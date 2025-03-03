Шарм-эль-Шейх предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей Египта.
Групповая экскурсия включает посещение двух мечетей и христианского собора, где можно узнать о религиозных традициях региона.
Участники смогут погулять по восточному базару,
Групповая экскурсия включает посещение двух мечетей и христианского собора, где можно узнать о религиозных традициях региона.
Участники смогут погулять по восточному базару,
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть величественные мечети
- 🏛 Посетить коптский собор
- 🛍 Прогуляться по восточному базару
- 📸 Сделать фото в кафе Фарша
- 💃 Насладиться вечерней площадью Сохо
Что можно увидеть
- Мечеть Эль Мустафа
- Коптский собор «Жители неба»
- Олд Маркет
- Кафе Фарша
- Площадь Сохо
Описание экскурсии
Шарм-эль-Шейх и Египет: история и жизнь
Экскурсия продлится три часа: за это время, переезжая от одной достопримечательности к другой, вы познакомитесь с городом с разных сторон. Узнаете о его географическом положении, об истоках в библейские времена, о бурном развитии курорта. Как египтолог я буду рад рассказать и об истории и мифологии Египта в целом. А как местный житель — о быте египтян: традициях, семейном укладе, работе, досуге и национальной кухне. В нашей программе следующие остановки:
- Мечеть Эль Мустафа (осмотр снаружи). До постройки мечети Эль Сахаба в 2016 году Эль Мустафа была крупнейшей мечетью Шарма — однако красота ее не померкла. Вы полюбуетесь этим монументальным и притом изящным храмом, а я расскажу об особенностях ислама в Египте.
- Коптский собор «Жители неба». Многих путешественников удивляет, что Египет — самая христианская страна Ближнего Востока. Как эта конфессия закрепилась здесь и как чувствует себя сегодня? Поговорим об этом и посетим великолепную церковь с красочными витражами и росписями.
- Олд Маркет, или Старый город и базар. Наш город-курорт молодой, поэтому исторических зданий здесь вы не увидите. Но погрузитесь в колорит восточного базара: у вас будет свободное время (около 1 часа) для прогулки среди сувенирных магазинов и лавочек. А еще я покажу вам резную мечеть Эль Сахаба.
- Необыкновенное кафе Фарша — самое фотогеничное, сказочное и романтичное место в Шарм-эль-Шейхе, где обязан побывать каждый путешественник. Вас ждет обзорный вид на это фактурное кафе: повсюду здесь поломанные двери, кособокие лавки, битые кувшины и вазоны для цветов.
- Площадь Сохо — европеизированный уголок в Шарме, созданный для вечернего променада, чем мы и займемся. Вы не пропустите танцующий фонтан и сделаете отличные фотографии.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном туристическом минивэне Toyota Hiace, оборудованном кондиционером (при необходимости войдет коляска, детский беговел/велосипед)
- Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно
- Дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию лучше бронировать на вечернее время (можно так, чтобы вы успели на ужин в отеле, или отправиться знакомиться с городом после ужина)
- Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
в среду, пятницу и воскресенье в 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$13
|Дети до 7 лет
|$11
|Пенсионеры
|$12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 2888 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 мар 2025
Очень понравилась экскурсия.
Большое спасибо Мухамеду за созданную доброжелательную атмосферу поездки. Много узнали интересного о жизни египтян,исторических событиях,религии. Посетили колоритные места.
Экскурсовод с юмором и любовью к России,хорошо владеет русским языком. Совет - экскурсию приобретать по приезду,чтобы осталось время посетить особо понравившиеся локации.
Большое спасибо Мухамеду за созданную доброжелательную атмосферу поездки. Много узнали интересного о жизни египтян,исторических событиях,религии. Посетили колоритные места.
Экскурсовод с юмором и любовью к России,хорошо владеет русским языком. Совет - экскурсию приобретать по приезду,чтобы осталось время посетить особо понравившиеся локации.
Евгения
27 янв 2025
Благодарю гида за экскурсию! За 3 часа посетили все значимые места Шарм-Эль-Шейха. Атмоферную Farsha, мусульманские мечети, православный храм, старый город. В конце погуляли по площади Сохо. Единственное, что была пятница
D
Daurenbek
27 янв 2025
Все хорошо, интересные места. Советую
Е
Евгений
22 янв 2025
Экскурсия обязательна для посещения! Для знакомства с городом в непринужденной обстановке идеальный вариант. Много информации об истории и мифологии Египта в целом. А так как профессиональный гид местный житель —
Mark
19 янв 2025
Валид, спасибо!
Программа необходима для путешественников, особенно рекомендую в первые дни посещения Шарм Эль Шейха. Посмотрели все знакомые места, сейчас особенно красиво благодаря праздничному освещению. Особенно впечатлило отношение со стороны организатора: быстрая коммуникация, ответы на все возникающие вопросы, рекомендации по другим программам, советы по как сэкономить $. Экскурсия получилась насыщенная, динамичная.
Программа необходима для путешественников, особенно рекомендую в первые дни посещения Шарм Эль Шейха. Посмотрели все знакомые места, сейчас особенно красиво благодаря праздничному освещению. Особенно впечатлило отношение со стороны организатора: быстрая коммуникация, ответы на все возникающие вопросы, рекомендации по другим программам, советы по как сэкономить $. Экскурсия получилась насыщенная, динамичная.
Е
Елена
15 янв 2025
Всех приветствую! Мини-группа, спокойный образованный гид, интересные факты. У нас был не Валид, а его работник, но и по нему видно, что всё организовано хорошо. Спасибо за организацию, информацию и за всю экскурсию! Даже презентами наградил Валид, приехав на одну из локаций. Все прошло на высшем уровне.
А
Анастасия
28 дек 2024
Благодарю за классный вечер! Очень приятные впечатления осталось. Интересные рассказы об истории Шарм-эль-Шейха, красивые места, интересная культура, прекрасная организация. Всё супер!
Е
Елена
21 дек 2024
Были двое взрослых и ребенок 1 год, мы оказались в индивидуальной группе, сыну сделали мягкий подарок. Комфортный минивен, гид Мусса хорошо рассказал и ответил на вопросы. Мы рекомендуем эту компанию однозначно, будем заказывать еще.
Наталия
7 дек 2024
Нашим гидом был Ияд, всё подробно нам рассказал, отвечал на все вопросы) было дружелюбно и весело) время пролетело незаметно)
Р
Роман
13 ноя 2024
Все было очень хорошо: прекрасная организация, удобно, комфортно, интересно, профессионально. Спасибо!
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