На обзорной экскурсии вы полюбуетесь двумя мечетями и посетите христианский собор. Разберетесь, как и чем живут египтяне и, конечно, узнаете больше об истории и мифах Египта.
Поищете лучшие сувениры на восточном базаре, сделаете интересные фото в знаменитом кафе и прогуляетесь по сияющей площади Сохо.
Описание экскурсииМечети и христианский собор На улицах города вы ощутите атмосферу живого Востока. Звуки базара, аромат пряностей и шум местных торговцев создадут уникальный фон для ваших впечатлений. В каждом уличном киоске вам предложат восхитительные угощения: ароматные фалафели, закуски из хумуса и традиционный сладкий чай. Не забудьте попробовать местные сладости – в них заключена душа Египта. Возвращаясь к историческим достопримечательностям, вас ждет любование мечетями. Смотришь на изящные купола и минареты, и понимаешь, какой огромный след оставила исламская культура на этот край. Один из храмов, построенный много веков назад, расскажет вам о величии прошлого и духе веры, который до сих пор живет в сердцах местных жителей. Восточный базар и площадь Сохо Не упустите возможность посетить христианский собор, уникальный символ сосуществования различных религий. Его архитектура, пронизанная светом и тишиной, станет контрастом к насыщенному бурлению жизни на улицах. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу спокойствия и духовности. Завершая день прогулкой по площади Сохо, вы почувствуете, как город медленно погружается в вечернюю суету. Огни кафе сверкают, музыка звучит, и у вас появится шанс насладиться местными угощениями на свежем воздухе. Здесь, среди смеха людей и запаха уличной еды, вы поймете, что Египет — это не просто страна с богатой историей, но и современное место, полное жизни и ярких эмоций.
Ежедневно в 15:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Восточный базар
- Площадь Сохо
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
