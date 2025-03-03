Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу в мини-группе

Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: мечети, соборы и восточный базар ждут вас на этой увлекательной экскурсии по городу
Шарм-эль-Шейх предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей Египта.

Групповая экскурсия включает посещение двух мечетей и христианского собора, где можно узнать о религиозных традициях региона.

Участники смогут погулять по восточному базару,
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приобрести сувениры и сделать памятные фотографии в знаменитом кафе Фарша. Завершится прогулка на площади Сохо, где гостей ждет танцующий фонтан и вечерний променад.

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, без дополнительных расходов, и подходит для всех возрастов

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Увидеть величественные мечети
  • 🏛 Посетить коптский собор
  • 🛍 Прогуляться по восточному базару
  • 📸 Сделать фото в кафе Фарша
  • 💃 Насладиться вечерней площадью Сохо
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу в мини-группе
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу в мини-группе
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу в мини-группе
Ближайшие даты:
16
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мар21
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мар28
мар30
мар
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Мечеть Эль Мустафа
  • Коптский собор «Жители неба»
  • Олд Маркет
  • Кафе Фарша
  • Площадь Сохо

Описание экскурсии

Шарм-эль-Шейх и Египет: история и жизнь

Экскурсия продлится три часа: за это время, переезжая от одной достопримечательности к другой, вы познакомитесь с городом с разных сторон. Узнаете о его географическом положении, об истоках в библейские времена, о бурном развитии курорта. Как египтолог я буду рад рассказать и об истории и мифологии Египта в целом. А как местный житель — о быте египтян: традициях, семейном укладе, работе, досуге и национальной кухне. В нашей программе следующие остановки:

  • Мечеть Эль Мустафа (осмотр снаружи). До постройки мечети Эль Сахаба в 2016 году Эль Мустафа была крупнейшей мечетью Шарма — однако красота ее не померкла. Вы полюбуетесь этим монументальным и притом изящным храмом, а я расскажу об особенностях ислама в Египте.
  • Коптский собор «Жители неба». Многих путешественников удивляет, что Египет — самая христианская страна Ближнего Востока. Как эта конфессия закрепилась здесь и как чувствует себя сегодня? Поговорим об этом и посетим великолепную церковь с красочными витражами и росписями.
  • Олд Маркет, или Старый город и базар. Наш город-курорт молодой, поэтому исторических зданий здесь вы не увидите. Но погрузитесь в колорит восточного базара: у вас будет свободное время (около 1 часа) для прогулки среди сувенирных магазинов и лавочек. А еще я покажу вам резную мечеть Эль Сахаба.
  • Необыкновенное кафе Фарша — самое фотогеничное, сказочное и романтичное место в Шарм-эль-Шейхе, где обязан побывать каждый путешественник. Вас ждет обзорный вид на это фактурное кафе: повсюду здесь поломанные двери, кособокие лавки, битые кувшины и вазоны для цветов.
  • Площадь Сохо — европеизированный уголок в Шарме, созданный для вечернего променада, чем мы и займемся. Вы не пропустите танцующий фонтан и сделаете отличные фотографии.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном туристическом минивэне Toyota Hiace, оборудованном кондиционером (при необходимости войдет коляска, детский беговел/велосипед)
  • Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию лучше бронировать на вечернее время (можно так, чтобы вы успели на ужин в отеле, или отправиться знакомиться с городом после ужина)
  • Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
Остались вопросы?

в среду, пятницу и воскресенье в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$13
Дети до 7 лет$11
Пенсионеры$12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
О
3 мар 2025
Очень понравилась экскурсия.
Большое спасибо Мухамеду за созданную доброжелательную атмосферу поездки. Много узнали интересного о жизни египтян,исторических событиях,религии. Посетили колоритные места.
Экскурсовод с юмором и любовью к России,хорошо владеет русским языком. Совет - экскурсию приобретать по приезду,чтобы осталось время посетить особо понравившиеся локации.
Евгения
27 янв 2025
Благодарю гида за экскурсию! За 3 часа посетили все значимые места Шарм-Эль-Шейха. Атмоферную Farsha, мусульманские мечети, православный храм, старый город. В конце погуляли по площади Сохо. Единственное, что была пятница
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и поющий фонтан, как оказалось, работает не с 6, а с семи часов - не стали ждать целый час, а просто пофотографировались в округе.
Водитель и гид были дружелюбные. Я была с ребенком - нам сделали приятные подарочки, за что отдельное спасибо! Автомобиль комфортный. На экскурсии помимо нас, был еще только один гость - поэтому получилась почти что индивидуальная поездка.
Экскурсию для ознакомления с городом рекомендую!

