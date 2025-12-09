Шоу дельфинов и плавание с дельфинами
Описание экскурсииПосмотрите очень забавное шоу с морскими львами и дельфинами. Вы увидите смешные трюки дельфинов с тренером. А ещё там есть обезьянки, черепахи, павлины и фламинго. Шоу очень нравится и детям и взрослым! Важная информация: После оплаты за плавание, прослушивания инструкций тренера и входа в бассейн отмена невозможна.
Каждый день шоу с 15:00 до 16:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Входной билет
Что не входит в цену
- Плавание с дельфинами
- Фото с дельфинами
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх
Завершение: Автобус привезёт обратно прямо в отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- После оплаты за плавание
- Прослушивания инструкций тренера и входа в бассейн отмена невозможна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
