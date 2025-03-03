О Ольга Очень понравилась экскурсия.

Большое спасибо Мухамеду за созданную доброжелательную атмосферу поездки. Много узнали интересного о жизни египтян,исторических событиях,религии. Посетили колоритные места.

Экскурсовод с юмором и любовью к России,хорошо владеет русским языком. Совет - экскурсию приобретать по приезду,чтобы осталось время посетить особо понравившиеся локации.

Евгения читать дальше и поющий фонтан, как оказалось, работает не с 6, а с семи часов - не стали ждать целый час, а просто пофотографировались в округе.

Водитель и гид были дружелюбные. Я была с ребенком - нам сделали приятные подарочки, за что отдельное спасибо! Автомобиль комфортный. На экскурсии помимо нас, был еще только один гость - поэтому получилась почти что индивидуальная поездка.

Экскурсию для ознакомления с городом рекомендую! Благодарю гида за экскурсию! За 3 часа посетили все значимые места Шарм-Эль-Шейха. Атмоферную Farsha, мусульманские мечети, православный храм, старый город. В конце погуляли по площади Сохо. Единственное, что была пятница

D Daurenbek Все хорошо, интересные места. Советую

Е Евгений читать дальше нам всё рассказали о быте египтян: укладе жизни, традициях и семейных ценностях.

Осмотрели Мечеть Эль Мустафа, Коптский собор «Жители неба», побывали в Старом городе, зашли на базар, заехали в самое инстаграмное кафе Фарша, а под конец полюбовались европеизированным Сохо. Спасибо за внимательное отношение, профессиональный подход и отличную цену! 💯рекомендую. Экскурсия обязательна для посещения! Для знакомства с городом в непринужденной обстановке идеальный вариант. Много информации об истории и мифологии Египта в целом. А так как профессиональный гид местный житель —

Mark Валид, спасибо!

Программа необходима для путешественников, особенно рекомендую в первые дни посещения Шарм Эль Шейха. Посмотрели все знакомые места, сейчас особенно красиво благодаря праздничному освещению. Особенно впечатлило отношение со стороны организатора: быстрая коммуникация, ответы на все возникающие вопросы, рекомендации по другим программам, советы по как сэкономить $. Экскурсия получилась насыщенная, динамичная.

Е Елена Всех приветствую! Мини-группа, спокойный образованный гид, интересные факты. У нас был не Валид, а его работник, но и по нему видно, что всё организовано хорошо. Спасибо за организацию, информацию и за всю экскурсию! Даже презентами наградил Валид, приехав на одну из локаций. Все прошло на высшем уровне.

А Анастасия Благодарю за классный вечер! Очень приятные впечатления осталось. Интересные рассказы об истории Шарм-эль-Шейха, красивые места, интересная культура, прекрасная организация. Всё супер!

Е Елена Были двое взрослых и ребенок 1 год, мы оказались в индивидуальной группе, сыну сделали мягкий подарок. Комфортный минивен, гид Мусса хорошо рассказал и ответил на вопросы. Мы рекомендуем эту компанию однозначно, будем заказывать еще.

Наталия Нашим гидом был Ияд, всё подробно нам рассказал, отвечал на все вопросы) было дружелюбно и весело) время пролетело незаметно)