Благодарю гида за экскурсию! За 3 часа посетили все значимые места Шарм-Эль-Шейха. Атмоферную Farsha, мусульманские мечети,Благодарю гида за экскурсию! За 3 часа посетили все значимые места Шарм-Эль-Шейха. Атмоферную Farsha, мусульманские мечети,Благодарю гида за экскурсию! За 3 часа посетили все значимые места Шарм-Эль-Шейха. Атмоферную Farsha, мусульманские мечети,Благодарю гида за экскурсию! За 3 часа посетили все значимые места Шарм-Эль-Шейха. Атмоферную Farsha, мусульманские мечети,Благодарю гида за экскурсию! За 3 часа посетили все значимые места Шарм-Эль-Шейха. Атмоферную Farsha, мусульманские мечети,Благодарю гида за экскурсию! За 3 часа посетили все значимые места Шарм-Эль-Шейха. Атмоферную Farsha, мусульманские мечети,
D
27 янв 2025
Все хорошо, интересные места. Советую
Все хорошо, интересные места. СоветуюВсе хорошо, интересные места. СоветуюВсе хорошо, интересные места. СоветуюВсе хорошо, интересные места. Советую
Е
22 янв 2025
Экскурсия обязательна для посещения! Для знакомства с городом в непринужденной обстановке идеальный вариант. Много информации об истории и мифологии Египта в целом. А так как профессиональный гид местный житель —
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нам всё рассказали о быте египтян: укладе жизни, традициях и семейных ценностях.
Осмотрели Мечеть Эль Мустафа, Коптский собор «Жители неба», побывали в Старом городе, зашли на базар, заехали в самое инстаграмное кафе Фарша, а под конец полюбовались европеизированным Сохо. Спасибо за внимательное отношение, профессиональный подход и отличную цену! 💯рекомендую.

Экскурсия обязательна для посещения! Для знакомства с городом в непринужденной обстановке идеальный вариант. Много информации обЭкскурсия обязательна для посещения! Для знакомства с городом в непринужденной обстановке идеальный вариант. Много информации обЭкскурсия обязательна для посещения! Для знакомства с городом в непринужденной обстановке идеальный вариант. Много информации обЭкскурсия обязательна для посещения! Для знакомства с городом в непринужденной обстановке идеальный вариант. Много информации обЭкскурсия обязательна для посещения! Для знакомства с городом в непринужденной обстановке идеальный вариант. Много информации обЭкскурсия обязательна для посещения! Для знакомства с городом в непринужденной обстановке идеальный вариант. Много информации об
Mark
19 янв 2025
Валид, спасибо!
Программа необходима для путешественников, особенно рекомендую в первые дни посещения Шарм Эль Шейха. Посмотрели все знакомые места, сейчас особенно красиво благодаря праздничному освещению. Особенно впечатлило отношение со стороны организатора: быстрая коммуникация, ответы на все возникающие вопросы, рекомендации по другим программам, советы по как сэкономить $. Экскурсия получилась насыщенная, динамичная.
Валид, спасибо!Валид, спасибо!Валид, спасибо!Валид, спасибо!
Е
15 янв 2025
Всех приветствую! Мини-группа, спокойный образованный гид, интересные факты. У нас был не Валид, а его работник, но и по нему видно, что всё организовано хорошо. Спасибо за организацию, информацию и за всю экскурсию! Даже презентами наградил Валид, приехав на одну из локаций. Все прошло на высшем уровне.
А
28 дек 2024
Благодарю за классный вечер! Очень приятные впечатления осталось. Интересные рассказы об истории Шарм-эль-Шейха, красивые места, интересная культура, прекрасная организация. Всё супер!
Е
21 дек 2024
Были двое взрослых и ребенок 1 год, мы оказались в индивидуальной группе, сыну сделали мягкий подарок. Комфортный минивен, гид Мусса хорошо рассказал и ответил на вопросы. Мы рекомендуем эту компанию однозначно, будем заказывать еще.
Были двое взрослых и ребенок 1 год, мы оказались в индивидуальной группе, сыну сделали мягкий подарок.Были двое взрослых и ребенок 1 год, мы оказались в индивидуальной группе, сыну сделали мягкий подарок.Были двое взрослых и ребенок 1 год, мы оказались в индивидуальной группе, сыну сделали мягкий подарок.Были двое взрослых и ребенок 1 год, мы оказались в индивидуальной группе, сыну сделали мягкий подарок.Были двое взрослых и ребенок 1 год, мы оказались в индивидуальной группе, сыну сделали мягкий подарок.
Наталия
7 дек 2024
Нашим гидом был Ияд, всё подробно нам рассказал, отвечал на все вопросы) было дружелюбно и весело) время пролетело незаметно)
Нашим гидом был Ияд, всё подробно нам рассказал, отвечал на все вопросы) было дружелюбно и весело) время пролетело незаметно)Нашим гидом был Ияд, всё подробно нам рассказал, отвечал на все вопросы) было дружелюбно и весело) время пролетело незаметно)Нашим гидом был Ияд, всё подробно нам рассказал, отвечал на все вопросы) было дружелюбно и весело) время пролетело незаметно)Нашим гидом был Ияд, всё подробно нам рассказал, отвечал на все вопросы) было дружелюбно и весело) время пролетело незаметно)Нашим гидом был Ияд, всё подробно нам рассказал, отвечал на все вопросы) было дружелюбно и весело) время пролетело незаметно)Нашим гидом был Ияд, всё подробно нам рассказал, отвечал на все вопросы) было дружелюбно и весело) время пролетело незаметно)Нашим гидом был Ияд, всё подробно нам рассказал, отвечал на все вопросы) было дружелюбно и весело) время пролетело незаметно)Нашим гидом был Ияд, всё подробно нам рассказал, отвечал на все вопросы) было дружелюбно и весело) время пролетело незаметно)Нашим гидом был Ияд, всё подробно нам рассказал, отвечал на все вопросы) было дружелюбно и весело) время пролетело незаметно)Нашим гидом был Ияд, всё подробно нам рассказал, отвечал на все вопросы) было дружелюбно и весело) время пролетело незаметно)
Р
13 ноя 2024
Все было очень хорошо: прекрасная организация, удобно, комфортно, интересно, профессионально. Спасибо!

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