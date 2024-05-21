Пляжи Шарм-Эль-Шейха

Найдено 4 экскурсии в категории «Пляжи» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
48 отзывов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
65 за всё до 3 чел.
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Заберем вас у вашего отеля, далее поедем на пляж, на котором вы сможете провести время по вашему желанию, загорать, купаться, заниматься снорклингом в сопровождении гида (включено 2 снорклинга с гидом по 40 минут»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$75 за всё до 3 чел.
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
«две локации на выбор, например: старый город + пляж, старый город + атмосферное кафе Фарша, кафе Фарша + Наама Бэй, пустыня + старый город, утёс с видом на море + горы, любые комбинации внутри города Шарм-эль-Шейх»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рената
    21 мая 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Все понравилось
    Все понравилось
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
    Отличная экскурсия! Поплавала с маской, сразу после было погружение с аквалангом. Организация на уровне, из отеля забрали, туда же вернули, во время плавания контролировали. Советую!
  • В
    Валерий
    16 мая 2024
    Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
    В начале мая были в Египте, брали экскурсию, снорклинг. Все прошло замечательно и, при этом, в хорошей компании. Забрали от
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    отеля. Анастасия оказалась нашей землячкой, мы прекрасно пообщались с ней и ее мужем. Снорклинг был хороший, два раза с перерывом. Пляж симпатичный, ухоженный, с кафе. Несмотря на то, что у нашего отеля тоже был очень хороший риф и снорклинг, мы все-равно получили удовольствие!

  • D
    Dmitrii
    10 мая 2024
    Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
    Хороший вариант обзорной легкой экскурсии на комфортном автобусе, чтобы разбавить рутинный отельный отдых. Не ожидайте чего-то особенного от поездки, ибо смотреть
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    по-факту там нечего. Но организация самой поездки с точки зрения сервиса и индивидуального подхода оставила приятное впечатления, с учетом что с нами был годовалый малыш.

  • Н
    Наталия
    10 мая 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Замечательная прогулка на яхте! Организация, количество туристов на яхте, отношение к туристам - все на высшем уровне (нам есть с чем
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    сравнивать!) Мы с мужем первый раз были на дайвинге, все доходчиво объяснили, всему научили, впечатлений было море😊 Еще раз спасибо Наталье за организацию и всей команде - за прогулку.

  • М
    Марианна
    7 мая 2024
    Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
    Классная легкая экскурсия. На машине доехали до пляжа с рифом, пляж принадлежит отелю, поэтому можно между погружениями выпить чай или
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    свежевыжатый сок. В экскурсию входит 2 погружения минут по 30-40. Мы видели ската, кальмаров, рыбу-шар, мурену, ну и обычный набор цветных рыб. Восторг!:) спасибо Анастасии и Ною ❤️

  • O
    OLGA
    30 апреля 2024
    Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
    Город очень молодой, поэтому все, что можно посмотреть - недавней постройки. Экскурсия компактная, можно посмотреть весь город и самые интересные
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    места. Самое интересное место - кафе Farsha, очень колоритно и необычно. Валид хорошо и подробно рассказывает, отвечает на все вопросы. Ничего не навязывает, никаких магазинов и т. д. не рекламирует, что очень важно.

    Город очень молодой, поэтому все, что можно посмотреть - недавней постройки. Экскурсия компактная, можно посмотреть весьГород очень молодой, поэтому все, что можно посмотреть - недавней постройки. Экскурсия компактная, можно посмотреть весьГород очень молодой, поэтому все, что можно посмотреть - недавней постройки. Экскурсия компактная, можно посмотреть весьГород очень молодой, поэтому все, что можно посмотреть - недавней постройки. Экскурсия компактная, можно посмотреть весьГород очень молодой, поэтому все, что можно посмотреть - недавней постройки. Экскурсия компактная, можно посмотреть весьГород очень молодой, поэтому все, что можно посмотреть - недавней постройки. Экскурсия компактная, можно посмотреть весьГород очень молодой, поэтому все, что можно посмотреть - недавней постройки. Экскурсия компактная, можно посмотреть весь
  • Г
    Гульнара
    29 апреля 2024
    Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
    Добрый день. Хотелось бы поделиться впечатлениями от экскурсии, которую нам провел Валид. Приятный в общении человек, отвечал на сообщения оперативно,
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    забрал из отеля в оговоренное время на комфортабельном автомобиле с кондиционером, преподнес сувениры мне и ребенку, по дороге поведал много интересных фактов о Шарме и египтянах, угостил тростниковым напитком в конце нашей прогулки. Рассказ содержательный, места красивые. Был неприятный эпизод в аптеке, но Валид потратил свое время и помог разрешить ситуацию. С удовольствием вернемся в Шарм и осмотрим достопримечательности в компании Валида.

    Добрый день. Хотелось бы поделиться впечатлениями от экскурсии, которую нам провел Валид. Приятный в общении человек
  • Е
    Екатерина
    25 апреля 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Был выбор между аналогичной поездкой, которую предлагал туроператор, за 45 евро и этим туром с Трипстера. Разница в 20 Евро.
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    Гид туроператора заявлял, что его экскурсии безопаснее (лучше яхта, отвозят в правильные места, сразу записывают номер страховки и в случае чего - сразу организуют помощь). По факту яхты по в порту визуально примерно одинаковые (старых дырявых барж не наблюдалось) и предложенная яхта была вполне комфортной. Количество туристов тоже было не ту мач, т. е. расселись свободно. В места все яхты идут примерно одинаковые, плюс-минус. Отношение команды очень понравилось, все члены экипажа были приветливые и заботились о комфорте и безопасности туристов. Обед был не шикарным (без каких-либо изысков и морепродуктов), но вполне съедобный. Подозреваю, что разница в цене в основном из-за него. Нам не повезло с погодой, был ветер, волны и течение сильно сносило, так что туристов на рифах собирали спасательными кругами и потом возили уже только на кругах. По хорошему, в такую погоду не следовало бы проводить экскурсии, но ….. все яхты вышли в море и кроме нашей вокруг была еще армада штук в 30, которые шли тем же курсом с похожими целями. Жалко, что поездка вообще не предусматривает какого-либо рассказа экскурсовода (не знаю, как дело обстоит на аналогичных экскурсиях на яхтах, расспросите). На яхте работал фотограф. Снимки профи всегда позволяют выбрать несколько классных. По прошествии времени будет хорошая память. Плаванием с аквалангом не занималась, но для храбрых сердцем есть такая возможность. В шторм это реальный шанс что-то рассмотреть на рифах (если останется время после адаптации в акваланге и борьбы со страхом погружения). Само море стоило поездки точно, оно прекрасно.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Пляжи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
  2. Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
  3. Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
  4. Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Пляжи" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 260. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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