Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На обзорной экскурсии вы полюбуетесь двумя мечетями и посетите христианский собор. Разберетесь, как и чем живут египтяне и, конечно, узнаете больше об истории и мифах Египта.



Поищете лучшие сувениры на восточном базаре, сделаете интересные фото в знаменитом кафе и прогуляетесь по сияющей площади Сохо.

Валид Ваш гид в Шарм-эш-Шейхе Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-9 человек Когда Ежедневно в 15:00. $12 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Мечети и христианский собор На улицах города вы ощутите атмосферу живого Востока. Звуки базара, аромат пряностей и шум местных торговцев создадут уникальный фон для ваших впечатлений. В каждом уличном киоске вам предложат восхитительные угощения: ароматные фалафели, закуски из хумуса и традиционный сладкий чай. Не забудьте попробовать местные сладости – в них заключена душа Египта. Возвращаясь к историческим достопримечательностям, вас ждет любование мечетями. Смотришь на изящные купола и минареты, и понимаешь, какой огромный след оставила исламская культура на этот край. Один из храмов, построенный много веков назад, расскажет вам о величии прошлого и духе веры, который до сих пор живет в сердцах местных жителей. Восточный базар и площадь Сохо Не упустите возможность посетить христианский собор, уникальный символ сосуществования различных религий. Его архитектура, пронизанная светом и тишиной, станет контрастом к насыщенному бурлению жизни на улицах. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу спокойствия и духовности. Завершая день прогулкой по площади Сохо, вы почувствуете, как город медленно погружается в вечернюю суету. Огни кафе сверкают, музыка звучит, и у вас появится шанс насладиться местными угощениями на свежем воздухе. Здесь, среди смеха людей и запаха уличной еды, вы поймете, что Египет — это не просто страна с богатой историей, но и современное место, полное жизни и ярких эмоций.

Ежедневно в 15:00. Выбрать дату