, рыбу, колбасы и многое другое.

Если вы решите заняться дайвингом, перед погружением вас ждёт инструктаж — вы узнаете язы жестов и азы подводного плавания. По желанию можете заказать услуги оператора, который проведёт фото- и видеосъёмку вашего погружения среди обитателей подводного мира.

Организационные детали