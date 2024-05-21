1 чел.
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Групповая
9 часов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Заберем вас у вашего отеля, далее поедем на пляж, на котором вы сможете провести время по вашему желанию, загорать, купаться, заниматься снорклингом в сопровождении гида (включено 2 снорклинга с гидом по 40 минут»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$75 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
«две локации на выбор, например: старый город + пляж, старый город + атмосферное кафе Фарша, кафе Фарша + Наама Бэй, пустыня + старый город, утёс с видом на море + горы, любые комбинации внутри города Шарм-эль-Шейх»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРената21 мая 2024Все понравилось
- ААнастасия16 мая 2024Отличная экскурсия! Поплавала с маской, сразу после было погружение с аквалангом. Организация на уровне, из отеля забрали, туда же вернули, во время плавания контролировали. Советую!
- ВВалерий16 мая 2024В начале мая были в Египте, брали экскурсию, снорклинг. Все прошло замечательно и, при этом, в хорошей компании. Забрали от
- DDmitrii10 мая 2024Хороший вариант обзорной легкой экскурсии на комфортном автобусе, чтобы разбавить рутинный отельный отдых. Не ожидайте чего-то особенного от поездки, ибо смотреть
- ННаталия10 мая 2024Замечательная прогулка на яхте! Организация, количество туристов на яхте, отношение к туристам - все на высшем уровне (нам есть с чем
- ММарианна7 мая 2024Классная легкая экскурсия. На машине доехали до пляжа с рифом, пляж принадлежит отелю, поэтому можно между погружениями выпить чай или
- OOLGA30 апреля 2024Город очень молодой, поэтому все, что можно посмотреть - недавней постройки. Экскурсия компактная, можно посмотреть весь город и самые интересные
- ГГульнара29 апреля 2024Добрый день. Хотелось бы поделиться впечатлениями от экскурсии, которую нам провел Валид. Приятный в общении человек, отвечал на сообщения оперативно,
- ЕЕкатерина25 апреля 2024Был выбор между аналогичной поездкой, которую предлагал туроператор, за 45 евро и этим туром с Трипстера. Разница в 20 Евро.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Пляжи»
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